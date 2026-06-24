Die besten „Todessprung“-Schauplätze aus Assassin’s Creed

„Assassin’s Creed“ ist mehr als nur das, was der Name vermuten lässt: Hinter den Attentaten und Waffen der langjährigen Reihe steht der Fokus auf unglaubliche Parkour-Moves , riesige Sprünge und vor allem unfassbare Sprünge, die hoch oben beginnen und in den Tiefen eines Heuhaufens enden. Als „Leap of Faith“ oder Todessprung bezeichnet, sind diese zu festen Bestandteilen der Serie geworden. Sie dienen nicht nur dazu, hohe Aussichtspunkte und atemberaubende Ausblicke zu präsentieren – und haben zudem tiefere Bedeutungen für die Bruderschaft der Assassinen sowie als „Synchronisations“-Spielstellen, sondern sehen auch einfach fantastisch aus und bieten dir ein nettes kleines Versteck in einem Heuhaufen.

Bevor wir loslegen, schau dir an, wie vier Athleten vier ganz echte „Sprünge des Glaubens“ meistern:

Da „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ bald erscheint , werfen wir hier einen Blick auf einige der kultigsten und unglaublichsten „Leaps of Faith“ aus der gesamten Serie – von berühmten Sehenswürdigkeiten bis hin zu großen Blockbuster-Szenen, von denen manche sogar mythischen Charakter haben.

01 Kathedrale Notre-Dame – „Assassin’s Creed Unity“

Als Erstes geht es nach Paris, Frankreich, zum Schauplatz von „Assassin’s Creed Unity“ aus dem Jahr 2014. Vor dem Hintergrund der Französischen Revolution schlüpfst du in die Rolle von Arno Dorian, und inmitten der weitläufigen Straßen der Stadt, die voller Passanten sind, kannst du die Kathedrale Notre-Dame erklimmen und zusehen, wie die NPCs praktisch zu winzigen Ameisen werden.

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Deine Parkour-Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt – der Aufstieg auf die Notre-Dame ist eine Herausforderung für sich, mit vielen winzigen Vorsprüngen und kniffligen Winkeln, die es zu meistern gilt – aber was für ein Aufstieg das ist! Während du die Kathedrale erklimmst, kannst du ihre Pracht und die reichhaltigen Details bewundern. Oben angekommen erwartet dich ein Synchronisationspunkt sowie ein „Sprung des Glaubens“, der dich in einem wunderschönen Blitz ganz nach unten bringt.

02 Zeus’ Blitz – Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey spielt im antiken Griechenland und erzählt eine epische Geschichte, die sich durch die Mythologie zieht, auf einer ebenso epischen Karte. Überall verstreut gibt es große Berge, gewaltige Bauwerke und unglaubliche Statuen, darunter diese riesige Skulptur von Zeus.

Du kannst das gewaltige Bauwerk erklimmen – auf dem Zeus in einer Pose zu sehen ist, als würde er gerade einen Blitz schleudern – und sogar bis zum Ende von Zeus’ riesigem Blitz vordringen, wo ein „Leap of Faith“-Punkt auf dich wartet. Unter den vielen „Leap of Faith“-Orten der gesamten Serie ist dieser Ort einfach einer der epischsten!

03 Kathedrale des Heiligen Kreuzes, Akko – Assassin’s Creed

Das erste Spiel der Reihe führte uns in die Welt der Assassinen ein, zusammen mit den spektakulären Parkour-Bewegungen, für die die Reihe bekannt ist, sowie ihren Klettermechaniken. „Assassin’s Creed“ spielt im Heiligen Land und bietet jede Menge Gebäude und Orte zum Klettern. Als größtes Gebäude im Spiel ist die Kathedrale des Heiligen Kreuzes in Akko ein erstklassiger Ort, um hochzuklettern und sich von dort hinabzustürzen.

Du kannst direkt auf die Turmspitze klettern und dann weiter auf das Kreuz, von wo aus du einen unglaublichen Blick auf die Umgebung hast, bevor du dich in einen Heuhaufen stürzt. Der Aufstieg selbst kann ziemlich anspruchsvoll sein, da es viele verschiedene Oberflächen und Vorsprünge zu entdecken gibt – aber die Mühe lohnt sich: Die großartige Aussicht und der coole Sprung machen das Ganze zu einer echten Meisterleistung.

