El camino hacia GTA 6: los juegos principales de la saga, de peor a mejor

Pocas franquicias han dejado una huella tan profunda en el mundo del videojuego como Grand Theft Auto. Desde 1997, Rockstar Games ha llevado a los jugadores a ciudades abiertas donde el crimen, el caos y el humor negro forman parte de la experiencia. Con GTA 6 ya en el horizonte y su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026, es el momento perfecto para echar la vista atrás y recordar las entregas principales de una serie que cambió para siempre las reglas del género.

01 Grand Theft Auto

Lanzamiento: 28 de noviembre de 1997

Plataformas: PC, PS1, Game Boy Color

La clave: El origen de toda la saga, nacido de una afortunada casualidad durante el desarrollo

Todo empezó aquí. En el juego que dio origen a una de las franquicias más influyentes de la historia. Visto desde la perspectiva actual, el primer Grand Theft Auto, con su cámara cenital y unos controles algo toscos, parece poco más que una curiosidad histórica. Sin embargo, fue el título que sentó las bases de todo lo que vendría después. Aunque todavía estaba lejos del nivel alcanzado por las entregas modernas, en 1997 ya apuntaba con claridad hacia el camino que seguiría la serie. Y, en términos de jugabilidad, abrió una puerta que nadie había cruzado hasta entonces.

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Poder robar casi cualquier vehículo y recorrer la ciudad a toda velocidad sembrando el caos fue una pequeña revolución para la época. Sin aquel primer experimento, hoy sería imposible imaginar ciudades como Liberty City o Los Santos tal y como las conocemos.

02 Grand Theft Auto II

Lanzamiento: 13 de febrero de 1999

Plataformas: PC, PS1, Dreamcast, Game Boy Color

La clave: El primer sistema de reputación entre bandas y una cámara notablemente mejorada

Grand Theft Auto II was a leap forward © Rockstar Games

GTA 2 fue el nexo de unión entre el experimento original y el enorme salto que la saga daría con GTA 3. El nuevo sistema de reputación entre bandas aportó contexto a las misiones por primera vez, mientras que mejoras como los puntos de guardado o una cámara más estable hicieron que la experiencia de juego resultara mucho más fluida.

Aun así, GTA 2 seguía muy ligado a la perspectiva cenital y, visto hoy, acusa el paso del tiempo. Pese a ello, fue una pieza fundamental en la evolución de la franquicia y un paso imprescindible para que las posteriores entregas en tres dimensiones llegaran a convertirse en lo que fueron.

03 Grand Theft Auto III

Lanzamiento: 23 de octubre de 2001

Plataformas: PC, PS2, Xbox, macOS, iOS, Android

La clave: El juego que redefinió el género de los mundos abiertos en tres dimensiones

GTA 3 took the gameplay into the third dimension © Rockstar Games

Pocos videojuegos han cambiado tanto el rumbo de la industria como GTA 3. No solo revolucionó el concepto de mundo abierto, sino que marcó el camino que seguirían innumerables títulos durante las dos décadas siguientes. Que ocupe esta posición en el ranking solo demuestra hasta qué punto Rockstar siguió superándose con las entregas posteriores.

En 2001 fue un auténtico terremoto. Ningún otro juego ofrecía una ciudad en tres dimensiones tan grande, viva y abierta, donde el jugador pudiera perderse y hacer prácticamente lo que quisiera. Liberty City se convirtió en el modelo sobre el que se construiría buena parte del género, una referencia que muchos estudios siguen tomando como inspiración.

Eso no significa que haya envejecido sin fisuras. Sus controles resultan algo rígidos, la física de los vehículos es bastante básica y Claude, su protagonista, permanece en silencio durante toda la aventura. Pero su importancia histórica sigue siendo incuestionable: sin GTA 3, los juegos de mundo abierto no serían lo que son hoy.

04 Grand Theft Auto IV

Lanzamiento: 29 de abril de 2008

Plataformas: PC, PS3, Xbox 360

La clave: La historia más oscura y centrada en sus personajes de Rockstar, con Niko Bellic como protagonista

The NPCs reacted more realistically in GTA 4 © Rockstar Games

Con el paso de los años, GTA 4 ha ganado muchos más defensores de los que tuvo en su lanzamiento. Y no es casualidad. Aunque suele quedar eclipsado por GTA V, la cuarta entrega apostó por un tono mucho más serio y sombrío de lo que era habitual en la saga, algo que para muchos jugadores terminó siendo precisamente una de sus mayores virtudes.

Menos sátira, menos cultura popular y mucha más tragedia. Para una buena parte de los aficionados, Niko Bellic sigue siendo uno de los protagonistas mejor escritos que ha dado un juego de mundo abierto, siempre que dejemos a un lado a los personajes de Red Dead Redemption. Su historia, marcada por la venganza, la culpa y la búsqueda del sueño americano, sostiene el peso de toda la aventura.

