Forza Horizon 6: Los mejores trucos y consejos para principiantes

Forza Horizon 6, posiblemente el juego de carreras más popular de 2026, por fin está aquí. La sexta entrega lleva a los pilotos a Japón , un destino que los fans llevan años anhelando. Pero empezar puede ser difícil, especialmente para los recién llegados al juego. Nuestra guía de Forza Horizon 6 te ofrece los mejores trucos y consejos para empezar.

ADVERTENCIA DE SPOILER: Algunos de estos consejos contienen información sobre contenido oculto en Forza Horizon 6. Si quieres empezar el juego sin conocimientos previos, debes seguir leyendo con precaución.

01 Cómo empezar de la mejor manera

Tu viaje en el mundo de Forza Horizon 6 comienza con tu llegada a Japón, las Clasificatorias Horizon y el Horizon Invitational. Solo entonces serás admitido como participante de pleno derecho con tu primera pulsera. En lugar de recorrer inmediatamente todo el mapa, debes completar rápidamente los Clasificatorios y los eventos iniciales para desbloquear el sistema de progresión y las características importantes.

Es mejor ceñirse a los eventos y actividades sugeridos por el juego durante las primeras horas. Forza Horizon 6 te familiarizará con el modo de juego, el renovado sistema de progresión y las mecánicas de juego como las casas de los jugadores, las acrobacias de relaciones públicas, los objetos coleccionables y mucho más durante las primeras tres o cuatro horas.

Car Meets are going to be part of Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

La mejor forma de empezar en Forza Horizon 6:

Completa la introducción y las cualificaciones hasta conseguir tu primer brazalete. Forza Horizon 6 te presentará algunas de sus características (nuevas y antiguas) en las primeras horas. Sigue las recomendaciones del juego para desbloquear todas las mecánicas y sistemas. Después, limítate a los eventos recomendados, como las carreras callejeras, de tierra y campo a través, para hacerte una idea de la jugabilidad.

Sólo cuando necesites un descanso de la intensa acción de las carreras, o simplemente no te apetezca correr, deberías embarcarte en un recorrido turístico por Japón. Sin embargo, muchas de las calles y lugares de interés se descubren de forma bastante natural durante los aproximadamente 100 eventos del festival, casi como si estuvieras conduciendo.

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02 Comprender Japón: El mapa de Forza Horizon 6

El mapa de Japón es uno de los puntos fuertes de Forza Horizon 6. Es bastante más variado que México en la quinta parte y ofrece terrenos adecuados para cada estilo de conducción.

Take your time to explore the streets of Japan © Xbox Game Studios / Phil Briel

En el norte, encontrarás pistas de rally cubiertas de nieve con un salto de esquí y una sección de curvas peraltadas. Son ideales para vehículos todoterreno y de rally. Los sinuosos puertos de montaña con poco tráfico en sentido contrario también son perfectos para entrenamientos de derrape y contrarreloj.

Uno de los primeros puntos destacados es el Bucle Kawazu-Nanadaru, una rampa circular de acceso a la autopista que permite hacer derrapes continuos sin obstáculos. En el sur, el ambiente cambia por completo. Amplias extensiones de costa y aguas azules dan al juego un aire casi tropical.

Las zonas urbanas impresionan por su atención al detalle, con todo tipo de cosas, desde arrozales, templos y puestos de tiendas hasta los auténticos taxis Toyota que encontrarás por todo Japón. También se incluye el famoso cruce de Shibuya, aunque las calles son más anchas que en la realidad porque el juego necesita espacio para conducir.

Consejo: Si descubres lugares de interés, ¡saca la cámara! Si pulsas el botón "Arriba" del pad direccional, pasarás al modo foto. Una de las tareas del nuevo diario consiste en fotografiar un total de 26 monumentos que se encuentran en el Japón virtual.

Forza Horizon 6 offers 550 cars to drive © Xbox Game Studios

Dos puntos importantes a tener en cuenta: el monte Fuji es visible, pero no accesible en coche. Y algunas partes del mapa están bloqueadas inicialmente por el sistema de pulseras, incluida la llamada Isla de la Leyenda.

03 El nuevo sistema de progresión mediante muñequeras

Forza Horizon 5 fue criticado a menudo por su falta de un hilo narrativo claro. Forza Horizon 6 aborda esta cuestión con su sistema de progresión mediante pulseras, que apareció por última vez de forma destacada en el primer Forza Horizon de 2012.

