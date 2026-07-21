¿Quién es el mejor jugador de fútbol del mundo?

El fútbol ha dado innumerables grandes figuras a lo largo de los años. Desde Just Fontaine y Garrincha hasta Lionel Messi y Ousmane Dembélé, cada generación ha tenido jugadores con fortalezas únicas y diferentes estilos de juego.

A menos que alguien ofrezca actuaciones verdaderamente extraordinarias, nunca habrá un acuerdo total sobre quién merece ser considerado el mejor del mundo. Todos los aficionados al fútbol han tenido este debate, ya sea sobre el Balón de Oro de 2013, los logros de Franck Ribéry o el esfuerzo de Kylian Mbappé sin el balón.

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Aunque la respuesta siempre será subjetiva hasta cierto punto, hay una serie de factores clave que pueden ayudarte a evaluar al mejor jugador del mundo de forma más objetiva.

01 ¿Qué hace que un futbolista sea el mejor del mundo?

Dominik Szoboszlai es un jugador clave en el Liverpool © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

A la hora de evaluar a cualquier jugador, hay ciertas cualidades que deberían destacar siempre. No hace falta ser ojeador ni director deportivo para reconocer el talento de élite: una observación atenta ya te dice mucho.

Aquí tienes cinco de las cualidades más importantes que debes tener en cuenta:

Técnica: control del balón, primer toque y habilidad técnica

Posicionamiento: movimiento y visión de juego con y sin balón

Regularidad: la capacidad de rendir a un alto nivel semana tras semana

Visión de juego : leer el partido y crear oportunidades para tus compañeros

Influencia: tener un impacto decisivo en el rendimiento del equipo.

No es una lista definitiva, pero ayuda a diferenciar a los mejores del resto. En su mejor momento, Neymar Jr. era uno de los favoritos para el Balón de Oro de 2017, mientras que Dominik Szoboszlai se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados del Liverpool.

02 ¿Qué importancia tienen el fútbol de clubes y el de selecciones?

Nico Williams assisted the winning goal in the 2026 FIFA World Cup Final © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Tanto la carrera en el club como la internacional de un jugador juegan un papel importante a la hora de juzgar si merece ser considerado el mejor del mundo.

No se trata de descartar a los jugadores de clubes más modestos. Más bien, se espera que los mejores futbolistas del mundo demuestren su valía frente a los rivales más fuertes en las competiciones más importantes.

Competir al más alto nivel es importante. El hat-trick de Ademola Lookman en la final de la Europa League con el Atalanta fue inolvidable, pero, por lo general, se espera que los mejores jugadores del mundo rindan de forma constante en la Liga de Campeones de la UEFA y en una de las cinco mejores ligas nacionales de Europa: No se puede comparar de forma realista a un jugador que arrasa en su liga amateur local con, por ejemplo, Nico Williams , que está ofreciendo actuaciones de primer nivel en La Liga y con la selección española, campeona del mundo.

Premier League (Inglaterra)

Bundesliga (Alemania)

Ligue 1 (Francia)

Serie A (Italia)

La Liga (España)

Endrick moved from Brazil to test himself in Europe © Gines Diaz/Red Bull Content Pool

La Liga de Campeones sigue siendo el referente del fútbol de clubes de élite. Aunque hay competiciones continentales en Norteamérica, Asia y África, todavía no tienen el mismo prestigio. Jugadores como Endrick han demostrado por qué ganarse la oportunidad de competir en las competiciones más importantes de Europa es un paso tan importante en tu carrera.

El fútbol internacional es un poco diferente. Representar a Francia, por ejemplo, te da naturalmente más oportunidades de luchar por títulos importantes que representar a Estados Unidos. Por eso hay que tener en cuenta el éxito internacional a la hora de elegir al mejor jugador del mundo, aunque podría decirse que tiene menos peso que el rendimiento en el club.

