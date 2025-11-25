Todo lo que necesitas saber sobre MotoGP™ 2026

En 2025, Marc Márquez completó su regreso a la cima al dominar la temporada para hacerse con el Campeonato del Mundo de MotoGP™ a falta de cinco pruebas. Y mientras muchos lo celebraban en el pit lane, todos miraban con impaciencia las primeras pruebas de la temporada 2026 como una oportunidad de reconstruirse para volver más fuertes.

Algunos ni siquiera esperaron a la última bandera a cuadros de 2025, ya que tanto el Campeón del Mundo de 2024 , Jorgé Martín , como la estrella de KTM , Maverick Viñales , terminaron su carrera antes de tiempo en la última ronda de Valencia, antes que arriesgarse a empeorar sus lesiones. El nuevo Campeón del Mundo ni siquiera acudió al fin de semana (ni a las tres rondas anteriores) ya que también está compitiendo para recuperarse a tiempo para la pretemporada. Hablando de La Hormiga de Cervera .

01 Los hermanos Márquez están en la cima del mundo

Back on top: Marc Marquez © Michael Jurtin/Red Bull Ring

Por primera vez en la historia de MotoGP™, los dos mejores pilotos del mundo son hermanos, ya que Marc y Álex Márquez se repartieron el botín. Para Marc, fue un regreso a la cima tras una frustrante sequía de títulos de seis años, mientras se recuperaba de una lesión y luchaba por encontrar una máquina ganadora. Ahora todas las miradas se dirigen a 2026. Con la clavícula rota y los ligamentos dañados por su caída en Indonesia, ¿podrá un Marc Márquez de 32 años volver una vez más y hacerse con otro título? O tras un subcampeonato, el mejor de su carrera, ¿ha llegado el momento de que Álex Márquez se haga cargo del negocio familiar? Llevará la nueva moto en las pruebas, y sus comentarios serán cruciales para poner a punto la nueva máquina.

Fermin Aldeguer and Alex Marquez on the podium in Indonesia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

02 Pero, ¿cómo se mejora una moto campeona del mundo?

La Desmosedici ha sido la mejor del sector, ganando el campeonato del mundo cuatro años seguidos con Francesco Bagnaia (2022 y 2023), Jorgé Martín (2024) y Marc Márquez en 2025. La temporada pasada, consiguió 17 victorias, 19 victorias Sprint y estuvo en la pole 12 veces. Pero la GP25 ha sido mucho más difícil de manejar que su predecesora, y a Pecco Bagnaia le ha costado adaptarse a la nueva máquina, ganando sólo dos grandes premios y acabando quinto en la general, la peor temporada del bicampeón con la Ducati oficial.

Alex Marquez gets his elbow down ahead of Acosta and Binder © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Lo más importante para Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez en los entrenamientos es conseguir que la GP26 tenga las mismas características de manejo que la GP24, más fácil de pilotar.

03 Miguel Oliveira se pasa al Mundial de Superbikes

Miguel Oliveira , cinco veces ganador de carreras de MotoGP™, deja la parrilla de MotoGP™ por el Campeonato del Mundo de Superbikes con BMW. Se pone fin así a siete años en las tres categorías del campeonato del mundo como parte de KTM, además de pasar por Aprilia y Pramac Yamaha. El popular piloto portugués tuvo unas amables palabras para la marca austriaca que le ha respaldado durante gran parte de su carrera deportiva. "He estado en buenos equipos, equipos que me ayudaron a alcanzar mi mejor potencial, especialmente en Moto2, Moto3", dijo. "Estoy en deuda con KTM porque me ayudaron mucho a lo largo de toda mi carrera".

Le sustituirá en el equipo satélite de Yamaha, Pramac, el tricampeón del Mundo de Superbikes Toprak Razgatlioglu , que se convierte en el primer piloto de Turquía que compite en la máxima categoría y en el primer piloto que pasa del WSBK desde Cal Crutchlow en 2011. A Oliveira le acompañará en el paddock del WSBK Somkiat Chantra , sustituido en el LCR por el brasileño Diogo Moreira .

New seat: Miguel Oliveira © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

04 Se desvela el calendario de 2026

Se ha desvelado el calendario de MotoGP™ para 2026. Se celebrarán 22 pruebas en los cinco continentes, y MotoGP™ volverá al Autódromo Internacional de Goiânia por primera vez desde 1989, justo a tiempo para que los aficionados locales animen a Moreira en su temporada de debut. La ronda de Catalunya se traslada a una etapa posterior de la temporada, y el campeonato también incluirá una nueva carrera de apoyo: la Harley-Davidson International Bagger Series. Más información a continuación.

