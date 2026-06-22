HYROX-WM-Kampf: Ein Blick hinter die Kulissen mit Alexander Rončević

Wir sind sehr gute Freunde geworden und verstehen uns auch außerhalb der Rennen gut. Auch am Veranstaltungsort, auf der Rennstrecke, kommen wir gut miteinander klar. Wenn wir im Starttunnel stehen, macht jeder sein eigenes Ding. Es geht weniger um den Wettkampf, obwohl es letztendlich eben doch ein Wettkampf ist. Wir streiten uns nicht auf der Strecke. Wer auch immer den besseren Tag hat und als Erster die Ziellinie überquert, dem wird gratuliert. Dann machen wir weiter. Da geht es um nichts Persönliches, das wir ausmachen müssen. Natürlich ist man auch enttäuscht, wenn man nicht gewinnt, aber dafür gibt es einen Grund, und man sollte dem Gegner gratulieren, vor allem, wenn es ein Freund ist.