Lorenzo Finn: El talento italiano que conquista el ciclismo mundial

Con solo 19 años, Lorenzo Finn ya ha conseguido algo que muy pocos ciclistas de su generación pueden presumir: ganar dos Mundiales seguidos en dos categorías diferentes y llevarse el Giro Next Gen, la carrera por etapas más prestigiosa del ciclismo sub-23. Una hazaña que lo ha situado definitivamente entre los nombres más interesantes del panorama internacional.

Pero, ¿quién es realmente Lorenzo Finn? ¿De dónde viene este chico al que, tanto en Italia como fuera de nuestras fronteras, muchos ya señalan como la mayor promesa del mundo del ciclismo? Descubrámoslo juntos.

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01 Nacido en Génova, con estilo británico

Lorenzo Mark Finn nació en Génova el 19 de diciembre de 2006 fruto del amor entre su madre Chiara, ligure, y su padre Peter, originario de Sheffield (casualmente, donde Vincenzo Nibali, el último italiano capaz de ganar las tres grandes carreras por etapas, se puso su primer maillot amarillo en el Tour de Francia de 2014, nota del editor). Sus padres trabajan ambos como ingenieros y acompañan a su único hijo a todas las carreras que pueden.

La familia Finn vive en Salto, una aldea de Avegno, más arriba de Recco. Liguria es sinónimo de mar, pero también de carreteras que suben sin descanso hacia el interior. Un terreno ideal para forjar escaladores y corredores completos. Desde muy joven, Lollo —así le llaman en casa— ya mostraba unas cualidades fuera de lo común: ligereza, capacidad para aguantar el sufrimiento en las subidas y una sorprendente madurez táctica. Cualidades que le permitieron destacar rápidamente en las categorías juveniles.

L'esultanza a cui ci stiamo abituando: Lorenzo Finn a braccia alzate © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Sus subidas favoritas son Bocchetta, Madonna della Guardia y Busalla, por su zona. Físicamente no se parece al clásico escalador potente. Con sus 181 centímetros y unos 63 kilogramos, Finn tiene el perfil del ciclista moderno de grandes vueltas: ligero, eficiente en las subidas y cada vez más competitivo también en las contrarreloj.

Su primer entrenador, Andrea Manitto, que desde Génova se desplazaba en scooter hasta el Tigullio para seguir a su chico, contó hace tiempo: «Cuando me di cuenta de que iba más fuerte en las subidas que en llano, supe que se convertiría en un campeón. Tiene una capacidad de recuperación impresionante». Había acertado de pleno...

02 Dejó a un lado el balón y la raqueta por la bici

De niño, Lorenzo jugaba al fútbol en el equipo del San Bernardino. El plan B era el tenis. «Empecé a practicar estos dos deportes a los 5 o 6 años y seguí hasta los 12. En Italia, el fútbol es el deporte nacional, así que para un niño es más fácil decantarse por eso, mientras que el tenis lo probé por curiosidad». La bici llegó porque tuve algunos problemas en la rodilla; durante la pubertad sufrí la enfermedad de Osgood-Schlatter.

«No podía correr bien por el dolor, mientras que en bici no tenía ningún problema. Los sábados o domingos salía a pedalear con mi padre y pronto me enamoré del ciclismo. Me encantaba estar al aire libre, recorrer las carreteras donde no había tráfico. Siempre me ha fascinado el esfuerzo de las subidas, esa soledad especial y agradable en la que solo estás tú y tus pensamientos. Si lo has probado al menos una vez, sabes a qué me refiero».

Lorenzo Finn scortato dai compagni della Red Bull Bora Hansgrohe Rookies © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool

Empezó a competir tarde, en 2019, con el Bici Camogli. Estaba tan alejado del mundo de la competición que en su primera carrera ni siquiera se había traído los imperdibles; no sabía que servían para sujetarse el dorsal a la espalda. «De novato me costó mucho también porque no entrenaba mucho, aún no estaba desarrollado y a esa edad hay una gran disparidad física. Como cadete con el Nuova Ciclistica Arma-Team Ballerini, me puse las pilas y empezaron a llegar los resultados», cuenta en las primeras entrevistas que concedió a los medios, intrigados por su talento.

03 El salto a la fama mundial

El año decisivo fue 2023, en la categoría junior: Finn corría para el CPS Professional Team y consiguió sus primeras victorias importantes. En abril consigue su primer triunfo en la provincia de Arezzo, luego la Sandrigo-Monte Corno, la contrarreloj de montaña Cene-Altino, la Pian Camuno-Montecampione y la Collegno-Sestriere. Siempre el mismo guion: en un momento dado, Lorenzo deja atrás a los demás y se escapa en solitario. «Prefiero no llegar en un sprint. Se me dan bien las subidas, las carreras duras, las de etapas; mi sueño es estar algún día en la salida del Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, ganar una etapa y, en general, ponerme a prueba en las grandes vueltas. Pero ya hay tiempo», declaraba por aquel entonces. También en 2023, en el Giro della Lunigiana, queda segundo por detrás del francés Paul Seixas, otro talento fuera de lo común. En la etapa final, la de Terre di Luni, gana y, de paso, bate por 16” el récord de ascenso al Montemarcello, que lo tenía un tal Remco Evenepoel y que databa de 2018.

