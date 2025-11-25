Marc Marquez seen during the MotoGP World Championship at the Red Bull Ring in Spielberg, Austria on August 17, 2025.
MotoGP

Todo lo que necesitas saber sobre MotoGP™ 2026

Los pilotos y los equipos empiezan a prepararse para la próxima campaña. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Campeonato del Mundo de MotoGP™ 2026.
Por Paul Keith
11 minutos leídosUpdated on

En 2025, Marc Márquez completó su regreso a la cima al dominar la temporada para hacerse con el Campeonato del Mundo de MotoGP™ a falta de cinco pruebas. Y mientras muchos lo celebraban en el pit lane, todos miraban con impaciencia las primeras pruebas de la temporada 2026 como una oportunidad de reconstruirse para volver más fuertes.
Algunos ni siquiera esperaron a la última bandera a cuadros de 2025, ya que tanto el Campeón del Mundo de 2024, Jorgé Martín, como la estrella de KTM , Maverick Viñales, terminaron su carrera antes de tiempo en la última ronda de Valencia, antes que arriesgarse a empeorar sus lesiones. El nuevo Campeón del Mundo ni siquiera acudió al fin de semana (ni a las tres rondas anteriores) ya que también está compitiendo para recuperarse a tiempo para la pretemporada. Hablando de La Hormiga de Cervera.
01

Los hermanos Márquez están en la cima del mundo

Marc Marquez celebrating during the MotoGP World Championship at the Red Bull Ring in Spielberg, Austria, on August 17, 2025.

Back on top: Marc Marquez

© Michael Jurtin/Red Bull Ring

Por primera vez en la historia de MotoGP™, los dos mejores pilotos del mundo son hermanos, ya que Marc y Álex Márquez se repartieron el botín. Para Marc, fue un regreso a la cima tras una frustrante sequía de títulos de seis años, mientras se recuperaba de una lesión y luchaba por encontrar una máquina ganadora. Ahora todas las miradas se dirigen a 2026. Con la clavícula rota y los ligamentos dañados por su caída en Indonesia, ¿podrá un Marc Márquez de 32 años volver una vez más y hacerse con otro título? O tras un subcampeonato, el mejor de su carrera, ¿ha llegado el momento de que Álex Márquez se haga cargo del negocio familiar? Llevará la nueva moto en las pruebas, y sus comentarios serán cruciales para poner a punto la nueva máquina.
Fermin Aldeguer and Alex Marquez celebrate during Stop 18 of the MotoGP World Championship at the Mandalika International Street Circuit in Indonesia on October 5, 2025.

Fermin Aldeguer and Alex Marquez on the podium in Indonesia

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

02

Pero, ¿cómo se mejora una moto campeona del mundo?

La Desmosedici ha sido la mejor del sector, ganando el campeonato del mundo cuatro años seguidos con Francesco Bagnaia (2022 y 2023), Jorgé Martín (2024) y Marc Márquez en 2025. La temporada pasada, consiguió 17 victorias, 19 victorias Sprint y estuvo en la pole 12 veces. Pero la GP25 ha sido mucho más difícil de manejar que su predecesora, y a Pecco Bagnaia le ha costado adaptarse a la nueva máquina, ganando sólo dos grandes premios y acabando quinto en la general, la peor temporada del bicampeón con la Ducati oficial.
Alex Marquez competes during Stop 18 of the MotoGP World Championship at the Mandalika International Street Circuit in Indonesia on October 5, 2025.

Alex Marquez gets his elbow down ahead of Acosta and Binder

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Lo más importante para Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez en los entrenamientos es conseguir que la GP26 tenga las mismas características de manejo que la GP24, más fácil de pilotar.
03

