10 cosas que no sabías sobre Faker, el icono de League of Legends

'El Rey Demonio Inalcanzable'. 'El mejor de todos los tiempos'. Lee Sang-hyeok tiene varios apodos, pero "Farsante" es por el que todo el mundo le recordará. Desde que se convirtió en jugador profesional de League of Legends para T1 como prodigio en 2013, Faker se ha convertido en el jugador más exitoso de la historia.

Hasta ahora es el único jugador que ha ganado el Campeonato del Mundo en seis ocasiones, y sus logros individuales superan con creces a los de cualquier otra persona en cualquier región. Si sigues los esports de League of Legends, probablemente conozcas a Faker, pero aquí tienes 10 cosas que quizá no sabías sobre el mejor jugador del juego.

01 No es sólo un jugador

En 2020, Faker firmó un nuevo contrato de tres años con T1. Por supuesto, siempre es una buena noticia que tu jugador estrella diga que se quedará, pero junto con ese anuncio vino otro mucho mayor. Faker también se convirtió en copropietario de T1 Entertainment & Sports.

Además, anunció que miraba más allá de su carrera como jugador, afirmando que trabajaría con el equipo directivo de la organización una vez que cuelgue definitivamente el ratón y el teclado. Independientemente de cómo acabe siendo la T1 dentro de unos años, tendrán a uno de los jugadores más experimentados y técnicamente capacitados de todos los tiempos detrás de ellos hasta el final.

02 Lealtad a la marca

A sixth Summoner's Cup for T1 at Worlds 2025 © Colin Young-Wolff/Riot Games

Hoy en día, Faker es sin duda sinónimo de la organización T1, ya que lleva mucho tiempo en ella y le ha aportado muchos éxitos. Nadie tiene más lealtad a un equipo que Faker, ya que ha tenido la carrera más larga con un solo equipo de toda la historia.

En 2023, cumplió 10 años con la org, y firmó para permanecer al menos hasta 2025. Desde entonces, Faker ha firmado una nueva ampliación de contrato con la T1, que le sitúa tras el ratón y el teclado hasta 2029. Eso son cuatro años más para que Faker siga construyendo su considerable legado y continúe batiendo récords, y para que se inscriba como uno de los jugadores de esports -si no, el que más tiempo lleva en activo- de todos los tiempos.

03 Comedor sano

Algunos aficionados estaban confusos tras la final del Campeonato del Mundo de 2015. Faker acababa de ganar su segundo trofeo mundial, pero por alguna razón una de las primeras cosas que hizo en el escenario fue engullir un trozo de brócoli . No, en serio.

Lo hizo en respuesta a un fan, que le mencionó una vez que su pelo se parecía al brócoli... aparentemente. Desde entonces, ha quedado inmortalizado en el juego, con un emoji de "cabeza de brócoli" a disposición de los fans.

04 El polifacético

Con seis títulos mundiales a sus espaldas, Faker ha demostrado que es el mejor centrocampista del mundo, pero como Luka "Perkz" Perkovic y Rasmus "Caps" Winther demostraron durante su intercambio de roles en G2 Esports, ser centrocampista no significa que no puedas destacar también en otra posición.

Faker elegiría la jungla si se viera obligado a desempeñar otro papel y, de hecho, a menudo lo verás en streaming aventurándose en los árboles en la cola en solitario si no puede conseguir su posición preferida.

También es el mid laner con más elecciones de campeón únicas, con 83 campeones en su haber. Habilidades.

05 Otros apodos

You might have played against Faker and not even realised it © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

¿Y qué es lo que mejor hacen los junglers? Acechan entre los arbustos, eligiendo el momento perfecto para atacar cuando los oponentes están desprevenidos en sus carriles.

Tú lo conoces como el Rey Demonio Inasesinable, pero una de las muchas cuentas alternativas de Faker en League of Legends se llama "Esconderse en los arbustos", y también encontrarás variaciones de ese nombre en múltiples regiones. Probablemente haya un montón de jugadores en lo alto de la clasificación que hayan jugado contra Faker sin ni siquiera darse cuenta.

06 Sin piel

Riot Games gana mucho dinero comprando aspectos para sus campeones favoritos de League of Legends. Pero el mejor jugador de la historia del juego no se ha forrado en cosméticos del juego.

Faker casi nunca juega con un aspecto, prefiere dejar que sus llamativas jugadas iluminen la Grieta del Invocador, en lugar de las animaciones de los personajes con los que juega, y eso a pesar de tener nueve aspectos en el juego que honran sus proezas, y seguramente uno más en camino.

07 Estrella multimedia

Las estrellas de los deportes electrónicos en Corea ya son bastante famosas, pero Faker saltó a la fama en 2018 cuando apareció en el programa de variedades/juegos Hello Counselor . Pareció tomarse con calma las bromas sobre su condición de jugador profesional, e incluso apareció junto a Seulgi y Joy, del grupo de K-pop Red Velvet, una de sus bandas favoritas. Desde entonces también ha aparecido en otros programas, pero prefiere dejar que sus acciones en la Grieta hablen por sí solas.

08 Compañero de estudios

From school mates to Worlds rivals: Faker and Deft © Colin Young-Wolff/Riot Games

En Corea del Sur viven 51 millones de personas, así que ¿qué probabilidades hay de que Faker haya ido al mismo instituto que otro de los mejores jugadores de League of Legends? Fue a la escuela con Kim "Deft" Hyuk-kyu, e incluso se unieron a la League of Legends Champions Korea (LCK) al mismo tiempo, en 2013.

Han acabado enfrentándose en la Grieta del Invocador docenas de veces a lo largo de los años, incluido un partido de exhibición 1 contra 1 al principio de la temporada 2023, y Deft levantó la Copa del Invocador con DRX en 2022, derrotando al equipo de Faker en la final del Campeonato Mundial de ese año, pero nunca hemos averiguado quién era mejor estudiante.

09 Sediento de sangre...

Faker with former team-mates Cuzz and Teddy © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

No hay muchos jugadores que lleven tanto tiempo como Faker, así que es comprensible que ostente varios récords en lo que se refiere a League of Legends. El maestro de la midlane se convirtió en el primer jugador en ganar cuatro títulos mundiales en 2023, y a los 27 años fue el jugador de más edad en ganar el torneo. Y este año, con 29 años, ha levantado seis trofeos del Campeonato Mundial, incluidos los tres últimos consecutivos.

10 ...pero no demasiado sanguinario

Sin embargo, por muy sanguinario que sea Faker, sólo ha conseguido dos pentakills en el juego profesional. Quizá sea porque a estas alturas los equipos enemigos tienen miedo incluso de acercarse a él, pero no deja de ser una estadística sorprendente.

El primero se produjo en 2015, en la Primavera de Campeones de la LCK 2015, cuando Faker destrozó a NaJin e-mFire en LeBlanc, haciendo un corto trabajo con el equipo enemigo y terminando la partida con un ratio de asesinatos/muertes/asistencias de 10/2/6.

10 años después, Faker conseguiría su segundo pentakill de la historia, esta vez contra DRX durante la Semana 6 de las Rondas 1-2 de la LCK. Jugando con su característico Ahri, Faker asoló a sus oponentes en rápida sucesión, primero con una triple muerte antes de acabar con toda la plantilla de DRX. Resulta muy apropiado que los campeones que eligió para sus aspectos conmemorativos del Salón de Leyendas 2024 fueran Ahri y Leblanc, casi poético.