¿Vas a fundar una startup? Hans Yang de Microsoft te explica
¿En qué consiste Microsoft para Startups?
Puedes considerar al equipo de Microsoft para Startups como los defensores de las startups dentro de Microsoft. Muchos de nosotros somos antiguos fundadores y empresarios que esencialmente vivimos y respiramos el estilo de vida de las startups. Nos centramos en apoyar a las startups en fase inicial que acaban de despegar.
Por eso la asociación con Red Bull Basement encaja tan bien. En Microsoft para Startups, queremos trabajar con ese fundador que está empezando su primera empresa, desarrollando su primer producto, construyendo su primer servicio.
Parece que eres la persona perfecta para explicar qué es una aceleradora.
Una aceleradora de startups es una ventanilla única: Es una forma fantástica de que un fundador prometedor obtenga los recursos que necesita, todo en el mismo sitio. Crear una empresa es difícil, y no es sólo la tecnología lo que necesitas: son las personas, los recursos, el asesoramiento y las relaciones. Lo bonito de una aceleradora es que todas esas cosas se encuentran bajo un mismo techo, generalmente bajo un mismo programa, y puedes aprender de lo mejor de lo mejor.
Los participantes en Red Bull Basement tendrán acceso a los recursos de la aceleradora Founders Hub de Microsoft for Startups. Háblanos de ello.
Como he mencionado, queremos ayudar a los fundadores en cada etapa de su viaje, y Founders Hub es una plataforma que hemos creado específicamente para servir a cualquier fundador que tenga una idea.
Founders Hub ofrece ventajas, como créditos Azure en la nube y acceso a software y tecnología, de forma gratuita. Nuestro objetivo es ayudar a los fundadores de startups a despegar con la esperanza de que sigan construyendo en Microsoft porque les permitimos alcanzar sus objetivos.
¿Puedes dar un ejemplo concreto del tipo de recursos disponibles en Founders Hub?
Una de las ofertas más potentes es el acceso a Azure Cloud, nuestra plataforma en la nube que proporciona la potencia de cálculo necesaria para impulsar su empresa. Especialmente con la aparición de la IA, Azure es la plataforma en la nube que impulsa todo lo que cualquier startup que incorpore IA querrá hacer.
La IA es una parte importante de Red Bull Basement este año. ¿Qué la hace tan fantástica para los fundadores?
Lo asombroso de las herramientas de IA actuales, como Azure AI, es lo rápido que se pueden hacer las cosas. Recientemente hemos publicado algunas plantillas de código de IA que un fundador menos técnico puede utilizar para crear su primera aplicación de IA en menos de una hora. Literalmente, ¡menos de una hora!
La IA es una herramienta que puede hacer de todo, desde crear gráficos hasta escribir textos o código. O digamos que es un chatbot que quieres probar, como el que proporcionamos para crear un plan de negocio en el proceso de solicitud de Red Bull Basement: hay plantillas de código que un fundador o desarrollador puede simplemente coger, poner en su propio repositorio de código y luego construir a partir de ellas. Es como una guía de iniciación que agiliza mucho las cosas.
Las barreras para pasar de una idea a un negocio se están reduciendo, y queremos que los fundadores vean lo fácil que es desarrollar aplicaciones de IA y aprovechar todo este impulso.
¿Pero no hay que ser un desarrollador muy experimentado para utilizar las herramientas de IA de una aceleradora?
Con las herramientas de IA adecuadas, no tienes que ser un desarrollador de élite. Hemos diseñado Azure y Azure AI para que sean un conjunto de herramientas completo que facilite la innovación, de modo que no tengas que ser el fundador más técnico para ir a crear soluciones realmente punteras.
Estas herramientas son transformadoras, y esa es otra razón por la que es tan emocionante asociarse con Red Bull Basement. Nuestro objetivo es democratizar la innovación, permitiendo a los fundadores poner en marcha sus ideas y cambiar el mundo.
Los ganadores nacionales de Red Bull Basement desbloquearán un mayor nivel de recursos, ¿verdad?
Sí, estos equipos podrán acceder al siguiente nivel de herramientas Azure para ayudarles a desarrollar su POC [prueba de concepto] para su presentación en Tokio.
Los ganadores nacionales también recibirán portátiles Copilot+ equipados con la última tecnología de procesadores Ryzen™ AI de AMD, que utilizan las tecnologías AI de Microsoft.
Vas a ser juez en la Final Mundial Red Bull Basement en diciembre. ¿Qué te impulsó a participar?
Si hablas con cualquier fundador, con cualquiera que haya pasado antes por este trajín de las startups, probablemente te dirá que el viaje tiene valles y cimas. Y puede ser solitario. Así que ser juez es, en cierto modo, la obligación que tiene todo fundador de devolver algo a la comunidad. Espero poder compartir algunas de las experiencias que he tenido, para que otros puedan aprender de ellas y tal vez se lleven algo que les ayude a tener éxito por sí mismos.
Y egoístamente, para mí es una forma estupenda de ver todas las cosas increíbles que están surgiendo ahora. Me encanta ver esa energía fresca y ese primer paso divertido de despegar. Me llena de energía, y tengo muchas ganas de conocer a todo el mundo y experimentarlo.