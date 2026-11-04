El entrenamiento HYROX: Por qué ser más fuerte no siempre es mejor

Jack Birch sabe lo que hace falta para rendir al máximo nivel. Como entrenador de fuerza y acondicionamiento en

, trabaja con algunos de los mejores

del mundo, entre ellos

y

. También ha ayudado a deportistas olímpicos de invierno y verano a recuperarse de lesiones y alcanzar su máximo rendimiento. Con más de 12 años de experiencia en el deporte de élite, Birch ha trabajado con deportistas de disciplinas tan variadas como el surf, el skate, el fútbol y los deportes de motor.