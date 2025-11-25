Campeones del Mundo de LoL 2011-2025: Todos los ganadores y equipos

Los Campeonatos del Mundo de League of Legends son un icono. Pocos torneos de esports pueden igualar la longevidad, y no digamos el prestigio, de la obra maestra de Riot Games.

2025 marca el 15º año de los históricos campeonatos, en los que los mejores equipos de todos los rincones del planeta luchan por uno de los premios más codiciados de los esports, la Copa del Invocador.

Los Mundiales son un momento especial y, a pesar de las expectativas excesivamente altas, el torneo siempre cumple. Y es aún mejor cuando conoces la historia y las anécdotas de todos los equipos. Pero no te preocupes si no estás al día, aquí te ofrecemos un resumen de los momentos clave y el contexto de cada año de los Mundiales, así como quién ganó cada torneo.

01 Campeonato Mundial de la 1ª Temporada de League of Legends - Fnatic

El primer Campeonato Mundial de la historia parece casi irreconocible comparado con el enorme evento de seis semanas que esperamos hoy en día. Por aquel entonces, la comunidad bromeaba con que el torneo se celebraba en el sótano del comentarista David "Phreak" Turley.

El torneo se celebró en la DreamHack Summer 2011, en aquel momento ni siquiera era un evento independiente y "sólo" había 100.000 USD en juego. Pero por aquel entonces, seguía siendo una de las competiciones más importantes de los esports.

La Temporada 1 siempre ocupará un lugar especial en los corazones de los aficionados de la UE, ya que sigue siendo la única vez que un equipo europeo ha ganado los Mundiales. Fnatic y el popular midlaner Enrique "xPeke" Cedeño Martínez se alzaron con la victoria, derrotando en la final a su compatriota europeo All authority, mientras que el equipo norteamericano Team SoloMid quedó tercero.

02 Campeonato Mundial de la 2ª Temporada de League of Legends - Taipei Assassins

Tras el lanzamiento de más servidores, el segundo Campeonato Mundial es donde los equipos orientales comenzaron su reinado de dominio. El primer Campeonato Mundial sólo contó con dos equipos de Oriente, ninguno de los cuales quedó entre los cuatro primeros, pero el segundo Mundial abrió las puertas a muchos más.

Los equipos surcoreanos se presentaron por primera vez, entre ellos Azubu Frost, que era el favorito del torneo junto a los Cinco de Moscú europeos. Sin embargo, los Taipei Assassins (TPA) de Taiwán se impusieron en una monumental sorpresa y se llevaron el primer premio de 1 millón de dólares estadounidenses.

Fue entonces cuando los Mundiales empezaron a parecer un gran acontecimiento. El dinero que se ofrecía era enorme, el evento parecía diferente a todos los demás del año, y no había duda de que eran los mejores equipos de todo el mundo los que competían por el título.

03 Campeonato Mundial de la 3ª Temporada de League of Legends - SK Telecom T1

Por segundo año consecutivo, los Mundiales se celebraron en Los Ángeles (EE. UU.) y fue allí donde se nos presentó al mejor jugador de LoL de todos los tiempos, Lee "Faker" Sang-hyeok . La estrella coreana se hizo con el primer puesto en los Mundiales de la 3ª temporada, junto con el resto de la plantilla de SK Telecom T1, al derrotar al equipo chino Royal Club por 3-0 en la final.

Fnatic, de Europa, quedó entre los cuatro primeros, pero estaba claro que los equipos orientales, especialmente los coreanos, estaban empezando a mejorar a un ritmo mucho más rápido que NA y EU.

A young Faker and his SKT team-mates celebrate their Worlds win © Riot Games

04 Campeonato Mundial de la 4ª Temporada de League of Legends - Samsung White

LoL había arrasado en Corea del Sur y sus equipos eran muy, muy buenos. Riot decidió llevar por fin los Mundiales a Oriente organizando el Campeonato Mundial de 2014 en Corea, con la final en el gigantesco Estadio Mundial de Seúl.

También ganó un equipo coreano, ya que Samsung White se impuso al Star Horn Royal Club chino, que volvió a quedar subcampeón. Los 40.000 espectadores coreanos se fueron contentos a casa y, por primera vez, el mundo vio lo grandes que podían ser los Mundiales.

05 Campeonato Mundial de la 5ª Temporada de League of Legends - SK Telecom T1

La Temporada 5 llevó los Mundiales de vuelta a Europa por primera vez desde la Temporada 1 y demostró que el formato de Mundiales de un mes de duración y con ciudades itinerantes podía funcionar en todo el mundo, y no sólo en Corea.

Fue otro torneo memorable, ya que los equipos europeos Fnatic y Origen se clasificaron entre los cuatro primeros en su propio país, lo que entusiasmó a los aficionados, pero los coreanos volvieron a ganar, y SKT y Faker se hicieron con su segundo Campeonato Mundial.

