Lucas Moraes and Armand Monleon seen at the SS3 of the Rallye du Maroc in Fez.
© Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool
Raid

Por esto el Rally de Marruecos es una cita imprescindible del off-road

El Rally de Marruecos es mucho más que una prueba del Mundial de Rally-Raid. Sus dunas son el último gran examen antes del Dakar y un escenario donde todo puede cambiar.
Por Tim Sturtridge
7 minutos leídosPublished on

Parte de esta historia

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah es dos veces campeón del Rally Dakar y medallista olímpico.

QatarQatar

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrasilBrasil

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Sébastien Loeb

Tras ganar todos los Mundiales de Rallyes disputados en la última década, Sébastien Loeb se ha consagrado como leyenda en la historia deportiva.

FranciaFrancia

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a two-time Dakar Rally champion who's conquered the world's toughest races and is now set to take on the ultimate world record.

United KingdomUnited Kingdom

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel 'Chucky' Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Francisco "Chaleco" López

Chaleco López es uno de los mejores corredores de Rally del mundo, como lo demuestra su victoria en la categoría UTV del Rally Dakar 2019 y sus cuatro podios en la competencia.

ChileChile

Resumen

  1. 1
    ¿Qué hace tan especial al Rally de Marruecos?
  2. 2
    Esto es lo que espera en la edición 2026
  3. 3
    Un trampolín hacia el mayor premio del rally-raid
  4. 4
    Las dunas del Sáhara, el mejor laboratorio para las nuevas máquinas
  5. 5
    Después de 2.000 kilómetros, las diferencias siguen siendo mínimas
  6. 6
    An ever-present on the World Rally-Raid Championship calendar
  7. 7
    El recorrido del Rally de Marruecos lleva la firma de dos ganadores del …
  8. 8
    El Rally de Marruecos todavía tiene muchas dunas por explorar
Después de una temporada completa de rally-raid por Arabia Saudí, Abu Dabi, Sudáfrica y Portugal, el Mundial de 2025 llegó a su última cita todavía abierto. Tras una semana y 2.000 kilómetros atravesando las dunas del Sáhara marroquí, Nasser Al-Attiyah y Lucas Moraes seguían separados por apenas 10 puntos en la categoría Ultimate. Todo quedaba pendiente de una última Power Stage de 31 kilómetros.
En Erg Chebbi, Moraes aprovechó la penalización de tiempo de Al-Attiyah para hacerse con la victoria y, de paso, con su primer título mundial. El brasileño puso fin a los tres campeonatos consecutivos del piloto catarí y volvió a demostrar que en el Rally de Marruecos el resultado puede cambiar hasta el último momento.
Un año después de aquel desenlace, Moraes, Al-Attiyah y el resto del pelotón del W2RC vuelven a Marruecos. La carrera conserva varios argumentos que la convierten en una de las citas más importantes del calendario.
01

¿Qué hace tan especial al Rally de Marruecos?

Lucas Moraes celebrates his victory at the Rallye du Maroc, stop 5 of the World Rally-Raid Championship, in Erfoud, Morocco.

Moraes celebrated winning the overall title in style in Morocco

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Hace medio siglo que los pilotos de off-road buscan llevar sus máquinas cada vez más lejos en los terrenos más duros. Todo empezó a finales de los años 70, cuando el primer Dakar salió de París rumbo a Senegal a través del Sáhara. Desde entonces, el rally-raid ha crecido hasta convertirse en una disciplina global.

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El Dakar dejó África y ahora se disputa en Arabia Saudí, pero Marruecos sigue siendo la gran puerta del W2RC hacia el Sáhara.
¿Qué encuentra el convoy cuando llega cada año a Marruecos, además de kilómetros de llanuras y dunas?
La preparación perfecta antes del Dakar. Puntos importantes para el Mundial. Y la posibilidad de competir en unos terrenos que forman parte de la historia del rally-raid.
También está el ambiente que se genera dentro del propio convoy. Pilotos, equipos y mecánicos pasan varios días compartiendo el mismo desafío, una de las señas de identidad de una disciplina en la que la aventura sigue teniendo un peso especial.
02

Esto es lo que espera en la edición 2026

Agadir será por sexta vez la ciudad de salida del Rally de Marruecos, que en 2026 alcanzará su 27ª edición. El lunes 28 de septiembre acogerá el shakedown y la etapa prólogo, con más de 250 vehículos preparados para comenzar la competición.
Nasser Al Attiyah and Fabian Lurquin perform at the Power Stage of the Rallye du Maroc, stop 5 of the World Rally-Raid Championship, in Fez, Morocco.

Nasser Al-Attiyah has a record seven wins at Rallye du Maroc

© Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

El martes 29 llegará la primera de las cinco etapas cronometradas, con rumbo hacia el este. Las cuatro siguientes comenzarán y terminarán en Zagora, en pleno territorio sahariano. Los participantes deberán completar 2.000 kilómetros antes de llegar a la meta el sábado 3 de octubre, con más de la mitad del recorrido contra el reloj.
La mayor parte de la carrera se disputará en los dos grandes erg del país, Chegaga y Chebbi. Serán kilómetros de arena, navegación y dunas que volverán a exigir mucho tanto a los pilotos como a las máquinas.
La lista de inscritos reúne coches, camiones, SSV y motos en las diferentes categorías. Bajo reglamento FIA estarán Trucks, Ultimate, Stock, Challenger y SSV, mientras que las motos competirán en las clases reguladas por la FIM. Los quads regresarán en 2026 y se estrenará además una categoría Classics después de la buena acogida que ha tenido en el Dakar.
Daniel Sanders is seen at the finish line of the Rallye du Maroc, stop 5 of the World Rally-Raid Championship, in Erfoud, Morocco.

Daniel Sanders won the Rallye du Maroc in 2024

© Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

03

Un trampolín hacia el mayor premio del rally-raid

Pocas pruebas reproducen tan bien las condiciones que después encontrarán los pilotos en el Dakar. Por eso muchos llegan a Marruecos incluso con lesiones, conscientes de que un buen resultado aquí es una de las mejores referencias antes de afrontar la gran cita.
En coches ocurre algo parecido. Las seis victorias de Al-Attiyah en el Dakar han coincidido con siete triunfos en el Rally de Marruecos, récord de la prueba. La relación entre ambas carreras no necesita demasiadas explicaciones.
04

Las dunas del Sáhara, el mejor laboratorio para las nuevas máquinas

Estrenar un vehículo en el Sáhara durante una semana de competición es una prueba exigente. Por muy bien que funcione el coche en las pruebas previas, la carrera siempre acaba sacando a la luz algo que necesita ser ajustado.
Nasser Al Attiyah and Edouard Boulanger power the Dacia Sandrider through the dunes during Stage 9 of Dakar 2026 between Wadi Ad-Dawasir and Bivouac Refuge, Saudi Arabia

Dacia Sandriders made their competitive debut in Morocco

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Por eso los fabricantes llevan años utilizando el Rally de Marruecos antes de afrontar el Dakar. El Peugeot 2008 DKR, el Audi RS Q e-tron E2 y el Dacia Sandrider debutaron en competición en Marruecos antes de terminar ganando en el Dakar.
05

Después de 2.000 kilómetros, las diferencias siguen siendo mínimas

El Rally de Marruecos 2025 dejó un ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir en esta carrera. Moraes llegó a la última cita del campeonato 10 puntos por detrás de Al-Attiyah y había conseguido reducir parte de la diferencia antes de afrontar la última etapa.
La penalización recibida por Al-Attiyah al terminar la Power Stage dio el Mundial a Moraes. En la misma prueba, Chaleco López ganó la categoría SSV por un solo segundo.
En 2023 también hubo un final de infarto. Seth Quintero atacó al máximo en la última etapa y su ritmo sobre las dunas le permitió ganar la categoría Challenger y asegurarse el título del W2RC.
Seth Quintero celebrates on the Desafio Ruta 40 finish podium in San Juan, Argentina.

Seth Quintero will be chasing the W2RC Ultimate class title

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Aquella victoria fue decisiva para que Quintero consiguiera un asiento en Ultimate en la siguiente edición del Dakar. Su progresión ha continuado y el estadounidense, con 23 años, llega al Rally de Marruecos 2026 dispuesto a luchar por el título de Ultimate que ahora está en manos de Moraes.

Una cita fija del Mundial de Rally-Raid

Sam Sunderland performs at the Rallye OilLibya 2015 Morocco, Adagir

Sam Sunderland rides to victory in 2015

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Matthias Walkner at the finish line of the Oilibya Rally, Morocco, Arfud.

Thumbs up from Matthias Walkner on his way to winning in 2017

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Giniel De Villiers and Alex Haro are seen during the Rally Du Maroc in Ifran, Morocco.

Giniel De Villiers celebrates his victory in 2019

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger testing in Merzougha for Rallye du Maroc.

Stéphane Peterhansel puts his Audi RS Q e-tron E2 through its paces in 2022

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Toby Price checks the roadbook on his way to victory in 2023

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Daniel Sanders celebrates his bike victory in 2024

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb on his way to victory in 2025

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06

An ever-present on the World Rally-Raid Championship calendar

El Mundial de Rally-Raid nació en 2022 para reunir bajo un mismo campeonato las principales pruebas internacionales de esta disciplina. Con la FIA y la FIM como organismos reguladores, el W2RC lleva desde entonces el rally-raid de máximo nivel a distintos escenarios del mundo.
El Rally de Marruecos ha estado presente en todas las temporadas del campeonato, junto al Abu Dhabi Desert Challenge y el Dakar. El calendario de 2027 ya está definido y devolverá además a Marruecos su posición tradicional como última cita del Mundial.
07

El recorrido del Rally de Marruecos lleva la firma de dos ganadores del Dakar

Luc Alphand at the 2nd stage of Abu Dhabi Desert Challenge, Hamim.

Dakar winner Luc Alphand has helped design the Rallye du Maroc route

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Luc Alphand, ganador del Dakar en coches en 2006, y Marc Coma, cinco veces vencedor en motos, son los responsables del recorrido actual del Rally de Marruecos. Su experiencia como pilotos y responsables deportivos de grandes pruebas de rally-raid resulta clave a la hora de diseñar un recorrido de este nivel.
El trazado debe ofrecer dificultad suficiente para marcar diferencias sin dejar de lado la seguridad de los participantes. Coma cree que la ruta de esta edición vuelve a encontrar ese equilibrio.
"Las rutas de motos y coches estarán separadas en muchas ocasiones. En el último Dakar comprobamos que funcionaba bien", explica Coma. "Durante los reconocimientos pasamos por regiones que la carrera ya había visitado, pero encontramos elementos nuevos. Buscamos tramos de arena para reducir las piedras siempre que fuera posible y también seleccionamos zonas técnicas donde seguramente se escribirán algunas de las historias de la próxima edición".
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El Rally de Marruecos todavía tiene muchas dunas por explorar

Sébastien Loeb gives a thumbs-up while holding Red Bull at the finish of BP Ultimate Rally Raid Portugal 2026.

Sébastien Loeb currently leads the World Rally-Raid Championship standings

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El Rally de Marruecos seguirá pasando por dunas, mesetas, montañas y zonas costeras. Agadir, Zagora, Erfoud y Fez han sido los principales centros de la carrera desde comienzos de siglo y cada uno de ellos ha dejado su huella en el recorrido.
Los paisajes que rodean estas ciudades han dado forma al rally con el paso de los años, combinando escenarios espectaculares con terrenos que exigen mucho a pilotos y máquinas.
El W2RC seguirá recorriendo el mundo, pero Marruecos mantendrá su lugar como una de las grandes citas del calendario. Aquí, el rally-raid vuelve cada año a las dunas del Sáhara y se enfrenta a uno de sus escenarios más exigentes.

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Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah es dos veces campeón del Rally Dakar y medallista olímpico.

QatarQatar

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrasilBrasil

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Sébastien Loeb

Tras ganar todos los Mundiales de Rallyes disputados en la última década, Sébastien Loeb se ha consagrado como leyenda en la historia deportiva.

FranciaFrancia

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a two-time Dakar Rally champion who's conquered the world's toughest races and is now set to take on the ultimate world record.

United KingdomUnited Kingdom

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel 'Chucky' Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Francisco "Chaleco" López

Chaleco López es uno de los mejores corredores de Rally del mundo, como lo demuestra su victoria en la categoría UTV del Rally Dakar 2019 y sus cuatro podios en la competencia.

ChileChile
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