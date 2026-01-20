¿Adónde te puede llevar la IA? Un experto comparte sus ideas
Alex, ¿por qué pensó AMD que una asociación con Red Bull Basement encajaría bien?
Nuestra visión en AMD es construir grandes productos que aceleren las experiencias informáticas de próxima generación. Al mismo tiempo, creemos que para lograr un progreso real se necesita una innovación revolucionaria y también ingenio humano. Se trata de que la gente se reúna y cree algo excepcional y vaya más allá de los límites, que es exactamente lo que ocurre con Red Bull Basement, ¿verdad? Estamos todos en ello.
Uno de los retos a la hora de conseguir que se considere una idea -y no digamos ya que se financie- es crear un plan de negocio. ¿Puede la IA poner en marcha un plan de negocio o ayudar a darle forma?
Por supuesto que sí. Crear un plan de empresa sólido es una tarea bastante ardua, que suele requerir una amplia investigación, modelización (especialmente la matriz de rentabilidad), flujos de ingresos; y también conocer tus mercados y clientes potenciales. Así que utilizar IA, y chatbots, para el caso, puede ayudar a ahorrar mucho tiempo en la simple búsqueda o resumen de información. Las tareas básicas habituales de productividad.
¿De qué otro tipo de tareas de productividad puede encargarse la IA?
La IA también puede ayudar a generar ideas creativas, en un principio algo tan sencillo como los diseños básicos de presentación, para pasar después a las características del producto y, según el producto, quizá incluso a la definición del producto y el prototipo. Todo esto puede elevar el plan de empresa a otro nivel. También puedes utilizar la IA para probar algunas de las ideas e intentar averiguar qué puede estar impulsando a algunos clientes y usuarios.
Al final, correspondería a los futuros empresarios decidir qué es lo que les funciona, porque hay muchas cosas que puedes hacer potencialmente.
Si alguien no está familiarizado con el uso de la IA, ¿cómo debería enfocar su uso?
Precisamente porque hay tantas cosas que se pueden hacer, animaría a todo el mundo a ser creativo y probar cosas por sí mismo. En el campo de la IA en general, los distintos tipos de aplicaciones y las posibilidades son tan rápidos que, para cuando la gente lea esta entrevista, puede que haya cosas que no estén disponibles ahora mientras hablamos. Y en lo que respecta específicamente a la asociación de Red Bull Basement con AMD y Microsoft, los participantes que acudan a la Final Mundial tendrán la oportunidad de utilizar tecnologías de CPU y GPU líderes del sector en los portátiles y en la nube. Así que pruébalo, a ver cómo funciona. Aprovecha esta experiencia para desarrollar un plan de negocio o un proyecto, e intenta hacerlo lo mejor posible.
- El chatbot Red Bull Basement, impulsado por Microsoft, utiliza el servicio Azure OpenAI, que incluye aceleradores AMD Instinct™ y procesadores AMD EPYC™ como parte de su infraestructura de hardware, para ayudar a los equipos a desarrollar ideas y crear planes de negocio. Estos componentes son parte integral de la capacidad del servicio para manejar cargas de trabajo complejas de IA de forma eficiente. Además, los ganadores nacionales de 40 países recibirán un portátil habilitado para IA con la última tecnología de procesador RyzenTM AI de AMD para utilizar las tecnologías de IA de Microsoft durante la Fase de Desarrollo crítica, mientras se preparan para la Final Mundial de diciembre en Tokio (Japón).
A mayor escala, ¿dirías que la IA puede desempeñar un papel en la inspiración y el avance de la creatividad humana en general?
Yo creo que sí. La veo como una herramienta más para obtener inspiración adicional. Muchas personas creativas obtienen su inspiración de diversas cosas. Si escribes un libro, puede que te inspires en la música, la gente, las representaciones teatrales, la naturaleza que te rodea... Así que, como la cantidad de nuevos contenidos e ideas que explorar con la IA es casi infinita, en realidad podríamos ver una oportunidad infinita de nuevas ideas y motivación.
Y volviendo a la creatividad que implica una idea emprendedora, la IA generativa podría ser una herramienta muy interesante para probar a ver cómo podría ser el resultado final antes de invertir tu tiempo en un proyecto concreto. Utilizando la IA como ayuda adicional, puedes probar cosas como combinar diferentes estilos y técnicas en la fase de lluvia de ideas, antes de llegar al producto final, y eso puede reducir potencialmente el tiempo de comercialización de forma significativa. Así que te tienes a ti mismo, tienes a tus colegas o colaboradores, y tienes a la IA, y puedes utilizar todo esto para hacer avanzar la creatividad. Creo que es algo hermoso.
¿Qué esperas que la IA pueda ayudar a conseguir a los participantes del Red Bull Basement?
Si tuviera que elegir una cosa, sería llegar a la idea correcta lo antes posible, una idea en la que (a) crees como innovador y (b) es única. La IA puede ayudar, por ejemplo, a comprobar la singularidad de la idea, incluso simplemente escaneando la web en busca de tantas fuentes de datos diferentes como sea posible.
Y también espero que utilicen las herramientas para tener la oportunidad de ser lo más ágiles posible, porque especialmente en las fases iniciales, eso es algo que realmente necesitas. Aferrarse a un enfoque que no funciona del todo podría ser perjudicial para el proyecto. Quieres ser ágil, quieres pivotar, siempre que tenga sentido, siempre que aporte más clientes, ingresos, sea cual sea el objetivo. Tener una idea, y tener un montón de ideas, está muy bien. Pero al final, la ejecución lo es todo.