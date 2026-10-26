Willis arrasa en la final mundial de Red Bull Dance Your Style 2026

En el otro lado del cuadro, Yoon Ji, de Corea del Sur, demostró por qué se había alzado con la victoria en su final nacional. La bailarina de waacker impresionó al superar a la bailarina japonesa Chaa y a la española Xelyna. En las semifinales, se enfrentó a la favorita local,

, una de las ocho invitadas internacionales. A pesar de medirse a una de las freestylers de hip-hop más aclamadas de Suiza, se ganó al público y se aseguró su plaza en la final.