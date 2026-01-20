La fortaleza mental es a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso en una situación de gran presión. Para Hazal Nehir, que se hizo conocida por saltar entre tejados, su capacidad atlética se compone en un 80% de fuerza mental.

Se trata de una habilidad importante para cualquiera que desee rendir constantemente a un alto nivel. Los mismos hábitos de fuerza mental que ayudan a los atletas de élite pueden ayudar también a cualquier persona a alcanzar sus objetivos.

El concepto de fuerza mental en el deporte se abordó por primera vez en 1898, cuando Normal Triplett observó que los ciclistas pedaleaban más rápido cuando competían en una pista con un competidor que cuando pedaleaban solos. Era la prueba de que el cerebro afectaba al rendimiento.

Sesenta años después, la psicología del deporte se ha convertido en una herramienta muy utilizada por entrenadores y atletas profesionales. Ahora es una corriente dominante y se ha extendido mucho más allá del ámbito del deporte profesional. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la fortaleza mental?

01 Los cuatro elementos de la fortaleza mental

1. Valor

No puedes tener fuerza mental si no tienes coraje. Es cuando rendirse no es una opción en tu mente. Es cuando sabes que algo va a ser difícil y lo haces de todos modos. Como Natalie Pohl nadando en Ibiza, por ejemplo, o Emil Johansson, que se recuperó de unas costillas rotas y una clavícula fracturada para ganar el Red Bull Joyride. E incluso Sandro Dias, que se tiró por la rampa de monopatín más grande del mundo.

2. Perseverancia

Por definición, la perseverancia es el acto de continuar persiguiendo un objetivo durante un largo periodo de tiempo, independientemente de los obstáculos. Cuando Lucy Charles-Barclay no pudo terminar el Campeonato del Mundo Ironman 2025 tras un difícil periodo de lesiones y dolor personal, no se rindió. En lugar de ello, se recompuso y se centró en su siguiente objetivo: el Campeonato del Mundo Ironman 70.3, que ganó.

Su perseverancia dio sus frutos. Lindsey Vonn es otro ejemplo de perseverancia. La leyenda de las carreras de esquí alpino se vio obligada a retirarse en 2019 tras una serie de lesiones de rodilla, pero volvió a las pistas de la Copa del Mundo cinco años después con una rodilla nueva y un espíritu competitivo inmaculado, estableciendo nuevos récords por el camino.

3. Pasión

Aunque parezca obvio, tienes que querer ganar por encima de todo. La psicología deportiva ha demostrado que, a nivel de élite, el resultado de un acontecimiento deportivo puede no tener que ver sólo con la preparación física.

4. Orientación hacia objetivos a largo plazo

Como dice el refrán, "es un maratón, no un sprint". Uno de los elementos más esenciales de la fuerza mental es fijarse objetivos a largo plazo y aceptar plazos realistas para su realización. Trazar un plan real que desarrolle objetivos a corto plazo hacia una meta a largo plazo es el único proceso probado para el éxito.

02 Cómo ser mentalmente fuerte

La fortaleza mental rara vez es innata; se compone de hábitos disciplinados que cualquiera puede poner en práctica en su vida cotidiana. Así pues, ¿cuáles son los rasgos de carácter que conforman la fortaleza mental y cómo se ha demostrado que ayudan al rendimiento?

Una persona mentalmente fuerte ve los retos y los reveses como una oportunidad para esforzarse aún más que antes, y estos hábitos ayudan a desarrollar esa actitud.

Estoicismo

El estoicismo es una escuela filosófica de la antigua Grecia. Se centra en la idea de que la vida está fuera de nuestro control, por lo que deberíamos abandonar el deseo de controlarlo todo. En este caso, puede desbloquear la capacidad de identificar las partes que puedes controlar y centrarte en ellas.

Actuar como si tuvieras el control

Nunca tenemos el control total de nuestra vida, y en cualquier momento puede ocurrir un acontecimiento totalmente inesperado. La clave está en controlar lo que es posible. Así que si quieres ser un líder en tu deporte, tienes que actuar como si tuvieras el control. Esto también significa asumir la responsabilidad de tus propios actos y tener cuidado de comportarte sólo de forma que consigas tus objetivos a largo plazo.

No pensar en los errores

Si persigues un objetivo a largo plazo con un compromiso firme, especialmente si estás empezando, cometerás errores. Lo que define a una persona de éxito es seguir adelante en lugar de centrarse en los fracasos.

Disfruta del éxito, pero no demasiado

Igual que es importante no obsesionarse con las pérdidas, es igualmente importante no dejar que las victorias se te suban a la cabeza. La autocomplacencia es el mayor obstáculo para el éxito. Por eso, incluso después de una victoria, es esencial seguir trabajando tan duro como antes.

No te quejes

Sean cuales sean tus objetivos, tienes que tener presente que estás en el camino de alcanzarlos. Esto significa que no debes quejarte de lo difíciles que son las cosas, ni de todos los obstáculos a los que te enfrentarás. Cuando asumas la responsabilidad del trabajo necesario para tener éxito, dejarás de poner excusas.

Encuentra motivadores internos

La confianza en uno mismo y la motivación interna son hábitos esenciales para desarrollar la fortaleza mental. Si basas tu motivación en otra persona, sólo serás tan fuerte como esa persona te permita serlo. En resumen, toma las riendas de tus objetivos y sé tu propio líder.

Nunca te rindas

Cuando trabajas para conseguir objetivos a largo plazo, tienes que aceptar que habrá momentos en los que querrás rendirte. Una de las principales diferencias entre las personas que tienen éxito y las que no, es que una de ellas ha dejado de intentarlo.

Mantenerse positivo

La autoconversación positiva y la visualización positiva son los pilares de la psicología del deporte. Tienes que creer en ti mismo y ser amable contigo a lo largo del camino. Sí, tienes que ser disciplinado y no poner excusas, pero no seas demasiado autocrítico. Eso dañará tu confianza y dificultará tu rendimiento.

La fuerza mental es algo más que una palabra de moda, es un factor tan importante en el rendimiento individual como la capacidad física. La buena noticia es que incluso alguien que piense que no tiene las cualidades de la fortaleza mental puede aprender a desarrollarlas para que le ayuden a conseguir sus objetivos.

