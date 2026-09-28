Reseña de EA Sports FC 27: Evolución, más que revolución

Ya está aquí EA Sports FC 27, que trae al campo otra temporada de fútbol, la creación de plantillas en Ultimate Team, la gestión del modo Carrera y partidos trepidantes. Después de pasar 20 horas jugando en sus diferentes modos hasta ahora, hemos tenido la oportunidad de poner a prueba su jugabilidad, las nuevas funciones y los clásicos que tanto nos gustan.

Lo mejor de EA Sports FC (antes FIFA) siempre ha sido la libertad que te da para disfrutar del fútbol como más te apetezca. Tanto si quieres sumergirte de lleno en la creación de tu equipo de ensueño en Ultimate Team y estar al día con el contenido semanal en directo, como si prefieres disfrutar de la experiencia para un jugador llevando a tu equipo a la gloria en el modo Carrera de Entrenador o de Jugador. Hay algo para todos los gustos. Con EA Sports FC 27, el desarrollador ofrece una experiencia más social que complementa estos modos: The Grounds.

01 The Grounds sienta las bases para algo más grande

Time spent in The Grounds’ game modes earns you Attribute XP © EA Sports

The Grounds es una experiencia de mundo abierto donde los jugadores pueden recorrer las calles, completar minijuegos y retos por su cuenta, o unirse a otros jugadores para competir en partidos 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 o 4 contra 4, similares al modo de juego «Rush» que se introdujo hace unos años. Explora el pueblecito y encontrarás campos de distintos tamaños que, básicamente, funcionan como opciones de menú para cada modo de juego. Puedes jugar con amigos o con jugadores aleatorios. Compite, gana monedas y desbloquea nuevas opciones cosméticas para tu personaje personalizado.

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Algunos de estos modos son muy divertidos para pasar el rato jugando. El «Balloon Ball» destaca especialmente. Cada jugador tiene tres globos. Coge uno de los dos balones de fútbol y dispara a los demás jugadores. Si le das a un jugador, pierde un globo; el último en quedar en pie gana. Si te pasas mucho tiempo esperando a que tus amigos se conecten para jugar, esta es una buena forma de pasar ese rato de inactividad y subir de nivel a tu jugador de paso.

Todo el tiempo que pases en los modos de juego de The Grounds te da XP de atributos (AXP), que se usa para subir de nivel a tu jugador y, a su vez, ganar puntos de atributos (AP) para mejorar sus estadísticas. Esto es especialmente importante para los fans del modo de juego «Clubs», que ahora se ha integrado en The Grounds como su modo de juego grande de 11 contra 11. En lugar de limitarte a ganar AP jugando partidos de Clubs, ahora puedes completar estos minijuegos, que son básicamente un «entrenamiento» con tu jugador para pulir sus habilidades.

Bucketball flips the game on its head © EA Sports

En «The Grounds» hay un montón de personajes deambulando o viendo cómo se desarrollan los distintos partidos, pero los jugadores pueden ver casi todo lo que ofrece en unos 15 minutos. Hay murales y estatuas que comparten curiosidades aleatorias sobre el fútbol, y dianas a las que lanzar balones que te ofrecen un buen entretenimiento. Sin embargo, la falta de incentivos y su carácter repetitivo hacen que no haya muchos motivos para verlas y probarlas todas.

Es una buena idea, pero todo parece un poco escaso. «The Grounds» es el primer intento de EA, así que esperemos que la entrega del año que viene esté un poco más desarrollada. Por ahora, sin embargo, es un sitio donde pasar unos minutos mientras esperas a tus amigos o entre sesiones más largas en los modos de juego más grandes.

02 Ultimate Team sigue perfeccionando una fórmula ganadora

Ultimate Team has seen only minor additions this year © EA Sports

Podría decirse que es el modo más popular de la serie, y Ultimate Team solo ha recibido pequeñas novedades en la entrega de este año. Los Desafíos de formación de plantillas (SBC) cuentan con una novedad: los SBC simplificados. En lugar de formar un equipo que cumpla requisitos fijos, como una puntuación OVR mínima, una puntuación de «química» o que incluya un número determinado de jugadores de un club, nacionalidad o liga, solo tienes que presentar suficientes jugadores para alcanzar un requisito de «puntuación».

Los jugadores con una puntuación más alta tienen una puntuación mayor asociada a su carta, así que puedes completarlos presentando solo unas pocas cartas de alta puntuación o bien cientos de cartas de menor puntuación. Es un buen sistema que probablemente resulte más atractivo para los jugadores que nunca han disfrutado realmente de los SBC y que, por eso, se han perdido las recompensas, a menudo muy lucrativas, que se obtienen al completarlos. Probablemente no atraigan a los aficionados a los SBC debido a su sencillez actual, pero es probable que ayuden a mantener a raya la economía del modo y, con suerte, a que todo esté más equilibrado durante los próximos 12 meses.

