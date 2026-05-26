Forza Horizon 6: Dónde están los 15 Barn Finds y cómo desbloquearlos

En Forza Horizon 6 , 15 vehículos legendarios permanecen ocultos dentro de viejos graneros repartidos por todo Japón. Los Barn Finds vuelven a ser una de las actividades más reconocibles de la saga y reunirlos todos permite construir una colección realmente difícil de igualar sin gastar créditos. En esta guía repasamos qué autos puedes conseguir, cómo desbloquear cada granero y dónde encontrarlos.

01 ¿Cómo funcionan los Barn Finds en Forza Horizon 6?

Los Barn Finds son una mecánica clásica de la serie Horizon y vuelven a estar presentes en esta sexta entrega. Eso sí, esta vez el sistema cambia respecto a juegos anteriores. Antes de que los graneros aparezcan en el mapa tendrás que avanzar dentro del progreso Discover Japan. Si llegas a la ubicación sin el progreso necesario, simplemente no encontrarás nada.

Forza Horizon 6 rewards you for exploring Japan © Xbox Game Studios

Puedes consultar tu progreso actual desde el menú de campaña entrando en Collector’s Journal y después en Discover Japan. Hay siete niveles en total y cada uno desbloquea nuevos graneros, normalmente de dos en dos. El orden de progresión es el siguiente, de menor a mayor: Visitor, Tourist, Traveller, Pathfinder, Navigator, Adventurer y Master Explorer.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Cómo subir rápido tu rango Discover Japan

Las misiones de historia (marcadores amarillos del mapa) son la forma más rápida de conseguir puntos. También cuentan actividades como carreras de carretera y touge, destruir mascotas regionales, mejorar el rango en entregas de comida, comprar casas o descubrir nuevas regiones. Importante, no necesitas completar absolutamente todo. Hay actividades más que suficientes para alcanzar el nivel máximo.

Una vez encuentres un granero, el auto entrará en proceso de restauración. Esto lleva algo de tiempo. Puedes terminarlo inmediatamente pagando créditos, pero en la mayoría de casos no merece la pena. Sigue jugando, completa algunas carreras y el vehículo quedará listo automáticamente.

02 Los 15 Barn Finds de Forza Horizon 6

# Auto Nivel de desbloqueo Región 1 Honda NSX-R GT (2005) Visitor Ohtani 2 Ford Sierra Cosworth RS500 (1987) Tourist Ito 3 Toyota 2000GT (1969) Tourist Ito 4 Nissan Skyline 2000GT-R (1971) Traveller Nangan 5 Nissan PAO (1989) Traveller Minamino 6 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998) Pathfinder Takashiro 7 Lincoln Continental (1962) Pathfinder Hokubu 8 Peugeot 205 Turbo 16 (1984) Pathfinder Shimanoyama 9 Porsche 911 Turbo 3.3 (1982) Pathfinder Ohtani/Tokyo City 10 Lamborghini Diablo SV (1997) Navigator Ito 11 Mitsubishi Montero Evolution (1997) Navigator Shimanoyama 12 Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005) Adventurer Shimanoyama 13 Nissan R390 GT1 (1998) Adventurer Ohtani 14 Mazda #55 Mazda 787B (1991) Master Explorer Takashiro 15 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983) Master Explorer Ito

03 Nivel 1: Visitor

Honda NSX-R GT (2005)

Tip: A narrow dirt track (almost) always leads to the Barn Finds © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Honda NSX-R GT (2005)

Región: Ohtani

Nivel de desbloqueo: Visitor

El primer Barn Find aparece poco después de empezar la partida. El NSX-R GT representa una de las interpretaciones más deportivas del modelo japonés, con ADN de competición, carrocería de aluminio y motor central. Dentro de la categoría A funciona especialmente bien en carreras de carretera.

The NSX is located near the Kinkaku-Ji temple © Xbox Game Studios

Ubicación: dentro del bosque denso de la región de Ohtani. Lo más sencillo es seguir la pista de grava al oeste del área de búsqueda y tomar después el pequeño camino junto al templo Kinkaku-Ji. La entrada está bastante escondida.

04 Nivel 2: Tourist

Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

Ford Sierra Cosworth RS500 © Xbox Game Studios

Auto: Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

Región: Ito (Sur)

Nivel de desbloqueo: Tourist

El Sierra Cosworth RS500 es uno de los turismos más icónicos de los años ochenta. Motor turbo de cuatro cilindros y un alerón trasero imposible de confundir. Imprescindible para cualquier colección centrada en esta época.

Ubicación: región de Ito, zona sur. Busca una pequeña colina arbolada al sur del cruce situado en el borde del área de búsqueda. El granero prácticamente se ve desde la carretera.

