Forza Horizon 6: Dónde están los 15 Barn Finds y cómo desbloquearlos

En Forza Horizon 6, 15 vehículos legendarios permanecen ocultos dentro de viejos graneros repartidos por todo Japón. Los Barn Finds vuelven a ser una de las actividades más reconocibles de la saga y reunirlos todos permite construir una colección realmente difícil de igualar sin gastar créditos. En esta guía repasamos qué autos puedes conseguir, cómo desbloquear cada granero y dónde encontrarlos.
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¿Cómo funcionan los Barn Finds en Forza Horizon 6?
Los Barn Finds son una mecánica clásica de la serie Horizon y vuelven a estar presentes en esta sexta entrega. Eso sí, esta vez el sistema cambia respecto a juegos anteriores. Antes de que los graneros aparezcan en el mapa tendrás que avanzar dentro del progreso Discover Japan. Si llegas a la ubicación sin el progreso necesario, simplemente no encontrarás nada.
Puedes consultar tu progreso actual desde el menú de campaña entrando en Collector’s Journal y después en Discover Japan. Hay siete niveles en total y cada uno desbloquea nuevos graneros, normalmente de dos en dos. El orden de progresión es el siguiente, de menor a mayor: Visitor, Tourist, Traveller, Pathfinder, Navigator, Adventurer y Master Explorer.
Las misiones de historia (marcadores amarillos del mapa) son la forma más rápida de conseguir puntos. También cuentan actividades como carreras de carretera y touge, destruir mascotas regionales, mejorar el rango en entregas de comida, comprar casas o descubrir nuevas regiones. Importante, no necesitas completar absolutamente todo. Hay actividades más que suficientes para alcanzar el nivel máximo.
Una vez encuentres un granero, el auto entrará en proceso de restauración. Esto lleva algo de tiempo. Puedes terminarlo inmediatamente pagando créditos, pero en la mayoría de casos no merece la pena. Sigue jugando, completa algunas carreras y el vehículo quedará listo automáticamente.
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Los 15 Barn Finds de Forza Horizon 6
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Auto
Nivel de desbloqueo
Región
1
Honda NSX-R GT (2005)
Visitor
Ohtani
2
Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Tourist
Ito
3
Toyota 2000GT (1969)
Tourist
Ito
4
Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Traveller
Nangan
5
Nissan PAO (1989)
Traveller
Minamino
6
Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)
Pathfinder
Takashiro
7
Lincoln Continental (1962)
Pathfinder
Hokubu
8
Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Pathfinder
Shimanoyama
9
Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Pathfinder
Ohtani/Tokyo City
10
Lamborghini Diablo SV (1997)
Navigator
Ito
11
Mitsubishi Montero Evolution (1997)
Navigator
Shimanoyama
12
Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Adventurer
Shimanoyama
13
Nissan R390 GT1 (1998)
Adventurer
Ohtani
14
Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Master Explorer
Takashiro
15
Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Master Explorer
Ito
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Nivel 1: Visitor
Honda NSX-R GT (2005)
Auto: Honda NSX-R GT (2005)
Región: Ohtani
Nivel de desbloqueo: Visitor
El primer Barn Find aparece poco después de empezar la partida. El NSX-R GT representa una de las interpretaciones más deportivas del modelo japonés, con ADN de competición, carrocería de aluminio y motor central. Dentro de la categoría A funciona especialmente bien en carreras de carretera.
Ubicación: dentro del bosque denso de la región de Ohtani. Lo más sencillo es seguir la pista de grava al oeste del área de búsqueda y tomar después el pequeño camino junto al templo Kinkaku-Ji. La entrada está bastante escondida.
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Nivel 2: Tourist
Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Auto: Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Región: Ito (Sur)
Nivel de desbloqueo: Tourist
El Sierra Cosworth RS500 es uno de los turismos más icónicos de los años ochenta. Motor turbo de cuatro cilindros y un alerón trasero imposible de confundir. Imprescindible para cualquier colección centrada en esta época.
