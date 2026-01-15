Max Verstappen: los récords que reescriben la historia de la F1

Max Vers tappen ha conseguido su cuarto Campeonato del Mundo de Fórmula Uno consecutivo, reforzando su dominio en este deporte. Con 65 victorias en Grandes Premios, el piloto holandés se ha establecido firmemente como uno de los competidores más exitosos de la historia de la F1. Por el camino, Verstappen ha seguido reescribiendo los libros de récords, estableciendo nuevos hitos que ponen de relieve su extraordinario talento y su implacable consistencia. Profundicemos en algunos de los logros más notables que definen su legado.

01 Mayor tiempo liderando el Campeonato del Mundo de Pilotos de F1

Triumphant: On the podium in São Paulo © Getty Images/Red Bull Content Pool

Edad: 27 años y 34 días

Lugar: Gran Premio de Brasil 2024

En Interlagos, Max Verstappen batió el récord de Michael Schumacher de más días consecutivos al frente de la carrera por el título de pilotos. Schuey lideró durante 896 días seguidos, es decir, dos años, cinco meses, dos semanas y dos 2 días. Como Campeón del Mundo de 2024, Verstappen permaneció allí hasta la conclusión del Gran Premio de Australia de 2025, así que son 1.007 días o dos años, nueve meses y una semana.

02 El primer piloto en ganar desde 10 posiciones de parrilla diferentes

Red Bull Racing lead the way into 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Edad: 27 y 34 días

Lugar: 2024 Gran Premio de Brasil

Max Verstappen salió en la posición P17 en la parrilla de salida de un mojado Interlagos y procedió a abrirse paso entre el pelotón para llegar a la cabeza y hacerse con la victoria. No sólo fue una demostración de habilidades supremas al volante, sino que también convirtió a Max en el primer piloto de la historia de la F1 en ganar una carrera desde 10 posiciones de salida diferentes. Verstappen ha ganado carreras desde la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 14ª y ahora 17ª, superando a Fernando Alonso, con quien estaba empatado a nueve.

03 Piloto más joven en participar en un fin de semana de carreras de F1

Max Verstappen se alinea para Toro Rosso en Malasia © Getty Images/Red Bull Content Pool

Edad: 17 años y tres días

Lugar: Gran Premio de Japón 2014

Con la tinta apenas seca en su contrato con el Red Bull Junior Team , Verstappen debutó en F1 con Toro Rosso -ahora Scuderia AlphaTauri- sustituyendo a Jean-Éric Vergne para pilotar en los Entrenamientos Libres de Suzuka el primer día del Gran Premio de Japón. El piloto de F1 más veterano de todos los tiempos es Louis Chiron, que tenía 55 años y 291 días cuando corrió en el Gran Premio de Mónaco de 1955, así que Max tiene casi exactamente 30 años por delante si quiere superar esta marca.

04 Piloto más joven en correr en F1

Edad: 17 años y 166 días

Lugar: Gran Premio de Australia 2015

Como la mitad de una nueva y emocionante pareja en Toro Rosso con Carlos Sainz, Verstappen hizo su debut en la F1 en Albert Park en Melbourne, convirtiéndose en el piloto más joven que se ha alineado en la parrilla de F1. Era casi dos años más joven que Jaime Alguesuari cuando estableció el récord anterior. Además, el récord se mantendrá a perpetuidad porque la edad mínima para correr en F1 es ahora de 18 años.

Verstappen hizo un excelente debut en el circuito urbano, clasificándose 11º e incluso rodando en los puntos antes de sufrir un fallo en el motor. No tuvo que esperar mucho para volver a intentarlo.

05 Piloto más joven en puntuar en F1

Max Verstappen conquista Sepang © Getty Images/Red Bull Content Pool

Edad: 17 años y 180 días

Lugar: Gran Premio de Malasia 2015

Dos semanas después, Verstappen se clasificó en sexta posición en Sepang, por detrás de Daniil Kvyat (P5) de Red Bull Racing y Daniel Ricciardo (P4), convirtiéndose en el piloto más joven en llegar a la Q3. Acabó séptimo, pero por delante de los dos Red Bull y de su compañero de equipo. Ahora también era el piloto más joven en terminar un Gran Premio de F1. En el podio, Sebastian Vettel celebró su primera victoria con Ferrari.

06 Ganador más joven de una carrera de F1

Max Verstappen consigue su primera victoria en F1 © David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool

Edad: 18 años y 228 días

Lugar: Gran Premio de España 2016

El 15 de mayo de 2016, Max estableció un puñado de récords en la F1, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar una carrera y, aproximadamente una hora después, en el ganador de carrera más joven de la historia y en el piloto más joven en subir a un podio de F1: no fue un mal día de trabajo.

