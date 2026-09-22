Max vs 100: así fue la carrera en la que Verstappen adelantó a 100 pilotos

Max Verstappen adelantó a los 100 rivales que tenía por delante en Max vs 100 , la mayor carrera de karts disputada hasta ahora. El piloto de Red Bull completó el reto en la vuelta 14 de las 30 previstas, el miércoles 16 de septiembre en Silverstone.

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 partió desde la posición 101 de una parrilla creada para la ocasión y necesitó 35 minutos para superar a todos sus rivales, ante una audiencia internacional que siguió la carrera en directo.

La dimensión del reto se hizo evidente desde el momento en que los karts ocuparon la parrilla. Vistos desde arriba, los 101 vehículos se extendían por el asfalto de Silverstone formando filas, con Verstappen en la última. Delante tenía a deportistas, jugadores, creadores de contenido, streamers, periodistas y aficionados llegados de distintos lugares del mundo. La mayoría apenas había rodado dos veces en el circuito, después de los entrenamientos del martes y de una única vuelta de clasificación disputada ese mismo día.

01 ¿Cómo se desarrolló la carrera?

Max Verstappen lidera a Oracle Red Bull Racing en el «Max vs 100» © Getty Images / Red Bull Content Pool

La primera vuelta resultó decisiva. Con 101 karts llegando juntos a las primeras curvas, Verstappen había adelantado a más de 10 pilotos antes de alcanzar de nuevo la línea de meta. En la horquilla, el grupo se comprimió hasta provocar varios incidentes, con karts que llegaron a tocarse y otros que acabaron mirando en dirección contraria.

Quotation No tengo ni idea de qué está pasando. Esto es un caos. Max Verstappen

"No tengo ni idea de qué está pasando. Esto es un caos", dijo por radio. Dos minutos después, Verstappen ya era 37.º.

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63 pilotos habían quedado eliminados sin completar una vuelta, más de la mitad de la parrilla. Cuando le comunicaron la cifra, Verstappen respondió: "No ha estado mal la primera vuelta, entonces".

Una carrera en la que cada adelantamiento era definitivo

Las reglas establecían que un piloto quedaba eliminado en cuanto la parte trasera del kart de Verstappen alcanzaba la parte delantera del suyo. Cada adelantamiento era, por tanto, definitivo. Los micrófonos de los karts fueron recogiendo cómo los participantes descubrían esta particularidad. En la séptima vuelta, el youtuber especializado en motor Paky TWC, que rodaba sexto en ese momento, llegó a pedir por radio a Verstappen que no le adelantara. Poco después, también cayó eliminado.

With 100 go-karts on the Silverstone track, things got somewhat chaotic © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

La carrera se había convertido entonces en una persecución. El poleman Jacky Martens, el youtuber Zac Alsop y Lewis Osler, técnico de Red Bull Ford Powertrains, habían abierto una ventaja de unos 12 segundos mientras el resto se quedaba atrás. Verstappen, entretanto, les recortaba alrededor de tres segundos por vuelta.

Con 54 minutos todavía por delante, el director de carrera concedió al grupo de cabeza una vuelta rápida adicional. Los tres utilizaron juntos sus atajos en la vuelta 12 y, a partir de ese momento, dejaron de pelear entre ellos por la primera posición para concentrarse en defenderla. Ganaron algo de margen, pero no fue suficiente. En la vuelta siguiente, Verstappen llegó hasta ellos, adelantó a Alsop y Osler en una misma curva y después superó a Martens para completar el reto cuando todavía quedaban 35 minutos en el reloj.

02 ¿Quién terminó en el podio?

After passing 100 go-karts, the chequered flag waved for Max Verstappen © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Martens, periodista neerlandés especializado en Fórmula 1, había liderado durante buena parte de la carrera. Él y Osler acompañaron a Verstappen en el podio, con el técnico del equipo del campeón ocupando el segundo escalón. Son muy pocos los pilotos que han compartido un podio con Max Verstappen y, desde esta carrera, dos corredores que compiten habitualmente por diversión forman parte de esa lista. Alsop terminó cuarto y el piloto de motos de off-road Pol Tarrés fue quinto. El streamer RDJavi, el fotógrafo Larry Chen, el piloto de mountain bike Bernard Kerr y el actor Neo Yau completaron las diez primeras posiciones.

The podium: Lewis Osler, Max Verstappen, Jacky Martens © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Podio oficial de Max vs 100:

Max Verstappen Jacky Martens Lewis Osler

03 Los tiempos de vuelta de Max vs 100

Verstappen marcó una mejor vuelta de 2:20.673, mientras que Martens logró el segundo mejor registro, con 2:23.327, más de 2,6 segundos por vuelta más lento. A lo largo de los 35 minutos de carrera, Verstappen adelantó a un piloto cada 21 segundos de media.

Every one a winner: 100 drivers celebrate a brilliant experience © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

04 Max Verstappen vio 100 karts por delante y después llegó el caos

Max Verstappen was worried... for a moment © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Cuando vi dónde tenía que salir, con 100 karts por delante, estaba un poco preocupado... pero fue bien y conseguimos la victoria.

"Cuando llegué a la parrilla y vi dónde tenía que salir, con 100 karts por delante, estaba un poco preocupado", explicó Verstappen. "Después de la primera vuelta, con todo el caos, pensé: 'Vale, tenemos esto bajo control'. Empezó a ser realmente divertido y, cuando conseguí encontrar el ritmo, pude ir adelantándolos uno a uno. Ver cómo se reducía la diferencia fue muy emocionante".

Verstappen reconoció que disfrutó de la experiencia. "Fue genial volver a subirme a un kart y regresar a los conceptos básicos. Me recordó a las carreras de hace años. Es un circuito muy bonito y está bien diseñado, y también fue un buen detalle poder recibir todos los datos a través de la radio. Pasé un gran día y fue bueno conseguir la victoria".

05 Cómo ver la repetición

Max vs 100 de Red Bull se puede volver a ver en Disney+ en todo el mundo y en la aplicación de ESPN para los suscriptores de ESPN Unlimited en Estados Unidos. También se emitirá en ESPN2 a las 19:00 ET.