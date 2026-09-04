Bike
© Luis Barra/Red Bull Content Pool
MTB
El título mundial está en juego en el Red Bull Cerro Abajo Stuttgart
Las Red Bull Cerro Abajo World Series 2026 llega a su punto álgido en Stuttgart, con los mejores ciclistas de descenso urbano luchando por el título de campeón en su primera edición en Alemania.
Los días 5 y 6 de septiembre de 2026, el Red Bull Cerro Abajo llega a Alemania por primera vez. Stuttgart acoge la cuarta y última parada de las World Series, donde se coronará al campeón del mundo de 2026.
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¿Qué es el Red Bull Cerro Abajo Stuttgart?
1 minutos
Red Bull Stuttgart Cerro Abajo is coming
For the first time ever, the world’s biggest urban downhill mountain bike series is coming to Germany.
Como verás en el breve vídeo de arriba, el centro de Stuttgart se transformará en un espectacular circuito de descenso urbano en el que 35 de los mejores ciclistas del mundo bajarán a toda velocidad por escaleras, atravesarán callejuelas estrechas y superarán obstáculos construidos especialmente para la ocasión.
Lo que hace que este evento sea único es que Stuttgart es mucho más que una parada más del calendario. Es el lugar donde se coronará al campeón mundial de Red Bull Cerro Abajo de 2026. Eso es lo que lo hace especial: Stuttgart no es solo otra parada del circuito. Aquí es donde se coronará al campeón mundial de Red Bull Cerro Abajo de 2026.
Evento
Red Bull Stuttgart Cerro Abajo
Fecha
September 5–6, 2026
Localización
Stuttgart
Disciplina
Urban Downhill MTB
Riders
35
Entrada
Libre
Highlight
Última prueba de las World Series
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¿Por qué es tan importante la final de Stuttgart?
Stuttgart marca la cuarta y última ronda de las Red Bull Cerro Abajo World Series 2026.
Tras tres rondas de competición en Valparaíso y Génova (dos veces), el campeonato se decidirá en Stuttgart. Aún quedan puntos valiosos por conseguir, por lo que el título general sigue en juego, lo que convierte esta carrera en la más importante de la temporada.
Para los aficionados, promete un final trepidante, ya que los mejores ciclistas de descenso urbano del mundo se enfrentarán cara a cara por el campeonato.
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¿Dónde puedo ponerme al día con lo que ha pasado hasta ahora en la serie de este año?
La temporada actual consta de estos cuatro eventos principales en distintas localidades. Ponte al día con la acción en los enlaces que te dejamos:
- Red Bull Cerro Abajo Génova: 24 de agosto de 2025 (Génova, Italia) Haz clic AQUÍ para ver la repetición en Red Bull TV
- Red Bull Cerro Abajo Valparaíso: 15 de febrero de 2026 (Valparaíso, Chile) Haz clic AQUÍ para ver la repetición en Red Bull TV
- Red Bull Cerro Abajo Génova: 27-28 de junio de 2026 (Génova, Italia). Sigue el evento en directo en Red Bull TV AQUÍ
- Red Bull Cerro Abajo Stuttgart: 5-5 de septiembre de 2026 (Stuttgart, Alemania) Estate atento a esta página
Aquí hay una comunidad enorme, así que espero que haya un montón de aficionados a lo largo del recorrido y un ambiente increíble
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¿Quiénes son los favoritos para el título mundial de 2026?
El brasileño Roger Vieira llega a Stuttgart liderando la clasificación general. Tras ganar la ronda anterior en Génova, afronta la última prueba de la temporada como el piloto a batir.
Sin embargo, varios ciclistas siguen en liza por el campeonato. El alemán Johannes Fischbach ocupa actualmente el tercer puesto de la general tras quedar subcampeón en Génova, mientras que Sebastián Holguín y Tomáš Slavík también siguen firmemente en la lucha por el título.
El tres veces campeón alemán de MTB, Johannes «Fischi» Fischbach, también contará con el apoyo de su público local mientras busca terminar la temporada con fuerza. «Lo que hace especial a Stuttgart no es solo el terreno, sino el hecho de que toda la región es una apasionada del ciclismo. Aquí hay una comunidad enorme, así que espero que haya un montón de aficionados a lo largo del recorrido y un ambiente increíble», afirma.
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Clasificación general antes de la final en Stuttgart
Red Bull Cerro Abajo Championship standings
Rank
Person
Result
1
Roger Vieira (BRA)
149 points
2
Sebastian Holguín (COL)
95
3
Johannes Fischbach (GER)
85
4
Adrien Loron (FRA)
83
5
Felipe Agurto (CHI)
45
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¿Cómo es el recorrido de Stuttgart?
El recorrido aprovecha al máximo el paisaje único de Stuttgart, llevando a los corredores cuesta abajo por el corazón de la ciudad.
El lema del evento, «D' Stäffele nonder» (que en alemán suabo significa «bajando las escaleras»), hace referencia a las famosas escaleras de la ciudad, que ocupan un lugar destacado a lo largo de todo el recorrido. Los ciclistas se encontrarán con:
- Tramos de escaleras empinadas
- Callejones estrechos
- Cambios técnicos de dirección
- Saltos y descensos
- Obstáculos urbanos
- Tramos de alta velocidad
Los ciclistas más rápidos alcanzarán velocidades de unos 60 km/h.
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¿En qué consiste el descenso urbano?
El descenso urbano combina las carreras tradicionales de descenso en bicicleta de montaña con recorridos técnicos por el centro de la ciudad.
En lugar de correr por senderos de montaña, los ciclistas se enfrentan a escaleras, muros, callejones y obstáculos construidos expresamente para la ocasión en entornos urbanos. Gana quien haga el mejor tiempo, lo que significa que cada segundo cuenta y que hasta el más mínimo error puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.
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¿A qué ciclistas debes seguir de cerca?
Roger Vieira (BRA)
El actual líder de las World Series ganó la ronda anterior en Génova y llega a Stuttgart como principal aspirante al título mundial.
Sebastián Holguín (COL)
Uno de los riders más regulares de este deporte, el colombiano ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación general y sigue firmemente en la lucha por el campeonato.
Tomáš Slavík (CZE)
Pocos nombres se asocian tanto con el descenso urbano como el de la estrella checa Slavík, que ha cosechado éxitos espectaculares a lo largo de su carrera y vuelve a estar entre los favoritos.
Johannes Fischbach (GER)
El tres veces campeón alemán de MTB competirá ante su público en la primera prueba alemana del Red Bull Cerro Abajo, con valiosos puntos para el campeonato aún en juego.
Adrien Loron (FRA)
Tras subir al podio en Génova, el ciclista francés llega a Stuttgart lleno de confianza.
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La historia de Red Bull Cerro Abajo
Red Bull Cerro Abajo se ha convertido en una de las principales series de descenso urbano del mundo, con carreras emblemáticas en toda Latinoamérica y Europa que ofrecen acción espectacular, velocidades de vértigo y memorables batallas por el título.
En 2026, Stuttgart se convierte en la primera sede alemana de la serie. Dado que allí se decidirán tanto la final de las World Series como el título de campeón, el evento promete ser uno de los momentos más importantes en la historia del Red Bull Cerro Abajo.
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