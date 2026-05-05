Vyraž na pumptrack! Michal Maroši ví, jak postavit ten nejlepší v Česku

01
Pumptrack není trend. Je to zábava pro všechny
Pumptrack se z bikeové disciplíny stal místem, kde se všichni střetávají. Dá se na něm jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, longboardu nebo bruslích. A hlavně se u toho člověk hýbe, zlepšuje techniku a tráví čas venku.
🗣️ Michal Maroši: Je to easy. Jedním slovem zábava pro všechny. Pumptrack je samostatná disciplína, dnes už s mistrovstvím světa, ale hlavně je to odrazový můstek do dalších sportů. Člověk si formou zábavy zlepšuje fyzičku, techniku i vnímání prostoru. Musí respektovat ostatní, dodržovat pravidla a přirozeně se učí. A zároveň je venku, s rodinou nebo kamarády.
Michal Maroši: O pumptracku
02
Dobrá trať se pozná hned po prvním zhoupnutí
Pumptrack může na vizualizaci vypadat dobře. Jenže realita se ukáže až v momentě, kdy se do něj někdo opravdu pustí. Podle Marošiho rozhoduje hlavně design, plynulost, návaznost vln, zatáček a přechodů. A taky lidé, kteří trať staví. Ideálně jezdci, kteří vědí, jak má flow fungovat pod koly.
🗣️ Michal Maroši: Nejdůležitější je design a zpracování. Náš tým se skládá z jezdců. Všichni jsou zároveň uživatelé a přesně vnímají pocit z ježdění. Dobrý pumptrack poznáš na první dobrou hned, jak se do něj zhoupneš. Musí mít kombinace, plynulé přechody a nesmí se zapomínat ani na odpočinkové zóny.
03
Od nápadu k hotové trati vede víc než jen bagr
Postavit pumptrack neznamená jen najít volný pozemek a začít sypat hlínu. Nejdřív se řeší vhodné místo, komunikace s investorem, obcí i budoucími uživateli. Pak přichází návrh, projekt, povolení a samotná realizace. Protože jde o pevnou stavbu, chyby se neodpouštějí snadno.
🗣️ Michal Maroši: Důležité je najít správný prostor. Stavba je pevná a neměnná. Pak následuje několik kroků: komunikace s uživateli, návrh, design a samotná realizace. Je za tím spousta práce a času, než se vyřídí všechny formality a povolení. Nic ale není nemožné.
04
Cena? Záleží na velikosti, povrchu i ambici
Pumptrack není atrakce na jedno léto. Je to sportoviště, které má vydržet roky. Do ceny vstupují zemní práce, kamenivo, stroje, asfalt, odborný tým, testování i přesné ladění tvarů. Základní asfaltový okruh o délce zhruba 150 metrů se podle Marošiho pohybuje kolem 2,5 milionu korun. Pak už záleží, jestli obec chce jednoduchý okruh, jump lajnu, duální závodní model nebo pumptrack propojený se skateparkovými prvky.
🗣️ Michal Maroši: Velká část terénních úprav se dělá strojově. Na hrubou stavbu je potřeba kamenivo od základů. Pracuje na tom několik odborníků týdny až měsíce a nakonec přijde asfaltový kabát. Všechno se předtím pečlivě testuje, vyměřuje a zkouší. Možností je nekonečno a hranice se pořád posouvají.
05
Bez komunity to nebude fungovat
Pumptrack může přitáhnout mladé riders, rodiče i starší jezdce, kteří se chtějí vrátit ke kolu nebo skateboardu. Často rozhoduje i lokální hero, tedy člověk, který vznik sportoviště prosadí, drží kolem něj komunitu a pomáhá nastavovat pravidla. Když to sedne, zpětná vazba přichází hned.
🗣️ Michal Maroši: Popularita je obrovská. Kdo jednou vstoupí, není cesty zpět. Část z nás, která kdysi jezdila na kole nebo skateboardu, se chce zdravě hýbat a sdílet to s ostatními. Feedback je okamžitý.
Údržba není drama. Když je trať dobře postavená
Jedna z výhod asfaltového pumptracku je relativně jednoduchá údržba. Pokud je trať kvalitně navržená a provedená, nejde o každodenní opravy, ale spíš o běžnou péči o okolí: sekání trávy, koše, čistotu a základní dohled.
🗣️ Michal Maroši: Jde hlavně o drobné kosmetické úpravy. Sekání trávy a vynášení odpadkových košů. Většinou to zajišťují technické služby ve spolupráci s obcí nebo městem.
06
Pro Marošiho je to víc než byznys
Majkl se pořád cítí hlavně jako jezdec. Srdcem backcountry-freerider, člověk z hor, který má za sebou dekády závodění. Pumptracky, traily, skill centra a bikeparky jsou pro něj způsob, jak předat dál to, co mu kolo dalo. Nejen výsledky. Ale prostředí, kde může další generace růst.
🗣️ Michal Maroši: Jsem rád, když někde zanecháme nesmazatelnou stopu a dostanu pozitivní feedback. Pro mě je to něco, co jsem se za život naučil, žil a můžu předat dalším generacím. Děláme službu lidem ve zdravém formátu. Mám radost, když mají ostatní radost a vidím, že to funguje. Společně s naší partou chceme posouvat věci dál.
07
Budoucnost? Držet scénu pohromadě a posouvat hranice
Pumptracková scéna se za poslední roky posunula obrovsky. Z okrajové záležitosti se stalo sportoviště, které chtějí města i menší obce. Konají se závody, vznikají nové tvary, nové kombinace a nové možnosti využití. A Maroši v tom chce pokračovat dál.
🗣️ Michal Maroši: Stále přicházejí nové nápady a vize do budoucna. Snažíme se tomu jít naproti, vymýšlet nové prvky a varianty. Baví nás to. Celá parta spolu komunikuje a diskutuje, kam to posunout dál. Je dobré držet pospolu a podporovat scénu.
💡 Chystáš se poprvé na pumptrack?
- ✅ Mrkni na Red Bull Interactive Corner.
- ✅ Zvol vhodné kolo a ochranné doplňky.
- ✅ Nejezdi sám – s partou je to bezpečnější a zábavnější.
- ✅ Když to napoprvé nejde, podruhé to půjde lépe.
- ✅ Když to napoprvé nejde, podruhé to půjde lépe.