El título mundial está en juego en el Red Bull Cerro Abajo Stuttgart

Los días 5 y 6 de septiembre de 2026, el Red Bull Cerro Abajo llega a Alemania por primera vez . Stuttgart acoge la cuarta y última parada de las World Series, donde se coronará al campeón del mundo de 2026.

01 ¿Qué es el Red Bull Cerro Abajo Stuttgart?

1 minutos Red Bull Stuttgart Cerro Abajo is coming For the first time ever, the world’s biggest urban downhill mountain bike series is coming to Germany.

Como verás en el breve vídeo de arriba, el centro de Stuttgart se transformará en un espectacular circuito de descenso urbano en el que 35 de los mejores ciclistas del mundo bajarán a toda velocidad por escaleras, atravesarán callejuelas estrechas y superarán obstáculos construidos especialmente para la ocasión.

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Lo que hace que este evento sea único es que Stuttgart es mucho más que una parada más del calendario. Es el lugar donde se coronará al campeón mundial de Red Bull Cerro Abajo de 2026. Eso es lo que lo hace especial: Stuttgart no es solo otra parada del circuito. Aquí es donde se coronará al campeón mundial de Red Bull Cerro Abajo de 2026.

Evento Red Bull Stuttgart Cerro Abajo Fecha September 5–6, 2026 Localización Stuttgart Disciplina Urban Downhill MTB Riders 35 Entrada Libre Highlight Última prueba de las World Series

02 ¿Por qué es tan importante la final de Stuttgart?

Stuttgart has never before hosted Red Bull Cerro Abajo © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Stuttgart marca la cuarta y última ronda de las Red Bull Cerro Abajo World Series 2026.

Tras tres rondas de competición en Valparaíso y Génova (dos veces) , el campeonato se decidirá en Stuttgart. Aún quedan puntos valiosos por conseguir, por lo que el título general sigue en juego, lo que convierte esta carrera en la más importante de la temporada.

Para los aficionados, promete un final trepidante, ya que los mejores ciclistas de descenso urbano del mundo se enfrentarán cara a cara por el campeonato.

03 ¿Dónde puedo ponerme al día con lo que ha pasado hasta ahora en la serie de este año?

Johannes Fischbach will have the home support behind him in Stuttgart © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

La temporada actual consta de estos cuatro eventos principales en distintas localidades. Ponte al día con la acción en los enlaces que te dejamos:

Quotation Aquí hay una comunidad enorme, así que espero que haya un montón de aficionados a lo largo del recorrido y un ambiente increíble Johannes «Fischi» Fischbach

04 ¿Quiénes son los favoritos para el título mundial de 2026?

Roger Vieira leads the way ahead of Stuttgart © Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

El brasileño Roger Vieira llega a Stuttgart liderando la clasificación general. Tras ganar la ronda anterior en Génova, afronta la última prueba de la temporada como el piloto a batir.

Sin embargo, varios ciclistas siguen en liza por el campeonato. El alemán Johannes Fischbach ocupa actualmente el tercer puesto de la general tras quedar subcampeón en Génova, mientras que Sebastián Holguín y Tomáš Slavík también siguen firmemente en la lucha por el título.

El tres veces campeón alemán de MTB, Johannes «Fischi» Fischbach, también contará con el apoyo de su público local mientras busca terminar la temporada con fuerza. «Lo que hace especial a Stuttgart no es solo el terreno, sino el hecho de que toda la región es una apasionada del ciclismo. Aquí hay una comunidad enorme, así que espero que haya un montón de aficionados a lo largo del recorrido y un ambiente increíble», afirma.

05 Clasificación general antes de la final en Stuttgart

Red Bull Cerro Abajo Championship standings 1 149 points 2 95 3 85 4 83 5 45 Rank Person Result 1 149 points 2 95 3 85 4 83 5 45

06 ¿Cómo es el recorrido de Stuttgart?

It wouldn't be Red Bull Cerro Abajo without some steep steps © Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

El recorrido aprovecha al máximo el paisaje único de Stuttgart, llevando a los corredores cuesta abajo por el corazón de la ciudad.

El lema del evento, «D' Stäffele nonder» (que en alemán suabo significa «bajando las escaleras»), hace referencia a las famosas escaleras de la ciudad, que ocupan un lugar destacado a lo largo de todo el recorrido. Los ciclistas se encontrarán con:

Tramos de escaleras empinadas

Callejones estrechos

Cambios técnicos de dirección

Saltos y descensos

Obstáculos urbanos

Tramos de alta velocidad

Los ciclistas más rápidos alcanzarán velocidades de unos 60 km/h.

07 ¿En qué consiste el descenso urbano?

Red Bull Cerro Abajo is built around vertiginous city-centre courses © Gary Go/Red Bull Content Pool

El descenso urbano combina las carreras tradicionales de descenso en bicicleta de montaña con recorridos técnicos por el centro de la ciudad.

En lugar de correr por senderos de montaña, los ciclistas se enfrentan a escaleras, muros, callejones y obstáculos construidos expresamente para la ocasión en entornos urbanos. Gana quien haga el mejor tiempo, lo que significa que cada segundo cuenta y que hasta el más mínimo error puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

08 ¿A qué ciclistas debes seguir de cerca?

Roger Vieira (BRA)

Roger Vieira is chasing the title in Stuttgart © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

El actual líder de las World Series ganó la ronda anterior en Génova y llega a Stuttgart como principal aspirante al título mundial.

Sebastián Holguín (COL)

Colombia's Sebastian Holguín set a course record in Valparaíso © Luis Barra/Red Bull Content Pool

Uno de los riders más regulares de este deporte, el colombiano ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación general y sigue firmemente en la lucha por el campeonato.

Tomáš Slavík (CZE)

Tomáš Slavík is synonymous with urban downhill © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Pocos nombres se asocian tanto con el descenso urbano como el de la estrella checa Slavík , que ha cosechado éxitos espectaculares a lo largo de su carrera y vuelve a estar entre los favoritos.

Johannes Fischbach (GER)

Johannes Fischbach is expecting a great atmosphere at his home race © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

El tres veces campeón alemán de MTB competirá ante su público en la primera prueba alemana del Red Bull Cerro Abajo, con valiosos puntos para el campeonato aún en juego.

Adrien Loron (FRA)

Adrien Loron © Kevin Molano / Red Bull Content Pool

Tras subir al podio en Génova, el ciclista francés llega a Stuttgart lleno de confianza.

09 La historia de Red Bull Cerro Abajo

Valparaíso, Chile is the series' spiritual home © Luis Barra/Red Bull Content Pool

Red Bull Cerro Abajo se ha convertido en una de las principales series de descenso urbano del mundo, con carreras emblemáticas en toda Latinoamérica y Europa que ofrecen acción espectacular, velocidades de vértigo y memorables batallas por el título.

En 2026, Stuttgart se convierte en la primera sede alemana de la serie. Dado que allí se decidirán tanto la final de las World Series como el título de campeón, el evento promete ser uno de los momentos más importantes en la historia del Red Bull Cerro Abajo.