Miguel Oliveira se pasa al Mundial de Superbikes

Miguel Oliveira, cinco veces ganador de carreras de MotoGP™, deja la parrilla de MotoGP™ por el Campeonato del Mundo de Superbikes con BMW. Se pone fin así a siete años en las tres categorías del campeonato del mundo como parte de KTM, además de pasar por Aprilia y Pramac Yamaha. El popular piloto portugués tuvo unas amables palabras para la marca austriaca que le ha respaldado durante gran parte de su carrera deportiva. "He estado en buenos equipos, equipos que me ayudaron a alcanzar mi mejor potencial, especialmente en Moto2, Moto3", dijo. "Estoy en deuda con KTM porque me ayudaron mucho a lo largo de toda mi carrera".
Le sustituirá en el equipo satélite de Yamaha, Pramac, el tricampeón del Mundo de Superbikes Toprak Razgatlioglu, que se convierte en el primer piloto de Turquía que compite en la máxima categoría y en el primer piloto que pasa del WSBK desde Cal Crutchlow en 2011. A Oliveira le acompañará en el paddock del WSBK Somkiat Chantra, sustituido en el LCR por el brasileño Diogo Moreira.
Miguel Oliveira seen during stop 22 of the MotoGP World Championship, Valencia Grand Prix, in Valencia, Spain on November 14, 2025.

New seat: Miguel Oliveira

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

04

Se desvela el calendario de 2026

Se ha desvelado el calendario de MotoGP™ para 2026. Se celebrarán 22 pruebas en los cinco continentes, y MotoGP™ volverá al Autódromo Internacional de Goiânia por primera vez desde 1989, justo a tiempo para que los aficionados locales animen a Moreira en su temporada de debut. La ronda de Catalunya se traslada a una etapa posterior de la temporada, y el campeonato también incluirá una nueva carrera de apoyo: la Harley-Davidson International Bagger Series. Más información a continuación.

Round

Grand Prix

Circuit

Date

R1

Thailand

Chang International Circuit

Mar 1

R2

Brazil

Autódromo Internacional de Goiânia

Mar 22

R3

United States

Circuit of the Americas

Mar 29

R4

Qatar

Lusail International Circuit

Apr 12

R5

Spain

Circuito de Jerez

Apr 26

R6

France

Bugatti Circuit Le Mans

May 10

R7

Catalonia

Circuit de Barcelona-Catalunya

May 17

R8

Italy

Autodromo Internazionale del Mugello

May 31

R9

Hungary

Balaton Park Circuit

June 7

R10

Czechia

Brno Circuit

June 21

R11

Netherlands

TT Circuit Assen

June 28

R12

Germany

Sachsenring

July 12

R13

Great Britain

Silverstone Circuit

Aug 9

R14

Aragon

MotorLand Aragón

Aug 30

R15

San Marino

Misano World Circuit

Sept 13

R16

Austria

Red Bull Ring

Sept 20

R17

Japan

Mobility Resort Motegi

Oct 4

R18

Indonesia

Mandalika International Street Circuit

Oct 11

R19

Australia

Phillip Island Grand Prix Circuit

Oct 25

R20

Malaysia

Sepang International Circuit

Nov 1

R21

Portugal

Algarve International Circuit

Nov 15

R22

Valencia

Circuit Ricardo Tormo

Nov 22

05

Binder se reconstruye con un nuevo jefe de mecánicos

Brad Binder is seen during Valencia MotoGP testing after stop 22 of the MotoGP World Championship at the Circuit Ricardo Tormo in Valencia, Spain on November 18, 2025.

Brad Binder and his new crew chief, Phil Marron

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

El jefe de equipo de Razgatlioglu en el WSBK, Phil Marron, también cambia de aires y formará equipo con Brad Binder en KTM. El sudafricano es otro de los que han tenido una temporada decepcionante, siendo el cuarto puesto en Indonesia su mejor resultado del año. Espera que Marron le ayude a redescubrir su toque ganador, y las primeras señales son prometedoras. "Parece un tipo muy, muy agradable", dijo Binder sobre el norirlandés. "Desde luego, parece muy emocionado por saltar (de nuevo) al paddock de MotoGP™. Creo que está lleno de ideas geniales".
La llegada de Marron es también una demostración de la fe que el jefe de Red Bull KTM, Pit Beirer, tiene en el sudafricano, que ha ido ascendiendo con la maquinaria de KTM, logrando la primera victoria del equipo en 2020. Pero con pilotos del calibre de Maverick Viñales, Enea Bastianini y Pol Espargaró en el punto de mira de su montura oficial, Binder querrá que los resultados mejoren a principios de la temporada 2026.
Pedro Acosta poses for a portrait during the Tissot Sprint race at stop 22 of the MotoGP World Championship, the Valencia Grand Prix, in Valencia, Spain on November 15, 2025.