Dicho esto, es difícil dar un veredicto definitivo sobre estos nuevos SBC en una fase tan temprana del ciclo de vida del juego. Si empiezan a exigir aún más puntos y ofrecen paquetes atractivos o cartas especiales de jugadores, pueden plantearte un dilema: ¿renuncias a estas cartas únicas o sacrificas a algunos de tus mejores jugadores?

La otra novedad de Ultimate Team llega en forma de la Galería . Los jugadores pueden enviar cartas que tengan o hayan tenido anteriormente en Ultimate Team para completar varias colecciones, lo que les permite ganar fichas de la Galería que luego pueden gastar en desbloquear elementos cosméticos para su club o artículos básicos del Salón de la Fama de FUT. No es una función en la que vayas a pasar mucho tiempo, y parece que EA también es consciente de ello, ya que hay una opción de «Autocompletar» disponible en cuanto seleccionas una colección para empezar a completarla. Piensa en ello como un álbum de cromos digital para tu Ultimate Team. Es un buen añadido, pero no algo que vaya a revolucionar el modo de juego.

03 El modo Carrera ofrece nuevas y bienvenidas facetas de gestión

The changes in Career Mode are all pretty positive © EA Sports

Para los que preferís tomar las riendas de un equipo y llevarlo a la gloria, los numerosos cambios en el modo Carrera de FC 27 son, en su mayoría, bastante positivos. Los cambios más destacados son los cambios dinámicos en la valoración de los jugadores y su desarrollo, las mejoras en las negociaciones de traspasos y en la forma en que los equipos controlados por la IA gestionan sus propios fichajes, y la inclusión de eventos inesperados.

Las valoraciones dinámicas de los jugadores son, sin duda, el cambio más importante. La valoración global de un jugador se basará ahora en su estado de forma, su moral y su preparación física para el partido. Si juega bien de forma constante, está contento y en buena forma, es más probable que su valoración global mejore. Si está lesionado durante un tiempo prolongado o no está contento, puedes esperar que su valoración baje.

Esta misma filosofía se ha incorporado ahora al desarrollo del jugador y a su capacidad para alcanzar su potencial. Ahora hay diferentes perfiles de desarrollo que adoptarán los jugadores, y cada uno de ellos cambia drásticamente la rapidez con la que alcanzarán su potencial. Tampoco está ya garantizado que un joven prometedor se convierta, de hecho, en tu próxima estrella. Al igual que con las valoraciones dinámicas de los jugadores, una racha de malos partidos, un cuerpo técnico poco competente o un jugador descontento pueden hacer que se quede en el camino.

Esto parece una mejora notable, aunque resulte un poco inconsistente o confuso. A veces, un jugador puede no llegar a desarrollarse a pesar de jugar bien de forma constante, contar con los mejores entrenadores y sentirse a gusto en el club. No hay ninguna indicación de qué ha frenado su progreso, mientras que otros jugadores, en cambio, despuntan de repente. Puede que sean los perfiles de desarrollo los que influyen entre bastidores, pero estaría bien que se aclarara mejor qué es lo que afecta al desarrollo de un jugador en un futuro parche o en la versión del año que viene.

Morgan Rogers completes his transfer to Chelsea in FC 27 © EA Sports

Por desgracia, esa ambigüedad también afecta al nuevo proceso de traspasos, que por lo demás es más realista. En lugar de que todos los detalles se resuelvan en una sola escena de reunión en persona, esta vez las negociaciones tanto por el traspaso como por el contrato se prolongan a través de llamadas y correos electrónicos a lo largo de varios días del juego e incluso semanas. Las ofertas tienen que ser competitivas para ganarle la partida a otros equipos que puedan estar interesados en fichar a un jugador.

Esto se parece mucho más a las sagas de fichajes de la vida real, y es similar al sistema de traspasos de juegos como Football Manager, pero hubo algunas ocasiones en las que un fichaje se frustró y no quedó claro por qué. Solo unos días después, puede que te encuentres con que el jugador se ha unido a un equipo rival. Puede que sea porque el equipo le ha ofrecido un contrato mejor de lo que él había pedido, pero en la interfaz actual no queda claro que eso haya pasado. Puede ser frustrante perderte un fichaje ideal, pero eso le da más peso a cada decisión que tomas en estas negociaciones. A veces merece la pena arriesgarse por un jugador, aunque parezca descabellado.

Los jugadores también recibirán notificaciones periódicas de «Actualización de la plantilla». Estas deberían informar a los aspirantes a entrenadores sobre el nivel de satisfacción de un jugador, su valoración general o si su capacidad para desempeñar un determinado papel o posición ha mejorado gracias al entrenamiento. Sin embargo, al abrir la vista de la plantilla desde la notificación, se accede a la pantalla estándar de formación/plantilla. No hay nada que te indique qué ha cambiado, a qué jugador le ha afectado o qué hay que hacer para solucionar la situación.

