Cómo entrenar la fuerza de agarre para el Red Bull Gym Clash y más

Tu fuerza de agarre revela más sobre ti de lo que crees. Si entrenas con regularidad, sabrás que es esencial para ejercicios como las dominadas, las cargadas, el remo inclinado y, por supuesto, el rey de todos los movimientos compuestos: el peso muerto. Pero, ¿sabías también que tanto el tiempo que puedes mantener un agarre como la fuerza que puedes generar no son sólo medidas de fuerza? También son indicadores clave de tu salud general y tu longevidad.

Esta idea surgió de un estudio de 140.000 personas , que descubrió que la fuerza de agarre era un indicador más preciso de la esperanza de vida que muchos biomarcadores tradicionales, incluida la tensión arterial. Otras investigaciones reforzaron este vínculo, demostrando que una mayor fuerza de agarre aumentaba significativamente la probabilidad de vivir más de 100 años. En el estudio se descubrió que los centenarios tenían más del doble de probabilidades de haber tenido una mayor fuerza de agarre.

Si quieres añadir vida a tus años, a la vez que ayudas a recortar minutos cruciales a tus tiempos de HYROX y Red Bull Gym Clash , vale la pena pasar más tiempo agarrando que simplemente rasgando.

Better grip strength means better health – genuinely © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

01 ¿Qué es la fuerza de agarre y por qué es importante?

"La fuerza de agarre es tu capacidad para sujetar, controlar y generar fuerza a través de las manos y los antebrazos" , explica la atleta danesa de HYROX y OCR Ida Mathilde Steensgard , que ha subido a más de 100 podios en su carrera. "Es importante para ejercicios como cargar, colgar, tirar y levantar bajo fatiga".

Como la fuerza generada por los músculos de la mano y el antebrazo -incluidos el flexor digitorum superficialis y el profundus, el flexor pollicis longus, los músculos thenar e hypothenar, así como los flexores y extensores de la muñeca- la fuerza de agarre es crucial para los movimientos que implican sujetar y apretar, como las dominadas, las dominadas y las cargadas.

Ida Mathilde Steensgaard's OCR experience means she has incredible grip © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

A pesar de lo que muchos piensan, tener fuerza de agarre funcional no consiste sólo en machacar un dinamómetro, dar un apretón de manos firme en el trabajo o hacer tres series de 10 en un levantamiento de peso muerto. No sólo mejorarás tu conexión mente-músculo durante determinados ejercicios como los giros con kettlebell (al tiempo que desarrollas una mayor fuerza en el antebrazo y estabilidad unilateral), sino que la investigación también ha encontrado vínculos entre una menor fuerza de agarre y una menor densidad mineral ósea, desnutrición, deterioro cognitivo y depresión.

Para ayudar a restablecer el equilibrio, una forma sencilla de comprobar en casa tu fuerza de agarre es apretar una pelota de tenis, una pelota antiestrés o una botella de agua con toda la fuerza que puedas durante unos segundos. En general, el objetivo de apretar al máximo durante 30 segundos es un buen punto de referencia de la fuerza de agarre.

Ida Mathilde Steensgaard has moved into the HYROX Elite 15 © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

¿Quién es Ida Mathilde Steensgaard? Conoce a Ida Mathilde Steensgaard Ida Mathilde Ste ensgaard es una atleta danesa de fitness y varias veces campeona del mundo de carreras de obstáculos (OCR), que ahora está causando sensación en las carreras HYROX de todo el mundo en la agrupación Elite 15. Para Steensgaard, que también es la creadora de una carrera de obstáculos extrema ahora conocida como la Zona de Juegos Más Difícil del Mundo, la fuerza de agarre es una parte vital de su entrenamiento para las pruebas HYROX y OCR. El éxito de la corredora de Elite 15 se basa en gran medida en la fuerza de agarre y la resistencia del antebrazo, que la impulsan a través de obstáculos técnicos, cargas pesadas y levantamientos complejos - habilidades que ella destaca como esenciales tanto para el rendimiento como para la longevidad.

02 Fuerza de agarre en diferentes deportes y entrenamientos

Para Steensgaard, una mezcla de "cargas, cargas en suspensión, tirones de cuerda, cargas en suspensión con diferentes agarres y tirones pesados" le ayudan a entrenar su agarre para las exigencias de la OCR y el HYROX. Éstas, dice, "se transfieren directamente a obstáculos, trineos y elevaciones funcionales".

Como explica Steensgaard, la forma de desarrollar la fuerza de agarre depende de para qué entrenes. "Para la OCR, me centro más en la resistencia en suspensión y en los agarres difíciles en cuerdas o aparejos, que a menudo requieren más técnica y fuerza específica en manos o dedos", explica. "Para el HYROX, se trata más de cargas sostenidas y agarre de resistencia con una frecuencia cardiaca elevada".

Steensgaard también atornilla el trabajo específico de agarre después de los días de la parte superior del cuerpo y "cicla la intensidad, para que mis antebrazos se mantengan fuertes tanto en potencia como en resistencia."

