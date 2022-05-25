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自由滑雪

154.49米！ Jesper Tjäder 创造世界最长呲杆儿记录

奥运会自由式滑雪奖牌获得者 Jesper Tjäder 双板完成世界上最长的154.49米呲杆儿，创造新的世界纪录。
作者 Alastair Spriggs
2 min read发布于
当他没有站在国际比赛领奖台上时，Jesper Tjäder 十多年来一直在挑战滑雪板的物理极限。年复一年，他在自己的笔记本上写满了新的技巧和创意，以及前所未见的作品。然后，一旦下雪，他就会将笔记本上的每一页变成现实。
本赛季，他着眼于打破历史上最长呲杆儿的世界纪录，此前该纪录是在 2016 年创造的 128.7米 （422 英尺）。点击查看页面顶部视频，来看新的记录是如何创造的。
Jesper Tjäders Weltrekord für den längsten Trail-Grind auf Skiern in Are, Schweden.
Tjäder grindet über den Rail, verbraucht ein Ski-Paar nach dem anderen.
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Jesper Tjäders Weltrekord für den längsten Trail-Grind in Are, Schweden.
Ein Balanceakt, der neue Maßstäbe setzt.
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
这位 28 岁的自由式滑雪者解释说：“我以前在滑轨上做过很多技巧，但从来没有像这样滑这么长的铁杆。” “我觉得这将是一个很好的使命，当初Tom Wallish打破记录时，一切看起来很疯狂。所以，我想我必须尝试这样做。”
Jesper Tjäders Weltrekord für den längsten Rail-Slide auf Skiern in Are, Schweden.
Tjäder schaffte seinen Versuch im frühen Mai 2022.
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
在这个记录保持了六年后，在 127 次尝试后，Tjäder 终于完成了不可能的事情。这位瑞典运动员于 2022 年 5 月 9 日在瑞典奥勒成功通过了世界上最长的滑轨，以154.49米的成绩创造了新的世界纪录。 Tjäder 以大约 77 公里/小时的速度跳上滑轨，然后滑行了相当于 15 辆双层巴士长度的距离，并滑过了一个半 NFL 足球场。
感谢Tom Wallish推动了这项运动的极限发展
Jesper Tjäder
Jesper Tjäders Weltrekord für den längsten Rail-Slide auf Skiern in Are, Schweden.
Exakte Messungen sind essenziell!
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Jesper Tjäders Weltrekord für den längsten Rail-Slide auf Skiern in Are, Schweden.
Die Crew arbeitete hart, um den Rail an Ort und Stelle zu behalten.
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
“我进行了几次很好的尝试，随后就成功了，而且整个过程都感觉很好，”Tjäder 在打破世界纪录几分钟后解释道， “感谢Tom Wallish突破了这项运动的极限，如果不是因为他，我们就不会滑到这一步。”
Jesper Tjäders Weltrekord für den längsten Rail-Slide auf Skiern in Are, Schweden.
Wenn es läuft, dann läuft es...
© Judith Bergström
Tjäder 的吉尼斯世界纪录无疑对他来说是一个新的成功。从今年在北京获得铜牌，到以他标志性的滑轨技巧，瑞典人不断予以大家惊喜。谁也不知道他接下来的目标是什么……但我们已经迫不及待的想看下一个奇迹。
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Jesper Tjäder world record for longest rail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
That grind in perspective
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Jesper Tjäder completes world record for longest rail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
The official measurement
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Jesper Tjäder world record in longest trail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
Vegan pirogues, a go-to sport snack if you ask Jesper Tjäder
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Jesper Tjäder world record in longest trail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
Mission completed. Only took over 100 attempts
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Lining up the rail for the 98th time...
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
It took mad skills and a bucket load of salt for the cameraman to follow
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Tjäder thinking about all the snacks he can have when he's done
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Jesper Tjäder - world record holder
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
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