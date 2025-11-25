Todo lo que necesitas saber sobre MotoGP™ 2026

En 2025, Marc Márquez completó su regreso a la cima al dominar la temporada para hacerse con el Campeonato del Mundo de MotoGP™ a falta de cinco pruebas. Y mientras muchos lo celebraban en el pit lane, todos miraban con impaciencia las primeras pruebas de la temporada 2026 como una oportunidad de reconstruirse para volver más fuertes.
Algunos ni siquiera esperaron a la última bandera a cuadros de 2025, ya que tanto el Campeón del Mundo de 2024, Jorgé Martín, como la estrella de KTM , Maverick Viñales, terminaron su carrera antes de tiempo en la última ronda de Valencia, antes que arriesgarse a empeorar sus lesiones. El nuevo Campeón del Mundo ni siquiera acudió al fin de semana (ni a las tres rondas anteriores) ya que también está compitiendo para recuperarse a tiempo para la pretemporada. Hablando de La Hormiga de Cervera.
01
Los hermanos Márquez están en la cima del mundo
Por primera vez en la historia de MotoGP™, los dos mejores pilotos del mundo son hermanos, ya que Marc y Álex Márquez se repartieron el botín. Para Marc, fue un regreso a la cima tras una frustrante sequía de títulos de seis años, mientras se recuperaba de una lesión y luchaba por encontrar una máquina ganadora. Ahora todas las miradas se dirigen a 2026. Con la clavícula rota y los ligamentos dañados por su caída en Indonesia, ¿podrá un Marc Márquez de 32 años volver una vez más y hacerse con otro título? O tras un subcampeonato, el mejor de su carrera, ¿ha llegado el momento de que Álex Márquez se haga cargo del negocio familiar? Llevará la nueva moto en las pruebas, y sus comentarios serán cruciales para poner a punto la nueva máquina.
02
Pero, ¿cómo se mejora una moto campeona del mundo?
La Desmosedici ha sido la mejor del sector, ganando el campeonato del mundo cuatro años seguidos con Francesco Bagnaia (2022 y 2023), Jorgé Martín (2024) y Marc Márquez en 2025. La temporada pasada, consiguió 17 victorias, 19 victorias Sprint y estuvo en la pole 12 veces. Pero la GP25 ha sido mucho más difícil de manejar que su predecesora, y a Pecco Bagnaia le ha costado adaptarse a la nueva máquina, ganando sólo dos grandes premios y acabando quinto en la general, la peor temporada del bicampeón con la Ducati oficial.
Lo más importante para Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez en los entrenamientos es conseguir que la GP26 tenga las mismas características de manejo que la GP24, más fácil de pilotar.
03
Miguel Oliveira se pasa al Mundial de Superbikes
Miguel Oliveira, cinco veces ganador de carreras de MotoGP™, deja la parrilla de MotoGP™ por el Campeonato del Mundo de Superbikes con BMW. Se pone fin así a siete años en las tres categorías del campeonato del mundo como parte de KTM, además de pasar por Aprilia y Pramac Yamaha. El popular piloto portugués tuvo unas amables palabras para la marca austriaca que le ha respaldado durante gran parte de su carrera deportiva. "He estado en buenos equipos, equipos que me ayudaron a alcanzar mi mejor potencial, especialmente en Moto2, Moto3", dijo. "Estoy en deuda con KTM porque me ayudaron mucho a lo largo de toda mi carrera".
Le sustituirá en el equipo satélite de Yamaha, Pramac, el tricampeón del Mundo de Superbikes Toprak Razgatlioglu, que se convierte en el primer piloto de Turquía que compite en la máxima categoría y en el primer piloto que pasa del WSBK desde Cal Crutchlow en 2011. A Oliveira le acompañará en el paddock del WSBK Somkiat Chantra, sustituido en el LCR por el brasileño Diogo Moreira.
04
Se desvela el calendario de 2026
Se ha desvelado el calendario de MotoGP™ para 2026. Se celebrarán 22 pruebas en los cinco continentes, y MotoGP™ volverá al Autódromo Internacional de Goiânia por primera vez desde 1989, justo a tiempo para que los aficionados locales animen a Moreira en su temporada de debut. La ronda de Catalunya se traslada a una etapa posterior de la temporada, y el campeonato también incluirá una nueva carrera de apoyo: la Harley-Davidson International Bagger Series. Más información a continuación.