La confusión que esto puede generar sugiere que las indicaciones necesitan algunos ajustes para garantizar que todos los aficionados saquen el máximo partido a este modo de juego. Otro simulador de gestión futbolística hace que estas notificaciones sean lo suficientemente detalladas como para que sepas exactamente qué ha pasado y te ofrece opciones prácticas para ayudarte a reaccionar. Un sistema similar en futuros modos «Carrera» de EA FC marcará una gran diferencia.

04 La jugabilidad de EA FC 27 ofrece momentos de brillantez y frustración

Gameplay improvements have focused on improving crossing and defending © EA Sports

Las mejoras en la jugabilidad de EA FC 27 parecen haberse centrado en perfeccionar los centros (y los saques de esquina), y en hacer que la defensa resulte más divertida y tenga más impacto. La buena noticia es que, en gran medida, lo han conseguido. La mala noticia es que, en general, la velocidad sigue siendo lo más importante.

Los cambios en la ejecución de los saques de esquina añaden un poco de profundidad, dándote opciones para incluir jugadores, colocarlos en los postes delanteros o traseros, o sacar a jugadores del área. Sin duda, los centros han vuelto después de que la entrega del año pasado los hiciera casi totalmente inviables. Ahora los centros llegan al jugador deseado y los remates de cabeza suelen acertar en la portería la mayoría de las veces. Esto ofrece opciones más viables para marcar en comparación con el año pasado, en el que te veías obligado a recurrir a pases rápidos o regates precisos con tus mejores y más rápidos jugadores.

Sin embargo, los delanteros rápidos siguen siendo demasiado poderosos y pueden atravesar las defensas con demasiada facilidad. Los pases en profundidad son ahora más efectivos, lo que hace que los extremos y delanteros rápidos sean aún más letales si calculas bien el momento de la carrera. Por eso es imprescindible contar con defensas rápidos para intentar contrarrestar esto, o aprender a montar una buena trampa del fuera de juego.

Dicho esto, los defensas tienden a anticiparse a las jugadas de ataque y a recuperar el balón en los uno contra uno con mayor consistencia cuando realizas una entrada. Esto tiene como consecuencia que en el centro del campo se gane y se pierda la posesión en rápida sucesión, ya que se va congestionando cada vez más.

Deciding how corners and free kicks play out is down to you © EA Sports

Todavía hay algún que otro momento en el que el balón parece rebotar y escabullirse entre una entrada, dejando a un delantero rival en un uno contra uno con tu portero, pero la defensa en su conjunto parece más sólida y, en el momento de escribir esto, quizá un poco demasiado poderosa.

Por lo tanto, la jugabilidad se centra ahora más en encontrar espacios, aprovechar la lentitud de los defensas con pases en profundidad y asegurarte de que tus defensas marquen o se coloquen correctamente para evitar que el rival tenga una oportunidad fácil de entrar en el área.

Como hemos visto una y otra vez en los últimos años, EA Sports sin duda lanzará un parche que ajuste la jugabilidad sobre el terreno de juego, así que es probable que veamos algo más parecido a años anteriores uno o dos meses después del lanzamiento.

05 Veredicto: Un FC más sólido, con margen de mejora

EA FC 27 feels like an iterative improvement © EA Sports

Está claro que EA Sports ha dedicado tiempo a intentar mejorar varios aspectos de FC 27 y algunos de esos cambios realmente dan sus frutos. Las mejoras en los traspasos controlados por la IA y el desarrollo dinámico de los jugadores en el modo Carrera añaden más profundidad a la experiencia a largo plazo, mientras que los ajustes en la jugabilidad hacen que los partidos parezcan más variados que en FC 26. Los centros vuelven a ser por fin una forma viable de crear ocasiones y la defensa se nota más ágil, aunque el equilibrio entre el ritmo de ataque y la solidez defensiva aún podría mejorarse.

Pero hay algunos fallos evidentes. «The Grounds» se nota a todas luces que es la primera versión de este modo. Los jugadores a los que les guste el lado social y estético de la experiencia le sacarán el máximo partido, pero para el resto, aún queda trabajo por hacer para que alcance todo su potencial.

EA FC 27 parece más una mejora gradual que una reinvención radical de la serie. Hay suficientes cambios significativos como para que merezca la pena para los jugadores que vuelven, sobre todo para los que pasan la mayor parte del tiempo en el modo Carrera. Sin embargo, algunos de los nuevos sistemas aún necesitan pulirse, y «The Grounds», en particular, parece una función que necesita más contenido antes de convertirse en una parte esencial de la experiencia de EA FC.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años escribiendo sobre videojuegos para varias marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante ese tiempo ha escrito miles de guías y reseñas, y es experto en juegos de rol de acción, shooters y juegos de carreras. También le encantan los buenos juegos indie, de los que ha hablado mucho a lo largo de su carrera.