06 Campeonato del Mundo de la 6ª temporada de League of Legends - SK Telecom T1

En la 6ª temporada, los Mundiales volvieron a NA y la final se celebró en el Staples Center de Los Ángeles, con todas las entradas agotadas, y se considera uno de los torneos de LoL más memorables de la historia.

Los Wildcards rusos Albus NoX Luna alcanzaron sorprendentemente los cuartos de final. La intensa semifinal a cinco partidas entre SKT y Rox Tigers es, a día de hoy, una de las mejores y más entretenidas series de LoL jamás jugadas. Y la final también estuvo llena de dramatismo, ya que Samsung Galaxy estuvo a punto de completar una barrida inversa, pero al final se quedó a las puertas en la quinta partida, con lo que SKT se convirtió en el primer y único equipo en ganar dos Copas del Invocador consecutivas.

Faker and SKT after their second consecutive Worlds title win © Riot Games

07 Campeonato Mundial de la Temporada 7 de League of Legends - Samsung Galaxy

El Campeonato Mundial de 2017 fue un gran acontecimiento. El evento se desplazó a China por primera vez, y la final se celebró en el estadio Nido de Pájaro de Pekín, con capacidad para 80.000 espectadores. La multitud que abarrotaba el estadio era impresionante, y el icónico dragón CGI de la ceremonia de apertura sigue siendo una de las cosas más chulas que se han visto en los deportes electrónicos.

Los aficionados disfrutaron de una revancha legendaria de la final del año anterior, en la que Samsung Galaxy se vengó de SKT con un contundente 3-0 que dejó a un Faker lloroso e incrédulo.

08 Campeonato Mundial de la 8ª Temporada de League of Legends - Invictus Gaming

En 2018, los Campeonatos del Mundo volvieron a Corea, lo que parecía apropiado dado el dominio del país en la competición. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, no hubo ni un solo equipo coreano entre los cuatro primeros, y mucho menos en la final.

Cloud9, de Norteamérica, y G2 Esports, de Europa, llegaron a semifinales, mientras que la final estuvo compuesta por otro equipo europeo, Fnatic, y el equipo chino Invictus Gaming.

Sin embargo, Fnatic no pudo repetir sus hazañas de la Temporada 1, ya que fue derrotado cómodamente por IG, el primer Campeón del Mundo de la historia de China. Tras años de trabajo, el resto del mundo había alcanzado a Corea del Sur y la notoria brecha entre los equipos orientales y occidentales se estaba cerrando por fin.

Cloud9 had an impressive Worlds run to the semi-finals in 2018 © Riot Games

09 Campeonato Mundial de la 9ª Temporada de League of Legends - FunPlus Phoenix

El regreso de los Campeonatos del Mundo de LoL a Europa no podía haber sido en mejor momento después de la gran carrera de Fnatic en los Mundiales del año anterior y del triunfo de G2 Esports en el Mid-Season Invitational 2019, el primer título internacional de Europa desde que Fnatic ganó los primeros Mundiales ocho años antes.

Y G2 seguía siendo el equipo a batir: llegó a la final tras derrotar a SKT en semifinales, pero fue humillado por 3-0 ante su público en París, a manos del FunPlus Phoenix chino.

G2 in the Worlds 2019 final © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

10 Campeonato Mundial de la 10ª temporada de League of Legends - DAMWON Gaming

Tras las victorias consecutivas de los equipos chinos en los Mundiales, LoL había entrado oficialmente en una nueva era y, como era de esperar, los Campeonatos del Mundo de 2020 volvían a China.

El torneo siguió adelante con partidas presenciales a pesar de la pandemia, pero no hubo asistencia de aficionados hasta la final en el Estadio de Fútbol Pudong de Shanghai. Debido a problemas de visados y cuarentena, los dos equipos representantes de Vietnam, Team Flash y GAM Esports, no pudieron asistir, y el equipo taiwanés PSG Talon tuvo que alinear sustitutos para sus dos jugadores coreanos, que no pudieron asistir a la fase Play-In.

En cuanto al juego, Corea del Sur volvió a la cima, ya que la nueva generación de estrellas de DAMWON Gaming fue capaz de derrotar al equipo revelación de China, Suning.

11 Campeonato Mundial de la 11ª temporada de League of Legends - EDward Gaming

Estaba previsto que los Campeonatos del Mundo regresaran a China una vez más, pero tras complicaciones en el viaje, el evento se trasladó a Reikiavik (Islandia), que también había acogido el MSI a principios de año.

El torneo estuvo repleto de partidas emocionantes y de dramatismo, incluida una magnífica final a cinco partidas. DAMWON, que ahora se llama DWG KIA, presentó una buena batalla, pero fue EDward Gaming, que ostenta el récord de seis títulos nacionales en China, quien se impuso, ya que la histórica organización por fin no se atragantó en el escenario internacional.

