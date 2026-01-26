HYROX por dentro: así se entrena y se forma a los entrenadores

Los atletas de

se enfrentan a un desafío único: correr y ejecutar entrenamientos de alta intensidad cuando ya están fatigados. Deben aprender a empujar sus límites físicos y mentales sin “resetear” en cada sesión.

Ralf Iwan

, responsable de la HYROX Academy, ayuda a entrenadores de todo el mundo a adaptarse a las rápidas exigencias del deporte y a desarrollar programas que preparen de verdad para el día de la carrera. Con él analizamos qué ha cambiado en el coaching y en qué siguen equivocándose muchos atletas.