2022年奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛重磅来袭

今年，这一受全球75个国家、超400,000名球员踊跃参与的顶级足球盛事，将再次在中国掀起狂澜！

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内马尔向你发起挑战 你敢来挑战吗？

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2022年奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛 今年，这一受全球75个国家、超400,0…

谁将是“雄起”的街头高手？谁又将“耍出”制胜一球?一起拭目以待！

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