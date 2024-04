Esports, Cheats und pure Faszination - diese Dinge prägten CS:GO

Red Bull Gibaway Teilnehmer in Gothenburg

Im November 1998 erschien Half-Life für den PC. Der fesselnde, Story-basierte Shooter eroberte Herzen auf aller Welt mit seinem knackigen Gameplay und machte Valve zu einer Hausnummer unter den Publishern. Minh 'Gooseman' Le and Jess 'Cliffe' Cliffe zählten sich auch zu den Fans erster Stunde, die nebenbei auch Amateurentwickler waren. Die Modding-Möglichkeiten von Half-Life erlaubten es dem Duo, Counter-Strike zu schaffen und mit der Multiplayer-Modifikation ein neues Gaming Franchise aus dem Boden zu stampfen.

Im November 1998 erschien Half-Life für den PC. Der fesselnde, Story-basierte Shooter eroberte Herzen auf aller Welt mit seinem knackigen Gameplay und machte Valve zu einer Hausnummer unter den Publishern. Minh 'Gooseman' Le and Jess 'Cliffe' Cliffe zählten sich auch zu den Fans erster Stunde, die nebenbei auch Amateurentwickler waren. Die Modding-Möglichkeiten von Half-Life erlaubten es dem Duo, Counter-Strike zu schaffen und mit der Multiplayer-Modifikation ein neues Gaming Franchise aus dem Boden zu stampfen.

Im November 1998 erschien Half-Life für den PC. Der fesselnde, Story-basierte Shooter eroberte Herzen auf aller Welt mit seinem knackigen Gameplay und machte Valve zu einer Hausnummer unter den Publishern. Minh 'Gooseman' Le and Jess 'Cliffe' Cliffe zählten sich auch zu den Fans erster Stunde, die nebenbei auch Amateurentwickler waren. Die Modding-Möglichkeiten von Half-Life erlaubten es dem Duo, Counter-Strike zu schaffen und mit der Multiplayer-Modifikation ein neues Gaming Franchise aus dem Boden zu stampfen.