Desde Grand Theft Auto 3 hasta el esperado GTA 6 , la saga de juegos de crímenes más vendida lleva más de 25 años reinventándose, con siete entregas principales, varios spin-offs y un modo Online que parece no tener fin.

Más allá de los crímenes y robos de autos que son su seña de identidad, la saga destaca especialmente por sus momentos más ligeros y su sentido del humor. Y muchas veces son sus protagonistas quienes ponen la nota de color.

Los protagonistas son nuestra puerta de entrada a este universo, y los mejores permanecen en nuestra memoria mucho después de que aparezcan los créditos finales. Estos personajes nos acompañan en los buenos y malos momentos, en persecuciones a toda velocidad, tiroteos de infarto y quizá también en algún que otro desengaño.

Con todo esto en mente, y antes de conocer por primera vez a Jason y Lucia, ¿cómo clasifican los fans a los protagonistas de la saga, desde CJ hasta Trevor, de Tommy a Franklin y más allá? [ Nota del editor : la numeración es correlativa, pero la clasificación va de peor arriba a mejor abajo].

01 Claude (GTA 3)

The first star of what the series would become © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Con su tupé y su chaqueta de cuero, Claude fue el protagonista del primer GTA en 3D. Es, en definitiva, una pieza fundamental de lo que acabaría convirtiéndose en la saga. Su peculiar forma de caminar, entre pasos y pequeños saltos, ha sido imitada hasta la saciedad en internet, mientras que su manera de sacar a conductores inocentes de sus autos sigue teniendo un encanto especial. Eran tiempos más sencillos, pero Claude tenía todo lo necesario para llegar a lo más alto del mundo criminal de Liberty City.

Curiosamente, Claude no pronuncia una sola palabra durante todo el juego. De hecho, los fans no descubrieron su nombre hasta GTA San Andreas, donde aparece brevemente. Es un personaje en blanco, y esa es precisamente la cuestión.

Un fan lo resume de forma bastante acertada. “Claude estaba pensado literalmente como un sustituto del jugador, para que pudiera verse a sí mismo en el mundo de Liberty City. Por eso nunca recibió siquiera un nombre propio hasta GTA San Andreas, y aun entonces no hay mucho que decir sobre su personaje, aparte de que trabaja para varios jefes de la mafia”.

Así que tiene sus luces y sus sombras. Por un lado, la nostalgia pesa mucho y Claude encaja a la perfección como ese protagonista fuerte, silencioso y corriente. Por otro, resulta difícil ponerse de su parte cuando sabemos tan poco de él y su impacto en la saga estuvo condicionado por las limitaciones técnicas de aquella época. Teniendo en cuenta todo lo que vendría después y lo desarrollados que serían sus protagonistas posteriores, Claude ocupa el último puesto por descarte.

02 Niko Bellic (GTA 4)

Niko Bellic brought gritty realism to the series © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Si hablamos del sueño americano, nadie lo vivió como Niko Bellic, el antiguo soldado de Europa del Este que llegó a Liberty City y se puso manos a la obra para ascender en la escala criminal. “Era un personaje tan diferente para la época que nunca se me había ocurrido que un inmigrante europeo pudiera ser un personaje de GTA”, escribió un usuario de Reddit.

Por desgracia, es difícil colocar a Niko más arriba en esta lista debido a la recepción desigual que tuvo GTA 4 entre los fans. Es una historia más oscura, con menos momentos de humor de los que hicieron tan queridos a otros capítulos. También literalmente, ya que los gráficos están dominados por tonos sepia y grises apagados, y en sentido figurado, porque Niko, traumatizado por las guerras del pasado, lucha por sobrevivir y no por conseguir estatus, riqueza o respeto como otros protagonistas. Todo ello convierte el juego en una experiencia más seria y, en ocasiones, agotadora.

Eso sí, los fans valoraron el realismo de Niko como personaje. “Era como si ya hubieran utilizado todos los estereotipos típicos de mafiosos y pandilleros, así que se pusieron creativos, crearon un personaje auténtico con un origen inesperado y construyeron su historia a partir de ahí. Y funcionó de maravilla”, continúa el mismo usuario de Reddit. Así que, aunque Niko sigue siendo muy querido, su historia puede hacerse un poco cuesta arriba.

Luego está, por supuesto y sin entrar en spoilers, el problema de que incluso entre todos los protagonistas de GTA, Niko hizo cosas bastante cuestionables. “Canónicamente era traficante de personas y, por eso, no me dio demasiada pena que tuviera un final triste”, escribió un usuario de Reddit. Cuando la moral pasa del gris al negro, queda bastante claro que Niko pertenece a la parte baja de esta lista.

03 Michael De Santa (GTA 5)

Walking, talking Heat reference: Michael De Santa © Rockstar Games/Take-Two Interactive

La quinta entrega de la saga lleva sus referencias a Heat en la manga. En este caso, en la manga del traje gris de Michael De Santa, el protagonista acomodado que debe mucho al personaje de Robert De Niro en la mencionada película de crímenes.