Round Grand Prix Circuit Date R1 Thailand Chang International Circuit Mar 1 R2 Brazil Autódromo Internacional de Goiânia Mar 22 R3 United States Circuit of the Americas Mar 29 R4 Qatar Lusail International Circuit Apr 12 R5 Spain Circuito de Jerez Apr 26 R6 France Bugatti Circuit Le Mans May 10 R7 Catalonia Circuit de Barcelona-Catalunya May 17 R8 Italy Autodromo Internazionale del Mugello May 31 R9 Hungary Balaton Park Circuit June 7 R10 Czechia Brno Circuit June 21 R11 Netherlands TT Circuit Assen June 28 R12 Germany Sachsenring July 12 R13 Great Britain Silverstone Circuit Aug 9 R14 Aragon MotorLand Aragón Aug 30 R15 San Marino Misano World Circuit Sept 13 R16 Austria Red Bull Ring Sept 20 R17 Japan Mobility Resort Motegi Oct 4 R18 Indonesia Mandalika International Street Circuit Oct 11 R19 Australia Phillip Island Grand Prix Circuit Oct 25 R20 Malaysia Sepang International Circuit Nov 1 R21 Portugal Algarve International Circuit Nov 15 R22 Valencia Circuit Ricardo Tormo Nov 22

05 Binder se reconstruye con un nuevo jefe de mecánicos

Brad Binder and his new crew chief, Phil Marron © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

El jefe de equipo de Razgatlioglu en el WSBK, Phil Marron, también cambia de aires y formará equipo con Brad Binder en KTM. El sudafricano es otro de los que han tenido una temporada decepcionante, siendo el cuarto puesto en Indonesia su mejor resultado del año. Espera que Marron le ayude a redescubrir su toque ganador, y las primeras señales son prometedoras. "Parece un tipo muy, muy agradable" , dijo Binder sobre el norirlandés. "Desde luego, parece muy emocionado por saltar (de nuevo) al paddock de MotoGP™. Creo que está lleno de ideas geniales" .

La llegada de Marron es también una demostración de la fe que el jefe de Red Bull KTM, Pit Beirer, tiene en el sudafricano, que ha ido ascendiendo con la maquinaria de KTM, logrando la primera victoria del equipo en 2020. Pero con pilotos del calibre de Maverick Viñales , Enea Bastianini y Pol Espargaró en el punto de mira de su montura oficial, Binder querrá que los resultados mejoren a principios de la temporada 2026.

Star man: Pedro Acosta © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06 La estrella de Pedro Acosta asciende en KTM

Al otro lado del garaje del Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta realizó una magnífica carrera en la segunda mitad de 2025 y llega a 2026 como uno de los jóvenes pilotos mejor valorados del campeonato. Consiguió dos podios consecutivos en Sepang y Portimao, sumando así cinco podios en la temporada. La leyenda de MotoGP™ Dani Pedrosa ha sido su mentor entre bastidores y le ha ayudado a afinar el pilotaje del español, primero para que sea más constante y después para que consiga esa victoria decisiva. " Dani tiene mucha experiencia, y estuvimos hablando de la carrera de ayer y de intentar gestionarla de otra manera", dijo Acosta. " Es sólo mi segunda temporada en MotoGP™, y estoy cometiendo pequeños errores".

Former team-mates Casey Stoner and Dani Pedrosa © Philip Platzer/Red Bull Ring

"Sabemos que tenemos muchos puntos débiles en este momento, y por eso (estoy) intentando ser mejor piloto. Dani es, si no el mejor, es uno de los mejores para esto. Está haciendo un gran trabajo" .

¡Y de qué manera! Tras el parón veraniego, Acosta sumó 208 puntos, doblando su registro de la primera mitad de la temporada y saltando de la 13ª posición en la lucha por el título a la novena en la general. KTM estará deseando atarle a un contrato a largo plazo.

07 El regreso de Jorgé Lorenzo

Tech3 riders Enea Bastianini and Maverick Vinales © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

En Tech3, los pilotos Enea Bastianini y Maverick Viñales se verán alentados por la buena forma de Acosta cuando se hagan cargo de las motos RC16 de 2025 para 2026. El antiguo jefe de equipo de Haas y Red Bull NASCAR , Guenther Steiner , toma el control del conjunto, y el italiano estará ansioso por empujar a su equipo hacia arriba en la parrilla. Ambos pilotos tuvieron problemas en 2025, y el nuevo fichaje Maverick estuvo lesionado parte de la campaña. Regresó para la última ronda de la temporada en Valencia, pero se retiró en lugar de agravar su lesión de hombro.

Viñales, uno de los talentos mejor valorados de la parrilla, vuelve en busca de una mejora de la moto en los entrenamientos y de una mejora de su propio rendimiento mientras se recupera de la lesión. Para ayudarle, ha conseguido el apoyo del tres veces Campeón del Mundo Jorge Lorenzo como entrenador y asesor. "Incorporar a Jorge a este viaje es una gran oportunidad para aprender y mejorar en todos los aspectos" , dijo Viñales. " Su experiencia y su perspectiva externa nos ayudarán a dar pasos adelante con confianza" .

