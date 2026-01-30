ARC Raiders: los mejores ajustes gráficos, audio y gameplay

Antes de cruzarte con Kameto y su escuadra en ARC Raiders, te recomendamos encarecidamente pasar por los menús para ajustar correctamente las opciones. Entre máxima visibilidad, optimización sólida y controles naturales que te ayuden a rendir mejor, descubre nuestros consejos para estar al máximo nivel y conseguir el mejor botín posible.

Revive la última sesión de Kameto en ARC Raiders:

01 Las opciones gráficas

Desactivar el desenfoque de movimiento. Es, más o menos, lo primero que hay que hacer en casi cualquier juego desde hace años. Entendemos a los desarrolladores: queda cinematográfico y “épico” , pero también perjudica la visibilidad, emborrona la imagen con cada movimiento y acaba provocando dolor de cabeza. Para desactivarlo, entra en Gráficos, baja hasta encontrar “Desenfoque cinético” y apágalo.

Si lo que buscas es la máxima inmersión, para sentirte dentro de una película (en la que el protagonista es sorprendido por enemigos cada cinco segundos), siempre puedes dejarlo activado.

Campo de visión. Al tratarse de un juego en tercera persona (TPS), esta es probablemente una de las opciones más importantes. Al aumentar el campo de visión al máximo, tendrás una mejor lectura de la situación y podrás incluso detectar a un enemigo cuando estés separado por una pared.

Resolución y V-Sync. Como casi siempre, si tu monitor es relativamente reciente y cuenta con una buena tasa de refresco, desactiva V-Sync. Si no sufres tearing, el único caso en el que merece la pena mantenerla activada es si tienes G-SYNC habilitado en el monitor junto al modo de baja latencia Nvidia Reflex. En cuanto a la resolución, elige siempre la opción que corresponda al 100 % (es decir, a la resolución nativa de tu pantalla). Estos consejos sirven prácticamente para cualquier juego.

Nvidia DLSS. Un momento: todos los que jueguen en consola, tengan una gráfica AMD o cualquier GPU que no sea Nvidia pueden saltarse este apartado. En el menú de Resolución y Antialiasing, selecciona “Calidad” en “Calidad NVIDIA DLSS” y elige “Transformer” en “Modelo NVIDIA DLSS”. Puedes hacer pruebas, pero estos ajustes ofrecen la mejor relación entre calidad visual, FPS y visibilidad en juego.

Tener la mejor visibilidad posible es esencial © Embark Studios

Ray tracing. Siguiendo con los ajustes con sello Nvidia (que, por supuesto, hay que pronunciar en voz baja), pon la NVIDIA RTX Global Illumination en Estática. Si quieres evitar cambios molestos de luminosidad, es una opción muy útil y, además, reduce de forma notable el impacto en el rendimiento, hasta un 23 % más de FPS.

Sombras. Aunque no lo parezca, las sombras consumen muchos recursos, ya sea de RAM, procesador o tarjeta gráfica. Para aliviar la carga del sistema y ver mejor en zonas oscuras, lo más recomendable es poner esta opción en Bajo.

Post-procesado. Aquí tenemos otra opción capaz de hacer que tu PC sople como una locomotora de la época victoriana. Si quieres ganar algo más de fluidez, este ajuste te permitirá rascar unos cuantos FPS con un impacto mínimo en la calidad gráfica.

Efectos. El toque final para maximizar el rendimiento de tu equipo. Incluso en Bajo, apenas notarás diferencias visuales.

Vegetación. Contra lo que dicen algunos rumores, este ajuste no afecta al tamaño ni a la visibilidad en los arbustos que usan los jugadores para esconderse. Se refiere al número de musgos y matojos del suelo del mapa, así que puedes dejarlo tranquilamente en Épico.

Resolución de la iluminación global. Una vez más, aquí tienes una buena forma de aliviar a tu ordenador con un impacto visual prácticamente imperceptible.

02 Las opciones relacionadas con el gameplay

La pantalla de ajustes de ARC Raiders © Embark Studios

Activar el modo noche en los ajustes de sonido. Esto aplica una compresión al audio: los sonidos fuertes, como las explosiones de granadas, pierden protagonismo, mientras que otros como los pasos se amplifican. ¿Es tryhard? Un poco. Pero, al fin y al cabo, no estamos aquí para recoger dos cables mal contados antes de que nos disparen por la espalda. Si tienes unos auriculares excelentes y un oído muy fino, quizá puedas prescindir de este ajuste.

Personalizar la retícula. En la pestaña de accesibilidad puedes modificar el color, tamaño y opacidad del punto de mira. Incluso es posible cambiar su forma (si te sientes creativo) activando “Reemplazar forma de la retícula”. Por lo general, los jugadores de alto nivel usan colores que destaquen sobre la paleta del juego. En Battlefield 6, el azul turquesa funciona muy bien; aquí, el verde suele ser la mejor opción. ¿Te parece horrible y rompe la inmersión? No pasa nada: nosotros solo damos consejos, tú decides si los aplicas.

03 Las opciones relacionadas con los controles

Recargar en prioridad. Para los jugadores de consola: en la pestaña de Mando, ve a la opción “Comportamiento Interactuar/Recargar” y selecciona “recargar como prioridad”. Como el botón de recarga y el de saqueo son el mismo, evitarás ponerte a registrar el maletero de un coche en mitad de un tiroteo en lugar de recargar el arma. Es un pequeño detalle, pero puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no.

Preferencias personales. Ya sea cambiar de hombro para ver mejor a un enemigo tras una pared, ejecutar una voltereta de forma más sencilla o decidir si quieres esprintar manteniendo el botón pulsado o no, todo depende de tu configuración. Tengas un ratón con múltiples botones o uno básico, tómate tu tiempo para ajustar cada opción y sentirte lo más cómodo posible cuando llegue el momento de disparar.

Ahora solo queda iniciar una partida y poner en práctica todos estos consejos para, por fin, competir en igualdad de condiciones con Kameto y otros habituales de los juegos competitivos.