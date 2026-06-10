Spieler von Team Navi feiern mit ihrer Trophäe, nachdem sie das Finale der Counter-Strike-Meisterschaft auf der DreamHack Atlanta 2026 in Georgia, USA, gewonnen haben.
© Brian Hall/Red Bull Content Pool
esports

IEM 2026: Alles, was du über die Counter-Strike Majors wissen musst

Das erste Counter-Strike Major des Jahres 2026 ist mit dem IEM Cologne 2026 ist endlich da. Hier erfährst du alles, was du über die Teams, das Format und die Stories des Turniers wissen musst.
Von: Enzo Brûlé / Phil Briel
10 min readUpdated on

Teil dieser Story

Memories of CS:GO - Die letzten Jahre

Erfahre, wie das taktische Shooter-Spiel CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) zu einem globalen Phänomen wurde.

1 h 36 Min
Film ansehen

Inhalt

  1. 1
    Was ist ein Counter-Strike Major?
  2. 2
    Die Geschichte der Majors
  3. 3
    Gewinnerliste der Majors
  4. 4
    Die fünf Phasen eines Majors
  5. 5
    Verteilung des Preispools (1.250.000 $)
  6. 6
    Wie werden die Städte für die Majors ausgewählt?
  7. 7
    Der Zeitplan der IEM Köln 2026
  8. 8
    Die Intel Extreme Masters (IEM) Roadmap
Die Counter-Strike Majors gehören zu den prestigeträchtigsten Esports-Turnieren der Welt. Seit mehr als 12 Jahren sind sie ein Eckpfeiler des Wettbewerbskalenders für Spieler, Teams und Fans gleichermaßen. Vom 18. bis 21. Juni steigt mit dem IEM Major: Köln 2026 das 24. Major im Esports-Hit von Valve und Natus Vincere ist auch wieder am Start. Der perfekte Zeitpunkt also, um alles über die CS Majors zu erfahren.
01

Was ist ein Counter-Strike Major?

Mathieu "ZywOo" Herbaut feiert im Jahr 2025.

Mathieu "ZywOo" Herbaut - der einzige dreifache MVP der Geschichte

© Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

Wenn wir einen Vergleich anstellen müssten, wäre ein Major das Äquivalent zu einer Weltmeisterschaft im Fußball oder einem Grand Slam im Tennis. In einer Counter-Strike Saison ist es das Ereignis, das du auf keinen Fall verpassen willst.

Das Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

Mehr erfahren
Red Bull Energy Drink
Wenn du jemals einem Streamer wie Kameto oder einem Match in Counter-Strike zugeschaut hast, hast du wahrscheinlich Waffen mit glänzenden Aufklebern gesehen. Nun nur die Teilnehmer eines Majors können ihren Signatursticker im Spiel haben.
Das Team, das ein Major gewinnt, geht in die Geschichte des Spiels ein und erhält 500.000 $ aus dem 1.250.000 $ großen Geldtopf.
02

Die Geschichte der Majors

Team Navi beim Counter String Championship Finale auf der Dreamhack in Atlanta, Georgia, USA am 17. Mai 2026

