Vítěz mužských běhů Erik Ressel v Red Bull 400 v Liberci 2026
© Dan Vojtěch
Běhání

Red Bull 400 v Liberci: Rekordní účast závodníků a čas pod 2 minuty

Po pětileté pauze se na skokanský můstek na Ještědu vrátil legendární Red Bull 400 – a rovnou přepsal historii.
Autor: Martina Fridrichová
3 min čteníPublished on

Přehled

  1. 1
    Titul pro českou studentku, norského rychlobruslaře a rekord pod 2 minuty
  2. 2
    Štafetová atmosféra, Crocsy i Super Mario
Jakub Hroneš při štafetě

Jakub Hroneš při štafetě

© Jan Pelikán

Se 1 832 běžci na startu se stal vůbec největším závodním ročníkem Red Bull 400 na světě. Adrenalinový den zahájila letecká show akrobatického pilota Martina Šonky a pak už 35° stoupání prověřilo kondici i čistou vůli všech účastníků.
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Titul pro českou studentku, norského rychlobruslaře a rekord pod 2 minuty

Vítězky Red Bull 400 v Liberci 2026

Vítězky Red Bull 400 v Liberci 2026

© Dan Vojtěch

Ve finále jednotlivců si pro zlato mezi ženami doběhla česká studentka managementu sportovních aktivit Kristýna Čechová. Přestože se věnuje atletice na ovále a na extrémní výběh speciálně netrénovala, ve finále nenašla přemožitelku:
Quotation
Vůbec jsem to nečekala. Při druhém běhu už jsem ani nevnímala, jak je to těžké, prostě jsem vypnula hlavu a běžela.
Kristýna Čechová
Hodně jí prý taky pomohli diváci na poslední stovce, když odpočítávali zbývající metry do cíle.

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V mužské kategorii pak nekompromisně kraloval norský profesionální rychlobruslař Erik Resell, který dorazil rovnou ze soustředění v Německu:
Vítěz Red Bull 400 v Liberci Erik Resell spolu s dalšími závodníky

Vítěz Red Bull 400 v Liberci Erik Resell spolu s dalšími závodníky

© Jan Pelikán

Quotation
Trénink na ledě mi dává obrovskou sílu do nohou, což je v kombinaci s během ideální příprava. Chtěl jsem držet ostré tempo hned od startu.
Erik Resell
Nejnáročnější pro něj prý byla právě závěrečná stovka, kde trochu bojoval se sítí pod nohama, ale skvělí fanoušci ho hnali dopředu. V cílové rovince tak v přímém souboji udolal i druhého Luku Kovačiče.
Erik Resell a Luka Kovačič vedle sebe na startu ve finále

Erik Resell a Luka Kovačič vedle sebe na startu ve finále

© Jan Pelikán

O absolutní zápis do historie se postarala mužská štafeta Hamstring Survivors, která cílovou pásku proťala v čase 1:59 a jako první v historii pokořila hranici dvou minut.
  • 🏃‍♀️ Ženy: 1. Kristýna Čechová (4:43), 2. Nikola Štefundová (4:51), 3. Klaudyna Kubińska (4:51)
  • 🏃‍♂️ Muži: 1. Erik Resell (3:05), 2. Luka Kovačič (3:09), 3. Róbert Judiak (3:11)
  • 🤝 Nejlepší štafeta Mix: Střídej nohy (2:27)
  • 👩‍🤝‍👩 Nejlepší ženská štafeta: Malý piva (2:49)
  • 👨‍🤝‍👨 Nejlepší mužská štafeta: Hamstring Survivors (rekordní čas 1:59)
Všechny výsledky najdete TADY.
Jeden z ženských rozběhů na Reb Bull 44 v Liberci

Jeden z ženských rozběhů na Reb Bull 44 v Liberci

© Dan Vojtěch

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Štafetová atmosféra, Crocsy i Super Mario

Můstek patřil také štafetám a známým tvářím. Předvedl se tým Nova Action s Filipem ze Survivoru, netradiční dvojité rande na trati vystřihli Kuba Hroneš a Kuba Krejčí se svými partnerkami a trať si odběhl i tým s Efkou, Fuksičem, Maxem a výhercem soutěže Vítězslavem.
Eva Adamczyková na Red Bull 400 v Liberci 2026

Eva Adamczyková na Red Bull 400 v Liberci 2026

© Jan Pelikán

Quotation
Neskutečně jsme se v týmu navzájem podporovali. A taktika? Říkala jsem všem, že prostě musíme běžet naplno a na konci ještě přidat.
Eva Adamczyková
O skvělou atmosféru se v rozbězích postarali samotní účastníci. Třeba takový Nikos vyběhl Red Bull 400 v červených Crocsech. A jak to okomentoval? „Čtyřstovka je těžší než samotné manželství.“ Do závodu se zapojil i jeho brácha Janis Mach, který už v klasických běžeckých botách dokonce ovládl svůj rozběh. Na trať vyrazil taky Super Mario, běžec úplně bez bot i profesionální hasiči nebo běžec v brnění, které vážilo 30 kg. Jedna ze závodnic vyhrála rozběh v zahradnických rukavicích, další běžkyně se na start postavila už podesáté a matador Kuba Šiarnik ve svém rozběhu dominoval. Neuvěřitelné drama předvedl Luka Kovačič, který odstartoval s 20sekundovým zpožděním, i tak vybojoval 3. místo a na divokou kartu proklouzl až do finále, kde skončil druhý.
Nástup dalšího mužského heatu na Red Bull 400 v Liberci

Nástup dalšího mužského heatu na Red Bull 400 v Liberci

© Jan Pelikán

Celým dnem provázela moderátorská trojice Petr Cerha (Nasty), Albi a Jan Smetana. Velké díky patří všem závodníkům za neskutečné výkony a partnerům akce Foodora, Crivit, Next Move, Nova Action a Evropa 2 za skvělé zázemí.
Podívej se na všechny fotky TADY.
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