Jakub Hroneš: Dá se říct, že se na to připravuju celou dobu, co snowboarduju. Můj první double byl cab double under flip, můj první triple byl cab triple under flip a tohle byl cab triple underflip z railu. Takže to na sebe navazuje, je to taková přirozená cesta exponenciálního růstu triku. Netrénoval jsem to z railu do airbagu, protože to nejde, ale bez railu jo – a je to dost podobný. Je potřeba si to najet a ono to pak přijde samo, stejně jako ostatní triky.