Star man: Pedro Acosta

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06

La estrella de Pedro Acosta asciende en KTM

Al otro lado del garaje del Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta realizó una magnífica carrera en la segunda mitad de 2025 y llega a 2026 como uno de los jóvenes pilotos mejor valorados del campeonato. Consiguió dos podios consecutivos en Sepang y Portimao, sumando así cinco podios en la temporada. La leyenda de MotoGP™ Dani Pedrosa ha sido su mentor entre bastidores y le ha ayudado a afinar el pilotaje del español, primero para que sea más constante y después para que consiga esa victoria decisiva. "Dani tiene mucha experiencia, y estuvimos hablando de la carrera de ayer y de intentar gestionarla de otra manera", dijo Acosta. "Es sólo mi segunda temporada en MotoGP™, y estoy cometiendo pequeños errores".
Casey Stoner and Dani Pedrosa seen during the MotoGP World Championship at the Red Bull Ring in Spielberg, Austria, on August 17, 2025.

Former team-mates Casey Stoner and Dani Pedrosa

© Philip Platzer/Red Bull Ring

"Sabemos que tenemos muchos puntos débiles en este momento, y por eso (estoy) intentando ser mejor piloto. Dani es, si no el mejor, es uno de los mejores para esto. Está haciendo un gran trabajo".
¡Y de qué manera! Tras el parón veraniego, Acosta sumó 208 puntos, doblando su registro de la primera mitad de la temporada y saltando de la 13ª posición en la lucha por el título a la novena en la general. KTM estará deseando atarle a un contrato a largo plazo.
07

El regreso de Jorgé Lorenzo

Enea Bastianini and Maverick Vinalesi seen during stop 22 of the MotoGP World Championship, Valencia Grand Prix, in Valencia, Spain on November 16, 2025.

Tech3 riders Enea Bastianini and Maverick Vinales

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

En Tech3, los pilotos Enea Bastianini y Maverick Viñales se verán alentados por la buena forma de Acosta cuando se hagan cargo de las motos RC16 de 2025 para 2026. El antiguo jefe de equipo de Haas y Red Bull NASCAR , Guenther Steiner, toma el control del conjunto, y el italiano estará ansioso por empujar a su equipo hacia arriba en la parrilla. Ambos pilotos tuvieron problemas en 2025, y el nuevo fichaje Maverick estuvo lesionado parte de la campaña. Regresó para la última ronda de la temporada en Valencia, pero se retiró en lugar de agravar su lesión de hombro.
Viñales, uno de los talentos mejor valorados de la parrilla, vuelve en busca de una mejora de la moto en los entrenamientos y de una mejora de su propio rendimiento mientras se recupera de la lesión. Para ayudarle, ha conseguido el apoyo del tres veces Campeón del Mundo Jorge Lorenzo como entrenador y asesor. "Incorporar a Jorge a este viaje es una gran oportunidad para aprender y mejorar en todos los aspectos", dijo Viñales. "Su experiencia y su perspectiva externa nos ayudarán a dar pasos adelante con confianza".
08

Jorgé Martín sólo puede mejorar

Jorge Martin seen during the Malaysian Grand Prix, stop 20 of the MotoGP World Championship in Sepang, Malaysia on October 26, 2025.

Jorge Martin was plagued by injuries in 2025

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jorgé Martín cree que aprendió más de su duro 2025 que de su temporada ganadora del Campeonato del Mundo de 2024. El español pasó de los momentos álgidos de ganar su primer título mundial en 2024 con Pramac Ducati (el primer piloto en ganar el campeonato con un equipo satélite) a fichar por Aprilia y sufrir dos lesiones importantes. No fue hasta el Gran Premio de la República Checa cuando pudo empezar a encadenar resultados, siendo el cuarto puesto en Hungría su mejor resultado.
"Aprendí muy poco del año pasado, el año en que me proclamé campeón", dijo. "De este año, he aprendido mucho más. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que voy a ser mejor, voy a competir mejor, voy a comer mejor y voy a entrenar mejor".
09

Zarco es el mejor de los pilotos

Johann Zarco is seen during Tissot sprint race at Stop 22 of the MotoGP World Championship at the Ricardo Tormo Circuit in Valencia, Spain, on November 15, 2025.

