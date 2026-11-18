Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre con una experiencia más grande, más salvaje y con más acción que nunca.

Además, con un mapa que, según los rumores, podría ser hasta dos veces y media más grande que el de GTA 5, tendremos todavía más autos, motos, helicópteros, aviones y barcos con los que hacer de las nuestras.

Por supuesto, Rockstar Games, el estudio responsable de la saga, mantiene muchos detalles bajo llave, pero en lo que respecta a los vehículos, parece seguro que tendremos un garaje repleto de nuevos modelos con los que sembrar el caos.

Por ahora, estos son los vehículos que regresan y que hemos podido ver en tráilers y capturas, junto con algunas pistas, posibilidades y deseos sobre lo que podremos sacar a pasear cuando llegue el nuevo juego. ¡No olvides abrocharte el cinturón!

01 Autos preparados para pisar el acelerador

GTA 6 offers no end of four-wheeled getaway vehicles © Rockstar Games/Take-Two

Los autos son la esencia de GTA. Y aunque tendremos los habituales modelos de gama media, como berlinas familiares, autos patrulla y taxis destartalados, los superautos son los que realmente acaparan las miradas. Hasta ahora se ha confirmado el regreso de modelos como el 8F Drafter, el Alutein, el Astron y el Asterope GZ.

A ellos se suman imágenes del Sultan, el Tailgater y el Tempesta, así que está claro que GTA 6 ofrecerá opciones para todos los gustos, tanto si buscas un auto llamativo como si prefieres algunos de los modelos más espectaculares jamás imaginados dentro del juego.

Esto significa que la velocidad, la resistencia y la maniobrabilidad variarán mucho, incluso entre los mejores autos del juego. Tradicionalmente, esta ha sido una de las grandes virtudes de la saga. Sí, puede que acabes de hacerte con el auto más lujoso de la ciudad, pero llevarlo sano y salvo hasta casa sin que la policía te dé caza o acabar estampándolo tú mismo está lejos de estar garantizado.

Con GTA 6 ambientado 13 años después de GTA 5, los aficionados pueden esperar que los autos que ya conocen y adoran incorporen algunas novedades propias de la nueva generación.

02 Helicópteros

Take to the skies in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Como ha demostrado cualquier clásico del cine criminal, pocas cosas hay tan espectaculares como surcar el cielo a bordo de un helicóptero. Los creadores de GTA lo saben y GTA 5 nos dejó algunos momentos memorables a los mandos de uno, como la posibilidad de acceder a la sede del FIB desde el aire. Si añadimos el paracaidismo y el salto BASE, el helicóptero se convierte en la puerta de entrada a algunas de las situaciones con más acción que ofrece GTA.

El Buzzard, el Maverick, el Police Maverick, el SuperVolito y el Sea Sparrow regresarán, pero más allá de estos modelos es difícil saber exactamente cuántas variantes de helicópteros encontraremos en el juego. Los helicópteros de noticias y militares parecen una apuesta segura. También lo parece la posibilidad de tener uno propio, como ya ocurría en Vice City.

La enorme extensión del mapa de GTA 6 hace que esta posibilidad cobre todavía más sentido. Con pantanos, bosques y montañas alejados de las zonas urbanas, parece que desplazarse por el aire será en muchas ocasiones la única opción. Eso sí, será mejor que domines los complicados controles del helicóptero antes de despegar.

03 Superbikes

Jason is locked and loaded © Rockstar Games/Take-Two

No sería un Grand Theft Auto sin un buen número de superbikes a nuestra disposición. Los juegos anteriores permitían incluso lanzar patadas a sus pilotos y quedarnos con la moto. Esta vez no importará demasiado cómo consigas hacerte con ellas, siempre que puedas abrir gas a fondo con estas máquinas estilizadas y aerodinámicas.

Más ágiles que un auto o una furgoneta, las motos suelen ser el vehículo de huida perfecto. Pueden colarse entre el tráfico e incluso salir de edificios o saltar rampas sin sufrir demasiados daños.

Pero también tienen un inconveniente. Aunque las motos rápidas ofrecen libertad para explorar y escapar, sus pilotos están más expuestos y un simple choque con otro vehículo puede hacer que tu personaje salga despedido y termine de la peor manera.