Round
Grand Prix
Circuit
Date
R1
Thailand
Chang International Circuit
Mar 1
R2
Brazil
Autódromo Internacional de Goiânia
Mar 22
R3
United States
Circuit of the Americas
Mar 29
R4
Qatar
Lusail International Circuit
Apr 12
R5
Spain
Circuito de Jerez
Apr 26
R6
France
Bugatti Circuit Le Mans
May 10
R7
Catalonia
Circuit de Barcelona-Catalunya
May 17
R8
Italy
Autodromo Internazionale del Mugello
May 31
R9
Hungary
Balaton Park Circuit
June 7
R10
Czechia
Brno Circuit
June 21
R11
Netherlands
TT Circuit Assen
June 28
R12
Germany
Sachsenring
July 12
R13
Great Britain
Silverstone Circuit
Aug 9
R14
Aragon
MotorLand Aragón
Aug 30
R15
San Marino
Misano World Circuit
Sept 13
R16
Austria
Red Bull Ring
Sept 20
R17
Japan
Mobility Resort Motegi
Oct 4
R18
Indonesia
Mandalika International Street Circuit
Oct 11
R19
Australia
Phillip Island Grand Prix Circuit
Oct 25
R20
Malaysia
Sepang International Circuit
Nov 1
R21
Portugal
Algarve International Circuit
Nov 15
R22
Valencia
Circuit Ricardo Tormo
Nov 22
05
Binder se reconstruye con un nuevo jefe de mecánicos
El jefe de equipo de Razgatlioglu en el WSBK, Phil Marron, también cambia de aires y formará equipo con Brad Binder en KTM. El sudafricano es otro de los que han tenido una temporada decepcionante, siendo el cuarto puesto en Indonesia su mejor resultado del año. Espera que Marron le ayude a redescubrir su toque ganador, y las primeras señales son prometedoras. "Parece un tipo muy, muy agradable", dijo Binder sobre el norirlandés. "Desde luego, parece muy emocionado por saltar (de nuevo) al paddock de MotoGP™. Creo que está lleno de ideas geniales".
La llegada de Marron es también una demostración de la fe que el jefe de Red Bull KTM, Pit Beirer, tiene en el sudafricano, que ha ido ascendiendo con la maquinaria de KTM, logrando la primera victoria del equipo en 2020. Pero con pilotos del calibre de Maverick Viñales, Enea Bastianini y Pol Espargaró en el punto de mira de su montura oficial, Binder querrá que los resultados mejoren a principios de la temporada 2026.
06
La estrella de Pedro Acosta asciende en KTM
Al otro lado del garaje del Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta realizó una magnífica carrera en la segunda mitad de 2025 y llega a 2026 como uno de los jóvenes pilotos mejor valorados del campeonato. Consiguió dos podios consecutivos en Sepang y Portimao, sumando así cinco podios en la temporada. La leyenda de MotoGP™ Dani Pedrosa ha sido su mentor entre bastidores y le ha ayudado a afinar el pilotaje del español, primero para que sea más constante y después para que consiga esa victoria decisiva. "Dani tiene mucha experiencia, y estuvimos hablando de la carrera de ayer y de intentar gestionarla de otra manera", dijo Acosta. "Es sólo mi segunda temporada en MotoGP™, y estoy cometiendo pequeños errores".
"Sabemos que tenemos muchos puntos débiles en este momento, y por eso (estoy) intentando ser mejor piloto. Dani es, si no el mejor, es uno de los mejores para esto. Está haciendo un gran trabajo".
¡Y de qué manera! Tras el parón veraniego, Acosta sumó 208 puntos, doblando su registro de la primera mitad de la temporada y saltando de la 13ª posición en la lucha por el título a la novena en la general. KTM estará deseando atarle a un contrato a largo plazo.
En Tech3, los pilotos Enea Bastianini y Maverick Viñales se verán alentados por la buena forma de Acosta cuando se hagan cargo de las motos RC16 de 2025 para 2026. El antiguo jefe de equipo de Haas y Red Bull NASCAR , Guenther Steiner, toma el control del conjunto, y el italiano estará ansioso por empujar a su equipo hacia arriba en la parrilla. Ambos pilotos tuvieron problemas en 2025, y el nuevo fichaje Maverick estuvo lesionado parte de la campaña. Regresó para la última ronda de la temporada en Valencia, pero se retiró en lugar de agravar su lesión de hombro.
Viñales, uno de los talentos mejor valorados de la parrilla, vuelve en busca de una mejora de la moto en los entrenamientos y de una mejora de su propio rendimiento mientras se recupera de la lesión. Para ayudarle, ha conseguido el apoyo del tres veces Campeón del Mundo Jorge Lorenzo como entrenador y asesor. "Incorporar a Jorge a este viaje es una gran oportunidad para aprender y mejorar en todos los aspectos", dijo Viñales. "Su experiencia y su perspectiva externa nos ayudarán a dar pasos adelante con confianza".
