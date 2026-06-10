IEM 2026: Alles, was du über die Counter-Strike Majors wissen musst

Die Counter-Strike Majors gehören zu den prestigeträchtigsten Esports-Turnieren der Welt. Seit mehr als 12 Jahren sind sie ein Eckpfeiler des Wettbewerbskalenders für Spieler, Teams und Fans gleichermaßen. Vom 18. bis 21. Juni steigt mit dem IEM Major: Köln 2026 das 24. Major im Esports-Hit von Valve und Natus Vincere ist auch wieder am Start. Der perfekte Zeitpunkt also, um alles über die CS Majors zu erfahren.

01 Was ist ein Counter-Strike Major?

Mathieu "ZywOo" Herbaut - der einzige dreifache MVP der Geschichte © Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

Wenn wir einen Vergleich anstellen müssten, wäre ein Major das Äquivalent zu einer Weltmeisterschaft im Fußball oder einem Grand Slam im Tennis. In einer Counter-Strike Saison ist es das Ereignis, das du auf keinen Fall verpassen willst.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Wenn du jemals einem Streamer wie Kameto oder einem Match in Counter-Strike zugeschaut hast, hast du wahrscheinlich Waffen mit glänzenden Aufklebern gesehen. Nun nur die Teilnehmer eines Majors können ihren Signatursticker im Spiel haben.

Das Team, das ein Major gewinnt, geht in die Geschichte des Spiels ein und erhält 500.000 $ aus dem 1.250.000 $ großen Geldtopf.

02 Die Geschichte der Majors

B1ad3 feuert seine Spieler in Atlanta an © Brian Hall/Red Bull Content Pool

Am 16. September 2013 kündigte Valve (das Entwicklerstudio des Spiels) die Einführung der offiziellen Majors in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) an. Das anfängliche Budget von 250.000 $ wird teilweise von der Community über das "Arms Deal"-Update finanziert, mit dem die ersten Skins in CS:GO eingeführt wurden. Das erste Turnier fand auf der DreamHack Winter 2013 in Schweden statt und brachte die 16 besten Teams der Welt zusammen.

Valve legt die Regeln fest, entscheidet über die Anzahl der Teams, genehmigt die Organisatoren und kann Spieler:innen bannen. Ohne die Unterstützung von Valve kann ein Turnier nicht als Major anerkannt werden - selbst wenn es ein Rekordpreisgeld gibt.

Im Jahr 2016 verdoppelte der Entwickler den Preisfonds auf 1.000.000 $ und reduzierte den Kalender auf zwei Majors pro Jahr. Bis 2025 stieg das Preisgeld auf 1.250.000 $ und es nahmen 32 Teams teil.

Seit der Veröffentlichung von Counter-Strike 2 (CS2) im September 2023 wurden alle Majors auf dieser neuen Version des Spiels ausgetragen. Das BLAST Paris Major 2023 war das letzte Major, das auf CS:GO gespielt wurde, bevor beim PGL Major Copenhagen 2024 auf CS2 umgestellt wurde.

Im Laufe der Jahre haben sich die Counter-Strike Majors zu wichtigen kulturellen Ereignissen im globalen Esport entwickelt. Das PGL Major Stockholm 2021 erreichte beim großen Finale 2,75 Millionen gleichzeitige Zuschauer. Die Arenen heißen Tausende von Fans persönlich willkommen: Die Lanxess Arena in Köln, die den Spitznamen "Kathedrale von Counter-Strike" trägt, kann bis zu 18.000 Menschen Platz bieten.

Counter-Strike Majors ziehen riesige Menschenmengen an © Luc Bouchon/ESL FACEIT Group

Damit gehören die CS2 Majors neben League of Legends Worlds und The International von Dota 2 zu den meistgesehenen Esport-Events der Welt.

Das IEM Cologne 2026 das nunmehr fünfte Major, das in Counter-Strike 2 ausgespielt wird und das 24. Major insgesamt. 32 der besten Teams der Welt finden sich Ende Juni in Köln ein.

03 Gewinnerliste der Majors

In der Geschichte von Counter-Strike haben sich Teams wie Natus Vincere und Astralis als Maßstab für die besten Counter-Strike-Teams der Welt etabliert, und ihre Ergebnisse bei den Majors sind keine Ausnahme.