08 Jorgé Martín sólo puede mejorar

Jorge Martin was plagued by injuries in 2025 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jorgé Martín cree que aprendió más de su duro 2025 que de su temporada ganadora del Campeonato del Mundo de 2024. El español pasó de los momentos álgidos de ganar su primer título mundial en 2024 con Pramac Ducati (el primer piloto en ganar el campeonato con un equipo satélite) a fichar por Aprilia y sufrir dos lesiones importantes. No fue hasta el Gran Premio de la República Checa cuando pudo empezar a encadenar resultados, siendo el cuarto puesto en Hungría su mejor resultado.

" Aprendí muy poco del año pasado, el año en que me proclamé campeón ", dijo. "De este año, he aprendido mucho más. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que voy a ser mejor, voy a competir mejor, voy a comer mejor y voy a entrenar mejor" .

09 Zarco es el mejor de los pilotos

All or nothing: home race winner Johann Zarco © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Johann Zarco , el intrépido piloto francés de CR Honda, terminó la temporada 2025 como el piloto que más veces se ha caído en MotoGP™, con 28 accidentes oficiales en 22 carreras. Aunque su brillante victoria en casa, en Le Mans, probablemente quite hierro a esa estadística. Irónicamente, el mojado Gran Premio de Francia, en el que Zarco se mantuvo erguido, fue testigo del mayor número de caídas en un solo GP, con 70 derrames en todas las categorías. Jack Miller fue segundo con 25 caídas esta temporada, seguido de Álex Márquez y Franco Morbidelli , ambos con 23. De los pilotos titulares, Luca Marini fue el que más se mantuvo con sólo tres caídas en 2025. Entonces, ¿quién estará arriba y quién estará en condiciones de abandonar a finales de 2026?

Johann Zarco wins in France © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

10 Equipos de MotoGP™ para 2026

Con los grandes cambios que se avecinan en MotoGP™ la próxima temporada, ha habido muy poco movimiento en el mercado de pilotos, ya que la mayoría de ellos se han comprometido hasta 2027. Miguel Oliveira y Somkiat Chantra se han pasado al WorldSBK, y Toprak Razgatlıoğlu ha hecho lo contrario. El emocionante Diogo Moreira se gradúa con un paso a LCR desde Moto2™. La llegada de los primeros pilotos turcos y brasileños también hace que la categoría reina sea un poco más cosmopolita.

Team Rider Rider Ducati Pecco Bagnaia Marc Márquez Gresini Ducati Álex Márquez Fermín Aldeguer VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini Maverick Viñales Aprilia Jorgé Martín Marco Bezzecchi Trackhouse Aprilia Raúl Fernández Ai Ogura Yamaha Fabio Quartararo Alex Rins Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu Jack Miller Honda Joan Mir Luca Marini LCR Honda Johann Zarco Diogo Moreira

11 Más acción en la pista

Triumph vuelve como proveedor exclusivo de motores del Campeonato del Mundo FIM de Moto2™, y otro nombre famoso llega al circo de MotoGP™: Harley-Davidson. En la Copa del Mundo Bagger , los competidores correrán con Harleys especialmente modificadas para ofrecer velocidad, agilidad y espectáculo. El campeonato de seis rondas contará con carreras los sábados y domingos en rondas seleccionadas, con la final en el Red Bull Ring.

Circuito de las Américas (EE.UU.): 27-29 de marzo

Mugello (Italia): 29-31 de mayo

Assen (Países Bajos): 26-28 de junio

Silverstone (Reino Unido): 7-9 de agosto

Aragón (España): 28-30 de agosto

Red Bull Ring (Austria): 18-20 de septiembre

12 ... ¿Y qué nos espera en 2027?

El Campeonato del Mundo de MotoGP™ de 2027 promete una revisión completa del reglamento. Algunos de los titulares incluyen una reducción del uso de la aerodinámica y se desecharán los dispositivos de altura de pilotaje. Los motores serán más pequeños y tendrán menos combustible para competir, aunque el peso mínimo de la moto bajará de 157 kg a 153 kg.

Las nuevas normas están diseñadas para hacer que la serie sea más relevante para la carretera, con motos más eficientes y seguras. Cada piloto tendrá un motor menos para utilizar a lo largo de la temporada, con seis disponibles. Los equipos técnicos de los fabricantes trabajarán para aumentar el rendimiento y la durabilidad de las motos dentro de las nuevas normas. Las motos funcionarán ahora con combustibles 100% sostenibles, lo que es más respetuoso con el planeta.

La habilidad del piloto también pasará a un primer plano, ya que MotoGP™ está limitando el uso de kits aerodinámicos en las motos y de dispositivos de altura de pilotaje y de holeshot, haciendo que las motos sean más seguras de pilotar y también nivelando el terreno de juego. El MotoGP™ de 2027 promete ser más seguro, más sostenible y aún más espectacular.