También desde el apartado técnico supuso un importante salto adelante. Liberty City transmite una sensación mucho más creíble, mientras que la conducción apuesta por un comportamiento más pesado y realista. Si prefieres una historia centrada en sus personajes antes que una fantasía de poder sin demasiadas consecuencias, GTA 4 sigue siendo una de las mejores entregas de toda la franquicia.

05 Grand Theft Auto: San Andreas

Lanzamiento: 26 de octubre de 2004

Plataformas: PC, PS2, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

La clave: Tres ciudades, un enorme mundo abierto y CJ, uno de los protagonistas más queridos de la saga

CJ was the central protagonist in GTA San Andreas © Rockstar Games

GTA: San Andreas fue el momento en el que Rockstar decidió dar rienda suelta a todas sus ideas. Los Santos, San Fierro y Las Venturas, unidas por enormes extensiones rurales, dieron forma a un mapa gigantesco para la época que, incluso hoy, sigue transmitiendo una extraordinaria sensación de amplitud.

Parte de esa impresión respondía a un ingenioso truco de diseño. Si eliminabas la niebla, podías contemplar el mapa completo desde el punto más alto, aunque casi nadie llegó a descubrirlo en su momento. A eso había que sumar las guerras entre bandas, la compra de propiedades, el sistema de forma física y las estadísticas del protagonista, además de una enorme cantidad de actividades secundarias que hacían que el juego siempre tuviera algo nuevo que ofrecer.

Carl "CJ" Johnson también se ganó un lugar entre los personajes más icónicos de la franquicia. Su regreso a Los Santos y su ascenso dentro de las bandas siguen siendo uno de los mejores ejemplos de cómo Rockstar sabe contar una historia. No es extraño que, para muchos jugadores, San Andreas continúe siendo la entrega más ambiciosa de toda la serie.

06 Grand Theft Auto: Vice City

Lanzamiento: 29 de octubre de 2002

Plataformas: PC, PS2, Xbox, iOS, Android, macOS

La clave: Una ciudad inspirada en el Miami de los años 80, una banda sonora inolvidable y Tommy Vercetti como gran protagonista

GTA Vice City: '80s charm at its best © Rockstar Games

Que GTA: Vice City esté por delante de San Andreas dependerá de los gustos de cada uno. En nuestro caso, no hay demasiadas dudas. Buena parte de la culpa la tiene una ambientación con tanta personalidad que sigue siendo única más de dos décadas después de su lanzamiento.

Tommy Vercetti, una ciudad inspirada en el Miami de los años ochenta y una banda sonora repleta de clásicos de la época forman una combinación difícil de olvidar. Desde Scarface hasta Miami Vice, cada misión y cada escena dejan claras las referencias que inspiraron a Rockstar. Vice City es un viaje directo a los años 80, recreados con un estilo y una personalidad que muy pocos juegos han conseguido igualar.

También introdujo mejoras importantes en la jugabilidad respecto a GTA 3. El sistema de propiedades daba más profundidad a la progresión de la historia y la ciudad se sentía mucho más viva y llena de actividad. Si hubiera que elegir la entrega con más personalidad de toda la saga, Vice City sería una de las grandes favoritas.

07 Grand Theft Auto V

Lanzamiento: 17 de septiembre de 2013

Plataformas: PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S

La clave: Tres protagonistas jugables y un GTA Online que sigue creciendo más de una década después

GTA V saw you divide your time between three characters © Rockstar Games

Si hay un juego que destaca por encima del resto tanto por su ambición como por todo lo que consiguió a nivel técnico, ese es Grand Theft Auto V. Es la obra que consolidó definitivamente el prestigio de Rockstar Games, la que confirmó el potencial del videojuego como una de las grandes formas de entretenimiento de nuestro tiempo y la que, trece años después de su lanzamiento, sigue tan viva como el primer día.

Con un presupuesto superior a los 250 millones de dólares y un trío protagonista formado por Michael, Franklin y Trevor, GTA 5 ofrece la experiencia más completa que ha dado la franquicia hasta la fecha. Los Santos y Blaine County rebosan variedad; las misiones tienen un marcado enfoque cinematográfico y, al mismo tiempo, el juego deja libertad para crear tus propias historias entre atracos, persecuciones y el caos que siempre ha definido a la saga.

Que GTA 5 haya sobrevivido a tres generaciones de consolas tiene mucho que ver con GTA Online . Lo que empezó como un modo multijugador adicional acabó convirtiéndose en un universo propio que no ha dejado de crecer y que, más de una década después de su estreno, sigue reuniendo a millones de jugadores de todo el mundo.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil Briel fue jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Con una trayectoria ligada al sector desde la década de 1990, en los últimos años se ha especializado en tecnología y periféricos para videojuegos y actualmente ejerce como editor de hardware.