Der Wedding kommt – 65Goonz sind jung, hungrig und fleißig

Die „Gauner vom Nauener“ tragen die 65 – die alte Post-Chiffre von Wedding – in ihrem Duo-Namen und verkörpern so modernen Rap aus ihrem Bezirk. OG Raijk und Polo65 leben nicht sparsam und zeigen das auch – bestes Beispiel: Die Grillz, die sie sich der Legende nach von ihrem Vorschuss gegönnt haben, werden stolz in jedem Video präsentiert.