El extraordinario título de la Premier League que Riyad Mahrez ganó con el Leicester City en 2016 es un buen ejemplo. Tuvo una temporada individual excepcional, pero sus oportunidades de brillar en los torneos internacionales más importantes con Argelia fueron más limitadas. Cristiano Ronaldo, por su parte, combinó el éxito en la Liga de Campeones con el Real Madrid y la victoria en la Eurocopa 2016 con Portugal, lo que le ayudó a hacerse con el Balón de Oro de ese año, mientras que Mahrez quedó séptimo.

03 ¿Influye la posición de un jugador en sus posibilidades?

Kylian Mbappé has scored more goals at World Cup finals than anyone else © Benjamin Cremel/Red Bull Content Pool

Los delanteros suelen recibir más atención que los jugadores de otras posiciones, incluso en los clubes más grandes. Durante la época dorada del Barcelona, por ejemplo, Lionel Messi acaparaba inevitablemente más titulares que Andrés Iniesta o Carles Puyol, a pesar de que los tres desempeñaban un papel fundamental en el éxito del equipo.

Eso no significa que los centrocampistas, defensas y porteros no puedan ser considerados los mejores del mundo. El fútbol ha dado innumerables jugadores emblemáticos en todas las posiciones, desde Manuel Neuer y Paolo Maldini hasta Zinedine Zidane y Luka Modrić. Cada posición del once inicial ha dado al menos un ganador del Balón de Oro.

El mayor reto para los jugadores defensivos es la visibilidad. Un central como Virgil van Dijk casi siempre marcará menos goles que un jugador ofensivo como Messi, lo que hace más difícil llamar la atención al mismo nivel.

Ganadores del Balón de Oro, por posición

Porteros : Lev Yashin sigue siendo el único portero que ha ganado el Balón de Oro, que se llevó en 1963. Otros, como Gianluigi Buffon y Oliver Kahn, estuvieron a punto de conseguirlo al subir al podio.

Defensas : solo dos defensas han ganado el Balón de Oro: Franz Beckenbauer (1972 y 1976) y Fabio Cannavaro (2006).

Centrocampistas – Dieciséis centrocampistas han ganado el premio, entre ellos Michel Platini, famoso por llevarse tres Balones de Oro seguidos entre 1983 y 1985.

Delanteros : los delanteros han dominado este galardón. Veintisiete delanteros han ganado el Balón de Oro, y los ocho premios de Messi le sitúan por delante de los cinco de Cristiano Ronaldo.

04 Por qué importan las estadísticas y las actuaciones individuales

Neymar Jr is Brazil's all-time leading scorer © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Como dijo una vez el exjugador de la NFL Santana Moss: «Los grandes jugadores crean grandes momentos en los partidos importantes».

El rendimiento individual es uno de los indicadores más claros de la grandeza.

El reto está en mantener ese nivel a lo largo del tiempo y dar la talla cuando más importa. Marcar dos goles contra tu antiguo club es impresionante, pero ofrecer una actuación decisiva en Anfield para clasificar a tu equipo para los cuartos de final de la Liga de Campeones es el tipo de actuación que forja la reputación.

No hay dos partidos ni dos temporadas iguales, y no se puede esperar, siendo realistas, que un jugador marque y dé una asistencia cada vez que sale al campo. Pero cuando alguien ofrece de forma constante actuaciones decisivas, los debates sobre quién merece ser considerado el mejor del mundo se resuelven mucho más fácilmente.

05 Por qué los trofeos siguen importando

Las actuaciones individuales sobresalientes son importantes, pero al fin y al cabo, en el fútbol lo que cuenta es ganar. Se espera que los mejores jugadores del mundo ayuden a sus equipos a competir por los grandes trofeos y a ganarlos.

No todos los títulos tienen el mismo prestigio. Ganar la Copa del Mundo de la FIFA siempre estará por encima de levantar una copa nacional, mientras que comparar la Liga de Campeones de la UEFA con la Eurocopa es mucho más subjetivo.

El Balón de Oro de 2024 fue un buen ejemplo. Al final, los votantes le dieron más valor al éxito internacional, y Rodri, que ganó la Eurocopa con España y la Premier League con el Manchester City, quedó por delante de Vinícius Júnior, a pesar de que el brasileño acababa de ganar su tercer título de la Liga de Campeones.

