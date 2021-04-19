2021F1将新增迈阿密站将
Verstappen和Pérez分享了他们对下个赛季迈阿密站的想法。
Grand Prix In The City Where The Heat Is On
F1已经官方宣布，迈阿密将在2022赛季加入F1赛程。 Verstappen和Pérez期待在以悠闲的海边氛围和拉丁美洲影响而闻名的“魔术之城”中赛车。
“我认为迈阿密是一级方程式赛车的理想之地，这是一个非常有趣的城市，并且那里充满活力。拉丁裔社区在那里非常庞大，因此我绝对希望不久后能来到那里。” Pérez说。
迈阿密是个运动风靡的城市，橄榄球和篮球都吸引了大量的关注者，赛道的计划是在其硬石体育场（迈阿密海豚队的主场）周围建造，利用其停车设施和公共道路。
Pérez解释说：“这将是一个非常有趣的巡回赛，我很期待看到他们的想法。我喜欢参加城市巡回赛，因为这是一个很好的挑战，所以我真的希望他们能为比赛带来精彩的赛道。”
来到一个我们从未驾驶过的新地方总是很有趣的，迈阿密是一个伟大的城市。
Max Verstappen也期待着新的挑战：“去一个从未有过的新地方总是很有趣的，迈阿密是一个伟大的城市。我敢肯定，如果他们建立了良好的赛道，我们会在这里带来很多乐趣，希望我们会带来很多兴奋，以便车迷们当然可以享受比赛。”
公牛队也为美国获得第二场比赛而感到高兴，因为这将有助于在美国发展这项运动。 “我绝对可以理解为什么F1在美国进行第二场比赛，而我一直很高兴能在美国。Verstappen解释说：“这个国家总是让您有一切可能的感觉，所以我很高兴能去那里。”
作为一项运动，与迈阿密的联系将非常融洽，我期待与那里的所有粉丝见面
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