这个周末，Marc Márquez在美洲赛道上轻松获胜，拿下他在 2021 年 MotoGP 赛季的第2场胜利—也是他在这处赛道的第7次分站冠军。

这位8座世界冠军车手，让这一切看来轻而易举，灯灭起跑后，进入第1弯道即取得先机，爬上山坡到达 T1赛段后，全程居领先态势直到最后冲线夺冠。

赛事领先者Fabio Quartararo位居第2，这意味着法国籍车手有机会在米萨诺站拿下他的第1座世界冠军。挡在他前方的是Francesco Bagnaia，他为Ducati拿下杆位佳绩，但在崎岖不平的赛道上挣扎许久，最后反攻获得第3名。

Ganz allein an der Spitze: Márquez beim Grand Prix von Texas © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Marquez从一开始即设定好节奏与速度，并迅速建立一个安全的领先优势。Quartararo在后方追击，此时，Bagnaia掉到第6位，而Alex Rins则反其道而行，在第1圈从第7位追进至第3。

Pramac 车队的车手Jorge Martín 同样也利用了优势，在第6圈将 Bagnaia 推到了第2位。随着Martin的激情挑战逐渐退散，这位法国籍车手在前方坚定稳守领先Ducati车队的位置。

西班牙籍车手受到后方Jack Miller的进攻压力，后者开始争取第3名。但是当Bagnaia找回自己的节奏与速度时，最后8圈，Miller的速度也慢了下来，他把第3名位置拱手让予了他的Ducati车手。

Miller的比赛在沮丧中结束，后来他被Alex Rins、Enea Bastianini陆续超越，并与最后获得第8名的Joan Mir还发生擦撞事件。最后这位澳大利亚籍车手在判罚减速圈向卫冕世界冠军表达沉重的心情与感受。

在前方，Bagnaia追上了Martin。但迫于压力，这位菜鸟犯了一个错误，跑开了，超出了赛道限制。Bagnaia顺利超越，而Martin则因跑出赛道受到长圈判罚，终场冲线排名第5，Alex Rins后来居上取得第4名。

Jorge Martín und Jack Miller kämpften früh im Rennen um die Podiumsplätze © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Avintia 车队新秀Bastianini在最后1圈超越Mir猛攻进入第6位，在其前方领先 0.137 秒越过终点线。

Enea Bastianini wird herausragender Sechster © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

前方集团，一切目光均在 Márquez的身上，终场他以 4 秒的安全距离领先群雄，冲线方格旗夺冠。 这是他（和Honda车队）继去年在赫雷兹赛道的职业生涯受伤后，今年在 MotoGP 的第2场胜利。

在前进米萨诺赛事之前，目前Fabio Quartararo 以 52 分的领先优势超越 Francesco Bagnaia，如果他能以超过 50 分的领先积分完赛艾米利亚-罗马涅区-罗马涅(Emilia-Romagna)赛事，届时他将夺得 2021 年 MotoGP 世界冠军的殊荣。

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