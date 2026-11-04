Participants lift kettlebells during the Red Bull HYROX Coaches Camp in Bragança Paulista, Brazil in September 2026
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Fitness

El entrenamiento HYROX: Por qué ser más fuerte no siempre es mejor

El entrenamiento HYROX combina resistencia, fuerza y ejercicios específicos en cada estación. Un entrenador de talla mundial te explica qué es lo más importante.
Por Nicky Freymond
7 minutos leídosPublished on

Resumen

  1. 1
    ¿Cómo aborda un entrenador de élite el entrenamiento para el HYROX?
  2. 2
    ¿Cómo pongo en práctica esos consejos de entrenamiento para el HYROX?
  3. 3
    Las cinco conclusiones clave
  4. 4
    Compartiendo conocimientos en el Red Bull HYROX Coaches Camp
Jack Birch sabe lo que hace falta para rendir al máximo nivel. Como entrenador de fuerza y acondicionamiento en el Red Bull Athlete Performance Center, trabaja con algunos de los mejores atletas de HYROX del mundo, entre ellos las estrellas del Elite 15Jake Dearden y Lucy Procter. También ha ayudado a deportistas olímpicos de invierno y verano a recuperarse de lesiones y alcanzar su máximo rendimiento. Con más de 12 años de experiencia en el deporte de élite, Birch ha trabajado con deportistas de disciplinas tan variadas como el surf, el skate, el fútbol y los deportes de motor.
Entonces, ¿qué hace falta realmente para prepararse para el HYROX? Hemos hablado con Birch para desglosar los aspectos esenciales de un entrenamiento eficaz para el HYROX, desde desarrollar resistencia y fuerza hasta equilibrar la carrera con estaciones de entrenamiento funcional. También explica por qué los aspirantes a deportistas no deberían limitarse a copiar las rutinas de entrenamiento de los profesionales, y cómo crear un programa que se adapte a sus necesidades.
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¿Cómo aborda un entrenador de élite el entrenamiento para el HYROX?

Jack Birch is seen during the Red Bull Hyrox Coaches Camp in Braganca Paulista, Brazil in September 2026.

Jack Birch trains elite athletes at the Red Bull Athlete Performance Center

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

¿Qué hace un profesional en el entrenamiento que un aficionado debería imitar mañana mismo?

Jack Birch: Entra en cada sesión con un objetivo claro y ten un resultado concreto en mente. Así que, si vas a hacer una sesión y quieres desarrollar la máxima fuerza en la rodilla y la cadera, y quieres hacer unos intervalos de muy alta intensidad al final, entra con esa intención. No añadas tiempo extra desde el punto de vista de la resistencia aeróbica al final de la sesión, para cansarte de verdad y probablemente no conseguir las adaptaciones de la parte original de la sesión. Así que sé muy específico sobre la intención con la que empiezas la sesión. Esto se hace muy bien a alto nivel, y es algo que también deberían adoptar los aficionados.

¿Hay algo que un aficionado quizá no debería copiar de los profesionales?

Intentar replicar su volumen de entrenamiento en su totalidad. Esto se ha ido construyendo a lo largo de años de entrenamiento y un volumen de trabajo realmente intenso, por lo que cuentan con unas bases muy sólidas para luego aumentar el volumen general. En cambio, alguien que se inicia en el deporte, como un principiante o un aficionado, no tiene ese historial de entrenamiento. Así que si te lanzas a intentar replicar sus volúmenes, puede que seas capaz de hacerlo y que aguantes durante semanas o meses, pero al final algo va a fallar y acabarás rompiéndote de alguna manera. Así que, sin duda, intenta evitarlo.

Participants work out during a HYROX session in the Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau, Austria on January 9, 2025.

Jack Birch at work with HYROX pro Jake Dearden

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

¿En qué dedican los principiantes demasiado tiempo?

Probablemente los principiantes no dedican suficiente tiempo a hacer cosas en las que no son muy buenos, y probablemente dedican demasiado tiempo a hacer cosas en las que son realmente buenos. Así que, si vienes del mundo del running, mantén sin duda un volumen de carrera alto, pero puedes intentar centrarte en desarrollar tu destreza en otras pruebas.

O si vienes del remo, no te pases todo el tiempo remando, porque eso es solo una parte muy pequeña de la prueba. Así que yo diría que, según tu experiencia y tus habilidades, uses algunos de los datos y sistemas que hay para averiguar en qué eres bueno y hagas un poco menos de eso. (A menos que sea correr, en cuyo caso hazlo a tope).

¿Qué es lo único que te gustaría que la gente dejara de hacer antes de su próximo HYROX?

La gente puede hacer lo que quiera. No tengo ninguna opinión firme al respecto. Pero creo que es muy importante tener un objetivo y algo por lo que luchar. Aunque sea ambicioso, no pasa nada. En el peor de los casos, no lo vas a conseguir, pero podrás reflexionar y ver la diferencia entre dónde quieres estar y dónde estás ahora.