Esto debería hacer que Michael fuera un personaje bastante atractivo. El problema es que, como uno de los tres protagonistas principales del juego, posiblemente sea el menos interesante de los tres, aunque volveremos a eso dentro de un momento.

Sí, perseguir su lancha por la autopista es una de las mejores misiones del juego, pero las interminables historias sobre su hija adolescente terminan resultando repetitivas. Y la misión en la que te obligan a hacer yoga con su mujer y el instructor, que además es su amante secreto, puede llegar a ser frustrante, por decirlo suavemente. En resumen, con sus problemas familiares como eje central, los conflictos de Michael pueden parecerse demasiado a las preocupaciones de las que algunos jugadores buscan escapar.

“Es autodestructivo y un gilipollas, pero lo que lo hace interesante como personaje es que lo reconoce. No es un buen amigo. No es un buen padre. No es un buen marido”, explica un usuario de Reddit, aunque señala que esas cualidades no lo convierten necesariamente en un mal personaje. Simplemente en alguien con quien quizá no quieras pasar demasiado tiempo.

En general, no es un mal protagonista, pero los otros dos personajes de este juego lo eclipsan por completo. El salto en jugabilidad y gráficos respecto a GTA 4 hace que, en general, resulte más divertido jugar con él que con Niko, aunque la comparación está muy igualada.

04 Carl 'CJ' Johnson (GTA San Andreas)

CJ was the central protagonist in GTA San Andreas © Rockstar Games

Luchador de MMA no oficial, propietario de múltiples negocios y superviviente de la vida de las bandas de Los Santos, los policías corruptos y la construcción de un enorme imperio criminal para las mayores familias del crimen de la ciudad, CJ suele ser considerado el protagonista definitivo de GTA. “Sin ninguna duda”, escribió un usuario de Reddit cuando le preguntaron quién era el auténtico OG de GTA. Además, se le daba bastante bien montar en BMX.

El problema es que, aunque CJ aparece constantemente entre los personajes favoritos de los fans, resulta difícil darle el primer puesto. Algunos señalan sus problemas de ira y el hecho de que, a diferencia de Niko y de los protagonistas de GTA 5, CJ acabó dirigiendo de forma bastante despiadada un enorme imperio criminal y asesinando a decenas de personas por el camino. Para algunos, eso ensombrece su legado. “Muy a menudo hace cosas realmente malvadas sin ninguna razón válida”, escribe un fan.

“Se convierte prácticamente en un dictador del submundo de San Andreas, mata a incontables miembros de bandas mientras se apodera de sus territorios y está dispuesto a acabar con cualquiera que se oponga a él”, añade otro.

En otras palabras, si CJ no se hubiera dejado llevar por el poder, quizá habría entrado en el top tres. Dicho esto, han pasado 22 años desde el lanzamiento de GTA San Andreas. ¿Es demasiado pedir un cameo de CJ en Vice City?

05 Franklin Clinton (GTA 5)

Franklin is the level-headed member of GTA V's central trio © Rockstar Games/Take-Two Interactive

A ver, lo primero es lo primero. Franklin es fiel a su rottweiler, Chop. Lo cual, posiblemente, compense buena parte de sus delitos en la balanza del karma. Quizá. Ah, y también vive con su tía, lo que demuestra que es un buen chico. ¿Robar autos y matar gente? A veces hay que hacer ciertas cosas para salir adelante. Y en el mundo de Grand Theft Auto, las reglas son completamente diferentes.

Franklin pasa de vivir en una habitación libre de casa de su tía a tener una mansión en las colinas de Los Santos y representa, probablemente, la clásica historia de ascenso desde la pobreza hasta la riqueza de GTA, pero de una manera que evita los clichés. O, como lo definió un fan, es un “tipo normal que intenta mejorar su vida de las únicas maneras que conoce”.

“Siempre me ha gustado que sea el único del trío que se da cuenta de lo absurdo que es todo en este juego”, escribe un usuario de Reddit, mientras que otro añade que “Franklin es prácticamente el único que tiene una neurona funcionando en todo el trío”.

El trío, en este caso, está formado por Michael, Franklin y Trevor. De hecho, si no fuera por las aventuras desquiciadas de Trevor, Franklin estaría más arriba en esta lista. Su historia resulta más interesante que la de Michael y su trayectoria parece la de CJ, pero bien hecha. Sin embargo, el siguiente personaje le gana en personalidad y diversión, por desgracia.

06 Trevor Phillips (GTA 6)

Is Trevor the most unhinged GTA protagonist of all time? © Rockstar Games/Take-Two Interactive

En la vida real, probablemente pasas mucho tiempo evitando a los lunáticos. Durante mucho tiempo, eso también se aplicó al universo de GTA. Hasta que GTA V, en 2013, te puso directamente en la piel de Trevor Phillips.