04 Berg Hakkyo – Assassin’s Creed Shadows

Im feudalen Japan von „Assassin’s Creed Shadows“ gibt es viele Gelegenheiten, hohe Türme, imposante Burgen und große Berge zu erklimmen. Der größte davon, der Berg Hakkyo, bietet einen weitreichenden Ausblick und einen gewaltigen Sprung, den du meistern musst.

Versteckt in der südöstlichen Ecke der Spielkarte bietet der Berg Hakkyo einen unvergleichlichen Blick auf die Region – mit einer spektakulären Aussicht auf die Bäume und einen nahegelegenen Fluss – und natürlich einen gewaltigen Sprung, den du meistern musst. Praktischerweise erhältst du, wenn du diesen Punkt erreichst, je nach Plattform auch eine Errungenschaft oder Trophäe.

05 Big Ben – Assassin’s Creed Syndicate

Klar, „Big Ben“ bezieht sich offiziell auf die Glocke im Inneren des Elizabeth Tower, aber der gesamte ikonische Turm wird liebevoll und allgemein so genannt – und dieses Londoner Wahrzeichen taucht in „Assassin’s Creed Syndicate“ auf, bereit dafür, dass du von ihm springst. In dem im viktorianischen Zeitalter angesiedelten Spiel kannst du die gesamten 96 m des riesigen Turms erklimmen, und sobald du ganz oben angekommen bist, dient er als Aussichtspunkt für die gesamte Gegend – und natürlich für einen „Sprung des Glaubens“.

In „AC Syndicate“ ermöglichen dir die Greifhaken-Fähigkeiten der Frye-Zwillinge, etwas schneller hinaufzuklettern – aber du kannst es natürlich auch langsam und gemächlich angehen lassen, die ganze Pracht des Turms genießen und den Anblick des viktorianischen Londons mit all seinen Schornsteinen auf dich wirken lassen.

06 Fannaraki-Gipfel, Norwegen – Assassin’s Creed Valhalla

„Assassin’s Creed Valhalla“ spielt größtenteils in England, doch einige der atemberaubendsten Ausblicke im Spiel findest du in Norwegen, der Heimat des Protagonisten Eivor. Mit riesigen schneebedeckten Bergen und unglaublichen Nordlichtern, die den Himmel erhellen, gibt es hier jede Menge zu entdecken – und hier befindet sich der größte Aussichtspunkt im Spiel: der Fannaraki-Gipfel.

Da euch ein gewaltiger Aufstieg bevorsteht, hilft es, dass die Aussicht unglaublich malerisch ist – und sobald ihr den Gipfel erreicht habt, wartet ein „Leap of Faith“-Punkt auf euch, von dem aus ihr in einem Bruchteil der Zeit, die ihr für den Aufstieg gebraucht habt, wieder nach unten gelangen könnt. Der Sprung selbst wird sich mehr als lohnen, wenn du in die Tiefe stürzt.

07 Die Jackdaw – Assassin’s Creed IV: Black Flag

The Jackdaw is as iconic as Leaps of Faith in Assassin's Creed: Black Flag © Ubisoft

Die Jackdaw ist dein treues Schiff in „Assassin’s Creed IV: Black Flag“ – und wird im kommenden „Black Flag Resynced“ in voller Pracht neu aufgelegt – und eignet sich hervorragend als Absprungpunkt, den du an den unterschiedlichsten Orten platzieren kannst. Vor der Kulisse der hohen See kannst du dir atemberaubende Ausblicke schaffen, in die du eintauchen kannst, während du die beachtlichen 45 Meter den Mast hinaufkletterst und dich dann in den Ozean stürzt. Es gibt noch andere Stellen in „Black Flag“, die sich hervorragend für den „Sprung des Glaubens“ eignen, aber die „Jackdaw“ ist eine der kultigsten – und wird in „Black Flag Resynced“ zweifellos noch besser sein. Hast du einen Lieblings-Sprungpunkt in „Black Flag“, auf den du in „Resynced“ schon ganz gespannt bist?

Über den Autor Wer ist Jon Partridge? Jon berichtet seit über einem Jahrzehnt für Red Bull über fast alle Aspekte von Gaming und E-Sport und hat mit Marken wie Riot Games und Bandai Namco an gamingbezogenen Inhalten zusammengearbeitet.