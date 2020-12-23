名师教自制Red Bull特调圣诞特饮 留家过节DIY打造节日气氛

今年圣诞新年有点特别，很多人都会选择在家中庆祝，虽然少了点热闹气氛，但奥地利红牛一样可以将能量带到家中。预先学定自制几款奥地利红牛特调圣诞饮品，节日在家惊喜露两手，与家人朋友元气满满欢度佳节。
作者 RED BULL发布于
名师教自制Red Bull特调圣诞特饮 留家过节DIY打造节日气氛
名师教自制Red Bull特调圣诞特饮 留家过节DIY打造节日气氛
© RED BULL
如果在家过圣诞，除了食物以外都少不了要有一杯特调饮品，圣诞嘛，总要过得特别一点，让舌尖也感受到浓浓的节日气氛。
奥地利红牛今次特别请来曾在本地多家著名餐厅、酒吧任职的调酒大师Farolito Gatmaitan推介三款奥地利红牛Red Bull特调圣诞饮品，只需简单的材料，再加上工具包括酒杯、毛巾、冰块(预留部份作碎冰)、搅拌匙、刀、钻板及錾子，就可以留在家中自行制作，即使是“手残”的也可以轻松驾驭，完成品无论外观或味道都达专业级数，马上跟住食谱为身边至爱打造惊喜啦。
“莓莓”(Red Bull Cranberry TWIST)
1 分钟
“莓莓”(Red Bull Cranberry TWIST)
材料：树莓汁、Red Bull energy drink、新鲜树莓或樱桃(任择其一)及薄荷叶
步骤：
1. 加冰
2. 加树莓汁
3. 加入奥地利红牛进口原味功能饮料 Red Bull Energy Drink
4. 以树莓及迷迭香作装饰
奥地利红牛能量雪山 (Red Bull Energy Iceberg)
1 分钟
奥地利红牛能量雪山 (Red Bull Energy Iceberg)
材料：菠萝汁、碎冰、Red Bull energy drink、利宾纳及新鲜黑莓或蓝莓
步骤：
1.将冰块打碎
2.加入碎冰
3.加入菠萝汁
4.加入奥地利红牛进口原味功能饮料 Red Bull Energy Drink
5.加上一层利宾纳
6.以黑莓或蓝莓作装饰
森巴JAM JAM (Orange Red Bull Mojito)
1 分钟
森巴JAM JAM (Orange Red Bull Mojito)
材料：橘子果酱、新鲜青柠、新鲜薄荷叶及Red Bull Sugar Free
步骤：
1.加入一匙羹橘子果酱
2.加入新鲜薄荷叶
3.加入新鲜青柠
4.加冰再注满奥地利红牛进口无糖功能饮料Red Bull Sugar Free
5.以薄荷叶及青柠作装饰
6.洒上糖霜加添圣诞气氛