Tyler Bereman lleva el freeride motocross de isla en isla

Se dijo una vez que, para algunas personas, atreverse es soñar; que lo que otros consideran imposibilidades absolutas, hay quienes solo ven posibilidades. Tyler Bereman es una de esas personas. El atleta de Red Bull, reconocido piloto de motocross y supercross, lleva desafiando las probabilidades desde la primera vez que giró el acelerador. Desde sus inicios en el AMA Motocross hasta sus más recientes hazañas en el freeride motocross, Bereman es considerado sin duda uno de los mejores del mundo. Pero no es solo su habilidad lo que lo distingue entre la élite global del motocross. El verdadero factor diferencial de Bereman es su capacidad para soñar —o, más exactamente, para atreverse—.

Mira cómo Tyler Bereman salta seis islas:

En 2020, Bereman y su amigo de toda la vida y constructor de renombre mundial, Jason Baker , tuvieron una idea. Nacida puramente de la creatividad y de la convicción de que la progresión impulsa la cultura del motor, idearon Red Bull Imagination . No tanto como un circuito, sino como una instalación de arte moderno interactiva, donde las oportunidades del freestyle en moto son, literalmente, ilimitadas. Juntos construyeron un escenario que no solo sugería creatividad y expresión, sino que la exigía. Red Bull Imagination se convirtió en el campo de pruebas por excelencia para la evolución del freeride motocross y fue ampliamente reconocido por la comunidad como la sesión de fotos y vídeo más visionaria de la temporada, con más de 120 opciones distintas de salto. Aunque el evento dejó de celebrarse (como su nombre indica), sirvió como un canal creativo en la mente de Bereman para imaginar cómo evolucionar en proyectos personales. Y es precisamente un proyecto profundamente personal el que nos trae hasta hoy.

Tyler Bereman saltando lo imposible por las islas de Florida © Chris Tedesco Si Red Bull Straight Rhythm y Red Bull Imagination tuvieran un hijo y naciera en el agua… boom: Island Hopper. Tyler Bereman

“ Todo esto (Island Hopper) empezó en la Fórmula 1 en Miami, hace dos años. Red Bull hace algo increíble: reúne a atletas de distintas disciplinas y nos somete a dos días de formación en lo que llaman una ‘ideation session’. Te enseñan a pensar una idea, a presentarla, a reducirla a una sola frase y a venderla” , explica Bereman. “Un día, durante el almuerzo, estaba en la piscina con Parks Bonifay y me mostró una masa de agua diciendo: ‘Oye, hay seis islas ahí. ¿Crees que puedes saltarlas?’. Yo le respondí: ‘No lo he visto con mis propios ojos, pero sí, creo que puedo saltarlas’” . Y así, sin más, se plantó la semilla de Red Bull Island Hopper. A partir de ahí, Tyler y todo su equipo tuvieron que descubrir cómo demonios convertir ese sueño en realidad.

Tan importante como idear algo tan grandioso y descabellado como Island Hopper es la preparación. Las cifras eran abrumadoras. De principio a fin, el recorrido mediría exactamente 706 metros. Según Bereman: “Hay seis islas, pero tendría que haber 15 momentos en los que mis ruedas despegaran del suelo para cruzar con seguridad. Fue la mayor pesadilla logística, pero también la más divertida y gratificante en la que he participado. Red Bull Straight Rhythm es un circuito de supercross en línea recta de 800 de longitud” .

El motocross freeride reimaginado a través del agua y las islas © Robert Snow

Ahí entra en escena Jason Baker. “Al final del día sabía que era posible. Cuando entendí que esto iba a ser una pesadilla logística de este calibre, Jason era mi hombre. Puede resolver cualquier cosa. Sabía que sería el jefe de construcción y el responsable de producción de todo el proyecto. Y es increíble trabajar con alguien que es uno de mis mejores amigos y en quien confío mi vida ”. El trazado de Island Hopper debía combinar rampas de salida construidas sobre islas independientes con plataformas flotantes, para que Bereman pudiera saltar de una a otra y lograr algo que nadie había hecho antes sobre una moto de tierra. Así que ambos volvieron a unir fuerzas, conscientes de que la preparación de este rodaje debía ser milimétrica y de que era necesario construir una réplica exacta del recorrido en otro lugar, para que Bereman pudiera comprender por completo la complejidad del desafío en el que estaba a punto de embarcarse.

Si Jason Baker fuera el doctor Frankenstein, Tyler Bereman sería su criatura. Ambos trabajaron juntos para modelar meticulosamente el circuito exacto que Bereman recorrería en Florida, eliminando márgenes de error y dándole tiempo suficiente para entender cada detalle. “Marcamos todos los puntos de las islas con banderas y las construimos en tierra”, cuenta Bereman. “Una isla estaba a dos pies sobre el agua, otra a cuatro, así que todo era diferente. Primero tuvimos que definir la disposición y luego traer tierra para construirlas, y así poder colocar las zonas de aterrizaje. Fue un proceso increíble. Yo podía estar en los tractores con ellos, haciendo cálculos, caminando con el equipo de topografía para marcar cada punto, de modo que sabía exactamente dónde estaba todo” .

