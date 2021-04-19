Verstappen和Pérez分享了他们对下个赛季迈阿密站的想法。

Max Verstappen也期待着新的挑战：“去一个从未有过的新地方总是很有趣的，迈阿密是一个伟大的城市。我敢肯定，如果他们建立了良好的赛道，我们会在这里带来很多乐趣，希望我们会带来很多兴奋，以便车迷们当然可以享受比赛。”

Max Verstappen也期待着新的挑战：“去一个从未有过的新地方总是很有趣的，迈阿密是一个伟大的城市。我敢肯定，如果他们建立了良好的赛道，我们会在这里带来很多乐趣，希望我们会带来很多兴奋，以便车迷们当然可以享受比赛。”

Max Verstappen也期待着新的挑战：“去一个从未有过的新地方总是很有趣的，迈阿密是一个伟大的城市。我敢肯定，如果他们建立了良好的赛道，我们会在这里带来很多乐趣，希望我们会带来很多兴奋，以便车迷们当然可以享受比赛。”