Toyota 2000GT (1969)

Toyota 2000GT (1969) © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Toyota 2000GT (1969)

Región: Ito (Norte)

Nivel de desbloqueo: Tourist

Uno de los clásicos japoneses más especiales y buscados del juego. El 2000GT está considerado el primer gran icono deportivo de Japón y también espera escondido dentro de la región de Ito.

Here you can find the Toyota 2000GT (1969) © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: al norte de Ito, cerca de Minka House. El granero se encuentra dentro de una pequeña zona de árboles en el extremo sureste del área de búsqueda, justo entre dos caminos que bajan hacia la playa. Merece la pena desviarse porque más al norte también encontrarás otro vehículo oculto.

05 Nivel 3: Traveller

Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

The Nissan Skyline 2000GT-R (1971) is in the very south-west of the map © Xbox Game Studios

Auto: Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

Región: Nangan

Nivel de desbloqueo: Traveller

El antepasado de todos los GT-R. El Skyline 2000GT-R es historia del automovilismo convertida en chapa y uno de los modelos clásicos más importantes que se pueden conseguir en esta entrega.

Ubicación: r egión de Nangan, extremo sur del área de búsqueda. Detrás de las casas junto a la carretera principal aparece una pista de tierra que lleva directamente al granero.

Nissan PAO (1989)

The Nissan PAO © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Nissan PAO (1989)

Región: Minamino

Nivel de desbloqueo: Traveller

Probablemente el hallazgo más peculiar de toda la lista. El pequeño urbano retro de Nissan está en las antípodas de un Auto de carreras y precisamente por eso tiene tanto encanto para coleccionistas.

Follow the narrow path to find the Nissan PAO © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Minamino, extremo noreste del área de búsqueda. Sigue la pista de tierra desde la carretera principal. El granero aparece al final del camino dentro del bosque.

06 Nivel 4: Pathfinder

En el nivel 4 se desbloquea el mayor número de Barn Finds de todo el juego, con cuatro graneros disponibles de golpe. Entre ellos aparecen un clásico del Mundial de Rallyes y un Porsche de vieja escuela.

Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

Forza Horizon 6 launches an attack on the racing game throne © Xbox Game Studios

Auto: Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

Región: Takashiro

Nivel de desbloqueo: Pathfinder

El GT-R de competición de la era JGTC, con su reconocible decoración amarilla de Pennzoil y con todo lo que un aficionado al motorsport espera encontrar. Uno de los hallazgos más espectaculares del juego.

You will find the barn right next to the dirt race © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Takashiro, extremo este del área de búsqueda. El granero está dentro del bosque entre el tramo de carretera en forma de U. Cerca también encontrarás otro vehículo oculto junto a la cascada.

Lincoln Continental (1962)

A true classic: the Lincoln Continental © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Lincoln Continental (1962)

Región: Hokubu

Nivel de desbloqueo: Pathfinde

Un clásico americano en pleno Japón. Cromados, líneas enormes y una presencia muy distinta al resto de autos de esta lista.

You will find the Lincoln Continental below the colourful flower fields © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Hokubu. El granero está entre los árboles junto a los campos de flores, ligeramente al sur del centro del área.

Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

An off-road classic: the Peugeot 205 Turbo 16 © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

Región: Shimanoyama

Nivel de desbloqueo: Pathfinder

Uno de los grandes iconos del Grupo B. El 205 T16 dominó el Mundial de Rallyes en los años ochenta y aquí vuelve convertido en uno de los Barn Finds más interesantes.

The Peugeot 205 Turbo 16 is hiding in the centre of the speed camera zone © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Shimanoyama, esquina noreste del área de búsqueda. Sigue la pista de tierra hasta subir una pequeña colina.

Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

The Porsche 911 Turbo 3.3 belongs in every collection © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

Región: Ohtani/Tokyo City

Nivel de desbloqueo: Pathfinder

Uno de esos Porsche que definieron una generación. Motor trasero, una conducción que exige manos y mucha velocidad en línea recta.

You can find the Porsche 911 Turbo 3.3 in the north of Tokyo © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Ohtani/Tokyo City. Dentro del bosque de bambú junto al camino de tierra situado entre las dos carreteras principales hacia la casa de Mei.

07 Nivel 5: Navigator

Lamborghini Diablo SV (1997)

The Lamborghini Diablo SV is a rocket in the A class © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Lamborghini Diablo SV (1997)

Región: Ito

Nivel de desbloqueo: Navigator

El Diablo SV representa una de las interpretaciones más salvajes del superdeportivo de los noventa. Según distintas pruebas publicadas tras el lanzamiento, es uno de los Barn Finds más interesantes del juego por equilibrio entre rendimiento y carisma. En carreras urbanas se mueve especialmente bien y visualmente sigue teniendo una presencia difícil de ignorar.