Turnier Sieger Team Nationalität Players DreamHack Winter 2013 fnatic 🇬🇧 England 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 Devilwalk 🇸🇪 schneider 🇸🇪 pronax EMS One Katowice 2014 Virtus.pro 🇷🇺 Russland 🇵🇱 TaZ 🇵🇱 NEO 🇵🇱 pasha 🇵🇱 Snax 🇵🇱 byali ESL One Cologne 2014 Ninjas in Pyjamas 🇸🇪 Schweden 🇸🇪 friberg 🇸🇪 f0rest 🇸🇪 Xizt 🇸🇪 Fifflaren 🇸🇪 GeT_RiGhT DreamHack Winter 2014 Team-LDLC 🇫🇷 Frankreich 🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 SmithZz 🇫🇷 shox 🇫🇷 kioShiMa ESL One Katowice 2015 fnatic 🇬🇧 England 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ ESL One Cologne 2015 fnatic 🇬🇧 England 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ DreamHack Cluj-Napoca 2015 EnvyUs 🇺🇸 USA 🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 apEX 🇫🇷 kennyS 🇫🇷 kioShiMa MLG Columbus 2016 Luminosity Gaming 🇺🇸 USA 🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO ESL One Cologne 2016 Luminosity Gaming 🇺🇸 USA 🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO ELEAGUE Major Atlanta 2017 Astralis 🇩🇰 Dänemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Kjaerbye PGL Major Krakow 2017 Gambit Gaming 🇰🇿 Kasachstan 🇰🇿 AdreN 🇰🇿 mou 🇰🇿Hobbit 🇺🇦 Zeus 🇷🇺 Dosia ELEAGUE Major Boston 2018 Cloud9 🇺🇸 USA 🇺🇸 autimatic 🇺🇸 Skadoodle 🇺🇸 tarik 🇺🇸 Stewie2K 🇺🇸 RUSH FACEIT London Major 2018 Astralis 🇩🇰 Dänemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk IEM Katowice 2019 Astralis 🇩🇰 Dänemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk StarLadder Major Berlin 2019 Astralis 🇩🇰 Dänemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk PGL Major Stockholm 2021 Natus Vincere 🇺🇦 Ukraine 🇺🇦 s1mple 🇺🇦 b1t 🇷🇺 Perfecto 🇷🇺 Boombl4 🇷🇺 electronic PGL Major Antwerp 2022 FaZe Clan 🇺🇸 USA 🇳🇴 rain 🇩🇰 karrigan 🇨🇦 Twistzz 🇱🇻 broky 🇪🇪 ropz IEM Rio Major 2022 Outsiders 🇷🇺 Russland 🇷🇺 fame 🇷🇺 Jame 🇷🇺 FL1T 🇷🇺 n0rb3r7 🇰🇿 Qikert BLAST Paris Major 2023 Team Vitality 🇫🇷 Frankreich 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇮🇱 Spinx 🇩🇰 Magisk 🇩🇰 dupreeh PGL Major Copenhagen 2024 Natus Vincere 🇺🇦 Ukraine 🇫🇮 Aleksib 🇷🇴 iM 🇱🇹 jL 🇺🇦 w0nderful 🇺🇦 b1t Perfect World Shanghai Major 2024 Team Spirit 🇷🇺 Russland 🇷🇺 chopper 🇷🇺 donk 🇷🇺 magixx 🇷🇺 sh1ro 🇺🇦 zont1x BLAST Austin Major 2025 Team Vitality 🇫🇷 Frankreich 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii StarLadder Budapest Major 2025 Team Vitality 🇫🇷 Frankreich 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii

Ikonische Momente in der Geschichte der Majors

Makelloses NaVi - Stockholm 2021 : Natus Vincere gewann das Stockholm 2021 Major, indem sie während des gesamten Turniers keine einzige Map verloren - ein absolutes Novum in der Geschichte der CS:GO Majors. s1mple, der zum MVP gewählt wurde, lieferte eine der besten Leistungen in der Geschichte des kompetitiven Spiels ab.

Das Comeback von Cloud9 - Boston 2018 : Nach einem 11:15-Rückstand auf der entscheidenden Map schafften die Amerikaner von Cloud9 vor ihrem Heimpublikum ein Comeback in der Verlängerung gegen FaZe Clan. Es war das erste nordamerikanische Major in ihrer Geschichte - und das an einem Ort, an dem sie sich für ihre Sache stark gemacht hatten.

Gambit, die Underdogs von Krakau - Krakau 2017 : Die Kasachen von Gambit, die vor dem Turnier auf Platz 15 der Weltrangliste standen, schlugen unter der Führung von Zeus - dem ehemaligen Kapitän von NaVi - die besten Teams der Welt nacheinander und holten sich den Titel. Das gilt als die größte Leistung in der Geschichte der CS:GO Majors.

donk, 17 und schon Geschichte - Shanghai 2024 : Mit 17 Jahren und 324 Tagen ist das russische Wunderkind von Team Spirit der jüngste Spieler, der jemals ein Major gewonnen hat und zum MVP ernannt wurde. Sein unglaubliches Spielniveau während des gesamten Turniers hat die Debatte über die größten Spieler aller Zeiten neu entfacht.

ZywOo, der einzige dreifache MVP der Geschichte : Mathieu "ZywOo" Herbaut vom Team Vitality ist der einzige Spieler in der Geschichte, der dreimal zum Major MVP gewählt wurde. Ein Rekord, der seinen Platz in der Debatte um den Titel des besten Spielers aller Zeiten untermauert.

Astralis, absolute Dominanz - 2018-2019 : Vier Majors in Folge, drei Siege in Folge. Ein noch nie dagewesenes Niveau des kollektiven Spiels, das ihnen Vergleiche mit den besten Sportdynastien der Geschichte eingebracht hat. Kein anderes Team ist seitdem auch nur annähernd an diesen Rekord herangekommen.

