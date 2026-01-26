HYROX por dentro: así se entrena y se forma a los entrenadores
Desde el punto de vista del entrenador, ¿qué hace que HYROX sea más difícil de entrenar que los deportes puramente de resistencia o fuerza? ¿Dónde se subestima su complejidad?
En mi opinión, HYROX es complicado de entrenar porque se niega a encasillarse en una sola vía fisiológica y psicológica. Las exigencias físicas son evidentes, pero las mentales son igual de importantes. El entrenamiento de resistencia, como construir una base aeróbica, requiere una mentalidad muy concreta: paciencia, ritmo y capacidad para sostener esfuerzos largos, como una carrera de 60 a 90 minutos.
El trabajo de fuerza o fuerza-resistencia pura exige justo lo contrario: intensidad, foco, precisión y voluntad de entrar en el terreno de la incomodidad en bloques cortos y concentrados. El mayor error es pensar que HYROX es simplemente fitness más running. No lo es. Es rendimiento condicionado bajo fatiga repetida.
¿Los entrenadores de HYROX vienen más del running y aprenden fuerza, o de la fuerza y aprenden resistencia? ¿En qué deberían fijarse los atletas al elegir un entrenador?
Hoy vemos ambos caminos en HYROX y ninguno es mejor por definición. Algunos entrenadores proceden de la resistencia y han ido aprendiendo fuerza con el tiempo. Otros vienen del strength & conditioning y han tenido que ponerse muy al día en resistencia y técnica de carrera. Los problemas aparecen cuando no se cruza del todo ese puente.
Los entrenadores con base en running suelen quedarse cortos en la intensidad real de fuerza o evitan cargas pesadas o complejas por miedo a interferencias o lesiones. El resultado son atletas que corren bien, pero se descomponen en trineos, zancadas o cargas. Los entrenadores centrados en la fuerza, en cambio, a menudo subestiman lo frágil que se vuelve la economía de carrera bajo fatiga. Pueden sobrecargar sesiones, ordenar mal los estímulos o no calcular bien el estrés acumulado, lo que lleva al estancamiento, a una mala gestión del ritmo o a lesiones.
¿Por eso se creó el HYROX Sports Science Advisory Council?
Exactamente. HYROX es un deporte nuevo y fingir que ya tenemos todas las respuestas no sería honesto. El papel del consejo es impulsar y coordinar investigación aplicada específica para HYROX, con especial foco en la planificación, la programación, los efectos de interferencia y el desarrollo del atleta a largo plazo.
El objetivo es muy claro: mejorar de forma continua la base de conocimiento de la comunidad de entrenadores para que puedan ofrecer el mejor servicio posible, basado en evidencias y no en suposiciones.
Si alguien quiere encontrar un buen entrenador de HYROX, ¿cómo puede distinguir a los realmente buenos?
La calidad se nota en las preguntas, no en las publicaciones de redes sociales. Un buen entrenador de HYROX pregunta en detalle por el historial de entrenamiento, lesiones, experiencia previa corriendo, exposición a la fuerza, estrés del estilo de vida y objetivos competitivos. Habla de fases, no de entrenamientos aleatorios. Sabe explicar las demandas de la carrera/estación por estación y propone diferentes estrategias de ritmo según el perfil del atleta.
Tener experiencia personal en HYROX es una ventaja clara. Los entrenadores que han competido entienden cómo la fatiga altera el ritmo, la técnica y la toma de decisiones, y ese conocimiento les permite preparar a los atletas de forma mucho más realista.
Con el crecimiento tan rápido de HYROX, ¿cómo se garantiza que el nivel del coaching crezca al mismo ritmo?
Precisamente por eso creamos la HYROX Academy y una vía estructurada de formación basada en la ciencia del deporte. En el curso HYROX Academy Level 1 cubrimos de forma deliberada un amplio espectro: desde anatomía funcional y fisiología del ejercicio hasta los pilares del rendimiento (fuerza, potencia, velocidad y resistencia), además de nutrición, planificación del entrenamiento y el componente mental. El objetivo es establecer un estándar de calidad común en el coaching de HYROX. La investigación más reciente, coordinada por nuestro Sports Science Advisory Council, se integra directamente en la formación. Suelo describir el Level 1 como el equivalente a un grado universitario en coaching de HYROX. Y donde hay un grado, suele haber un máster: ese será el HYROX Academy Level 2, previsto para el verano de 2026.
¿Qué es el HYROX 365 Coaching Summit?
Queremos reunir a personas de todo el ecosistema HYROX a nivel mundial. Eso incluye entrenadores personales, preparadores físicos, científicos del deporte, fisioterapeutas y formadores, y también estamos abiertos a que asistan atletas. Muchos deportistas quieren entender el “por qué” de su entrenamiento, y juntar a atletas y entrenadores en el mismo entorno de aprendizaje genera un diálogo más rico y mejor informado.
¿Cuál es el gran objetivo de cara al futuro del coaching en HYROX?
Desde el punto de vista del programa, el summit es muy ambicioso. Contamos con 28 ponentes y alrededor de 50 sesiones repartidas en dos días. Muchos de estos expertos participan directamente en los itinerarios formativos de Level 1 y Level 2. Tratamos fundamentos del coaching, entrenamiento de mujeres, de jóvenes y de atletas veteranos, además de mesas redondas y talleres prácticos. La visión a largo plazo es construir una cultura global de coaching en HYROX basada en la evidencia, colaborativa y conectada.
Algo que llama la atención en HYROX es que muchos entrenadores están en una forma física espectacular y suelen competir ellos mismos. ¿Es algo particular de este deporte?
Desde mi punto de vista, esto refleja lo joven que es todavía HYROX. Aún no tenemos décadas de ex atletas de élite que se hayan retirado por completo y se dediquen solo a entrenar. Muchos de los entrenadores actuales siguen siendo atletas en activo, a menudo competidores por grupos de edad que han descubierto HYROX hace poco y quieren comprometerse a largo plazo.
Al mismo tiempo, muchos ya venían del mundo del entrenamiento: resistencia, fuerza y acondicionamiento, entrenamiento personal o educación física. El coaching formaba parte de su identidad antes de HYROX. No creo que se trate de exhibir forma física ni de demostrar nada en redes sociales. Es algo más global. En un deporte joven como HYROX, atletas, entrenadores y cultura de entrenamiento evolucionan juntos, y ahora mismo esa superposición es una de sus grandes fortalezas.