Con el Avarus, el Double T, el Manchez, el Zombie Chopper y el Sanchez de vuelta, junto a bicicletas como la BMW y la Scorcher, todo apunta a que habrá un vehículo de dos ruedas para cada tipo de jugador. ¿Quieres recorrer la ciudad a toda velocidad? ¿Prefieres lanzarte por los saltos de tierra del bosque? ¿Qué tal una carrera ilegal por las carreteras secundarias? Lo tendrás.

04 Jets privados y aviones de todos los tamaños

Paradise is just a short flight away © Rockstar Games/Take-Two

Ya sea para ir de isla en isla en pequeños vuelos comerciales o para surcar el cielo en tu propio jet privado, los aviones de todos los tamaños tendrán un papel importante en GTA 6.

Algunas de las misiones más peligrosas de la historia de GTA han tenido lugar en aeropuertos y GTA 5 incluso te permitía tener tu propia pista de tierra en mitad de la nada. GTA 6 podría ir un paso más allá y permitirte incluso comprar tu propia aerolínea. El Jet y el Nimbus regresarán, junto al modelo privado Shamal.

En el lado más pequeño y modesto, todo apunta a que el Dodo regresará para realizar aterrizajes sobre el agua, mientras que el Duster estará disponible para ayudarte con todas tus necesidades de fumigación de pesticidas y, quizá también, para algún que otro trabajo de contrabando.

05 Lanchas a toda velocidad

There’s no party like a boat party in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Un GTA no sería un GTA sin unos cuantos barcos en los que dar una vuelta. Y esto cobra todavía más importancia en GTA 6, que nos llevará de nuevo a los alrededores de Vice City, inspirados en Miami y Florida. Además de pantanos y lagos, tendremos una amplia costa en la que organizar la fiesta en barco del verano o intentar dejar atrás a la policía.

Sí sabemos que el potente y rápido Squalo regresará, acompañado por el Marquis, de corte más lujoso, y la modesta lancha neumática. Más allá de estos modelos, los desarrolladores parecen estar guardándose algunas sorpresas.

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Por ejemplo, todavía no sabemos si regresarán los submarinos o los trajes de buceo de la anterior entrega. Pero ¿realmente tendría sentido eliminarlos del nuevo juego? Probablemente no.

06 Vehículos policiales

The criminal element at large © Rockstar Games/Take-Two

Seamos sinceros, un GTA sin presencia policial sería demasiado fácil y no podemos esperar que los agentes de Vice City nos persigan únicamente a pie. Sin vehículos preparados para perseguirnos, escapar de la policía perdería buena parte de la gracia.

El nuevo juego recuperará el Buffalo STX Pursuit, el Gauntlet Interceptor, el Interceptor estándar, la Police Riot Van, el Sheriff SUV y, como hemos mencionado antes, el helicóptero Police Maverick.

Quizá sea más presión policial de la que te gustaría tener. Pero mantendrá la tensión y aportará variedad al juego. Y lo mejor de todo es que, si la policía dispone de todos estos vehículos, tendremos todavía más vehículos oficiales que podremos robar.

07 Todo tipo de vehículos

Don’t get lost in the swamp © Rockstar Games/Take-Two

La saga GTA se ha vuelto más realista con los años, pero eso no significa que se haya vuelto más seria. Sigue siendo una de las series más disparatadas que existen y sus vehículos no son una excepción. Con el estado ficticio de Leonida aparentemente más grande que nunca, podemos estar seguros de que algunos de los vehículos secundarios serán igual de disparatados.

Con esto en mente, podremos hacernos con todo tipo de vehículos pequeños y poco habituales. El camión de basura Biff parece tener asegurado su regreso, al igual que las canoas, la autocaravana Boxville, la carretilla elevadora, sí, la carretilla elevadora, el custom Hustler, el todoterreno Kamacho, el monovolumen y el Outlaw para cualquier terreno, con jaula antivuelco incluida.

Recorrer la ciudad a bordo de cualquiera de ellos debería bastar para alegrarte el día. También tendremos la posibilidad de llevar a algunos de los pasajeros más queridos del juego a dar una vuelta turística. ¿Te apetece un viaje? El autobús Dashound será la versión del juego de la compañía de autocares Greyhound.

Entre las novedades aparecerán por primera vez los aerodeslizadores, el Street Blazer ATV, el ATV Verus de mayor tamaño y, presumiblemente, todo tipo de vehículos que todavía no hemos podido ver y que estarán esperando a que los descubramos cuando el juego llegue el 19 de noviembre.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y clima para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y The Sunday Times. Es autor de las novelas TIN CAT y The Lion And The Unicorn.