Es fácil pasar por alto que Verstappen había cambiado de equipo, sustituyendo a un Daniil Kvyat bajo presión y tomando la salida en un coche totalmente desconocido. Aunque los dos Mercedes de cabeza estaban fuera de carrera, Verstappen tuvo que ponerse en cabeza y mantener a raya a dos Ferrari en su camino hacia la meta. El anterior plusmarquista, Sebastian Vettel, fue el primero en felicitarle en el podio.

07 Piloto más joven en marcar una vuelta rápida

Verstappen celebra con el equipo tras el Gran Premio de Brasil 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Edad: 19 años y 44 días

Lugar: Gran Premio de Brasil 2016

Este récord es más bien una nota a pie de página en una carrera que casi definió su carrera por su brillantez . Si el mundo no había reconocido ya a Max Verstappen como el nuevo piloto más emocionante de la F1, lo hizo después de su carrera desde la P16 hasta el tercer puesto en sólo 14 vueltas bajo una lluvia torrencial en Interlagos, São Paulo.

08 Piloto más joven en conseguir un gran premio en F1

Max saluda al público en el Gran Premio de Austria 2021 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Edad: 23 años y 277 días

Lugar: Gran Premio de Austria 2021

Con su primera oportunidad realista de conseguir un título mundial de F1 en el punto de mira, Verstappen llegó a Spielberg, Austria, para una doble cita en el Red Bull Ring. Tras ganar el Gran Premio de Estiria el fin de semana anterior, protagonizó su actuación más dominante hasta la fecha y estableció un Grand Slam -o Grand Chelem- al conseguir la pole, la vuelta rápida y la victoria mientras lideraba todas las vueltas de la carrera.

1 minutos ¡Max hace doblete! ¡Enhorabuena a nuestro bicampeón del mundo!

09 Mayor número de podios en una temporada de F1

Lugar: 2023 Gran Premio de Abu Dhabi

Nuevo récord: 21 podios

Récord anterior: 18 (Max Verstappen 2021)

Comienza a desarrollarse un tema en el que Max está batiendo sus propios récords. En medio del drama del Gran Premio de Abu Dhabi 2021, Max estableció un nuevo récord de podios en una sola temporada de F1, aunque el Campeonato del Mundo acaparó más atención. Con 18 podios, superó tanto a Michael Schumacher (2002) como a Sebastian Vettel (2013). En 2023, batió el récord en Las Vegas (20) antes de superarlo en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi para acumular 21 en total, habiendo terminado fuera del podio en un solo Gran Premio, el de Singapur. Verstappen consiguió el podio número 100 de su carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2024.

10 Mayor número de puntos en el Campeonato del Mundo en una temporada

Max Verstappen Campeón del Mundo de Fórmula 1 2022 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Lugar: 2023 Gran Premio de Abu Dhabi

Nuevo récord: 575 puntos

Récord anterior: 454 puntos (Max Verstappen 2022)

Tras ganar su primer título mundial, se abrieron las compuertas. En 2022, Verstappen encadenó una victoria tras otra hasta hacerse con su segundo título de F1 en Japón, cuatro carreras antes del final de la temporada. Para entonces, ya había batido el récord de Lewis Hamilton de más puntos en una temporada de F1 con una cómoda victoria en el Circuito Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. En 2023, tal fue su dominio, que superó el récord y aún le quedaba una carrera para acumular más puntos, acumulando un total de 575 finales.

11 Mayor número de victorias en una temporada de F1

Max y Jos Verstappen © Jared C. Tilton/Getty Images

Lugar: 2023 Gran Premio de Abu Dhabi

Nuevo récord: 19 victorias

Récord anterior: 15 (Max Verstappen 2022)

En el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen batió otro de sus récords al conseguir el mayor número de victorias en una sola campaña de F1. El año anterior eclipsó las 13 de Michael Schumacher (2004) y Sebastian Vettel (2013) para situarse en 15. En el Gran Premio de Abu Dhabi, el campeón puso el listón en la asombrosa cifra de 19 victorias, ya que arrasó a todos los competidores en una actuación ganadora del campeonato que probablemente nunca será eclipsada, ya que triunfó en 19 de los 22 Grandes Premios.

12 Mayor número de victorias consecutivas

Max Verstappen took his record 19th win of the season in Abu Dhabi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Lugar: 2023 Gran Premio de Italia

Poseedor del récord anterior: 9 (Sebastian Vettel 2013)

Después de haber igualado el récord de nueve victorias bajo la lluvia torrencial en su Gran Premio de casa en Zandvoort, Verstappen fue más allá con la victoria en Monza, Italia. Fue su 10ª victoria consecutiva y le situó a las puertas de su tercer título mundial consecutivo.

