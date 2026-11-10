Imaginez être propulsé hors d'une cheminée géante à 180 km/h. C'est exactement ce qu'ont fait le pilote de wingsuit espagnol Dani Roman et le Français Fred Fugen en Slovénie, décrochant au passage deux titres Guinness World Records®.

Le duo s'est envolé au-dessus de Trbovlje grâce à la plus grande catapulte humaine du monde , construite à l'intérieur d'une cheminée de 360 mètres – la plus haute d'Europe. Ce système de 60 mètres, spécialement conçu pour l'occasion, les a propulsés à la verticale, passant de 0 à 180 km/h en seulement 2,15 secondes. Après un bref instant d'apesanteur au sommet, ils ont entamé leur chute vers le sol avant d'ouvrir leurs parachutes et d'atterrir en toute sécurité.

01 Deux records du monde en un seul exploit incroyable

Roman a décroché le premier titre Guinness World Records® pour la plus grande hauteur atteinte par catapulte humaine, s'élevant à 100,36 m après avoir quitté la capsule de lancement.

Dani Roman gears up for a world record attempt © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation C'est juste « bam ! » – vous passez de zéro à 180 km/h en deux ou trois secondes. Dani Román

Mais ce n'était pas fini. Roman, 35 ans, et Fugen, 47 ans, se sont ensuite lancés simultanément, établissant un second record pour la plus grande hauteur cumulée par catapulte humaine. À eux deux, ils ont gagné 151,72 m de hauteur, Roman atteignant 75,97 m et Fugen 75,75 m au-dessus de leur point de largage.

« Le moment le plus intense, c'est quand on entre dans la catapulte, parce qu'on sait ce qui nous attend », a déclaré Roman, qui avait déjà fait équipe avec Fugen en 2025 pour l'Ultimate Aerial Obstacle Course. « Il y a le compte à rebours. Dans cette capsule, on ne peut pas vraiment bouger. On est complètement coincé. On sent la pression dans le dos, la pression dans le ventre.

« Puis c'est juste "bam !" – on passe de zéro à 180 km/h en deux ou trois secondes, propulsé tout droit hors de la cheminée. On continue de monter, encore et encore, puis soudain, on a l'impression que tout autour de soi se déroule au ralenti, avant de se remettre à accélérer vers le bas. Ça a été l'un des sauts les plus intenses que j'aie jamais faits. »

Shot out of Europe’s tallest chimney, accelerating to 180kph © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Human Catapult : les chiffres clés

Lieu : Trbovlje, Slovénie

Date : 5 novembre 2026

Athlètes : Dani Roman (Espagne) et Fred Fugen (France)

Hauteur de la cheminée : 360 m – la plus haute cheminée d'Europe

Longueur de la catapulte : 60 m – la plus grande catapulte humaine du monde

Vitesse de lancement maximale : 180 km/h

Accélération : de 0 à 180 km/h en 2,15 secondes

Point culminant du vol : 456,7 m au-dessus du sol

Titres Guinness World Records® : plus grande hauteur atteinte par catapulte humaine (100,36 m) et plus grande hauteur cumulée par catapulte humaine (151,72 m)

03 Deux ans et demi de préparation : les coulisses d'un exploit record

Un tel exploit ne se réalise pas du jour au lendemain. Le projet Human Catapult a nécessité deux ans et demi de développement, l'équipe slovène de cascadeurs et d'ingénieurs DD Squad ayant construit cet immense système de lancement à l'intérieur de la plus haute cheminée d'Europe. À pleine puissance, il a soumis les athlètes à des forces allant jusqu'à 4,2 G.

Quotation La réalité de ce qui s'est passé ici est dingue

Pour Fugen, le plus grand défi a été de se lancer dans l'inconnu, malgré ses milliers de sauts au compteur.

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« La réalité de ce qui s'est passé ici est dingue, a-t-il déclaré. Avec une catapulte de cette envergure, on se lance dans quelque chose d'assez inconnu, et on doit s'appuyer sur toute notre expérience pour gérer le saut après un lancement aussi unique et extrême. C'est quelque chose pour lequel on ne peut pas s'entraîner, mais nous faisons entièrement confiance à DD Squad.

« Tout au long de ma carrière, j'ai toujours essayé de repousser les limites du sport et de tenter de nouvelles choses en B.A.S.E. jump et en parachutisme, et dans les sports aériens en général. Et c'est clairement ce qui s'est passé aujourd'hui. »

Two Guinness World Records for Fred Fugen and Dani Roman © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le projet, soutenu par Prada Linea Rossa, a également apporté un nouveau regard sur le B.A.S.E. jump. Habituellement, cette discipline consiste à sauter en parachute depuis des points fixes plutôt que depuis un avion. B.A.S.E. signifie Building, Antenna, Span (pont) et Earth (falaise ou montagne) – les quatre types de lieux depuis lesquels les sauteurs s'élancent habituellement.

Regardez Roman et Fugen relever un autre défi aérien dans l'Ultimate Aerial Obstacle Course.

À eux deux, Roman et Fugen totalisent plus de 32 000 sauts en parachute. Mais malgré toute cette expérience, être propulsé hors d'une cheminée à 180 km/h était une expérience totalement inédite. Et ils ont désormais deux records du monde pour le prouver.