F1
Celé startovní pole bylo u vytržení z toho, jak vysoko a daleko poslal Carlson svůj Pro 4 hned na úvodní rampě. Všichni obdivovali i brutální hřeby na Pedrosově mašině, které ho držely ve stopě, aby neletěl bokem přes celou trať. A naprosto je dostala samotná možnost vidět takovouhle divokou směsici závodních speciálů na ledě.
Pět adrenalinových profíků, souboj různých disciplín a jeden extrémní povrch: led. Red Bull sezval na zamrzlé jezero Dollar Lake ve wisconsinském Eagle River pět elitních jezdců ze zcela odlišných koutů motorsportu, aby si to rozdali na tomhle pověstně zrádném a nepředvídatelném kluzišti.
Na start Red Bull Ultimate Winter Race se postavila hodně divoká sestava: Dani Pedrosav sedle MotoGP mašiny, Gunnar Sterne na sněžném skútru, Andrew Carlson krotící Pro 4 trophy truck, Patrick Friesacher v kokpitu F1 a Scott Speed, který posílal do vzduchu svůj rallye speciál. Každý z nich je mistr svého řemesla – a dohromady nasbírali desítky let zkušeností.
Každý měl svou vlastní trať postavenou na míru tak, aby vynikl jeho styl jízdy i silné a slabé stránky jeho stroje – jen tak se dalo zjistit, kdo je na ledě skutečným králem. A nouze rozhodně nebyla o momenty, ze kterých zvenčí tuhla krev v žilách. Když pomineme náročnou organizaci, tahle akce nabídla unikátní propojení různých světů motorsportu, kde o vítězství nerozhoduje jen samotná mašina, ale hlavně cit pro grip, kontrola nad strojem a chytrá strategie na ledě.
01
Kdo se postavil na start Ultimate Winter Race?
Vehicle
Competitor
Challenge on ice
KTM MotoGP bike
Udržení přilnavosti v zatáčkách
Snowmobile
Zvládnutí nejdelší trasy
Pro 4 truck
Skoky na ledě
F1 car
Trakce při pevném startu
Rally car
Viditelnost a proměnlivá přilnavost
02
Sleduj Ultimate Winter Race
17 min
F1 vs. MotoGP™ vs. rallye vs. truck vs. sněžný skútr
Nejrychlejší vozidla světa vyrazila na led! Která z nich zvítězí – ta s legendárními řidiči, nebo ta s úpravami pro chladné počasí?
03
Jeden led, pět různých světů
Typ vozidla mění vše – brzdné body, průjezd zatáčkami, akceleraci i viditelnost – a vytváří tak na stejné trati naprosto odlišné zážitky. Carlson rozhodně nebyl na sněhu žádný nováček. Na sněžném skútru závodil už od tří let a postupně si osahal všechno od dvou a čtyř kol až po pásy. Do závodu vyrazil s našlapaným speciálem Nissan Pro 4 a oproti ostatním měl jednu unikátní vychytávku: skok hned po startu.
Jakmile jsem ho skočil poprvé, nervozita ze mě spadla a pak už to byla čistá zábava. Vždycky jsem chtěl tenhle truck vytáhnout na led, takže fakt paráda, že se to povedlo.
A pak tu máme závodníka jménem Scott Speed, legendu – prošel Formulí 1, NASCAR a posbíral i několik mistrovských titulů v Red Bull Global Rallycrossu. Se svým rallye speciálem vyrazil nejdřív na dlouhou rovinku, kde to mohl pořádně rozpálit, aby vzápětí čelil sérii ostrých pravoúhlých zatáček a zrádných pasáží, které mu daly pořádně zabrat. „Moje část byla super v tom, že jsem měl v autě krásně teplo – přesně na tohle je totiž stavěné,“ řekl Speed. Protože ale na ledě jel úplně poprvé, pořádně ho potrápila viditelnost.
04
Jak se sportovci připravili na mrazivé podmínky
Trojnásobný mistr světa a ikona MotoGP Pedrosa by to měl na dvou kolech normálně pekelně těžké, jenže gumy s dvouapůlcentimetrovými hřeby udělaly své. Ačkoliv ho čekaly ty nejostřejší zatáčky ze všech pěti tratí, předvedl naprosto precizní balanc a ledový klid.
Zatáčky byly dost utažené a rychle za sebou, takže jsem musel trefit naprosto ideální stopu.
Sterne, pro kterého nejsou závody na ledovém oválu žádnou neznámou, měl zdaleka nejdelší trasu s několika zrádnými smyčkami, které vyžadovaly drobné úpravy pro maximální kontrolu. To však Američana nezastavilo v tom, aby svůj sněžný skútr řídil po trati ohromující rychlostí: „Bylo mi jasné, že vyhraje ten, kdo najde nejvíc gripu. Ostatní kluci si podle mě dost rychle uvědomili, jak těžké je na ledě a sněhu přenést výkon na povrch. Prostě se to chová úplně jinak než hlína, tráva nebo asfalt.“
05
Proč led v motorsportu smaže všechny rozdíly
Chování ledu, počasí i samotnou trať dokážeš odhadnout jen do jisté míry. V den závodu teploměr klesl na -17 stupňů, těžké mraky ustoupily a nad hlavami se otevřela jasně modrá obloha s bílými beránky. Led byl jako sklo a každá z tratí byla připravená na jedničku přesně na míru svému jezdci.
Patrick Friesacher je ostřílený profík, který má okruhy v malíku, takže mu bylo hned jasné, že led je oproti asfaltu úplně jiná liga. Obzvlášť když sedíš v monopostu za miliony dolarů, stvořeném pro čistou sílu a maximální rychlost. V závodě Red Bull Ultimate Winter Race ale rychle našel recept na to, jak zkrotit kluzký povrch.
Rozjet se s monopostem F1 byl fakt očistec. Kola mi jen hrabala na místě a já v kokpitu křičel: ‚No tak, jeď!‘, zatímco ostatní už mazali dopředu a já byl pořád přikovaný na startu.
06
Dravost v krvi a vzájemný respekt bez ohledu na stroje
Celé startovní pole bylo u vytržení z toho, jak vysoko a daleko poslal Carlson svůj Pro 4 hned na úvodní rampě. Všichni obdivovali i brutální hřeby na Pedrosově mašině, které ho držely ve stopě, aby neletěl bokem přes celou trať. A naprosto je dostala samotná možnost vidět takovouhle divokou směsici závodních speciálů na ledě.
Když se ledová tříšť konečně usadila a závod byl u konce, titul si pro sebe urval jediný atlet Red Bullu: Dani Pedrosa na své KTM obuté do pneumatik s hřeby. Jak se závod blížil k napínavému finále, Pedrosa sice viděl ostatní stroje na jejich tratích, ale netušil, jak blízko za ním jsou. Poslední zatáčkou se proto prohnal naplno a nechal v ní úplně všechno.
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