Te abres camino a través de eventos sucesivos, ganando brazaletes y desbloqueando carreras más prestigiosas y nuevas zonas del mapa. Esto da al juego una dirección clara, lo que es especialmente útil para los recién llegados.

Earn bracelets to unlock more prestigious races © Xbox Game Studios

El primer gran objetivo es el Horizon Invitational. Al final, la Isla de la Leyenda aguarda como objetivo final visible, pero inicialmente bloqueado. Es la primera vez en años que Forza Horizon avanza hacia un verdadero final que va más allá de la simple recogida de objetos. Toda la progresión puede jugarse en solitario o en modo cooperativo online con amigos.

Consejo: No te limites a recorrer el mapa sin rumbo. Cada evento completado cuenta para conseguir brazaletes y recompensas. Marca siempre el siguiente paso en el menú de progreso y mantén la concentración.

04 Coche de salida: hacer la elección correcta

Al principio del juego, puedes elegir entre tres vehículos iniciales: un Toyota Celica modificado, un camión GMC y un Nissan Silvia K con un kit de carrocería Rocket Bunny. Pero, ¿cuál es la elección correcta?

La elección depende de tu estilo de conducción preferido. Recomendamos el Nissan Silvia a los conductores que quieran practicar el drifting desde el principio. La configuración Rocket Bunny es agresiva y recompensa un manejo preciso del acelerador y la dirección.

El Toyota Celica es el todoterreno con un manejo equilibrado, muy adecuado para pruebas mixtas que impliquen tanto conducción por carretera como ligera conducción todoterreno. Los que prefieran las regiones montañosas del norte y las etapas de rally encontrarán al GMC algo engorroso sobre asfalto, pero destaca fuera de la carretera.

Sea cual sea tu elección, no compres coches caros en el Autoshow en las primeras horas de juego. Los Wheelspins, los eventos de la historia y los desafíos estacionales te proporcionarán rápidamente más vehículos. En lugar de eso, invierte tus primeros créditos en tunear tu coche inicial; esto transformará una configuración estándar en un vehículo competitivo.

05 Las novedades más importantes de Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 trae cuatro emocionantes innovaciones de juego que influyen directamente en la entrada en el juego de carreras de mundo abierto.

Esparcidas por el mapa de Japón hay 200 mascotas. Atropella a una y recibirás al instante 5.000 créditos. Parece una cantidad pequeña, pero suma hasta un millón de créditos simplemente explorando el mapa. Es una de las mejores formas para que los principiantes ganen dinero rápida y fácilmente. Nota: Los diseños de las mascotas cambian para cada región del juego.

Keep your eyes peeled for mascots © Xbox Game Studios

También repartidos por el mapa hay coches de posventa que puedes comprar directamente in situ. Están totalmente tuneados, con kits de carrocería posventa, y son más baratos que en el salón del automóvil. Busca estos marcadores en el mapa al principio del juego. Los reconocerás por los iconos verdes de los coches en el minimapa.

La asistente IA ANNA puede conducir tu coche hasta tu próximo destino si lo deseas. Aún más útil es el modo cine: toda la interfaz de usuario desaparece, y una cámara cinematográfica toma el control. Ideal para grabar contenidos o tomarte un breve descanso.

La última novedad es Arrastra Carreras, que ahora cuenta con una auténtica salida basada en luces. Eliges tu posición de salida, esperas a que se enciendan las luces y gestionas tú mismo la salida. Pisa el acelerador demasiado pronto y te tambalearás hacia delante. Para conseguir la mejor salida posible, sujeta el freno de mano, activa el control de lanzamiento y suéltalo en el último semáforo. El tiempo de reacción es crucial.

06 Coches especiales en mundo abierto

Los coches de posventa mencionados son solo una de las tres formas de adquirir vehículos especiales y únicos en el mundo abierto de Forza Horizon 6. Hay dos más.

Barn finds make a comeback in Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Los veteranos de Forza estarán familiarizados con los legendarios hallazgos de granero. En Forza Horizon 6, se pueden encontrar un total de 14 graneros, cada uno de los cuales oculta coches emblemáticos. Los hallazgos de granero están representados por círculos morados en el mapa. Dentro de esta zona, el jugador debe localizar el granero específico donde está escondido el coche.

Consejo: Un pequeño camino de tierra conduce a cada granero; puedes verlo en el mapa, pero no está marcado como carretera. Mantén los ojos bien abiertos para llegar más rápido.

