Max Verstappen stands beside the Mercedes-AMG GT3 car at the Nürburgring in Germany on 31 March 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
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Max Verstappen debuta en GT World Challenge: cómo ver la carrera

Max Verstappen cambia la Fórmula 1 por los GT3 para disputar la última prueba de GT World Challenge Europe en Portimão. Te contamos cómo seguir la carrera en directo.
Por Chris Magill
3 minutos leídosPublished on

Resumen

  1. 1
    De Nürburgring a Portimão: Verstappen vuelve a competir en GT3
  2. 2
    ¿Cuándo compite Max Verstappen en GT World Challenge Europe?
  3. 3
    Cómo ver a Max Verstappen en directo en Red Bull TV y YouTube
El piloto neerlandés participará el sábado 17 de octubre en la última prueba de la temporada de GT World Challenge Europe. Verstappen regresará así a Verstappen Racing para estrenarse en el campeonato, aprovechando el hueco en su calendario de Fórmula 1.
Compartirá el Mercedes-AMG GT3 con Chris Lulham y Ben Barnicoat, que ocuparán los puestos de Dani Juncadella y Jules Gounon. El cambio de fecha de la prueba ha coincidido con los compromisos de estos dos últimos en el Campeonato Mundial de Resistencia, que celebra una cita en Barcelona.

Horario del evento

Clasificación - viernes 16 de octubre de 2026

Session

Horario local (CEST)

UTC

Qualifying Combined

5.55pm

4.55pm

Clasificación 1 – Grupo A

5.55pm

4.55pm

Clasificación 1 – Grupo B

6.05pm

5.05pm

Clasificación 2 – Grupo A

6.20pm

5.20pm

Clasificación 2 – Grupo B

6.30pm

5.30pm

Clasificación 3 – Grupo A

6.45pm

5.45pm

Clasificación 3 – Grupo B

6.55pm

5.55pm

Carrera principal - sábado 17 de octubre de 2026

Sesión

Horario local (CEST)

UTC

Ver en directo

Carrera principal

5pm

4pm

Red Bull TV* o YouTube

Los espectadores del Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos y Australia deben consultar la programación local.

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01

De Nürburgring a Portimão: Verstappen vuelve a competir en GT3

Verstappen ya ha probado esta disciplina. A principios de año disputó las 24 Horas de Nürburgring con un GT3 y en Portimão volverá a pilotar el mismo modelo de Mercedes-AMG. A sus 29 años, el neerlandés aprovechará la pausa en su programa de Fórmula 1 para afrontar este nuevo desafío.
Max Verstappen sits focused behind the wheel of his Mercedes-AMG GT3 at the Nürburgring in Germany on 31 March 2026.

Max Verstappen will once again buckle up in the #3 Mercedes-AMG GT3

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

El formato de carrera también le resultará familiar. Habrá salidas lanzadas y relevos entre pilotos con tiempos de cambio limitados, dos aspectos que ya experimentó en Nürburgring. La estrategia y el reparto de los turnos de conducción serán determinantes para gestionar la prueba.
02

¿Cuándo compite Max Verstappen en GT World Challenge Europe?

On 19 April 2026, Max Verstappen’s car speeds around the Nürburgring in Germany.

Fans will get to see Verstappen flying around a GT3 circuit again

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

La última carrera de la Endurance Cup de GT World Challenge Europe se celebrará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal.
La salida está prevista para las 18:00 h en horario peninsular español (17:00 h en Reino Unido). Verstappen y sus compañeros se alternarán al volante del Mercedes-AMG GT3 durante la carrera.
03

Cómo ver a Max Verstappen en directo en Red Bull TV y YouTube

La carrera se retransmitirá en directo a través de Red Bull TV y del canal Red Bull Motorsports YouTube el sábado 17 de octubre.
Además, YouTube ofrecerá una señal exclusiva con imágenes desde la cámara a bordo del auto de Verstappen. Esta retransmisión permitirá seguir su actuación en el circuito de Portimão desde una segunda pantalla, como complemento a la señal principal.
Las emisiones estarán disponibles en la mayoría de los países, excepto en Alemania, Italia, Australia, Países Bajos y Reino Unido.
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