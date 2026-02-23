Si no conoces a TheGrefg a estas alturas será que no eres de este planeta. Sigue leyendo y te contaremos más curiosidades que rodean al creador de contenido en directo que está petándolo en Twitch, Youtube y todos sus canales de redes sociales. Es deportista, es un reomperrécords, pero sobre todo es un tío divertido y con una personalidad que ha seducido ya a más de 30 millones de seguidores.

Aquí van algunas anécdotas que debes saber sobre David The Grefg Cánovas .

01 Su nombre no viene de un cabezazo al teclado

En uno de sus míticos directos, David bromeó diciendo que su nombre surgió de un percance: le dio un cabezazo al teclado y, como las teclas están muy juntas, el resultado fue ‘thegrefg’. Sin embargo, él mismo lo desmiente y la versión real es mucho menos original: “Cuando estaba en primero de la ESO tenía unos amigos grafiteros. Yo jugaba mucho con uno que se hacía llamar Grek. Yo tome la idea de este nombre y le añadí una efe y una ge al final. Pero la ge no suena. Se pronuncia ‘degref’” .

02 Se define como streamer y no como youtuber

Algo está cambiando en la red. Cada vez más creadores de contenidos están apostando por plataformas diferentes y por el directo. TheGrefg es unos de ellos: “Mola, porque antes solo oíamos hablar de youtubers y ahora cada vez streamers está más dentro del vocabulario. Yo creo que es un contenido que cada vez se está consumiendo más. Lo vamos viendo, no solo desde los últimos meses, que se están batiendo récords, sino desde los últimos años".

TheGrefg, un streamer de leyenda © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

“El streaming , consumir un contenido que sabes que se está emitiendo en directo, tiene como esa parte de morbo, de interés. Creo que ser streamer está ahora mismo en tendencia, no solo en cuanto a los videojuegos, sino que vemos a deportistas y gente de moda meterse en este mundo del streaming. Es un movimiento lógico e inteligente por parte de Red Bull y de muchas marcas poder vincularse más a las figuras de los streamers”.

03 Su plataforma favorita es Twitch

“Twitch es mi plataforma más importante para crear contenido” , asegura David, “porque el mundo del streaming, de hacer directos, está en alza. Cada vez hay más público y la gente que se mete a Twitch y ve un directo se acaba enganchando de alguna forma, porque es un contenido que se consume súper fácil”.

“Por eso, una de las cosas que siempre intento en Twitch es dar la exclusiva a la gente sobre mis cosas . Por ejemplo, en este caso con Red Bull, estará primero de todo en Twitch. Es la plataforma en la que más alcance tengo y por eso tengo que cuidarla, puesto que es una de las bases de mi comunidad. Para mí es muy importante”.

04 Batió un Récord Guinness

El 11 de enero de 2021 pasará a la historia y estará para siempre grabado en su memoria, puesto que ese día presentó su skin de Fortnite y reunió a casi dos millones y medio de espectadores en directo, algo nunca antes visto: “Tener una placa del Guinness World Record en mi habitación significa a nivel personal un orgullo muy grande, pero incluso algo que todavía no te crees. Es verdad que las cifras de streaming cada vez van en alza y puedes ver muchísima gente en directo. Pero estamos hablando de eso, que es 10 veces más que un directo que ya lo está petando y que es muy visto".

TheGrefg en su hábitad © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

05 Su setup se llama 'La Habitación del Tiempo'

Éste es el setup con el que llevamos a TheGrefg a una nueva era del streaming:

7 minutos TheGrefg La Habitación del Tiempo La Habitación del Tiempo, el nuevo setup de TheGrefg

Como es lógico, un tío como TheGrefg le da mucha importancia a que todo esté en su sitio y que todo funcione correctamente . Gran parte del éxito de sus directos consiste en que nada falle. "Realmente no tengo ninguna superstición o manía demasiado destacable. Suelo comprobar a nivel técnico que todo funcione correctamente: sonido, imagen…".

Sin embargo, TheGrefg quiso llevar sus directos al siguiente nivel y nos encargó un proyecto que convirtiera su setup tradicional en algo del pasado. "La habitación del tiempo" es un espacio 360º con cámaras inteligentes y elementos móviles con los que crear distintos ambientes y atmósferas… ¡Sorprendente!

06 Es un auténtico maestro de ceremonias

Nuestro streamer siempre le da al coco e intenta ir allá para potenciar y dar a conocer lo que más ama. Es por ello que, uno sus proyectos más ambiciosos es, sin lugar a dudas, los ESLAND ; unos premios enfocados a premiar a los mejores creadores de contenidos de ESpaña, Latinoamérica y ANDorra. Sin embargo, TheGrefg no se ha andado con remilgos y ha escogido los mejores escenarios para que los premios tuvieran el mismo glamour que los mismísimos ‘Oscar’.