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¿Cómo pongo en práctica esos consejos de entrenamiento para el HYROX?

Jake Dearden of the United Kingdom pulls the North American T-28B plane at Hangar-7 in Salzburg, Austria in May 2026.

You don't need to emulate Jake Dearden's training volume

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Aunque los principiantes no deberían limitarse a copiar los volúmenes de entrenamiento de los profesionales, el plan de cuatro días de Birch ofrece un marco útil para estructurar el entrenamiento para el HYROX, con indicaciones sobre en qué centrarte cada día.

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Día uno:

«El primer día, haría una sesión de fuerza para todo el cuerpo, con un énfasis especial en las piernas. Y después probablemente haría algo de acondicionamiento específico para cada prueba ».
  • Birch señala que el HYROX se centra principalmente en las piernas, así que piensa en los grupos musculares que se utilizan para correr: glúteos, isquiotibiales, pantorrillas y cuádriceps. Y no te olvides de fortalecer articulaciones como los tobillos, las rodillas y las caderas. Un atleta competitivo de HYROX suele pesar más que un corredor habitual, lo que supone más estrés y tensión en las zonas propensas a las lesiones.

Día dos:

«El segundo día, haría una sesión aeróbica de baja intensidad y una carrera larga».
  • Con esta sesión vas acumulando tiempo sobre tus pies. Mantén la frecuencia cardíaca baja, pero pasa un rato en la máquina de remo, en el SkiErg o incluso en la bicicleta, y luego acumula algunas millas corriendo. Esto es algo que puedes ir mejorando con el tiempo; no intentes imitar el volumen de entrenamiento de los profesionales. Elige un tiempo y una distancia que ya encajen en tu entrenamiento, y ve aumentándolos cada semana.
Participants running during Red Bull Hyrox Coaches Camp in Braganca Paulista, Brazil on September 21, 2026.

Running is a key part of HYROX

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Día tres:

«El tercer día, haría otra sesión de fuerza para todo el cuerpo y luego añadiría algunos intervalos específicos para cada estación, para acostumbrarme a ellas y conseguir una buena eficiencia y economía en su ejecución».
  • Birch aconseja a los deportistas que presten especial atención al entrenamiento del sóleo. «A medida que aumenta la velocidad de carrera, hay mayores fuerzas de reacción, y gran parte de esas fuerzas las va a absorber el sóleo», explica. Ejercicios como las elevaciones de pantorrillas con la rodilla flexionada o algún movimiento aislado para fortalecer el sóleo son algunos de los que puedes probar e incluir en tus programas.

Día cuatro:

«El cuarto día, yo haría algún tipo de sesión de simulación de HYROX, pero no tiene por qué ser necesariamente a la intensidad de HYROX; solo para asegurarte de que cumples con el volumen de carrera suficiente y de que eres eficiente en las estaciones».
  • Birch advierte a los atletas que eviten hacer simulaciones de carrera con más frecuencia que esta. «Técnicamente, mejorarás en el movimiento», dice, «así que podrás ir cogiendo el ritmo de las estaciones y ganar en eficiencia al correr». Pero sugiere que, en su lugar, te centres en los puntos débiles de la carrera en general y dediques tiempo a mejorarlos.
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Las cinco conclusiones clave

Participants train on the Wall Balls during the Red Bull HYROX Coaches Camp in Braganca Paulista, Brazil in September 2026.

Station-specific workouts build efficiency

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

  • Separa las sesiones más duras y de alta intensidad, para que puedas dedicarte a ellas a fondo y poner toda tu energía y concentración.
  • Aborda cada sesión con un objetivo y un resultado claro. Evita cambiar un entrenamiento o un estímulo a mitad de camino. Cíñete al plan que te hayas marcado.
  • Ten cuidado con intentar replicar el volumen de entrenamiento de los profesionales desde el principio. El volumen es algo que puedes ir aumentando con el tiempo, a medida que tu cuerpo se adapta a las exigencias a las que lo sometes.
  • Céntrate en tus puntos débiles. Usa los datos y sistemas disponibles para averiguar en qué eres bueno y haz un poco menos de eso en los entrenamientos.
  • Fíjate un objetivo y algo por lo que luchar, aunque sea ambicioso. En el peor de los casos, no lo conseguirás, pero podrás reflexionar y ver la diferencia entre dónde quieres estar y dónde estás ahora.
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Compartiendo conocimientos en el Red Bull HYROX Coaches Camp

Participants on the rowing machines during the Red Bull HYROX Coaches Camp in Braganca Paulista, Brazil in September 2026.

Coaches from around the world gather at Red Bull HYROX Coaches Camp

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Jack Birch también ha compartido sus conocimientos con entrenadores de HYROX de todo el mundo en el Red Bull HYROX Coaches Camp. Junto con HYROX y expertos del Red Bull Athlete Performance Center, ayudó a los entrenadores a familiarizarse con los últimos métodos de entrenamiento, conocimientos sobre el rendimiento y formas prácticas de preparar a los atletas para la carrera.

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