13 Vuelta más rápida de la historia de la F1

Taking the flag in Monza after setting F1's fastest-ever lap time © Steven-Tee/LAT-Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Lugar: 2025 Gran Premio de Italia

Nuevo récord: 1m 18.792s

Récord anterior: Lewis Hamilton

El Gran Premio de Italia de 2025 fue bueno para Verstappen. No sólo volvió a subir a lo más alto del podio tras una primera mitad de temporada inusualmente dura, sino que además estableció un nuevo récord de vuelta rápida en la historia de la F1. Su tiempo de 1m 18,792s batió en 0,095s el mejor registro anterior, establecido por Lewis Hamilton en Monza en 2020.

14 Mayor porcentaje de victorias en una temporada

Max Verstappen breaks Ascari's record at the Sao Paulo F1 Grand Prix © Getty Images / Red Bull Content Pool

Lugar: 2023 Gran Premio de Abu Dhabi

Nuevo récord: 77,27 por ciento

Poseedor del récord anterior: 75 por ciento (Alberto Ascari 1952)

Verstappen pulverizó otro récord en Interlagos, que muchos creían irrompible: El porcentaje de victorias de Alberto Ascari, que se había mantenido durante 75 años. Esto no era un reflejo de la habilidad de Max, es sólo que cuando Ascari lo hizo, la temporada sólo duró ocho carreras (ganó seis). Después de São Paulo, el récord estaba en el bolsillo y, en Abu Dhabi, Verstappen lo elevó a un increíble 86,36%.

15 Mayor número de puntos consecutivos en F1

Lugar: 2024 Gran Premio de Bahréin

Nuevo récord: 1.055 puntos

Récord anterior: Lewis Hamilton (1008 puntos)

El inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1 trajo otro récord para Verstappen al conseguir la victoria en la carrera inaugural en Bahréin. El vigente campeón del mundo también conseguiría la vuelta rápida, ganando 26 puntos en la carrera. Con ello, el piloto holandés acumuló 1030 puntos consecutivos y superó el récord anterior, que ostentaba el piloto de Mercedes Lewis Hamilton.

La racha de puntos se remonta al GP de Emilia-Romaña de 2022 y se amplió aún más en la segunda carrera de la temporada 2024, cuando Verstappen se hizo con la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí. El nuevo récord está ahora en 1055 puntos y ha durado 43 carreras.

16 Mayor número de poles consecutivas

Max Verstappen matches Senna's record of 8 pole positions in a row at Imola © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Lugar: 2024 Gran Premio de Emilia Romaña

Récord conjunto: 8 poles

Récord conjunto: Ayrton Senna

Verstappen igualó el récord de 35 años del legendario Ayrton Senna de ocho poles consecutivas en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2024. Su racha empezó con la P1 en la última carrera de 2023 en Yas Marina (Abu Dhabi) y terminó con la pole en Imola (Italia). Fue casi como si estuviera guionizado, ya que fue en el mismo circuito en el que Senna se mató en el Gran Premio de San Marino de 1994. "Hace 30 años que falleció, así que es muy especial y estoy muy contento de conseguir la pole. En cierto modo es un bonito recuerdo para él", dijo Verstappen. "Fue un piloto de F1 increíble". Para que conste, la racha de Senna comenzó en el Gran Premio de España en Jerez en 1988 y terminó en el Gran Premio de EE.UU. en Phoenix en 1989. La racha de poles de Max desde la ronda inaugural de 2024 en Bahréin también igualó la del tetracampeón Alain Prost de poles consecutivas desde el inicio de una temporada de F1: Prof lo hizo para Williams en 1993.

Mejor relación entre poles y victorias

Max Verstappen is the best driver in F1 history at turning pole into a win © Getty Images/Red Bull Content Pool

Edad: 27 años y 188 días

Lugar: 2025 Gran Premio de Japón

Verstappen consiguió su primera victoria en F1 en su memorable debut con Red Bull Racing en el Gran Premio de España de 2016, pero no fue hasta el Gran Premio de Hungría de 2019 cuando consiguió su primera pole position. Para entonces, ya tenía ocho trofeos de ganador en su colección. Consiguió su primera victoria desde la P1 en el Gran Premio de Brasil de 2019 y, desde entonces, ha pasado de la P1 a la victoria 32 veces más, la última en Suzuka durante el Gran Premio de Japón de 2025. Esto supone una proporción de 4:3, es decir, 33 victorias por 44 P1. Su récord de convertir una victoria desde la pole el 75 por ciento de las veces le sitúa a la cabeza de todos los pilotos que han hecho la pole al menos cinco veces). Sólo el bicampeón del mundo Emerson Fittipaldi se le acerca: el brasileño ha conseguido cuatro victorias de sus seis poles, es decir, el 66,6 por ciento.