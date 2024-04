Red Bull Can You Make It?

Can We Fake It?

🗣️ „Každý člen našeho týmu zažil ve svém životě mnoho úžasných a nezapomenutelných okamžiků (naštěstí). Teď se nám znovu poštěstilo a jsme stoprocentně připraveni udělat z Red Bull Can You Make It?! vzpomínku číslo jedna. Pojďme to uskutečnit! S Klárou, Lucií a Tomášem jsme připraveni plnit ty nejbláznivější úkoly. Náš energický a lehce bláznivý tým je ready na ty nejdivočejší úkoly a zvládne vše... Till The End!“