B1ad3 feuert seine Spieler in Atlanta an

© Brian Hall/Red Bull Content Pool

Am 16. September 2013 kündigte Valve (das Entwicklerstudio des Spiels) die Einführung der offiziellen Majors in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) an. Das anfängliche Budget von 250.000 $ wird teilweise von der Community über das "Arms Deal"-Update finanziert, mit dem die ersten Skins in CS:GO eingeführt wurden. Das erste Turnier fand auf der DreamHack Winter 2013 in Schweden statt und brachte die 16 besten Teams der Welt zusammen.
Valve legt die Regeln fest, entscheidet über die Anzahl der Teams, genehmigt die Organisatoren und kann Spieler:innen bannen. Ohne die Unterstützung von Valve kann ein Turnier nicht als Major anerkannt werden - selbst wenn es ein Rekordpreisgeld gibt.
Im Jahr 2016 verdoppelte der Entwickler den Preisfonds auf 1.000.000 $ und reduzierte den Kalender auf zwei Majors pro Jahr. Bis 2025 stieg das Preisgeld auf 1.250.000 $ und es nahmen 32 Teams teil.
Seit der Veröffentlichung von Counter-Strike 2 (CS2) im September 2023 wurden alle Majors auf dieser neuen Version des Spiels ausgetragen. Das BLAST Paris Major 2023 war das letzte Major, das auf CS:GO gespielt wurde, bevor beim PGL Major Copenhagen 2024 auf CS2 umgestellt wurde.
Im Laufe der Jahre haben sich die Counter-Strike Majors zu wichtigen kulturellen Ereignissen im globalen Esport entwickelt. Das PGL Major Stockholm 2021 erreichte beim großen Finale 2,75 Millionen gleichzeitige Zuschauer. Die Arenen heißen Tausende von Fans persönlich willkommen: Die Lanxess Arena in Köln, die den Spitznamen "Kathedrale von Counter-Strike" trägt, kann bis zu 18.000 Menschen Platz bieten.
Fans reagieren, als die Counter-Strike-Teams 2025 die Arena betreten.

Counter-Strike Majors ziehen riesige Menschenmengen an

© Luc Bouchon/ESL FACEIT Group

Damit gehören die CS2 Majors neben League of Legends Worlds und The International von Dota 2 zu den meistgesehenen Esport-Events der Welt.
Das IEM Cologne 2026 das nunmehr fünfte Major, das in Counter-Strike 2 ausgespielt wird und das 24. Major insgesamt. 32 der besten Teams der Welt finden sich Ende Juni in Köln ein.
03

Gewinnerliste der Majors

In der Geschichte von Counter-Strike haben sich Teams wie Natus Vincere und Astralis als Maßstab für die besten Counter-Strike-Teams der Welt etabliert, und ihre Ergebnisse bei den Majors sind keine Ausnahme.

Turnier

Sieger

Team Nationalität

Players

DreamHack Winter 2013

fnatic

🇬🇧 England

🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 Devilwalk 🇸🇪 schneider 🇸🇪 pronax

EMS One Katowice 2014

Virtus.pro

🇷🇺 Russland

🇵🇱 TaZ 🇵🇱 NEO 🇵🇱 pasha 🇵🇱 Snax 🇵🇱 byali

ESL One Cologne 2014

Ninjas in Pyjamas

🇸🇪 Schweden

🇸🇪 friberg 🇸🇪 f0rest 🇸🇪 Xizt 🇸🇪 Fifflaren 🇸🇪 GeT_RiGhT

DreamHack Winter 2014

Team-LDLC

🇫🇷 Frankreich

🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 SmithZz 🇫🇷 shox 🇫🇷 kioShiMa

ESL One Katowice 2015

fnatic

🇬🇧 England

🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ

ESL One Cologne 2015

fnatic

🇬🇧 England

🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ

DreamHack Cluj-Napoca 2015

EnvyUs

🇺🇸 USA

🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 apEX 🇫🇷 kennyS 🇫🇷 kioShiMa

