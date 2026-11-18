Grand Theft Auto VI está tan cerca que los fans casi pueden saborearlo. Han pasado 13 años desde el lanzamiento del juego anterior y Rockstar Games estrenará el nuevo título el 19 de noviembre. Por si fuera poco, será el primer regreso completo a Vice City desde 2002.

En otras palabras, tanto Grand Theft Auto como Vice City, ese mítico nido de negocios turbios, necesitan una buena puesta al día. Como era de esperar, los fans han hablado largo y tendido sobre cómo debería ser esa evolución, así que hemos buceado en sus debates para descubrir qué aparece en su lista de deseos.

Conviene dejarlo claro desde el principio. Ninguna de estas propuestas procede de fuentes oficiales, pero estas son seis novedades y mejoras que los jugadores esperan encontrar en noviembre.

01 Una IA policial más inteligente y policías más difíciles de despistar

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

En un juego que consiste básicamente en cometer delitos y conseguir escapar, la policía es, naturalmente, el principal antagonista. Es lógico que una IA policial poco desarrollada facilite las huidas, pero enfrentarse a unos agentes demasiado torpes tampoco supone un gran desafío y, por tanto, resta diversión.

“Necesito una IA policial mucho mejor” era el título de una publicación de Reddit que planteaba precisamente esta cuestión. Todo apunta a que los fans de GTA 6 quieren una IA enemiga mucho más desarrollada, tanto para los policías como para los peatones que se vuelven contra el jugador o los miembros de bandas rivales. La saga ha dado cada vez más importancia a los combates y estos solo resultan divertidos cuando los enemigos saben plantar cara.

Unas tácticas policiales más elaboradas añadirían un auténtico nivel de dificultad al juego. ¿Te has quedado atrapado en una obra? Imagina que la policía pudiera acercarse desde varios puntos mientras busca posiciones para mantenerse fuera de tu línea de fuego. ¿O que los agentes de tráfico no se limitaran a perseguirte durante un rato para después darse por vencidos? ¿Qué tal unos policías capaces de anticiparse a tus movimientos y avisar por radio a otras patrullas para intentar cortarte el paso kilómetros más adelante?

Y podemos dar por hecho que los fans tampoco quieren volver a ver policías que se quedan atascados en una esquina, fallan sus movimientos o se pasan el rato corriendo en círculos.

Con una IA enemiga realmente mejorada, no solo aumentaría la tensión, sino que cada huida con vida proporcionaría al jugador una auténtica sensación de haber conseguido algo.

02 Propiedades personalizables

The ability to customise your properties with pools and more is a must © Rockstar Games/Take-Two

GTA permite a los jugadores comprar propiedades al menos desde su última visita a Vice City, allá por 2002. Pero hasta ahora apenas han tenido posibilidades de hacerlas realmente suyas. GTA 6 debería solucionarlo, especialmente porque el primer tráiler sugiere que Jason vive prácticamente en una humilde casa junto al agua.

Olvídate de personalizar el pelo y la ropa. GTA 6 debería permitir derribar paredes, añadir claraboyas, instalar una piscina en la azotea, construir un helipuerto e incluso crear un salón hundido de estilo vintage en tus propiedades.

No solo todo aspirante a mafioso merece tener su propio espacio, construido exactamente a su gusto, sino que podría convertirse en una de las características más realistas que haya introducido la saga. Cualquiera que tenga una hipoteca sabe que una casa puede convertirse en un pozo sin fondo de dinero. Si puedes atracar bancos para pagar esa ampliación de cocina con la que siempre has soñado, todo resulta un poco más divertido. Solo dentro del juego, claro.

Y aunque todavía no hay nada confirmado, al menos existe algún indicio de que los fans podrían acabar teniendo esta posibilidad.

03 Un sistema musical mejor

Lucia appreciates a good tune © Rockstar Games/Take-Two

Puede parecer un detalle menor, pero las bandas sonoras de Grand Theft Auto ayudan muchísimo a crear ambiente. Ya sea cambiando de emisora o escuchando a Lazlow soltar alguna que otra opinión bastante cuestionable, una buena radio puede hacer que esos tranquilos paseos en auto por Vice City, Los Santos o Liberty City sigan resultando frescos una y otra vez.

El problema es que el sistema necesita una actualización. Los fans quieren que regresen las radios del auto, pero estaría muy bien poder escucharlas mientras conduces un helicóptero o un avión. Y si eso no fuera posible, ¿qué tal sacar un altavoz Bluetooth dentro del juego y poner una lista de reproducción creada por ti, el jugador, en la vida real?

Por si fuera poco, los rumores sobre la posibilidad de ponerse unos auriculares y escuchar música mientras caminas o montas en bicicleta por la ciudad resultan muy tentadores. “Espero de verdad que podamos escuchar música con auriculares fuera del auto” era el título de una conversación en Reddit sobre esta posibilidad. “Me sentaría en un banco del parque, viendo pasar el mundo mientras escucho música. ¡Durante horas!”, escribió un usuario.