Lorenzo Finn ha vinto due titoli mondiali consecutivi © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool Quotation Sueño con el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, pero aún hay tiempo. Lorenzo Finn

En 2024, en Zúrich (Suiza), se lleva el título mundial junior en la prueba en línea con el maillot azul. 365 días después, revalida el título dominando la prueba sub-23 de Kigali, en Ruanda. Era el más joven en la salida, esperó a todos en la meta y se ganó el derecho a lucir el maillot iridiscente un año más.

04 Su crecimiento en la cantera del Team Red Bull Bora Hansgrohe

Con aire de predestinado, en 2024 Lorenzo se convirtió en el primer italiano de 17 años en correr en un equipo extranjero, el Team Grenke-Auto Eder, la cantera del actual Red Bull Bora Hansgrohe, con el que en 2027 daría el salto definitivo a la máxima categoría. «Desde la categoría sub-23 ya es normal marcharse de Italia; si puedes, en mi opinión, mejor hacerlo cuanto antes. Estoy en un buen grupo, todos hablamos bien inglés, así que no tenemos problemas de comunicación, y como solo somos ocho corredores, estamos aún más unidos que en otros equipos».

Lorenzo Finn è un talento portato per i grandi giri © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool

En 2025, tras sacarse el bachillerato científico en el instituto Leonardo da Vinci de Génova, al terminar una etapa escolar tan feliz como su carrera en el ciclismo, Lorenzo habría tenido la oportunidad de dar el salto directo al profesionalismo, saltándose de un tirón la categoría Sub-23, pero no quiso precipitarse y prefirió darse tiempo para crecer sin presiones. Otra demostración más de su fuerza que convence a los observadores y a los expertos de que tienen ante sí a alguien especial.

05 El chico tiene prisa… pero solo sobre la bici

Habiendo crecido entre los Rookies, el equipo filial del Red Bull Bora-hansgrohe, Lorenzo está alternando carreras en la categoría Sub-23 con apariciones entre los profesionales. En una época en la que muchos talentos dan el gran salto cada vez más jóvenes y está de moda saltarse etapas, la trayectoria de Finn se ha forjado con paciencia.

Mientras otros de su edad se han visto catapultados de inmediato al World Tour, él ha elegido crecer en el equipo de desarrollo Red Bull–BORA–hansgrohe Rookies , el proyecto creado para acompañar a los mejores talentos hacia el profesionalismo. Una elección que dice mucho de su forma de enfocar las cosas. El propio Finn ha destacado en varias ocasiones que quiere construir su carrera sin acelerones innecesarios, consciente de que tiene por delante muchos años de crecimiento.

Red Bull Bora Hansgrohe Rookies è stato il miglior team del Giro Next Gen © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool

Es un ciclista completo: sabe atacar desde lejos, gestionar las subidas más duras, leer las carreras y defenderse muy bien en las pruebas contrarreloj. Además de tener unas piernas fuertes, está demostrando que tiene cabeza.

Su referente es Geraint Thomas. Al igual que él, es fuerte en las subidas, se le da bien la contrarreloj y tiene una recuperación excelente. Solo le falta ese sprint final, pero en estos casos hay un truco muy sencillo: basta con llegar en solitario, algo que Finn sabe hacer muy bien.

06 Ha añadido el rosa al arcoíris

En el Giro Next Gen de 2025, Lorenzo Finn ya había dejado entrever su potencial al terminar sexto en la clasificación general y hacerse con el maillot de mejor escalador. Un año después llegó la consagración definitiva. Ayer lo celebró en el escalón más alto del podio final, demostrando ser el ciclista más fuerte y completo de la carrera rosa para sub-23. Supo gestionar la presión del maillot iridato, atacar en los momentos adecuados y defenderse en las jornadas decisivas, hasta hacerse con el maillot rosa final.

Lorenzo Finn festeggia sul gradino più alto del podio del Giro Next Gen © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool

El bicampeón del mundo dejó atrás a todos en el Monte Livata y consolidó su liderazgo hasta el último día, cuando se impuso en la contrarreloj final con llegada a L'Aquila. De este modo, vuelve a situar a Italia en lo más alto del Giro Next Gen quince años después del triunfo de Mattia Cattaneo, hoy su compañero de equipo en el Red Bull Bora Hansgrohe. El equipo alemán celebra también la conquista del maillot tricolor, que sigue luciendo Finn, del maillot rojo, ganado por el vencedor de la segunda etapa, Davide Donati, y de la clasificación Superteam.

De cara al inminente Tour de l’Avenir (el Tour de Francia de los jóvenes, nota del editor) y al próximo campeonato del mundo, Lorenzo Finn disfruta de este merecido éxito, que muchos consideran el paso obligatorio hacia una futura carrera como protagonista entre los profesionales. Con su habitual tranquilidad, sigue hablando de su futuro con cautela. Da la sensación de que solo estamos al principio de la historia. De una historia preciosa, a la que Lorenzo puede dar color con los matices de sus sueños.

Lorenzo Finn ha gli occhi puntati addosso ma regge bene la pressione © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool