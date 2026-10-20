Red Bull Batalla Chile: ¿Cómo funcionan las regionales?

Para llegar al escenario nacional, el primer paso es batallar en las clasificatorias regionales. Allí, nombres históricos y nuevos talentos del freestyle se enfrentan por un cupo en la Final Nacional, en duelos donde cada respuesta puede marcar la diferencia.
Vive la Regional Sur este 24 de octubre. Entradas disponibles aquí.
¿Qué son las Regionales de Red Bull Batalla?
Son clasificatorias que entregan cupos para competir en Red Bull Batalla Final Nacional. En Chile existen tres oportunidades, Centro, Sur y Norte. Cada una selecciona a los tres mejores de su jornada, por lo que hay nueve lugares en juego. Eso significa que los primeros tres lugares aseguran un lugar para batallar en la Final Nacional.
¿Cuándo son las regionales en Chile?
El calendario de 2026 se divide en tres fechas:
- Regional Sur: 24 de octubre.
- Regional Norte: 8 de noviembre.
¿Cómo se compite y quién avanza?
El proceso comienza con los aspirantes enviando una audición a través de la app de Red Bull Batalla, luego un jurado selecciona a los participantes que van a batallar en las clasificatorias.
El día de las clasificatorias, los MCs se enfrentan uno contra uno y avanzan por eliminación directa. Octavos, cuartos, semifinales y final. El jurado decide quién gana cada cruce y cuando se necesita una ronda extra para definirlo se puede pedir una replica.
Los dos finalistas aseguran su cupo, mientras que los dos que pierden en semifinales se enfrentan por el tercer lugar. Quien gana también clasifica para la Red Bull Batalla Final Nacional
¿Quiénes participan y quiénes son los jueces?
Las listas mezcla MCs con experiencia y nuevos nombres. Entre los participantes de esta temporada están: Basek, Stigma y Elemece en la Regional Centro; Jokker, Racso y Koverzatil en la Norte; Nano, Draker y Mr. Bean en la Sur.
El jurado está integrado por Acertijo, Blazzt y Pepe Grillo. Mati Ortega conduce las jornadas como host y DJ Enfabeats es quien pone las bases sobre las que improvisan los competidores.
¿Cómo se completa quienes irán a la Final Nacional?
La Nacional reúne a 16 MCs, que llegan por tres vías:
- Nueve clasificados de las regionales: Los tres mejores de cada una.
- Tres clasificados por el podio nacional de 2025: Teorema, Adesong y Anubis.
- Cuatro clasificados de competencias de plaza: Titanes Liricistas, Gladiadores del Puerto, DEM Battles y Esurbano.
El objetivo final va más allá: El campeón nacional consigue su lugar en Red Bull Final Internacional Perú 2027, donde El Menor defenderá su corona.