Ubicación: región de Ito, zona sur. Busca una pequeña colina arbolada al sur del cruce situado en el borde del área de búsqueda. El granero prácticamente se ve desde la carretera.
Toyota 2000GT (1969)
Auto: Toyota 2000GT (1969)
Región: Ito (Norte)
Nivel de desbloqueo: Tourist
Uno de los clásicos japoneses más especiales y buscados del juego. El 2000GT está considerado el primer gran icono deportivo de Japón y también espera escondido dentro de la región de Ito.
Ubicación: al norte de Ito, cerca de Minka House. El granero se encuentra dentro de una pequeña zona de árboles en el extremo sureste del área de búsqueda, justo entre dos caminos que bajan hacia la playa. Merece la pena desviarse porque más al norte también encontrarás otro vehículo oculto.
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Nivel 3: Traveller
Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Auto: Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Región: Nangan
Nivel de desbloqueo: Traveller
El antepasado de todos los GT-R. El Skyline 2000GT-R es historia del automovilismo convertida en chapa y uno de los modelos clásicos más importantes que se pueden conseguir en esta entrega.
Ubicación: región de Nangan, extremo sur del área de búsqueda. Detrás de las casas junto a la carretera principal aparece una pista de tierra que lleva directamente al granero.
Nissan PAO (1989)
Auto: Nissan PAO (1989)
Región: Minamino
Nivel de desbloqueo: Traveller
Probablemente el hallazgo más peculiar de toda la lista. El pequeño urbano retro de Nissan está en las antípodas de un Auto de carreras y precisamente por eso tiene tanto encanto para coleccionistas.
Ubicación: región de Minamino, extremo noreste del área de búsqueda. Sigue la pista de tierra desde la carretera principal. El granero aparece al final del camino dentro del bosque.
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Nivel 4: Pathfinder
En el nivel 4 se desbloquea el mayor número de Barn Finds de todo el juego, con cuatro graneros disponibles de golpe. Entre ellos aparecen un clásico del Mundial de Rallyes y un Porsche de vieja escuela.
El GT-R de competición de la era JGTC, con su reconocible decoración amarilla de Pennzoil y con todo lo que un aficionado al motorsport espera encontrar. Uno de los hallazgos más espectaculares del juego.
Ubicación: región de Takashiro, extremo este del área de búsqueda. El granero está dentro del bosque entre el tramo de carretera en forma de U. Cerca también encontrarás otro vehículo oculto junto a la cascada.
Lincoln Continental (1962)
Auto: Lincoln Continental (1962)
Región: Hokubu
Nivel de desbloqueo: Pathfinde
Un clásico americano en pleno Japón. Cromados, líneas enormes y una presencia muy distinta al resto de autos de esta lista.
Ubicación: región de Hokubu. El granero está entre los árboles junto a los campos de flores, ligeramente al sur del centro del área.
Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Auto: Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Región: Shimanoyama
Nivel de desbloqueo: Pathfinder
Uno de los grandes iconos del Grupo B. El 205 T16 dominó el Mundial de Rallyes en los años ochenta y aquí vuelve convertido en uno de los Barn Finds más interesantes.
Ubicación: región de Shimanoyama, esquina noreste del área de búsqueda. Sigue la pista de tierra hasta subir una pequeña colina.
Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Auto: Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Región: Ohtani/Tokyo City
Nivel de desbloqueo: Pathfinder
Uno de esos Porsche que definieron una generación. Motor trasero, una conducción que exige manos y mucha velocidad en línea recta.
Ubicación: región de Ohtani/Tokyo City. Dentro del bosque de bambú junto al camino de tierra situado entre las dos carreteras principales hacia la casa de Mei.
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Nivel 5: Navigator
Lamborghini Diablo SV (1997)
Auto: Lamborghini Diablo SV (1997)
Región: Ito
Nivel de desbloqueo: Navigator
El Diablo SV representa una de las interpretaciones más salvajes del superdeportivo de los noventa. Según distintas pruebas publicadas tras el lanzamiento, es uno de los Barn Finds más interesantes del juego por equilibrio entre rendimiento y carisma. En carreras urbanas se mueve especialmente bien y visualmente sigue teniendo una presencia difícil de ignorar.