08
Jorgé Martín sólo puede mejorar
Jorgé Martín cree que aprendió más de su duro 2025 que de su temporada ganadora del Campeonato del Mundo de 2024. El español pasó de los momentos álgidos de ganar su primer título mundial en 2024 con Pramac Ducati (el primer piloto en ganar el campeonato con un equipo satélite) a fichar por Aprilia y sufrir dos lesiones importantes. No fue hasta el Gran Premio de la República Checa cuando pudo empezar a encadenar resultados, siendo el cuarto puesto en Hungría su mejor resultado.
"Aprendí muy poco del año pasado, el año en que me proclamé campeón", dijo. "De este año, he aprendido mucho más. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que voy a ser mejor, voy a competir mejor, voy a comer mejor y voy a entrenar mejor".
09
Zarco es el mejor de los pilotos
Johann Zarco, el intrépido piloto francés de CR Honda, terminó la temporada 2025 como el piloto que más veces se ha caído en MotoGP™, con 28 accidentes oficiales en 22 carreras. Aunque su brillante victoria en casa, en Le Mans, probablemente quite hierro a esa estadística. Irónicamente, el mojado Gran Premio de Francia, en el que Zarco se mantuvo erguido, fue testigo del mayor número de caídas en un solo GP, con 70 derrames en todas las categorías. Jack Miller fue segundo con 25 caídas esta temporada, seguido de Álex Márquez y Franco Morbidelli, ambos con 23. De los pilotos titulares, Luca Marini fue el que más se mantuvo con sólo tres caídas en 2025. Entonces, ¿quién estará arriba y quién estará en condiciones de abandonar a finales de 2026?
10
Equipos de MotoGP™ para 2026
Con los grandes cambios que se avecinan en MotoGP™ la próxima temporada, ha habido muy poco movimiento en el mercado de pilotos, ya que la mayoría de ellos se han comprometido hasta 2027. Miguel Oliveira y Somkiat Chantra se han pasado al WorldSBK, y Toprak Razgatlıoğlu ha hecho lo contrario. El emocionante Diogo Moreira se gradúa con un paso a LCR desde Moto2™. La llegada de los primeros pilotos turcos y brasileños también hace que la categoría reina sea un poco más cosmopolita.
Team
Rider
Rider
Ducati
Pecco Bagnaia
Marc Márquez
Gresini Ducati
Álex Márquez
Fermín Aldeguer
VR46 Ducati
Fabio Di Giannantonio
Franco Morbidelli
Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder
Pedro Acosta
Red Bull KTM Tech3
Enea Bastianini
Maverick Viñales
Aprilia
Jorgé Martín
Marco Bezzecchi
Trackhouse Aprilia
Raúl Fernández
Ai Ogura
Yamaha
Fabio Quartararo
Alex Rins
Pramac Yamaha
Toprak Razgatlioglu
Jack Miller
Honda
Joan Mir
Luca Marini
LCR Honda
Johann Zarco
Diogo Moreira
11
Más acción en la pista
Triumph vuelve como proveedor exclusivo de motores del Campeonato del Mundo FIM de Moto2™, y otro nombre famoso llega al circo de MotoGP™: Harley-Davidson. En la Copa del Mundo Bagger, los competidores correrán con Harleys especialmente modificadas para ofrecer velocidad, agilidad y espectáculo. El campeonato de seis rondas contará con carreras los sábados y domingos en rondas seleccionadas, con la final en el Red Bull Ring.
Circuito de las Américas (EE.UU.): 27-29 de marzo
Mugello (Italia): 29-31 de mayo
Assen (Países Bajos): 26-28 de junio
Silverstone (Reino Unido): 7-9 de agosto
Aragón (España): 28-30 de agosto
Red Bull Ring (Austria): 18-20 de septiembre
12
... ¿Y qué nos espera en 2027?
El Campeonato del Mundo de MotoGP™ de 2027 promete una revisión completa del reglamento. Algunos de los titulares incluyen una reducción del uso de la aerodinámica y se desecharán los dispositivos de altura de pilotaje. Los motores serán más pequeños y tendrán menos combustible para competir, aunque el peso mínimo de la moto bajará de 157 kg a 153 kg.
Las nuevas normas están diseñadas para hacer que la serie sea más relevante para la carretera, con motos más eficientes y seguras. Cada piloto tendrá un motor menos para utilizar a lo largo de la temporada, con seis disponibles. Los equipos técnicos de los fabricantes trabajarán para aumentar el rendimiento y la durabilidad de las motos dentro de las nuevas normas. Las motos funcionarán ahora con combustibles 100% sostenibles, lo que es más respetuoso con el planeta.
La habilidad del piloto también pasará a un primer plano, ya que MotoGP™ está limitando el uso de kits aerodinámicos en las motos y de dispositivos de altura de pilotaje y de holeshot, haciendo que las motos sean más seguras de pilotar y también nivelando el terreno de juego. El MotoGP™ de 2027 promete ser más seguro, más sostenible y aún más espectacular.