¿Adónde te puede llevar la IA? Un experto comparte sus ideas

La IA también puede ayudar a generar ideas creativas, en un principio algo tan sencillo como los diseños básicos de presentación, para pasar después a las características del producto y, según el producto, quizá incluso a la definición del producto y el prototipo. Todo esto puede elevar el plan de empresa a otro nivel. También puedes utilizar la IA para probar algunas de las ideas e intentar averiguar qué puede estar impulsando a algunos clientes y usuarios.

Alex Troshin: Al final, correspondería a los futuros empresarios decidir qué es lo que les funciona, porque hay muchas cosas que puedes hacer potencialmente.