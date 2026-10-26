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Baile
Willis arrasa en la final mundial de Red Bull Dance Your Style 2026
Los mejores bailarines de street dance del mundo se enfrentaron en Zúrich, y el bailarín francés de hip-hop Willis se llevó el título de la final mundial de Red Bull Dance Your Style 2026.
Tras ediciones en ciudades como París, Johannesburgo, Fráncfort, Bombay y Los Ángeles, la final mundial del Red Bull Dance Your Style llegó a Zúrich por primera vez y nos regaló una noche inolvidable. Ante 7.500 aficionados en el Hallenstadion, el bailarín francés de hip-hop Willis se alzó con el título mundial por primera vez, mientras 16 de los mejores bailarines del mundo se enfrentaban en una celebración del baile urbano.
Como siempre ocurre en el Red Bull Dance Your Style, en Suiza no hubo jueces que decidieran quién se llevaba la corona. En su lugar, fue el público quien eligió a su campeón. En la edición de este año, incluso los aficionados que seguían el evento desde casa pudieron dar su opinión, ya que quienes lo veían a través de la retransmisión en directo podían votar en tiempo real. A partir de los cuartos de final, sus votos representaron el 20 % del total, mientras que la enorme multitud del Hallenstadion aportó el 80 % restante.
Así es como Willis se ganó una legión de fans y se abrió camino bailando hacia la gloria en la final mundial de Red Bull Dance Your Style 2026.
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Cómo ganó Willis la final mundial de Red Bull Dance Your Style
Willis, el concursante más joven de la final mundial con solo 16 años, no mostró ningún signo de nerviosismo mientras arrasaba en la competición. Tras superar a Limpopo Boy, de Sudáfrica, se impuso al estadounidense Capjay en cuartos de final antes de ganar a Lockerzee, de Corea del Sur.
En el otro lado del cuadro, Yoon Ji, de Corea del Sur, demostró por qué se había alzado con la victoria en su final nacional. La bailarina de waacker impresionó al superar a la bailarina japonesa Chaa y a la española Xelyna. En las semifinales, se enfrentó a la favorita local, Stalamuerte, una de las ocho invitadas internacionales. A pesar de medirse a una de las freestylers de hip-hop más aclamadas de Suiza, se ganó al público y se aseguró su plaza en la final.
La batalla final ofreció un enfrentamiento inolvidable entre el hip-hop y el waacking. Al final, fue Willis quien cautivó al público y se hizo con el prestigioso título, poniendo el broche de oro a una temporada memorable que abarcó 167 eventos en todo el mundo.
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¿Qué más pasó en la final mundial de Red Bull Dance Your Style?
Aunque las batallas acapararon el protagonismo, la final mundial de Red Bull Dance Your Style también contó con algunos de los nombres más importantes del mundo de la danza. Entre ellos, una actuación especial del bailarín y coreógrafo francés Sadeck, en la que participaron MT Pop y Poppin’C, de los Red Bull All Stars.
Conocido por sus espectaculares coreografías grupales con paraguas, que ya se habían vuelto virales en las redes sociales, la pieza de Sadeck ofreció al público una experiencia visual impactante en la encrucijada entre el baile callejero y la puesta en escena teatral
Incluso antes de la gran final, Zúrich estaba totalmente centrada en la danza. Los días 21 y 22 de octubre, 60 bailarines de todo el mundo compitieron en dos prefinales en el Schiffbau, luchando por una de las ocho plazas restantes para la final mundial.
Los ocho campeones nacionales que superaron las prefinales fueron:
Se unieron a los ocho participantes internacionales seleccionados por invitación: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa y Chaa.
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Revive la final mundial de Red Bull Dance Your Style 2026
Puedes ver la repetición completa de la final mundial de Red Bull Dance Your Style en Zúrich en el vídeo de abajo.