MLG Columbus 2016

Luminosity Gaming

🇺🇸 USA

🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO

ESL One Cologne 2016

Luminosity Gaming

🇺🇸 USA

🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO

ELEAGUE Major Atlanta 2017

Astralis

🇩🇰 Dänemark

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Kjaerbye

PGL Major Krakow 2017

Gambit Gaming

🇰🇿 Kasachstan

🇰🇿 AdreN 🇰🇿 mou 🇰🇿Hobbit 🇺🇦 Zeus 🇷🇺 Dosia

ELEAGUE Major Boston 2018

Cloud9

🇺🇸 USA

🇺🇸 autimatic 🇺🇸 Skadoodle 🇺🇸 tarik 🇺🇸 Stewie2K 🇺🇸 RUSH

FACEIT London Major 2018

Astralis

🇩🇰 Dänemark

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk

IEM Katowice 2019

Astralis

🇩🇰 Dänemark

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk

StarLadder Major Berlin 2019

Astralis

🇩🇰 Dänemark

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk

PGL Major Stockholm 2021

Natus Vincere

🇺🇦 Ukraine

🇺🇦 s1mple 🇺🇦 b1t 🇷🇺 Perfecto 🇷🇺 Boombl4 🇷🇺 electronic

PGL Major Antwerp 2022

FaZe Clan

🇺🇸 USA

🇳🇴 rain 🇩🇰 karrigan 🇨🇦 Twistzz 🇱🇻 broky 🇪🇪 ropz

IEM Rio Major 2022

Outsiders

🇷🇺 Russland

🇷🇺 fame 🇷🇺 Jame 🇷🇺 FL1T 🇷🇺 n0rb3r7 🇰🇿 Qikert

BLAST Paris Major 2023

Team Vitality

🇫🇷 Frankreich

🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇮🇱 Spinx 🇩🇰 Magisk 🇩🇰 dupreeh

PGL Major Copenhagen 2024

Natus Vincere

🇺🇦 Ukraine

🇫🇮 Aleksib 🇷🇴 iM 🇱🇹 jL 🇺🇦 w0nderful 🇺🇦 b1t

Perfect World Shanghai Major 2024

Team Spirit

🇷🇺 Russland

🇷🇺 chopper 🇷🇺 donk 🇷🇺 magixx 🇷🇺 sh1ro 🇺🇦 zont1x

BLAST Austin Major 2025

Team Vitality

🇫🇷 Frankreich

🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii

StarLadder Budapest Major 2025

Team Vitality

🇫🇷 Frankreich

🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii

Ikonische Momente in der Geschichte der Majors
  • Makelloses NaVi - Stockholm 2021: Natus Vincere gewann das Stockholm 2021 Major, indem sie während des gesamten Turniers keine einzige Map verloren - ein absolutes Novum in der Geschichte der CS:GO Majors. s1mple, der zum MVP gewählt wurde, lieferte eine der besten Leistungen in der Geschichte des kompetitiven Spiels ab.
  • Das Comeback von Cloud9 - Boston 2018: Nach einem 11:15-Rückstand auf der entscheidenden Map schafften die Amerikaner von Cloud9 vor ihrem Heimpublikum ein Comeback in der Verlängerung gegen FaZe Clan. Es war das erste nordamerikanische Major in ihrer Geschichte - und das an einem Ort, an dem sie sich für ihre Sache stark gemacht hatten.
  • Gambit, die Underdogs von Krakau - Krakau 2017: Die Kasachen von Gambit, die vor dem Turnier auf Platz 15 der Weltrangliste standen, schlugen unter der Führung von Zeus - dem ehemaligen Kapitän von NaVi - die besten Teams der Welt nacheinander und holten sich den Titel. Das gilt als die größte Leistung in der Geschichte der CS:GO Majors.
  • donk, 17 und schon Geschichte - Shanghai 2024: Mit 17 Jahren und 324 Tagen ist das russische Wunderkind von Team Spirit der jüngste Spieler, der jemals ein Major gewonnen hat und zum MVP ernannt wurde. Sein unglaubliches Spielniveau während des gesamten Turniers hat die Debatte über die größten Spieler aller Zeiten neu entfacht.
  • ZywOo, der einzige dreifache MVP der Geschichte: Mathieu "ZywOo" Herbaut vom Team Vitality ist der einzige Spieler in der Geschichte, der dreimal zum Major MVP gewählt wurde. Ein Rekord, der seinen Platz in der Debatte um den Titel des besten Spielers aller Zeiten untermauert.
  • Astralis, absolute Dominanz - 2018-2019: Vier Majors in Folge, drei Siege in Folge. Ein noch nie dagewesenes Niveau des kollektiven Spiels, das ihnen Vergleiche mit den besten Sportdynastien der Geschichte eingebracht hat. Kein anderes Team ist seitdem auch nur annähernd an diesen Rekord herangekommen.
Entdecke die zweite Folge unserer "CS:GO Memories"-Serie:

1 h 36 Min

Memories of CS:GO - Die letzten Jahre

Erfahre, wie das taktische Shooter-Spiel CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) zu einem globalen Phänomen wurde.

