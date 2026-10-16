Max Verstappen debuta en GT World Challenge: cómo ver la carrera

El piloto neerlandés participará el sábado 17 de octubre en la última prueba de la temporada de GT World Challenge Europe. Verstappen regresará así a Verstappen Racing para estrenarse en el campeonato, aprovechando el hueco en su calendario de Fórmula 1.
Compartirá el Mercedes-AMG GT3 con Chris Lulham y Ben Barnicoat, que ocuparán los puestos de Dani Juncadella y Jules Gounon. El cambio de fecha de la prueba ha coincidido con los compromisos de estos dos últimos en el Campeonato Mundial de Resistencia, que celebra una cita en Barcelona.
Horario del evento
Clasificación - viernes 16 de octubre de 2026
Session
Horario local (CEST)
UTC
Qualifying Combined
5.55pm
4.55pm
Clasificación 1 – Grupo A
5.55pm
4.55pm
Clasificación 1 – Grupo B
6.05pm
5.05pm
Clasificación 2 – Grupo A
6.20pm
5.20pm
Clasificación 2 – Grupo B
6.30pm
5.30pm
Clasificación 3 – Grupo A
6.45pm
5.45pm
Clasificación 3 – Grupo B
6.55pm
5.55pm
Carrera principal - sábado 17 de octubre de 2026
Los espectadores del Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos y Australia deben consultar la programación local.
01
De Nürburgring a Portimão: Verstappen vuelve a competir en GT3
Verstappen ya ha probado esta disciplina. A principios de año disputó las 24 Horas de Nürburgring con un GT3 y en Portimão volverá a pilotar el mismo modelo de Mercedes-AMG. A sus 29 años, el neerlandés aprovechará la pausa en su programa de Fórmula 1 para afrontar este nuevo desafío.
El formato de carrera también le resultará familiar. Habrá salidas lanzadas y relevos entre pilotos con tiempos de cambio limitados, dos aspectos que ya experimentó en Nürburgring. La estrategia y el reparto de los turnos de conducción serán determinantes para gestionar la prueba.
02
¿Cuándo compite Max Verstappen en GT World Challenge Europe?
La última carrera de la Endurance Cup de GT World Challenge Europe se celebrará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal.
La salida está prevista para las 18:00 h en horario peninsular español (17:00 h en Reino Unido). Verstappen y sus compañeros se alternarán al volante del Mercedes-AMG GT3 durante la carrera.
03
Cómo ver a Max Verstappen en directo en Red Bull TV y YouTube
La carrera se retransmitirá en directo a través de Red Bull TV y del canal Red Bull Motorsports YouTube el sábado 17 de octubre.
Además, YouTube ofrecerá una señal exclusiva con imágenes desde la cámara a bordo del auto de Verstappen. Esta retransmisión permitirá seguir su actuación en el circuito de Portimão desde una segunda pantalla, como complemento a la señal principal.
Las emisiones estarán disponibles en la mayoría de los países, excepto en Alemania, Italia, Australia, Países Bajos y Reino Unido.