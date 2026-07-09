Assassin's Creed Black Flag Resynced: 10 consejos para principiantes

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es el remake que los fans llevaban tanto tiempo pidiendo. Partiendo de la emblemática aventura pirata de 2013, la versión Resynced le ha dado un nuevo aire, ha añadido un montón de contenido nuevo y ha trasladado la experiencia al motor Anvil para darle al juego un toque más moderno. Aquí tienes los mejores consejos y mecánicas que te conviene dominar a lo largo de tu aventura.

01 El sigilo y las paradas son tus mejores aliados

Stealth is a powerful tool © Ubisoft

Como asesino y pirata, Edward Kenway está en su mejor momento cuando los enemigos ni siquiera saben que está ahí. Aunque el combate abierto es una opción, recurrir primero al sigilo hace que los encuentros sean mucho más fáciles de manejar. Los matorrales, los fardos de heno y los tejados ofrecen una cobertura excelente mientras te cuelas por zonas restringidas. Silbar puede alejar a los guardias de sus rutas de patrulla, lo que te permite eliminarlos en silencio antes de que alerten a nadie cercano.

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Cuando el combate sea inevitable, presta atención al destello azul que aparece antes de que un enemigo blande su arma. Si lo paras en ese momento con LB/L1, dejarás al enemigo vulnerable a un contraataque o a una muerte instantánea.

02 Ten siempre a mano remedios por si surge alguna emergencia

Los jugadores que prefieran el combate directo deberían llevar siempre un buen suministro de remedios. Se pueden usar en cualquier momento para recuperar salud y darte un respiro durante los enfrentamientos prolongados.

Los enemigos suelen atacar en grupos en cuanto detectan a Edward, por lo que es fácil verse desbordado una vez que empieza el combate. Tener remedios a mano puede ser de gran ayuda en un apuro, salvándote del tacaño sistema de puntos de control de Black Flag Resynced.

03 La Visión de Águila te ayuda a localizar a todos los enemigos

Be sure to assess an area with Eagle Vision before moving in © Ubisoft

La Visión de Águila ha sido un elemento básico de la serie Assassin’s Creed desde el principio, pero es fácil pasarla por alto durante las primeras horas.

Al activar la Visión de Águila, los enemigos se resaltan en rojo, los objetos de interés en amarillo y los objetivos en verde, lo que facilita mucho evaluar una zona antes de entrar en acción.

También puedes marcar a los enemigos con el gatillo de apuntar (RT/R2) mientras estás en Visión de Águila, lo que permite que sus movimientos sigan siendo visibles incluso después de salir de esa vista. Es una de las herramientas más útiles para limpiar campamentos enemigos sin que te detecten.

04 Mejora tu barco con regularidad para conquistar los mares

El Jackdaw es mucho más que un medio para desplazarte de una misión a otra. Las batallas navales, los asaltos a fuertes, las expediciones de arponeo y la gestión de la flota dependen todas de un barco bien equipado.

Entre tanto ir de isla en isla por las Bahamas, es fácil olvidarse de mejorar tu barco, pero debería ser una prioridad siempre que tengas recursos suficientes. El espacio de almacenamiento es especialmente importante, ya que te permite llevar más munición para tu arsenal de armas.

Look after the Jackdaw and it'll look after you © Ubisoft

Las mejoras regulares de tu barco hacen que los enfrentamientos navales más duros sean mucho más manejables, al tiempo que te dan acceso a otras actividades, como el buceo en aguas profundas y la caza con arpón de criaturas aún más grandes.

Para desbloquear más mejoras para el barco, tendrás que mejorar al capitán del puerto de Great Inagua, así que asegúrate de invertir en ello con regularidad también.

05 Unas armas mejores te ayudan a plantar cara a enemigos más duros

Aunque Black Flag Resynced ofrece una experiencia de RPG más simplificada en comparación con los juegos más recientes de Assassin’s Creed, mejorar las armas de Edward sigue proporcionando una ventaja notable.

Las armas mejoradas reducen la dificultad de los enfrentamientos posteriores y te permiten acabar más rápido con grupos más grandes de enemigos. Es fácil pasarlas por alto, ya que hay muchas menos armas mejoradas que comprar, pero eso no las hace menos beneficiosas a largo plazo.

Esto ayuda a reducir la dificultad de los combates a medida que avanzas en el juego, sobre todo con nuevos y mejorados tipos de enemigos, como los élites con trabuco y granadas.

06 Captura barcos en lugar de destruirlos

Tras ganar una batalla naval, tienes varias opciones: destruir el barco, usarlo para reparar el Jackdaw o añadirlo a la flota.

Capturar naves enemigas suele ofrecer la mayor recompensa a largo plazo. Te da más recursos que simplemente hundir un barco y amplía tu flota. Estas naves se pueden usar luego en misiones de gestión de flota que generan ingresos y materiales adicionales sin que tengas que participar directamente.

07 Caza animales para conseguir materiales valiosos para mejoras

It pays to hunt in this game © Ubisoft

Puedes cazar animales tanto en tierra como en lugares específicos de expedición de arponeo en el mar para que te ayuden en tu aventura.

Las pieles de los animales y otros materiales se usan para mejorar la salud de Edward, su capacidad de munición y su equipamiento. Aunque muchos de estos recursos se pueden acabar comprando en las tiendas, suelen ser caros, y ese dinero lo es mejor gastarlo en mejorar tu barco u otro equipamiento.

08 Completa misiones por encargo para ganar dinero fácil

Una vez que llegues a la mansión de Great Inagua, desbloquearás la posibilidad de completar contratos de asesinato y navales por todo el mapa. Los contratos de asesinato te encargan eliminar un objetivo en tierra, mientras que los navales llevan la acción a mar abierto.

Aunque son totalmente opcionales, ambas son una fuente fiable de dinero y, en el caso de algunos contratos navales, te proporcionan materiales útiles para mejorar tu barco. Antes de aceptar contratos navales, vale la pena comprobar su dificultad recomendada. Las misiones de nivel más alto pueden incluir buques de guerra capaces de arrollar a un Jackdaw con poca potencia.

09 Explora las islas más pequeñas

A little exploration can reap rewards © Ubisoft

Es fácil quedarse con la vista puesta solo en la línea argumental principal y ir directamente a por ella, visitando solo las islas y lugares más importantes por el camino. Aunque nada te impide hacerlo, algunos de los mejores equipos solo se pueden encontrar en pequeñas islas apartadas.

Entre ellas puedes encontrar cofres ocultos, las estelas mayas necesarias para desbloquear la armadura maya especial, fragmentos de Animus y materiales de artesanía raros que necesitas para mejorar al máximo tu equipo.

Tomarte tu tiempo para explorar entre misiones de la historia no solo evita que el juego se vuelva repetitivo, sino que a menudo te recompensa con mejoras que, de otro modo, tardarías mucho más en conseguir.

10 Deja las batallas navales legendarias para cuando el Jackdaw esté listo

Los cuatro barcos legendarios de Assassin’s Creed Black Flag Resynced son los retos más difíciles del juego y cada uno de ellos patrulla un rincón del mapa.

Cuentan con una letal descarga de potentes cañones y otras armas a su disposición, además de enormes barras de salud que requieren una gran cantidad de potencia de fuego para derribarlas. Te recomendamos encarecidamente que mejores al máximo el Jackdaw antes de enfrentarte a ellas; de lo contrario, tu preciada nave podría convertirse muy rápidamente en un montón de astillas y metralla.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años escribiendo sobre videojuegos para diversas marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante ese tiempo ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en RPG de acción, shooters y juegos de carreras. También tiene debilidad por los buenos juegos indie, de los que ha hablado mucho a lo largo de su carrera.