Englisch +7

04

Die fünf Phasen eines Majors

Ein Counter-Strike Major besteht aus fünf Phasen:
  • Die Qualifikation
  • Phase 1
  • Phase 2
  • Phase 3
  • Die Playoff-Phase
Das Format hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt: Die ersten CS:GO Majors umfassten 16 Teams (2013-2017), bevor sie auf 24 Teams (2018-2024) und seit dem BLAST Austin Major 2025 auf 32 Teams erweitert wurden - eine Erweiterung, die von Valve eingeführt wurde, um den Circuit noch repräsentativer für die besten Teams der Welt zu machen.
Seit 2025 wurde das System zur Qualifikation für ein Major komplett überarbeitet. Die RMRs, die regionalen Qualifikationsturniere, wurden abgeschafft und durch die VRS-Rangliste ersetzt, in der die besten Teams auf der Grundlage ihres Kontinents ermittelt werden.
Valerii "b1t" Vakhovskyi posiert für ein Porträt während eines Fotoshootings im Juni 2025.

b1t verhalf NaVi zum Sieg beim PGL Major Stockholm 2021

© Vadym Herasymenko/Red Bull Content Pool

Punkte werden im Laufe des Jahres gewonnen oder verloren, je nachdem, wie gut die Teams in den Turnieren abschneiden. Je höher ein Team in der Rangliste platziert ist, desto höher ist die Stufe, in der es startet. Die besten Mannschaften nehmen an der dritten Stufe teil, kurz vor der Endrunde.
Die ersten drei Stufen nach der Qualifikation werden direkt vor Ort gespielt, um die zweiwöchigen Wettkämpfe einzuleiten, und werden nach einem Schweizer System mit 16 Mannschaften ausgetragen. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, brauchst du drei Siege, sonst geht es zurück zum Flughafen.
Die Spiele in den ersten beiden Runden werden nach der Best-of-One-Karte gespielt, ab der dritten Runde dann BO3 (Best of Three), was für Teams, die ihre ersten beiden Spiele verloren haben, bereits das Ausscheiden bedeutet.
Die Playoff-Phase ist die letzte Phase des Majors und wird in der Arena vor einem Live-Publikum gespielt. Viertelfinale, dann Halbfinale, um das große Finale zu erreichen. Alle Playoff-Matches werden auf Best-of-Three-Karten gespielt, mit Ausnahme des Großen Finales - seit dem Budapest Major 2025 wird es auf Best-of-Five gespielt, eine Entscheidung von Valve, um diesem historischen Moment noch mehr Gewicht zu verleihen.
Counter-Strike 2 Spieler Aleksib in Aktion im Jahr 2025.

Aleksib ist ein Counter-Strike 2 Spieler für Natus Vincere

© Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

05

Verteilung des Preispools (1.250.000 $)

Place

Prize

1st

$500,000

2nd

$170,000

3rd-4th

$80,000

5th-8th

$45,000

9th-11th

$20,000

12th-14th

$20,000

15th-16th

$20,000

Der Gewinner des Majors erhält 500.000 $ - 40 % des gesamten Preispools. Teams, die in Phase 1 (vor den Playoffs) ausscheiden, erhalten kein Preisgeld.
06

Wie werden die Städte für die Majors ausgewählt?

Die Organisation eines Majors ist sehr kompliziert. Nehmen wir das letzte, das gespielt wurde, das StarLadder Budapest Major 2025, dann gibt es zwei Dinge zu beachten: StarLadder und Budapest.
StarLadder ist der Name der Organisation, die alles vor Ort verwaltet: Ticketverkauf, Computer, Stadionmiete und so weiter. Beide befinden sich in Gesprächen mit Valve, um den Publisher davon zu überzeugen, ihnen einen Major zu geben.
Budapest ist, wie du wahrscheinlich schon erraten hast, die Stadt, und der Veranstalter entscheidet, wo das Major gespielt wird. Er muss groß genug sein, um alle an der Veranstaltung beteiligten Personen unterzubringen, und in den meisten Fällen kann die Stadtverwaltung bei der Organisation finanziell helfen.
Die beiden bekanntesten Städte im Counter-Strike esport sind Köln und Kattowitz. Obwohl sie keine Majors mehr sind, haben die IEM Köln und die IEM Kattowitz nichts von ihrem Prestige verloren. Beide Events zu gewinnen, ist nach wie vor eine der höchsten Auszeichnungen in Counter-Strike und ein Meilenstein, von dem jeder Profi träumt. Um es mit den Worten des Fußballs zu sagen: Wenn die Majors die Weltmeisterschaft sind, dann sind Köln und Kattowitz die Champions League.
Der Spieleverlag Valve hat natürlich ein Mitspracherecht bei den Gesprächen zwischen Veranstaltern und Städten. Wenn es ihnen nicht passt, entscheiden sie willkürlich, den Wettbewerb nicht zu vergeben. Für das letzte Major von Counter-Strike: Global Offensive entschied sich BLAST für Paris im Jahr 2023.
07