12 Campeonato Mundial de la 12ª Temporada de League of Legends - DRX

The 2022 Worlds final saw school-mates Deft and Faker clash © Riot Games

La 12ª edición de los Mundiales se celebró en México y Estados Unidos, y es otro de los contendientes al mejor torneo de la historia de LoL, con toneladas de emocionantes partidas, momentos e historias.

Todos los ojos estaban puestos en un hombre, Kim "Deft" Hyuk-kyu. De hecho, Deft fue al instituto con Faker, pero aún no había alcanzado las mismas cotas. A pesar de competir desde 2013 y ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo, Deft había quedado eliminado de los Mundiales en cuartos de final en cinco asombrosas ocasiones y nunca había llegado más lejos.

Su equipo, DRX, no fue favorito desde el principio, ya que era el cuarto cabeza de serie de Corea, y tuvo que luchar en las eliminatorias sólo para clasificarse para la prueba principal. Sin embargo, el equipo realizó una increíble carrera hasta la final, en la que Deft venció a su antiguo compañero de escuela Faker y al resto de T1 (antes SKT) por 3-2, en uno de los finales más dramáticos de la historia de los Mundiales. Es la única vez que un equipo de Play-Ins ha ganado el torneo.

13 Campeonato Mundial de la 13ª temporada de League of Legends - T1

T1, formerly SKT, won their fourth Worlds title in 2023 © SonStar/Red Bull Content Pool

Tras cinco años de espera, Corea del Sur volvió a albergar los Campeonatos del Mundo. Tras los fracasos de los equipos de la LCK en 2018, los aficionados coreanos esperaban poder ver por fin a uno de sus equipos ganar de nuevo en casa. Pero en su camino se interponía una cosecha de equipos chinos muy temibles, entre ellos el favorito del torneo, JD Gaming, que había ganado todos los títulos por los que compitió ese año.

Sin embargo, JDG ni siquiera llegó a la final, ya que fue derrotado por el legendario equipo coreano T1. Faker y su equipo consiguieron entonces su increíble cuarto título mundial, para deleite de los aficionados presentes, tras una dominante victoria por 3-0 sobre el modesto equipo chino Weibo Gaming. Por fin, T1 había recuperado su mejor nivel con el primer trofeo mundial de la organización desde 2016.

14 Campeonato Mundial de la 14ª Temporada de League of Legends - T1

T1 maintained their status as LoL's greatest team with 2024's Worlds title © Riot Games

En uno de los mayores logros de la historia de League of Legends, T1 ganó por segunda vez consecutiva el título de Campeón del Mundo, y esta vez lo hizo exactamente con la misma plantilla que 2023.

Era la tercera final consecutiva de los Mundiales para la emblemática escuadra, que volvió a rendir cuando más importaba, tras una difícil temporada nacional en la que apenas pudo clasificarse para el torneo internacional como cuarta cabeza de serie de Corea.

Faker won yet another Summoner's Cup, 11 years after his first © Riot Games

La serie, extremadamente tensa, llegó hasta las cinco partidas, ya que BLG hizo una bola de nieve en sus primeras partidas y T1 demostró un excelente asedio y macro al centrarse en los Voidgrubs. Sin embargo, la quinta y última partida se decidió por luchas decisivas y la toma de decisiones en fracciones de segundo. Faker jugó una partida inmensa con Galio, una elección con la que históricamente ha castigado a los equipos de la LPL, aunque el apoyo Ryu "Keria" Min-seok también merece un reconocimiento por una genial Poppy ult sobre Ahri que ganó tiempo suficiente para la milagrosa jugada de Faker en la escaramuza ganadora de la serie .

15 Campeonato Mundial de la Temporada 15 de League of Legends - T1

T1 celebrate another Worlds win © Colin Young-Wolff/Riot Games

La final de los Mundiales de 2025 entre T1 y KT Rolster pasará a la historia de los esports: no sólo por el intenso ir y venir en cinco mapas, sino también por el fenomenal logro de T1 y Faker, que se adjudicaron una tercera Copa del Invocador consecutiva sin precedentes.

En un choque de titanes con Faker y Gumayusi por un lado, y Bdd y Cuzz por el otro, siempre iba a ser un encuentro completo. También fue la quinta final de la historia disputada por dos equipos coreanos. Sin embargo, cuando se trata del LoL coreano, sólo hay un rey: Faker y sus secuaces del T1. El Rey Demonio Intratable demostró una vez más que no tiene rival, llevando a su equipo a su sexto campeonato mundial: derrotó a KT Rolster por 3-2 en la gran final del Parque Deportivo del Lago Dong'an.

Faker dijo: "Los récords y los números no son importantes para mí. Estoy contento de haberme divertido jugando hoy. KT tuvo una actuación excelente. Juntos hemos creado hoy un espectáculo fantástico. Eso es lo que me importa. Aunque hayamos ganado el título, quiero dar las gracias a KT por haber hecho una final tan fantástica con nosotros."