¿Vas a fundar una startup? Hans Yang de Microsoft te explica

Lo asombroso de las herramientas de IA actuales, como Azure AI, es lo rápido que se pueden hacer las cosas. Recientemente hemos publicado algunas plantillas de código de IA que un fundador menos técnico puede utilizar para crear su primera aplicación de IA en menos de una hora. Literalmente, ¡menos de una hora!

La IA es una herramienta que puede hacer de todo, desde crear gráficos hasta escribir textos o código. O digamos que es un chatbot que quieres probar, como el que proporcionamos para crear un plan de negocio en el proceso de solicitud de Red Bull Basement: hay plantillas de código que un fundador o desarrollador puede simplemente coger, poner en su propio repositorio de código y luego construir a partir de ellas. Es como una guía de iniciación que agiliza mucho las cosas.

Las barreras para pasar de una idea a un negocio se están reduciendo, y queremos que los fundadores vean lo fácil que es desarrollar aplicaciones de IA y aprovechar todo este impulso.