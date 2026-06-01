Siete carreras legendarias en la lista de deseos de Max Verstappen

Max Verstappen no se cansa de correr. Cuando no está al volante de su RB22 u ocupado en el simulador, está planeando su próximo reto. Ahora que el piloto de Red Bull Racing ha completado sus primeras 24 Horas de Nürburgring , todo apunta a que no será la última vez que lo veamos en este tipo de desafíos.

Afortunadamente, hay muchas carreras legendarias que Verstappen aún no ha corrido. Algunas incluso están en la lista de deseos de Max. En este artículo, nos sumergimos en el mundo del automovilismo para averiguar qué carreras y circuitos puede conquistar Verstappen.

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01 24 Horas de Le Mans

Las 24 Horas de Le Mans es una de las carreras más grandes e importantes del año. La carrera forma la ilustre "Triple Corona" del automovilismo, junto con el Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis, una hazaña que sólo Graham Hill logró, aunque algunos (como Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya y Fernando Alonso) estuvieron cerca.

Verstappen ha expresado a menudo su deseo de correr las 24 Horas de Le Mans. Es posible que lo veamos dentro de unos años. Mark Rushbrook, director general de Ford Racing, lleva tiempo en conversaciones con el tetracampeón del mundo para llevarlo al Circuito de la Sarthe.

¿Correrá Verstappen alguna vez las 24 Horas de Le Mans? Hay muchas posibilidades.

De 24 uur van Le Mans is een legendarische race die Max wil rijden. © Jose Duch / Red Bull Content Pool

02 500 Millas de Indianápolis

Que Max Verstappen compitiera en las 500 Millas de Indianápolis sería un sueño hecho realidad para muchos. Las 500 millas de Indianápolis son conocidas como "el mayor espectáculo de las carreras". Y así es: 33 pilotos de IndyCar darán 200 vueltas a velocidades de unos 380 km/h a la caza de la victoria, para asegurarse un puesto en el Trofeo Borg-Warner. Sin duda, la participación de Verstappen haría la carrera más emocionante.

Aunque las 500 Millas de Indianápolis ya han sido recorridas (¡y ganadas!) por un gran número de pilotos de F1, Verstappen dice que no tiene "ningún deseo" de participar en ellas. La Indy 500 es muy peligrosa y el holandés no quiere arriesgar su vida en ella. Es comprensible.

¿Conducirá Verstappen alguna vez las 500 Millas de Indianápolis? Nunca digas nunca, pero las posibilidades son escasas.

De Indy 500 is een van de hoogtepunten van het jaar. © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

03 12 Horas de Bathurst

No hay ningún circuito en el mundo que se pueda comparar con el Circuito Mount Panorama de Bathurst. Aproximadamente la mitad de la pista de más de 6 km de longitud está formada por estrechas calles de la montaña del mismo nombre, en el sur de Australia. Todos los años se celebran allí todo tipo de grandes carreras, como la Bathurst 1000 (Supercars) y las 12 Horas de Bathurst.

En Australia estarían encantados de recibir a Verstappen. Las 12 Horas de Bathurst parecen una elección lógica, ya que la carrera, al igual que las 24 Horas de Nürburgring (y Spa-Francorchamps), forma parte del Intercontinental GT Challenge. Los organizadores moverían montañas para que el piloto de Red Bull Racing este en la salida de la carrera en el 2027. El propio Verstappen también lo tiene en su lista.

¿Conducirá Verstappen alguna vez las 12 horas de Bathurst? Tenlo en cuenta.

Mount Panorama is een circuit zoals geen ander. © Mark Horsburgh / Red Bull Content Pool

04 Subida Internacional a la Colina de Pikes Peak

La Pikes Peak International Hill Climb es la subida a la colina más famosa y peligrosa del mundo. La carrera se disputa en la montaña del mismo nombre, en Colorado, en un recorrido de 20 kilómetros con 156 curvas y escaso margen de error. A lo largo de los años, muchos pilotos legendarios han corrido en Pikes Peak, como Mario Andretti, Michèle Mouton, Walter Röhrl, Ari Vatanen, Sébastien Loeb y, por supuesto, la familia Unser.

Durante mucho tiempo, Pikes Peak atrajo principalmente a pilotos con experiencia en grava, ya que algunas partes del recorrido estaban sin asfaltar. Desde 2011, sin embargo, el recorrido está totalmente asfaltado. Romain Dumas, dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, tiene incluso el récord . Que no quepa duda de que Verstappen también sería muy rápido aquí. Aunque no se sabe si Max tiene algún deseo de correr en Pikes Peak, ya exploró la zona anteriormente.

¿Conducirá Verstappen alguna vez en Pikes Peak? Posible, pero probablemente no en un futuro próximo.

Pikes Peak is een uitdaging voor mens en machine. © Alastair Ritchie / Red Bull Content Pool

05 24 horas de Spa-Francorchamps

No es ningún secreto que las 24 Horas de Spa-Francorchamps están en la lista de deseos de Max Verstappen. El limburgués no oculta su deseo de pilotar esta carrera de resistencia. De hecho, si el calendario de F1 de 2026 no coincidiera con la carrera de 24 horas en uno de los circuitos favoritos de Max, ya podríamos haberle visto correr allí este año, en el mismo coche que pilotó en Nürburgring . Por ahora, la espera continúa.

¿Conducirá Verstappen alguna vez las 24 Horas de Spa-Francorchamps? Suponemos que sí.

Max Verstappen's car for the Nürburgring 24 Hours 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

06 Rally Dakar

El Rally Dakar es uno de los eventos más legendarios de la historia del automovilismo. Se trata de una agotadora batalla de dos semanas y miles de kilómetros entre los competidores, el medio ambiente y los elementos.

Varios pilotos de Fórmula 1 participaron en el rally. Fernando Alonso lo completó durante su año sabático en 2020 y Jacky Ickx llegó a ganarlo en 1983. Las posibilidades de ver a Verstappen pilotando el Rally Dakar son escasas. Max piensa que los rallies son demasiado peligrosos y tiene poco interés en seguir a su padre Jos, y mucho menos en probar el Dakar.

¿Conducirá Verstappen alguna vez el Rally Dakar? Una posibilidad muy remota.

De Dakar Rally zorgt altijd voor spectaculaire beelden. © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool

07 24 Horas de Daytona

A primera vista, las 24 Horas de Daytona parecen una "búsqueda paralela" perfecta para Verstappen. La legendaria carrera suele celebrarse a finales de enero o principios de febrero, por lo que no choca con el calendario de F1 . Pero no es tan fácil: como la temporada de Fórmula 1 no termina hasta diciembre, Max también necesita tiempo para recargarse y entrenar.

Las 24 Horas de Daytona pueden ser un reto logístico, pero Verstappen ya ha decidido que quiere pilotar la carrera al menos una vez en su carrera. El holandés sólo tendría que ajustar sus preparativos para la Fórmula 1.

¿Veremos a Verstappen disputar algún día las 24 Horas de Daytona? Si hay que creerle, la respuesta es clara ¡sí!

Daytona is natuurlijk ook bekend van de iconische NASCAR-races. © Daylon Barr / Red Bull Content Pool