Ubicación: región de Ito. La forma más sencilla es seguir la carretera principal que atraviesa el área de búsqueda hasta llegar a una franja despejada junto a una intersección de tres caminos. Baja por la ladera frente a la excavadora azul y gira a la derecha después de la curva. El granero está situado en el extremo este del área.
Mitsubishi Pajero Evolution (1997)
Auto: Mitsubishi Pajero Evolution (1997)
Región: Shimanoyama
Nivel de desbloqueo: Navigator
El Pajero Evolution lleva el espíritu del rally raid al formato SUV. Potente, resistente y especialmente eficaz fuera del asfalto, es uno de los modelos más útiles para pruebas off-road dentro de Forza Horizon 6.
Ubicación: región de Shimanoyama, extremo suroeste del área de búsqueda. Está dentro del bosque, cerca de la zona de derrape Bandai Azuma Skyline Drift Zone. La pista de tierra aparece claramente marcada en el mapa.
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Nivel 6: Adventurer
Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Auto: Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Región: Shimanoyama
Nivel de desbloqueo: Adventurer
El nombre es casi más complicado que el auto. Detrás aparece una preparación extrema del Lancer Evolution orientada a competición y desarrollada con una orientación claramente de competición.
Ubicación: región de Shimanoyama, prácticamente en el centro del área de búsqueda y con vistas hacia Narai-Juku. Sube por la pista de tierra desde el evento Narai-Juku Circuit Race y gira después a la derecha. El granero aparece tras la colina. Está muy cerca del Barn Find del Peugeot 205 T16 y también de un Porsche 959 oculto.
Nissan R390 GT1 (1998)
Auto: Nissan R390 GT1 (1998)
Región: Ohtani
Nivel de desbloqueo: Adventurer
El R390 fue uno de los proyectos más ambiciosos de Nissan para las 24 Horas de Le Mans y hoy sigue siendo una pieza especialmente codiciada. Dentro de Forza Horizon 6 es uno de los hallazgos más cotizados para cualquier coleccionista.
Ubicación: región de Ohtani, junto al límite con Shimanoyama. Sigue la pista de tierra situada en el extremo noreste del área de búsqueda o entra desde la carretera principal próxima al inicio del desafío Bridge Underpass Trailblazer.
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Nivel 7: Master Explorer
Los dos últimos graneros solo aparecen cuando alcanzas el sello dorado como Master Explorer. También son dos de los autos más especiales de toda la lista.
Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Auto: Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Región: Takashiro
Nivel de desbloqueo: Master Explorer
Posiblemente el auto más icónico de toda la selección. El 787B ganó las 24 Horas de Le Mans en 1991 y sigue siendo el único auto japonés que lo ha conseguido. Su motor rotativo tiene uno de los sonidos más reconocibles del automovilismo y dentro del juego mantiene buena parte de ese carácter.
Ubicación: región de Takashiro. Es uno de los Barn Finds más difíciles pese al terreno abierto. El granero está dentro del bosque, justo al norte del área de búsqueda, detrás de edificios, senderos y zonas agrícolas. Accede por la pista de tierra del extremo noroeste conectada con la carretera principal.
Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Auto: Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Región: Ito
Nivel de desbloqueo: Master Explorer
Los Silhouette de principios de los ochenta siguen siendo algunos de los autos más radicales del automovilismo japonés. Carrocerías exageradas, mucha potencia y una identidad visual imposible de confundir. Este Tomica Skyline es uno de los mejores broches para completar la colección.
Ubicación: región de Ito, extremo suroeste del área de búsqueda. Donde la carretera principal entra por el oeste aparece una pista ancha de tierra que baja directamente hacia el granero, uno de los más fáciles de identificar en el mapa.
Sobre el autor
Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990 y actualmente cubre nuevos lanzamientos, escribe guías de juegos y ofrece recomendaciones de compra de hardware.