Uno de los tres protagonistas de aquel juego, el definitivamente no canadiense Trevor es un auténtico habitante del desierto. Es tan impredecible como un escorpión acorralado. Si existe una forma tranquila de hacer algo y otra a lo bestia, puedes apostar a que Trevor lleva un lanzacohetes. Sí, está loco, pero esa es parte de su atractivo, como explicó un creador en un vídeo de YouTube titulado "Por qué todo el mundo quiere en secreto a Trevor Phillips".

Según un usuario de Quora, la grandeza del personaje reside en sus cualidades meta, tan evidentes. “El punto crucial de Trevor es que es el primer protagonista de Grand Theft Auto que realmente pone un espejo delante del jugador medio de GTA; refleja cómo juega mucha gente cuando está fuera de las misiones. Trevor es básicamente Rockstar diciéndonos a todos: ‘Mirad cómo sois, panda de psicópatas’”.

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“Trevor es la encarnación de GTA, en mi opinión. Puro caos infernal”, coincide un usuario de Reddit.

Con la voz del actor de The Walking Dead Steven Ogg, Trevor ha conseguido trascender la propia saga para convertirse en un personaje legendario por derecho propio. ¿Lo veremos en GTA 6? Bueno, Ogg ha dicho que, si Trevor regresa, debería ser para morir inmediatamente. Teniendo en cuenta su historial de caos, probablemente sea lo mejor.

07 Tommy Vercetti (GTA Vice City)

Is Tommy the best GTA character of all time? © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Solo puede haber un ganador y el hecho de que Tommy apareciera en un juego de hace más de 20 años demuestra hasta qué punto es un protagonista tan potente.

Tan cómodo con su característica camisa hawaiana azul como con un elegante traje, Tommy Vercetti protagonizó la mejor y más fantástica ascensión de cualquier protagonista de GTA. Comenzó como un matón de poca monta en los barrios más turbios de Vice City y acabó llegando hasta lo más alto, con varios negocios e incluso una mansión con helipuerto privado a su nombre.

Una publicación oficial del foro de GTA afirmaba que “Tommy Vercetti es el protagonista más duro de GTA” y los fans parecen estar de acuerdo, con innumerables vídeos de YouTube que explican "Por qué Tommy es el protagonista más atrevido de GTA" y "El mejor protagonista de GTA, en mi opinión".

Por supuesto, no necesitas captar todas las referencias para disfrutar del estilo desenfadado de Tommy, conseguido en parte gracias a la fantástica interpretación de voz del fallecido y siempre recordado Ray Liotta.

Frío, tranquilo y calculador cuando lo necesita, y absolutamente implacable cuando hace falta, Tommy vive a lo grande. Su historia bebe directamente de dos películas de Al Pacino de los 80 y principios de los 90, Carlito's Way y Scarface. De hecho, aviso de spoiler, su historia termina de una manera muy parecida a la de esta última.

“Cuida de los suyos. Incluso cuando Lance se puso sentimental con él, tuvo paciencia. Incluso cuando Kent Paul le llamó completamente borracho, le dijo que se fuera a dormir”, escribió un fan de Reddit en un largo ensayo. “Es inteligente e ingenioso. Sabe cuándo recurrir a la violencia y es bastante ingenioso a la hora de encontrar soluciones para sus negocios... En definitiva, es un gran protagonista”.

No solo es bueno. Para muchos fans, es el mejor.

Los fans creen que el tráiler de GTA 6 deja pistas sobre la aparición de un Tommy mayor y venido a menos. Y aunque eso podría demostrar que el crimen no compensa, para los fans del mejor personaje de la saga podría ser demasiado doloroso de soportar... Por favor, que sea cualquiera menos Tommy.

08 Comodín extra: Jason Duval y Lucia Caminos (GTA 6)

Lucia Caminos promises a GTA first © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Vale, todavía no hemos conocido realmente a Jason y Lucia, pero como protagonistas de lo que apunta a ser el GTA más grande y mejor de todos los tiempos, es bastante seguro que ocuparán un lugar en el corazón de los fans poco después de su lanzamiento.

Jason creció rodeado de “estafadores y delincuentes” y, según se cuenta, este veterano del Ejército intenta rehacer su vida después de haber trabajado para traficantes de droga en los Cayos de Leonida. Al parecer, conocer a Lucia podría ser “lo mejor o lo peor que le haya pasado”.

En cuanto a Lucia, creció con un padre que le enseñó a pelear. Tras pasar un breve periodo en la penitenciaría de Leonida, también está replanteándose su vida.

Todo esto suena bastante sensato. Pero, como esto es GTA, es poco probable que veamos a la pareja sentando la cabeza y abriendo una cafetería. Lo más probable es que los jugadores les acompañemos en una épica y vertiginosa carrera criminal, llena de violencia, decisiones difíciles y más de una persecución en auto.

Es imposible saber qué puesto ocuparán en esta lista cuando llegue el día del lanzamiento, pero hay algo seguro. Ya suena a leyenda.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y clima para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y The Sunday Times. Es autor de las novelas Tin Cat y The Lion and the Unicorn.