Keep your eyes peeled for a gap in the forest © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Ito. La forma más sencilla es seguir la carretera principal que atraviesa el área de búsqueda hasta llegar a una franja despejada junto a una intersección de tres caminos. Baja por la ladera frente a la excavadora azul y gira a la derecha después de la curva. El granero está situado en el extremo este del área.

Mitsubishi Pajero Evolution (1997)

Mitsubishi Pajero Evolution © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Mitsubishi Pajero Evolution (1997)

Región: Shimanoyama

Nivel de desbloqueo: Navigator

El Pajero Evolution lleva el espíritu del rally raid al formato SUV. Potente, resistente y especialmente eficaz fuera del asfalto, es uno de los modelos más útiles para pruebas off-road dentro de Forza Horizon 6.

Drive west from the Chaser Zero event © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Shimanoyama, extremo suroeste del área de búsqueda. Está dentro del bosque, cerca de la zona de derrape Bandai Azuma Skyline Drift Zone. La pista de tierra aparece claramente marcada en el mapa.

08 Nivel 6: Adventurer

Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

The Mitsubishi Sierra Lancer Evolution Time Attack © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

Región: Shimanoyama

Nivel de desbloqueo: Adventurer

El nombre es casi más complicado que el auto. Detrás aparece una preparación extrema del Lancer Evolution orientada a competición y desarrollada con una orientación claramente de competición.

The barn is located near the small town of Narai-Juku © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Shimanoyama, prácticamente en el centro del área de búsqueda y con vistas hacia Narai-Juku. Sube por la pista de tierra desde el evento Narai-Juku Circuit Race y gira después a la derecha. El granero aparece tras la colina. Está muy cerca del Barn Find del Peugeot 205 T16 y también de un Porsche 959 oculto.

Nissan R390 GT1 (1998)

The Nissan R390 GT1 is a Le Mans classic © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Nissan R390 GT1 (1998)

Región: Ohtani

Nivel de desbloqueo: Adventurer

El R390 fue uno de los proyectos más ambiciosos de Nissan para las 24 Horas de Le Mans y hoy sigue siendo una pieza especialmente codiciada. Dentro de Forza Horizon 6 es uno de los hallazgos más cotizados para cualquier coleccionista.

Follow the dirt track north of the Matsumi Great Bridge © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Ohtani, junto al límite con Shimanoyama. Sigue la pista de tierra situada en el extremo noreste del área de búsqueda o entra desde la carretera principal próxima al inicio del desafío Bridge Underpass Trailblazer.

09 Nivel 7: Master Explorer

Los dos últimos graneros solo aparecen cuando alcanzas el sello dorado como Master Explorer. También son dos de los autos más especiales de toda la lista.

Mazda #55 Mazda 787B (1991)

The Mazda 787B in Forza Horizon 6 has seen better days © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Mazda #55 Mazda 787B (1991)

Región: Takashiro

Nivel de desbloqueo: Master Explorer

Posiblemente el auto más icónico de toda la selección. El 787B ganó las 24 Horas de Le Mans en 1991 y sigue siendo el único auto japonés que lo ha conseguido. Su motor rotativo tiene uno de los sonidos más reconocibles del automovilismo y dentro del juego mantiene buena parte de ese carácter.

The Mazda 787B is hiding west of Hirosaki Castle © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Takashiro. Es uno de los Barn Finds más difíciles pese al terreno abierto. El granero está dentro del bosque, justo al norte del área de búsqueda, detrás de edificios, senderos y zonas agrícolas. Accede por la pista de tierra del extremo noroeste conectada con la carretera principal.

Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

The Tomica Skyline is a true classic © Phil Briel/Xbox Game Studios

Auto: Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

Región: Ito

Nivel de desbloqueo: Master Explorer

Los Silhouette de principios de los ochenta siguen siendo algunos de los autos más radicales del automovilismo japonés. Carrocerías exageradas, mucha potencia y una identidad visual imposible de confundir. Este Tomica Skyline es uno de los mejores broches para completar la colección.

The Skyline is located southwest of Kitayama Big Daisugi © Phil Briel/Xbox Game Studios

Ubicación: región de Ito, extremo suroeste del área de búsqueda. Donde la carretera principal entra por el oeste aparece una pista ancha de tierra que baja directamente hacia el granero, uno de los más fáciles de identificar en el mapa.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990 y actualmente cubre nuevos lanzamientos, escribe guías de juegos y ofrece recomendaciones de compra de hardware.