Después de la primera y exitosa edición que se celebró en el Palau de la Música de Barcelona en 2022 , TheGrefg y los mejores streamers hispanohablantes se fueron al Auditorio Nacional de Ciudad de México para su segunda edición. El principal recinto de presentaciones en el país mexicano se llenó hasta la bandera y se espera que para la tercera edición de los ESLAND se celebren en Andorra en enero del próximo año.

TheGrefg nos muestra la alfombra azul de los Esland © TheGrefg

07 TheGrefg nos descubre los tesoros que esconde Hangar-7

Leyendas del Dakar como Carlos Sainz , pilotos de F1 como Max Verstappen o Checo Pérez, pasando por los mejores pilotos de Motocross del mundo entre los que incluimos a Jorge Prado han pasado por el Hangar-7 de Red Bull en Austria. Pero también ha recibido la visita inesperada del mayor streamer de nuestro país, ¡TheGrefg!

TheGrefg en Hangar-7 © Red Bull Content Pool

Y es que todos los atletas Red Bull pasan, más pronto o más tarde, por el Hangar-7. Un lugar mágico donde los vehículos y aeronaves no solo están expuestos , están en orden de uso, por lo que una visita ilustre a la casa de l os Flying Bulls siempre incluye vivir una experiencia increíble. Entre otros eventos, el Hangar-7 es la sede de la final internacional de Red Bull paper Wings , la competición de aviones de papel más importante del mundo.

08 TheGrefg vive Red Bull Batalla entre bambalinas

David "TheGrefg" Cánovas, y todo su Escuadrón Salchichón, se coló hasta la cocina en la Final Nacional de Red Bull Batalla España 2021 que se celebró en el en el WiZink Center de Madrid . El creador de contenidos y sus amigos viajaron de La Seu d’Urgell a Madrid en un jet privado para descubrir todo lo que se cuece en una Final Nacional de Red Bull Batalla.

TheGrefg y Gazir © Red Bull España

Por supuesto, no faltaron encuentros con los raperos más top de la escena nacional, pasando por el streaming de Ibai Llanos , hasta la batalla final entre Sweet Pain y Gazir y la entrevista con el campeón asturiano de 2021.

09 Desde 2021 luce la gorra de Red Bull

“Ser atleta de Red Bull supone un reconocimiento muy especial, porque solo los mejores lo consiguen en todas sus disciplinas. Que Red Bull quiera vincular su imagen con la mía es un privilegio, un honor”.

Cuando le preguntamos por lo que Red Bull le puede aportar a TheGrefg, esto es lo que nos dijo: “Una de las cosas que más me ilusionan de la relación con Red Bull es poder traer contenido de mayor calidad y más espectacular para mi audiencia. Una de mis prioridades es mejorar cada vez más mi contenido y al margen de ese contenido sobre videojuegos que hago en mi habitación, que es el principal, el contenido de experiencias fuera de mi habitación, con cosas que den más adrenalina, más especiales y espectaculares” .

Momento para revitalizar el cuerpo y la mente © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

David tiene un punto diferencial con respecto a otros creadores de contenidos en la red. Deja su impronta en todos sus contenidos. Su naturalidad y la pasión que transmite son sus principales valores: “Es difícil aportar algo a Red Bull cuando se trata de una marca tan grande… Yo creo que el punto de locura que tengo, la improvisación, mi personalidad, que intento reflejar en los vídeos y los directos. Esa personalidad así como muy enérgica. Pero bueno, es una marca que ya transmite eso de por sí. Así que juntos creo que formamos una combinación muy buena, nos complementamos”.

Hay una pregunta obligada, sobre sus próximos proyectos, pero no te los contará. Al más puro estilo TheGrefg, David prefiere que surjan, que fluyan… No en vano es un improvisador nato: “No tengo un objetivo claro de algo que quiero hacer. Sino que quiero que sea una rueda vinculada a esta idea de mejorar el contenido, poder grabarlo mejor, que dé más adrenalina, que la gente se contagie más y que sea más épico. Traer un mejor contenido. Al final con esta base surgirán aventuras y experiencias, aunque aún no sabemos lo que nos deparará el futuro”.

10 El Viaje: Objetivo, 20 millones de subs

"El Viaje" de TheGrefg © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Con el objetivo de alcanzar los 20 millones de suscriptores en YouTube, TheGrefg ha optado por convertir una cifra redonda en un proyecto global bajo el nombre de “El Viaje” . En lugar de limitarse a un vídeo de agradecimiento, ha diseñado una ruta internacional que lo ha llevado a países como Emiratos Árabes Unidos, México, Corea del Sur o Egipto, donde cada destino se ha transformado en un episodio con identidad propia, fuerte carga visual y contacto directo con su comunidad.

Este fenómeno de El Viaje se ha articulado como una estrategia 360º combinando vídeos con narrativa casi documental, clips cortos para generar espectación y una presencia constante en redes. A ello ha sumado su rol como presidente de Saiyans FC y su combate en La Velada del Año , ampliando su visibilidad y consolidando un hito que se ha ido construyendo paso a paso ante millones de seguidores.