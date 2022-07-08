2022年奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛重磅来袭

2021年奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛首次登陆中国。北京、成都、上海、广州四城联动，上千人在球场竞逐。尽情享受属于自己的SHOWTIME。
今年，这一受全球75个国家、超400,000名球员踊跃参与的顶级足球盛事，将再次在中国掀起狂澜！
内马尔向你发起挑战 你敢来挑战吗？
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内马尔向你发起挑战 你敢来挑战吗？
蓉城揭幕，硝烟四起
从7月9日开始，奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛，将陆续登陆成都、武汉、广州等城市。首战将在成都凯德新南足球场举行。
谁将是“雄起”的街头高手？谁又将“耍出”制胜一球?一起拭目以待！
最简单的规则 释放灵气四溢的天赋
奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛用10分钟颠覆你的打法和战术。有趣的赛制、精巧的场地、“短险快”的踢球节奏，特有的“输球即淘汰”规则，给每个球员提供了展现创造力的舞台
不到最后一秒 一切都是未知数。
玩胜线上“云”比拼
足球热潮已引燃，线上模式即将ON！今年，除了线下赛事，还特地推出了线上赛。7月9日，抖音全民任务正式开始！
任务时间： 7月9日-7月18日
任务内容：前往抖音#玩胜全场 话题页，使用指定贴纸拍摄视频，发布时添加话题#玩胜全场 #翼起街头，即可参与，同全国足球玩家开启“云”PK
任务奖励：抖音现金奖励+专属银蓝福利（详见上方海报）
与全国足球高手线上一起，炫出花式颠球绝技，施展绝佳脚法大招，将街头变成自己的专属舞台！
街头，不仅仅藏着运动，更延伸出一种艺术 一种文化。在这里，实力和风格才是唯一的通行证，指引着每个人奔赴快乐与梦想，放肆开玩！
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