154.49米！ Jesper Tjäder 创造世界最长呲杆儿记录

当他没有站在国际比赛领奖台上时，Jesper Tjäder 十多年来一直在挑战滑雪板的物理极限。年复一年，他在自己的笔记本上写满了新的技巧和创意，以及前所未见的作品。然后，一旦下雪，他就会将笔记本上的每一页变成现实。

本赛季，他着眼于打破历史上最长呲杆儿的世界纪录，此前该纪录是在 2016 年创造的 128.7米 （422 英尺）。点击查看页面顶部视频，来看新的记录是如何创造的。

Tjäder grindet über den Rail, verbraucht ein Ski-Paar nach dem anderen. © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Ein Balanceakt, der neue Maßstäbe setzt. © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

这位 28 岁的自由式滑雪者解释说：“我以前在滑轨上做过很多技巧，但从来没有像这样滑这么长的铁杆。” “我觉得这将是一个很好的使命，当初Tom Wallish打破记录时，一切看起来很疯狂。所以，我想我必须尝试这样做。”

Tjäder schaffte seinen Versuch im frühen Mai 2022. © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

在这个记录保持了六年后，在 127 次尝试后，Tjäder 终于完成了不可能的事情。这位瑞典运动员于 2022 年 5 月 9 日在瑞典奥勒成功通过了世界上最长的滑轨，以154.49米的成绩创造了新的世界纪录。 Tjäder 以大约 77 公里/小时的速度跳上滑轨，然后滑行了相当于 15 辆双层巴士长度的距离，并滑过了一个半 NFL 足球场。

感谢Tom Wallish推动了这项运动的极限发展 Jesper Tjäder

Exakte Messungen sind essenziell! © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Die Crew arbeitete hart, um den Rail an Ort und Stelle zu behalten. © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

“我进行了几次很好的尝试，随后就成功了，而且整个过程都感觉很好，”Tjäder 在打破世界纪录几分钟后解释道， “感谢Tom Wallish突破了这项运动的极限，如果不是因为他，我们就不会滑到这一步。”

Wenn es läuft, dann läuft es... © Judith Bergström

Tjäder 的吉尼斯世界纪录无疑对他来说是一个新的成功。从今年在北京获得铜牌，到以他标志性的滑轨技巧，瑞典人不断予以大家惊喜。谁也不知道他接下来的目标是什么……但我们已经迫不及待的想看下一个奇迹。

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That grind in perspective © Judith Bergström/Red Bull Content Pool The official measurement © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Vegan pirogues, a go-to sport snack if you ask Jesper Tjäder © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Mission completed. Only took over 100 attempts © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Lining up the rail for the 98th time... © Judith Bergström/Red Bull Content Pool It took mad skills and a bucket load of salt for the cameraman to follow © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Tjäder thinking about all the snacks he can have when he's done © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Jesper Tjäder - world record holder © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

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