All or nothing: home race winner Johann Zarco

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Johann Zarco, el intrépido piloto francés de CR Honda, terminó la temporada 2025 como el piloto que más veces se ha caído en MotoGP™, con 28 accidentes oficiales en 22 carreras. Aunque su brillante victoria en casa, en Le Mans, probablemente quite hierro a esa estadística. Irónicamente, el mojado Gran Premio de Francia, en el que Zarco se mantuvo erguido, fue testigo del mayor número de caídas en un solo GP, con 70 derrames en todas las categorías. Jack Miller fue segundo con 25 caídas esta temporada, seguido de Álex Márquez y Franco Morbidelli, ambos con 23. De los pilotos titulares, Luca Marini fue el que más se mantuvo con sólo tres caídas en 2025. Entonces, ¿quién estará arriba y quién estará en condiciones de abandonar a finales de 2026?
Johann Zarco celebrates victory for LCR Honda at the 2025 MotoGP of France.

Johann Zarco wins in France

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

10

Equipos de MotoGP™ para 2026

Con los grandes cambios que se avecinan en MotoGP™ la próxima temporada, ha habido muy poco movimiento en el mercado de pilotos, ya que la mayoría de ellos se han comprometido hasta 2027. Miguel Oliveira y Somkiat Chantra se han pasado al WorldSBK, y Toprak Razgatlıoğlu ha hecho lo contrario. El emocionante Diogo Moreira se gradúa con un paso a LCR desde Moto2™. La llegada de los primeros pilotos turcos y brasileños también hace que la categoría reina sea un poco más cosmopolita.

Team

Rider

Rider

Ducati

Pecco Bagnaia

Marc Márquez

Gresini Ducati

Álex Márquez

Fermín Aldeguer

VR46 Ducati

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Pedro Acosta

Red Bull KTM Tech3

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Aprilia

Jorgé Martín

Marco Bezzecchi

Trackhouse Aprilia

Raúl Fernández

Ai Ogura

Yamaha

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Yamaha

Toprak Razgatlioglu

Jack Miller

Honda

Joan Mir

Luca Marini

LCR Honda

Johann Zarco

Diogo Moreira

11

Más acción en la pista

Triumph vuelve como proveedor exclusivo de motores del Campeonato del Mundo FIM de Moto2™, y otro nombre famoso llega al circo de MotoGP™: Harley-Davidson. En la Copa del Mundo Bagger, los competidores correrán con Harleys especialmente modificadas para ofrecer velocidad, agilidad y espectáculo. El campeonato de seis rondas contará con carreras los sábados y domingos en rondas seleccionadas, con la final en el Red Bull Ring.
  • Circuito de las Américas (EE.UU.): 27-29 de marzo
  • Mugello (Italia): 29-31 de mayo
  • Assen (Países Bajos): 26-28 de junio
  • Silverstone (Reino Unido): 7-9 de agosto
  • Aragón (España): 28-30 de agosto
  • Red Bull Ring (Austria): 18-20 de septiembre
12

... ¿Y qué nos espera en 2027?

El Campeonato del Mundo de MotoGP™ de 2027 promete una revisión completa del reglamento. Algunos de los titulares incluyen una reducción del uso de la aerodinámica y se desecharán los dispositivos de altura de pilotaje. Los motores serán más pequeños y tendrán menos combustible para competir, aunque el peso mínimo de la moto bajará de 157 kg a 153 kg.
Las nuevas normas están diseñadas para hacer que la serie sea más relevante para la carretera, con motos más eficientes y seguras. Cada piloto tendrá un motor menos para utilizar a lo largo de la temporada, con seis disponibles. Los equipos técnicos de los fabricantes trabajarán para aumentar el rendimiento y la durabilidad de las motos dentro de las nuevas normas. Las motos funcionarán ahora con combustibles 100% sostenibles, lo que es más respetuoso con el planeta.
La habilidad del piloto también pasará a un primer plano, ya que MotoGP™ está limitando el uso de kits aerodinámicos en las motos y de dispositivos de altura de pilotaje y de holeshot, haciendo que las motos sean más seguras de pilotar y también nivelando el terreno de juego. El MotoGP™ de 2027 promete ser más seguro, más sostenible y aún más espectacular.

