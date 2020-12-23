名师教自制Red Bull特调圣诞特饮 留家过节DIY打造节日气氛
今年圣诞新年有点特别，很多人都会选择在家中庆祝，虽然少了点热闹气氛，但奥地利红牛一样可以将能量带到家中。预先学定自制几款奥地利红牛特调圣诞饮品，节日在家惊喜露两手，与家人朋友元气满满欢度佳节。
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如果在家过圣诞，除了食物以外都少不了要有一杯特调饮品，圣诞嘛，总要过得特别一点，让舌尖也感受到浓浓的节日气氛。
奥地利红牛今次特别请来曾在本地多家著名餐厅、酒吧任职的调酒大师Farolito Gatmaitan推介三款奥地利红牛Red Bull特调圣诞饮品，只需简单的材料，再加上工具包括酒杯、毛巾、冰块(预留部份作碎冰)、搅拌匙、刀、钻板及錾子，就可以留在家中自行制作，即使是“手残”的也可以轻松驾驭，完成品无论外观或味道都达专业级数，马上跟住食谱为身边至爱打造惊喜啦。
“莓莓”(Red Bull Cranberry TWIST)
“莓莓”(Red Bull Cranberry TWIST)
材料：树莓汁、Red Bull energy drink、新鲜树莓或樱桃(任择其一)及薄荷叶
步骤：
1. 加冰
2. 加树莓汁
3. 加入奥地利红牛进口原味功能饮料 Red Bull Energy Drink
4. 以树莓及迷迭香作装饰
奥地利红牛能量雪山 (Red Bull Energy Iceberg)
奥地利红牛能量雪山 (Red Bull Energy Iceberg)
材料：菠萝汁、碎冰、Red Bull energy drink、利宾纳及新鲜黑莓或蓝莓
步骤：
1.将冰块打碎
2.加入碎冰
3.加入菠萝汁
4.加入奥地利红牛进口原味功能饮料 Red Bull Energy Drink
5.加上一层利宾纳
6.以黑莓或蓝莓作装饰
森巴JAM JAM (Orange Red Bull Mojito)
森巴JAM JAM (Orange Red Bull Mojito)
材料：橘子果酱、新鲜青柠、新鲜薄荷叶及Red Bull Sugar Free
步骤：
1.加入一匙羹橘子果酱
2.加入新鲜薄荷叶
3.加入新鲜青柠
4.加冰再注满奥地利红牛进口无糖功能饮料Red Bull Sugar Free
5.以薄荷叶及青柠作装饰
6.洒上糖霜加添圣诞气氛