Hangs are a great way of building grip strength quickly © Jose Duch/Red Bull Content Pool Farmers' Carry is one of the truest tests of grip strength © Leo Francis/Red Bull Content Pool

¿Cuáles son los ejercicios o técnicas clave en los que te centras para desarrollar la fuerza de agarre y por qué crees que son tan eficaces en las distintas disciplinas del fitness? En un gimnasio de escalada doy prioridad al búlder con carga. En los gimnasios normales, ejercicios como los acarreos (KB, placas o barras), colgamientos muertos, tirones de toalla o cuerda, colgamientos en diferentes agarres, tirones pesados y agarre de resistencia en posiciones que se transfieren directamente a obstáculos, trineos y levantamientos funcionales.

¿Cómo adaptas tu entrenamiento de agarre a las distintas competiciones, como OCR frente a HYROX, u otras pruebas de fitness funcional? Para la OCR, me centro más en la resistencia en suspensión y en agarres incómodos como cuerdas y aparejos, que a menudo requieren más técnica y fuerza específica de manos y dedos. Para HYROX, se trata más de cargas sostenidas y agarre de resistencia con un ritmo cardiaco elevado.

¿Cuáles son los errores más comunes que ves que comete la gente cuando entrena la fuerza de agarre y cómo pueden evitarlos? Por lo general, la mayoría de la gente sólo entrena el agarre de forma pasiva, sólo levantando peso. Es bueno variar los distintos tipos de entrenamiento del agarre, tanto incorporando la fuerza de la mano y del antebrazo, como la resistencia y el trabajo dedicado y progresivo que construye antebrazos y manos resistentes.

Ida Mathilde Steensgaard in action at the Hyrox World Championship 2025 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

¿Cómo incorporas el trabajo de agarre a tu programa de entrenamiento general sin sobreentrenar las manos y los antebrazos? Coloco el trabajo específico de agarre después de las sesiones específicas clave de HYROX y en los días de la parte superior del cuerpo mantengo el volumen controlado y la intensidad cíclica, para que mis antebrazos se mantengan fuertes tanto en potencia como en resistencia. También mantengo la escalada cada dos semanas, ¡porque es divertido!

¿Hay algún método inusual o inesperado que te haya resultado útil para desarrollar la fuerza de agarre y que pueda sorprender a los atletas de fitness funcional? Boulder, dominadas con toalla e incluso simples flexiones entre series de dominadas. También el trabajo de tirones largos con trineo o las cargas más pesadas con pesos de competición.

03 Consejos para un entrenamiento de agarre seguro y eficaz

Inevitablemente, no toda la fuerza de agarre se crea por igual. "Por lo general, la mayoría de la gente sólo entrena el agarre de forma pasiva a partir del levantamiento, pero es bueno variar los distintos tipos de entrenamiento del agarre incorporando fuerza de manos y antebrazos, resistencia y trabajo progresivo que desarrolle antebrazos y manos resistentes" , dice Steensgaard.

Para quienes no compiten a un nivel de élite, aún puedes desarrollar manos y antebrazos resistentes con ejercicios sencillos y prácticos: cargar las manos durante 30-60 segundos, hacer flexiones de muñeca o flexiones inversas durante 12-15 repeticiones y apretar los dedos con una pelota antiestrés durante 15-20 repeticiones. Estos movimientos no sólo aumentan la fuerza de agarre y la resistencia, sino que también ayudan a prevenir lesiones, reducen el sobreentrenamiento y hacen que el calentamiento sea más eficaz antes de levantar peso o practicar deporte.

Ida Mathilde Steensgaard takes students through rope climbing technique © Davide Spiridione/Red Bull Content Pool

04 Los mejores ejercicios de Ida Mathilde Steensgaard para la fuerza de agarre

Ahorcamientos: 30-60 segundos

Busca una barra robusta por encima de la cabeza y agárrala por encima de los hombros. Levanta los pies del suelo, colgando libremente con los brazos estirados. Mantén los hombros "activos" tirando de ellos hacia abajo y alejándolos de las orejas, en lugar de dejar que la cabeza se hunda en los hombros.

Cargas de granjero: 30-60 segundos

Heavy lifting © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Sujeta una pesada mancuerna o kettlebell en cada mano mientras te mantienes erguido, con el pecho fuera y los hombros hacia atrás. Da pasos cortos y controlados y camina en línea recta, manteniendo el tronco contraído para evitar que las pesas se balanceen. Mantén la columna vertebral neutra y un agarre firme hasta que se acabe el tiempo, luego gira las caderas para bajar las pesas con seguridad.

Flexiones con toalla: 8-12 repeticiones o 20-30 segundos colgado

Coloca dos toallas sobre una barra de dominadas y agarra una con cada mano en posición vertical. Aprieta la tela lo más fuerte posible y tira del pecho hacia la barra, manteniendo los codos metidos. Si una dominada completa te resulta demasiado difícil, simplemente realiza una dominada en suspensión mientras sujetas las toallas para desarrollar la fuerza específica de las manos.