Can you find all the treasure cars? © Xbox Game Studios

La tercera opción es nueva en Forza Horizon 6. Hay un total de nueve coches del tesoro escondidos por todo Japón. Funciona así. En cuanto te acerques a un coche tesoro escondido, el juego te avisará. Entonces aparecerá una foto de la ubicación en el menú, dándote una idea aproximada de dónde encontrar el coche. Sin embargo, tendrás que hacer el resto tú mismo, ya que las pistas sobre la ubicación exacta son extremadamente raras. Así que mantén los ojos bien abiertos y lee las descripciones.

07 Carreras callejeras y batallas touge

Forza Horizon 6 ofrece dos nuevas e interesantes experiencias de juego en mundo abierto: Carreras callejeras y Batallas Touge. Es importante tener en cuenta que ninguna de las dos está vinculada al progreso de la campaña para un jugador. Sin embargo, completarlas sigue mereciendo la pena, ya que te esperan poderosas recompensas en forma de créditos y mucho más.

Y seamos sinceros... las carreras callejeras nocturnas evocan auténticas vibraciones Need for Speed Underground, y los fans de las películas de The Fast and the Furious estarán en su elemento.

Night-time street racing is a must © Xbox Game Studios

Las carreras callejeras tienen lugar por la noche en carreteras públicas de Japón. Son carreras de puntos de control con etapas del punto A al punto B. Asegúrate de prestar mucha atención al tráfico.

Las Batallas Touge son un homenaje a las sinuosas carreteras de montaña de Japón y suelen tener lugar en sinuosas carreteras de montaña. Lógico, ¿verdad? Cada carrera es un cara a cara entre tú y un oponente de la IA con un vehículo espectacular. Gana el primero que cruce la línea de meta.

Consejo: Como ambos tipos de eventos están separados del sistema de progresión, puedes ignorarlos hábilmente durante las primeras horas de juego para progresar más rápido. A menos, claro, que te apetezcan mucho. Lo cual, desde luego, no podemos culparte.

08 Comprar casas: pronto y estratégicamente

Las propiedades en Forza Horizon 6 son mucho más que simples puntos de viaje rápido. Se pueden encontrar un total de ocho propiedades en el juego de carreras, pero tienes que avanzar bastante en la campaña para encontrar la última.

La particularidad es que todas las casas desbloquean bonificaciones permanentes, como un giro de rueda diario simplemente por iniciar sesión o multiplicadores en determinados tipos de puntos. Los jugadores Premium empiezan con la Casa de la Ciudad de Tokio y tienen esta ventaja inmediatamente. Todos los demás deben apuntar a la casa con la bonificación de giro de rueda diario como su primer gran objetivo. Al principio cuesta mucho, pero se amortiza enormemente con el paso de las semanas y los meses.

09 Acrobacias de relaciones públicas, puntos de habilidad y giros de rueda

Las acrobacias de relaciones públicas como las Zonas de Velocidad, las Señales de Peligro y las Zonas de Derrape no son sólo para ganar puntos. Conseguir tres estrellas en ellas desbloquea supergiros al principio y acumula simultáneamente Puntos de habilidad. Consigues Puntos de Habilidad por todas las maniobras espectaculares: derrapes, saltos, aplastar cosas y conducción todoterreno. Inviertes estos puntos en el menú "Dominio del coche" de tu vehículo actual, accesible a través de la pestaña "Coches" del menú del juego.

Cada coche tiene su propio árbol de Maestría con créditos, giros de rueda y supergiros de rueda. Algunos coches pagan mucho más que otros, así que vale la pena comprobar el árbol antes de comprar.

Each car comes with its own mastery tree © Xbox Game Studios

Los supergiros ofrecen tres recompensas a la vez, lo que los hace mucho más lucrativos que los giros normales. Además de Acrobacias de RP y Dominio del coche, también puedes obtenerlos subiendo de nivel y mediante la recompensa semanal VIP de la Edición Premium.

10 Nivel de dificultad y multiplicador de créditos

Cuanto mayor sea el nivel de dificultad, más créditos recibirás por carrera en Forza Horizon 6. Puedes ganar hasta un 125% extra si empiezas con las ayudas a la conducción desactivadas y una dificultad de IA alta.

Esto merece la pena una vez que te hayas familiarizado con tu coche y el circuito. Combina esto con carreras más largas, ya que los circuitos más largos suelen pagar más que los sprints cortos. Sin embargo, elige siempre un nivel de dificultad en el que aún puedas ganar.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un antiguo profesional de los deportes electrónicos en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA en PC y consolas. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde los años 90 y ahora cubre nuevos juegos, escribe guías de juegos y ofrece recomendaciones de compra de hardware.