Der Zeitplan der IEM Köln 2026

Zehn Jahre später ist die Lanxess Arena - auch bekannt als die Kathedrale von Counter-Strike - wieder ein Major für die Ausgabe 2026. Team Vitality, das aus dem letztjährigen Turnier als Sieger hervorging, ist dieses Jahr das Team, das es zu schlagen gilt. Die Franzosen wollen ihren vierten Stern holen und mit Astralis' Majorsieg gleichziehen.
Das Cologne Major führt ein neues Feature ein: Zum ersten Mal in der Geschichte der Majors werden alle Stage 3 Matches in BO3 gespielt, auch die ersten Runden. Diese Entscheidung von ESL und Valve, die im Februar 2026 bekannt gegeben wurde, soll dieser entscheidenden Phase noch mehr Gewicht verleihen. Außerdem wird sie an einem neuen Austragungsort stattfinden: im Kölner Palladium, vor einem Live-Publikum - eine Premiere für diese Phase des Turniers.
Phase 1
2. bis 5. Juni 2026
16 Teams starten in Phase 1 und spielen schon jetzt um ihr Überleben im Turnier:
  • BetBoom
  • GamerLegion
  • TYLOO
  • HEROIC
  • MIBR
  • B8
  • NRG
  • BIG
  • Team Liquid
  • M80
  • Lynn Vision
  • SINNERS
  • FlyQuest
  • Haie
  • Gaimin Gladiators
  • THUNDER dOWNUNDER
Stufe 2
6-9. Juni 2026
Diese 8 Teams nehmen an Phase 2 teil:
  • Teamgeist
  • Astralis
  • G2 Esports
  • FUT Esports
  • Monte
  • 9z Team
  • paiN Gaming
  • Legacy
Stufe 3
Ein Blick auf die Arena für die IEM Köln 2026.

Die Bühne ist bereit für Action in Köln

© Adela Sznajder/ESL FACEIT Group

11-15. Juni 2026
Diese 8 Teams ziehen direkt in Phase 3 ein.
  • Team Vitality (Titelverteidiger)
  • Natus Vincere
  • PARIVISION
  • Aurora Gaming
  • Team Falken
  • MOUZ
  • FURIA Esports
  • Die MongolZ
Playoffs (alle Zeiten sind MESZ)
Donnerstag, 18. Juni:
  • Viertelfinale 1 - 15.45 Uhr
  • Viertelfinale 2 - 19.00 Uhr
Freitag, 19. Juni:
  • Viertelfinale 3 - 15.45 Uhr
  • Viertelfinale 4 - 19.00 Uhr
Samstag, 20. Juni:
  • Halbfinale 1 - 15.45 Uhr
  • Halbfinale 2 - 19.00 Uhr
Sonntag, 21. Juni:
  • Finale - 17.00 Uhr
08

Die Intel Extreme Masters (IEM) Roadmap

Event

Ort

Datum

IEM Cologne Major

Köln

18. bis 21. Juni 2026

IEM Beijing 2026

Peking

06. bis 08. November 2026

IEM Krakow

Krakau

27. Januar bis 07. Februar 2027

IEM USA

USA (TBA)

09. April bis 11. April 2027

FAQs

Teil dieser Story

Memories of CS:GO - Die letzten Jahre

Erfahre, wie das taktische Shooter-Spiel CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) zu einem globalen Phänomen wurde.

1 h 36 Min
Film ansehen
esports
Gaming