06 ¿Y qué hay de las mujeres?

Trinity Rodman is one of the most exciting forwards in the women's game © Matthew Stith/Red Bull Content Pool

Para decidir quién es la mejor jugadora del mundo, bastaría con elegir a una centrocampista del FC Barcelona (o de las London City Lionesses, desde el fichaje de Alexia Putellas). Seguramente estarías apostando por una ganadora reincidente del Balón de Oro.

¿Buscas una posible futura ganadora? Ya casi tiene que ser el momento de que EE. UU. vuelva a la cima, con Trinity Rodman como estrella en ascenso.

Para los que prefieran formarse su propia opinión, los criterios siguen siendo exactamente los mismos. Aunque recibe menos atención mediática, el fútbol femenino funciona de manera muy similar al masculino. Las mismas competiciones, las mismas estadísticas… pero no los mismos sueldos.

Vale la pena señalar que el primer Balón de Oro femenino se lo llevó Ada Hegerberg (Lyon) en 2018. Eso ocurrió 62 años después de que se creara el premio masculino.

07 Las personas son lo primero

Porque, al fin y al cabo, el fútbol sigue girando en torno a las personas. Sí, necesitamos criterios para decidir quién es la mejor jugadora del mundo, pero esa jugadora también debe crear un vínculo con la afición. Si los debates sobre fútbol nunca son del todo unánimes, es porque están marcados por las emociones humanas y las experiencias personales, además de por las lealtades tribales que forman parte del apoyo a un club.

Siempre habrá cierto grado de parcialidad, ya sea por una habilidad concreta, un club o la historia de un jugador. ¿A quién no le dejó boquiabierto cuando Messi dejó en el suelo con suavidad a Jérôme Boateng para ayudar al Barça a remontar de forma increíble? ¿Quién no celebró al ver la impresionante volea de James Rodríguez contra Uruguay? ¿A quién no le emocionó la despedida de Zidane del Real Madrid? Cada aficionado al fútbol tiene su propia idea de quién es el mejor jugador del mundo. Para los seguidores del París Saint-Germain, fue Ousmane Dembélé en 2025, mientras que los del FC Barcelona quizá hayan elegido a Lamine Yamal. No hay una respuesta definitiva: las opiniones cambian con el tiempo.

Preguntas frecuentes ¿Quién es el mejor jugador de la historia del fútbol? Para mucha gente, Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Con la cantidad de trofeos que ha ganado a lo largo de su carrera (que aún no ha terminado) y sus ocho Balones de Oro, sigue estando en lo más alto del debate. Otros jugadores de épocas anteriores que también entran en la discusión son Diego Maradona y Pelé. ¿Quién es actualmente el mejor futbolista del mundo? Es difícil dar una respuesta definitiva. Ahora mismo destacan varios jugadores, como Ousmane Dembélé (París SG), Jude Bellingham (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Múnich), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Kylian Mbappé (Real Madrid). ¿Quién es el rey del fútbol? Se suele considerar que el rey del fútbol es Pelé, apodado «O Rei». Ganador de dos Copas Libertadoras y tres Mundiales, el brasileño dejó una huella imborrable en este deporte. ¿Quién es mejor: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Elegir entre los dos es extremadamente difícil. Más allá de sus trofeos, ambos jugadores han batido innumerables récords y han marcado la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo se convirtió en un icono mundial tras fichar por el Manchester United y ofrecer actuaciones excepcionales en las competiciones europeas, mientras que Lionel Messi se convirtió en el poseedor del récord de más goles marcados en un año natural, con 91. Ambos han dejado un legado imborrable en este deporte. ¿Quién fue el mejor jugador del mundo en 2025? Fue Ousmane Dembélé (París SG), ganador tanto del Balón de Oro como del premio The Best. ¿Quién va a ser el mejor jugador en 2026? Aún no se han anunciado los ganadores del Balón de Oro ni del premio «The Best» de la FIFA, pero los favoritos actuales son Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Rodri.