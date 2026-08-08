Red Bull 400 v Liberci: Rekordní účast závodníků a čas pod 2 minuty

Se 1 832 běžci na startu se stal vůbec největším závodním ročníkem Red Bull 400 na světě. Adrenalinový den zahájila letecká show akrobatického pilota Martina Šonky a pak už 35° stoupání prověřilo kondici i čistou vůli všech účastníků.
01
Titul pro českou studentku, norského rychlobruslaře a rekord pod 2 minuty
Ve finále jednotlivců si pro zlato mezi ženami doběhla česká studentka managementu sportovních aktivit Kristýna Čechová. Přestože se věnuje atletice na ovále a na extrémní výběh speciálně netrénovala, ve finále nenašla přemožitelku:
Vůbec jsem to nečekala. Při druhém běhu už jsem ani nevnímala, jak je to těžké, prostě jsem vypnula hlavu a běžela.
Hodně jí prý taky pomohli diváci na poslední stovce, když odpočítávali zbývající metry do cíle.
V mužské kategorii pak nekompromisně kraloval norský profesionální rychlobruslař Erik Resell, který dorazil rovnou ze soustředění v Německu:
Trénink na ledě mi dává obrovskou sílu do nohou, což je v kombinaci s během ideální příprava. Chtěl jsem držet ostré tempo hned od startu.
Nejnáročnější pro něj prý byla právě závěrečná stovka, kde trochu bojoval se sítí pod nohama, ale skvělí fanoušci ho hnali dopředu. V cílové rovince tak v přímém souboji udolal i druhého Luku Kovačiče.
O absolutní zápis do historie se postarala mužská štafeta Hamstring Survivors, která cílovou pásku proťala v čase 1:59 a jako první v historii pokořila hranici dvou minut.
- 🏃♀️ Ženy: 1. Kristýna Čechová (4:43), 2. Nikola Štefundová (4:51), 3. Klaudyna Kubińska (4:51)
- 🏃♂️ Muži: 1. Erik Resell (3:05), 2. Luka Kovačič (3:09), 3. Róbert Judiak (3:11)
- 🤝 Nejlepší štafeta Mix: Střídej nohy (2:27)
- 👩🤝👩 Nejlepší ženská štafeta: Malý piva (2:49)
- 👨🤝👨 Nejlepší mužská štafeta: Hamstring Survivors (rekordní čas 1:59)
Všechny výsledky najdete TADY.
02
Štafetová atmosféra, Crocsy i Super Mario
Můstek patřil také štafetám a známým tvářím. Předvedl se tým Nova Action s Filipem ze Survivoru, netradiční dvojité rande na trati vystřihli Kuba Hroneš a Kuba Krejčí se svými partnerkami a trať si odběhl i tým s Efkou, Fuksičem, Maxem a výhercem soutěže Vítězslavem.
Neskutečně jsme se v týmu navzájem podporovali. A taktika? Říkala jsem všem, že prostě musíme běžet naplno a na konci ještě přidat.
O skvělou atmosféru se v rozbězích postarali samotní účastníci. Třeba takový Nikos vyběhl Red Bull 400 v červených Crocsech. A jak to okomentoval? „Čtyřstovka je těžší než samotné manželství.“ Do závodu se zapojil i jeho brácha Janis Mach, který už v klasických běžeckých botách dokonce ovládl svůj rozběh. Na trať vyrazil taky Super Mario, běžec úplně bez bot i profesionální hasiči nebo běžec v brnění, které vážilo 30 kg. Jedna ze závodnic vyhrála rozběh v zahradnických rukavicích, další běžkyně se na start postavila už podesáté a matador Kuba Šiarnik ve svém rozběhu dominoval. Neuvěřitelné drama předvedl Luka Kovačič, který odstartoval s 20sekundovým zpožděním, i tak vybojoval 3. místo a na divokou kartu proklouzl až do finále, kde skončil druhý.
Celým dnem provázela moderátorská trojice Petr Cerha (Nasty), Albi a Jan Smetana. Velké díky patří všem závodníkům za neskutečné výkony a partnerům akce Foodora, Crivit, Next Move, Nova Action a Evropa 2 za skvělé zázemí.
Podívej se na všechny fotky TADY.
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