Igual que en la vida real, quizá nunca tengas que dejar de escuchar música, o incluso los podcasts del juego.

04 Más contenido descargable para la historia

Downloadable updates could make the most of areas like Mount Kalaga © Rockstar Games/Take-Two

Grand Theft Auto IV fue la primera entrega que introdujo auténtico contenido descargable para la historia, alargando la vida del juego mucho más allá de la de sus predecesores. GTA V prácticamente prescindió de esta fórmula en favor del fantástico modo Online. Fue una gran decisión, pero también significó que necesitabas una cuenta online para disfrutar de todas sus ventajas.

Los fans quieren que GTA 6 combine lo mejor de ambos mundos. Cuando preguntaron qué querían ver en GTA 6, un jugador respondió “Simplemente más cosas que hacer después de la historia principal que no sean online”. Amén.

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GTA 6 Online parece inevitable, pero no hay ninguna razón para que los fans no puedan recibir misiones y mejoras específicas que puedan descargar directamente en sus consolas. Podrían incluir la aparición de antiguos personajes queridos que no formen parte de la historia principal, nuevas versiones de misiones ya completadas o incluso nuevas formas de explorar algunos de los innumerables lugares del juego. Han pasado 13 años desde el lanzamiento de GTA V, así que ampliar continuamente la historia de GTA 6 parece lo mínimo.

05 Una personalización de autos mucho más profunda

We know that One-Eyed Willie's Mod Shop will feature in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Aunque los autos han perdido algo de protagonismo en las misiones de historia de las últimas entregas, sigue sin haber nada como ponerse al volante de tu autos soñado y dar una vuelta virtual por el barrio a cualquier hora del día o de la noche.

En los juegos anteriores, el taller de autos de tu barrio era un lugar estupendo para esconderte de tus perseguidores y, de paso, darle una nueva pintura al auto. Pero, salvo algunos juegos de llantas, combinaciones de colores y adhesivos, las posibilidades de personalización han sido bastante limitadas.

En GTA 6 los fans quieren que las opciones se disparen. Básicamente, si puedes imaginarlo, tu auto debería poder reflejarlo, con elementos intercambiables tanto en el interior como en el exterior. ¿Por qué no ir un paso más allá y abrir un taller clandestino en Vice City? ¿Quieres potenciar el motor de tu familiar? Sin problema. ¿Quieres soldar tu ATV a unas cadenas de tanque militar? Tú mismo.

Para algunos fans, las llantas giratorias son el sueño. Otros quieren kits de carrocería más anchos. De nuevo, nada de esto está confirmado por ahora, pero si GTA quiere evolucionar de verdad, recuperar el protagonismo de las prestaciones y la estética de los vehículos sería fantástico.

06 Más atracos y robos

Jason loads up for trouble © Rockstar Games/Take-Two

Aunque el nombre Grand Theft Auto sugiere una buena cantidad de fechorías sobre cuatro ruedas, la saga no se ha centrado demasiado en las misiones de conducción en sus últimas entregas. Se podría decir que, desde que la franquicia dio el salto al 3D con GTA 3 en 2001, las misiones a pie han sido las grandes protagonistas. GTA V probablemente tuvo menos misiones centradas en autos que cualquier otro juego de la saga, pero lo compensó con una buena dosis de atracos.

Inspirados en películas como Ocean's Eleven y Heat, GTA V y el posterior spin-off GTA Online reforzaron todavía más el componente de los grandes golpes, ofreciéndonos algunas de las mejores misiones de la historia de la franquicia.

La posibilidad de completar estos golpes mientras acumulabas enormes cantidades de dinero fue, probablemente, una de las principales razones por las que GTA Online resultó tan adictivo. Los fans quieren más de lo mismo en GTA 6. Y Rockstar podría llevar la idea todavía más lejos haciendo que los atracos pudieran resolverse de varias maneras. Cinco o seis enfoques completamente diferentes para cada golpe aumentarían enormemente la rejugabilidad.

Y tampoco hay que olvidarse de los robos más pequeños. No todo tiene que ser un atraco a un banco con cinco estrellas de búsqueda. Podría haber más robos en joyerías, gasolineras o asaltos a mansiones. Incluso, por qué no, una misión en la que tengas que atracar una convención de juegos de cartas coleccionables.

“Tiendas para conseguir algo de dinero rápido. Transportes, como robos de trenes al estilo RDR2. Y después el gran atraco al banco como en GTA V”, proponía un usuario en Reddit. En resumen, si se puede robar, los fans quieren verlo en GTA 6.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y clima para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y The Sunday Times. Es autor de las novelas Tin Cat y The Lion and the Unicorn.