Jason Baker y Tyler Bereman pasaron más de 18 meses planificándolo © Robert Snow

Baker añade: “El proyecto completo duró 18 meses. Terminamos el estudio de viabilidad a finales de 2024 y empezamos a planificar la primera prueba a principios de enero. Cuando te enfrentas a algo del tamaño de Island Hopper, y además a una situación sin precedentes, la planificación minuciosa es clave. Con tantas variables desconocidas, es fundamental resolver primero todo lo que sí se puede controlar. Eso permitió que Bereman entrenara y afinara su timing a la perfección, y también evitó romper motos durante las pruebas”. Desde el punto de vista de Bereman, lo esencial era acumular repeticiones. “En Elsinore pude hacerlo durante tres semanas, todos los días, diez intentos completos al día, hasta que lo tuve completamente grabado en la cabeza. Fue una bendición, pero era necesario para encajar todas las piezas” . Con cientos de horas de preparación en California, los deberes estaban hechos. Tocaba entregarlos.

Sin embargo, había un enorme elefante en la habitación. Tanto en Elsinore como en Florida, Baker y Bereman sabían que la variable que podía arruinarlo todo era el agua. El también atleta de Red Bull Parks Bonifay y el legendario freerider Robbie Madison acompañaron a Tyler, algo clave para el entrenamiento en el agua. “Fue genial tener a Parks durante todo el proceso, porque viene de otro deporte y aporta ideas en las que yo no pensaría” , dice Bereman. Con la experiencia de Parks en deportes acuáticos y los entrenamientos de apnea en la piscina de Robbie, Tyler estaba listo para afrontar el peor escenario. “Nos preparamos para lo peor: caer al agua. Vamos en moto, con equipamiento, las botas pesan. Cuando se llenan de agua, te hundes. Pueden pasar muchas cosas. Con la ayuda de Red Bull, entrené con Sean Hayes, quien entrena a muchos surfistas de olas grandes para clases de apnea bajo el agua. Hicimos escenarios en los que saltaba al agua con todo el equipo y aprendí qué hacer si quedaba atrapado bajo el agua: quitar gafas, guantes, botas y subir, manteniendo la calma” . Cada casilla estaba marcada. Tras casi 1.500 horas de construcción, el circuito de Florida estaba listo. Era el momento de que Island Hopper dejara de ser un sueño y se convirtiera en un desafío real.

Tyler Bereman lleva la moto freeride al siguiente nivel © Robert Snow

Jason Baker recuerda: “Cuando empezó la cuenta atrás para Tyler, sentí una calma extraña. Sabía que habíamos revisado cada detalle varias veces. Se notaba que Tyler estaba completamente concentrado. Yo solo disfruté viéndolo dar espectáculo, algo que hace como nadie” . Bereman añade: “Cuando llega el momento, hago mis ejercicios de respiración, lleno el cuerpo de oxígeno, bajo las pulsaciones y afronto cada salto de uno en uno. No adelantarse. En cuanto exhalo, engrano la marcha y, a partir de ahí, mente en blanco, sin pensar, totalmente presente en cada salto”.

Y así llegó el día. Ante él se extendía el intimidante recorrido de casi media milla, separado por aguas azules que representaban el mayor peligro de su carrera. Engranó la marcha, abrió gas y el resto es historia. En una sola pasada, Bereman ejecutó una danza delicadísima, equilibrándose sobre una línea finísima de isla en isla, aterrizando con precisión absoluta en cada salto hasta posar las ruedas en la última rampa. Nunca antes visto en la historia del freeride motocross, Bereman superó cada isla y cada plataforma flotante y, con un último y brutal “BRAAAAAAP” de acelerador, grabó su nombre en la historia del FMX. Para él, fue la materialización de un sueño: una idea absurda que cobró vida con la ayuda de su patrocinador de siempre. “Cuando lo conseguí, estaba a mitad del último salto, apreté el embrague y mantuve la moto a fondo. Era la llamada de apareamiento de las motos de cross. En cuanto supe que tenía la distancia y aterricé, grité, tiré la moto y me tumbé en la hierba, intentando asimilar el momento. Un año y medio de visualización hecho realidad, y una liberación total de emociones”.

Con un solo giro del acelerador, se hizo historia y un sueño se cumplió. Ahora solo queda esperar cuál será el próximo reto de Tyler Bereman, pero una cosa es segura: lo que sea que se atreva a imaginar a continuación, será algo digno de leyenda.