Cómo encontrar el colgante Stormrunner en Assassin's Creed Black Flag

A lo largo de la aventura de Edward Kenway es posible conseguir numerosos objetos y mejoras que facilitan tanto el combate como la exploración. Entre ellos están los amuletos, que ofrecen ventajas de todo tipo, desde reducir el tiempo de reutilización del dardo cuerda hasta aumentar los recursos obtenidos al cazar animales. Con el lanzamiento de Assassin’s Creed Black Flag Resynced , Red Bull ha escondido un colgante exclusivo para que los jugadores salgan a buscarlo.

01 Cómo encontrar el colgante Stormrunner de Red Bull en Assassin’s Creed Black Flag Resynced

El colgante Stormrunner permanece oculto en las profundidades del mar Caribe, aunque descubrir su ubicación exige superar antes un cuestionario que pondrá a prueba tus conocimientos sobre la saga Assassin’s Creed .

Complete the quiz to reveal the Stormrunner Pendant's location © Red Bull

Si prefieres intentar resolverlo por tu cuenta, hay algunos trucos que pueden ayudarte. Aprovecha el potenciador disponible en la página del cuestionario. Puedes conseguirlo haciendo girar la ruleta situada al final de la página, lo que te permitirá añadir cinco segundos al tiempo de respuesta o eliminar una de las opciones incorrectas. También merece la pena repasar algunos datos del juego original, como su fecha de lanzamiento, los aliados de Edward Kenway, el escenario en el que transcurre la aventura o las localizaciones de otras entregas de la serie. Cualquiera de esas preguntas puede aparecer durante el reto.

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Acertes o no todas las respuestas, al terminar podrás ver un vídeo protagonizado por el freerunner Dominic Di Tommaso —a quien también puedes ver recreando saltos de fe en la vida real — en el que revela el escondite del colgante en Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Quienes completen el cuestionario sin fallos podrán iniciar sesión con su cuenta de Red Bull, introducir su dirección de correo electrónico y recibir un código para desbloquear unas velas exclusivas de Red Bull para su barco.

Las velas Red Bull son un elemento puramente estético y sirven para personalizar el Jackdaw y darle un aspecto diferente mientras navega por el Caribe.

Al terminar el cuestionario tendrás la opción de descubrir la ubicación secreta del colgante. Pero si prefieres ahorrar tiempo e ir directamente a por el tesoro, aquí tienes todos los pasos para encontrarlo.

¿Quién puede conseguir las velas Red Bull? Las velas Red Bull solo están disponibles para los participantes que cumplan los requisitos de participación en los siguientes países y completen el cuestionario respondiendo correctamente al menos una pregunta: Australia, Austria, Brasil, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza. Para consultar todos los requisitos de participación, revisa los Términos y Condiciones correspondientes.

02 Ubicación del colgante Stormrunner en Assassin’s Creed Black Flag Resynced

El primer paso es dirigirse a las coordenadas 614,767. Están situadas al este de Nassau, uno de los primeros asentamientos que visitas durante la aventura y uno de los principales refugios piratas del juego. También quedan justo al oeste de la estrecha isla situada frente a la costa de Nassau.

O marks the spot © Ubisoft

Puedes llegar hasta este punto en cuanto tengas acceso a las aguas que lo rodean, así que no hace falta esperar a los compases finales de la historia.

Una vez allí, echa el ancla y lánzate al agua. Sumérgete y nada hasta una gran formación de coral. A ambos lados encontrarás dos cavidades que permiten avanzar entre las rocas y el fondo marino. Entra por la de la izquierda y continúa nadando hasta el final del pasadizo.

Si te cuesta orientarte bajo el agua, abre el mapa y coloca un marcador en las coordenadas 614,767. Así aparecerán señaladas en la brújula y podrás comprobar en todo momento que avanzas en la dirección correcta.

Cuando estés cerca verás aparecer un pequeño círculo blanco sobre el fondo marino que indica que hay un objeto con el que puedes interactuar. Acércate y selecciona la opción «Saquear» para conseguir el colgante.

You'll need to hold your breath to uncover the Stormrunner Pendant © Ubisoft

Una vez recogido, el Stormrunner Pendant puede equiparse desde el menú de inventario utilizando cualquiera de los dos espacios destinados a amuletos, situados bajo las armas equipadas de Edward.

03 ¿Qué hace el colgante Stormrunner de Red Bull en Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Dentro del juego, el colgante recibe el nombre de 'Stormrunner Pendant' y aumenta la cantidad de salud que recuperas al consumir comida, bebida o remedios.

The pendant sets off any piratical outfit beautifully © Ubisoft

Su efecto resulta especialmente útil si prefieres afrontar los combates cuerpo a cuerpo en lugar de recurrir al sigilo o si sueles acabar descubierto cuando intentas pasar desapercibido.

04 ¿Merece la pena usar el Stormrunner Pendant?

El Stormrunner Pendant ofrece su mayor utilidad durante las primeras horas de juego y buena parte de la aventura, cuando Edward todavía dispone de poca salud y los objetos curativos tienen un papel importante. Aumentar la vida que recuperan la comida, la bebida y los remedios permite aguantar más tiempo en combate sin tener que recurrir a una retirada precipitada o esconderse tras una granada de humo.

The Red Bull sails really help the Jackdaw stand out © Red Bull Whereas the Stormrunner Pendant helps Kenway out of tight corners © Red Bull

Quienes juegan priorizando el sigilo probablemente sacarán menos partido a este colgante, ya que evitar ser detectado también reduce las posibilidades de recibir daño.

Aun así, si en algún momento necesitas recuperar más salud durante los combates, el Stormrunner Pendant puede ser una buena alternativa a otros colgantes con efectos diferentes.

Sobre el autor Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de diez años dedicado al periodismo de videojuegos y ha colaborado con medios como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante ese tiempo ha firmado miles de guías y análisis, especializándose en los RPG de acción, los juegos de disparos y los títulos de conducción. Además, siente una especial predilección por la escena independiente, un ámbito al que ha dedicado una parte importante de su trayectoria profesional.