Entdecke die zweite Folge unserer "CS:GO Memories"-Serie:

1 h 36 Min Memories of CS:GO - Die letzten Jahre Erfahre, wie das taktische Shooter-Spiel CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) zu einem globalen Phänomen wurde.

04 Die fünf Phasen eines Majors

Ein Counter-Strike Major besteht aus fünf Phasen:

Die Qualifikation

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Die Playoff-Phase

Das Format hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt: Die ersten CS:GO Majors umfassten 16 Teams (2013-2017), bevor sie auf 24 Teams (2018-2024) und seit dem BLAST Austin Major 2025 auf 32 Teams erweitert wurden - eine Erweiterung, die von Valve eingeführt wurde, um den Circuit noch repräsentativer für die besten Teams der Welt zu machen.

Seit 2025 wurde das System zur Qualifikation für ein Major komplett überarbeitet. Die RMRs, die regionalen Qualifikationsturniere, wurden abgeschafft und durch die VRS-Rangliste ersetzt, in der die besten Teams auf der Grundlage ihres Kontinents ermittelt werden.

b1t verhalf NaVi zum Sieg beim PGL Major Stockholm 2021 © Vadym Herasymenko/Red Bull Content Pool

Punkte werden im Laufe des Jahres gewonnen oder verloren, je nachdem, wie gut die Teams in den Turnieren abschneiden. Je höher ein Team in der Rangliste platziert ist, desto höher ist die Stufe, in der es startet. Die besten Mannschaften nehmen an der dritten Stufe teil, kurz vor der Endrunde.

Die ersten drei Stufen nach der Qualifikation werden direkt vor Ort gespielt, um die zweiwöchigen Wettkämpfe einzuleiten, und werden nach einem Schweizer System mit 16 Mannschaften ausgetragen. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, brauchst du drei Siege, sonst geht es zurück zum Flughafen.

Die Spiele in den ersten beiden Runden werden nach der Best-of-One-Karte gespielt, ab der dritten Runde dann BO3 (Best of Three), was für Teams, die ihre ersten beiden Spiele verloren haben, bereits das Ausscheiden bedeutet.

Die Playoff-Phase ist die letzte Phase des Majors und wird in der Arena vor einem Live-Publikum gespielt. Viertelfinale, dann Halbfinale, um das große Finale zu erreichen. Alle Playoff-Matches werden auf Best-of-Three-Karten gespielt, mit Ausnahme des Großen Finales - seit dem Budapest Major 2025 wird es auf Best-of-Five gespielt, eine Entscheidung von Valve, um diesem historischen Moment noch mehr Gewicht zu verleihen.

Aleksib ist ein Counter-Strike 2 Spieler für Natus Vincere © Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

05 Verteilung des Preispools (1.250.000 $)

Place Prize 1st $500,000 2nd $170,000 3rd-4th $80,000 5th-8th $45,000 9th-11th $20,000 12th-14th $20,000 15th-16th $20,000

Der Gewinner des Majors erhält 500.000 $ - 40 % des gesamten Preispools. Teams, die in Phase 1 (vor den Playoffs) ausscheiden, erhalten kein Preisgeld.

06 Wie werden die Städte für die Majors ausgewählt?

Die Organisation eines Majors ist sehr kompliziert. Nehmen wir das letzte, das gespielt wurde, das StarLadder Budapest Major 2025, dann gibt es zwei Dinge zu beachten: StarLadder und Budapest.

StarLadder ist der Name der Organisation, die alles vor Ort verwaltet: Ticketverkauf, Computer, Stadionmiete und so weiter. Beide befinden sich in Gesprächen mit Valve, um den Publisher davon zu überzeugen, ihnen einen Major zu geben.

Budapest ist, wie du wahrscheinlich schon erraten hast, die Stadt, und der Veranstalter entscheidet, wo das Major gespielt wird. Er muss groß genug sein, um alle an der Veranstaltung beteiligten Personen unterzubringen, und in den meisten Fällen kann die Stadtverwaltung bei der Organisation finanziell helfen.

Die beiden bekanntesten Städte im Counter-Strike esport sind Köln und Kattowitz. Obwohl sie keine Majors mehr sind, haben die IEM Köln und die IEM Kattowitz nichts von ihrem Prestige verloren. Beide Events zu gewinnen, ist nach wie vor eine der höchsten Auszeichnungen in Counter-Strike und ein Meilenstein, von dem jeder Profi träumt. Um es mit den Worten des Fußballs zu sagen: Wenn die Majors die Weltmeisterschaft sind, dann sind Köln und Kattowitz die Champions League.

Der Spieleverlag Valve hat natürlich ein Mitspracherecht bei den Gesprächen zwischen Veranstaltern und Städten. Wenn es ihnen nicht passt, entscheiden sie willkürlich, den Wettbewerb nicht zu vergeben. Für das letzte Major von Counter-Strike: Global Offensive entschied sich BLAST für Paris im Jahr 2023.

07 Der Zeitplan der IEM Köln 2026

Zehn Jahre später ist die Lanxess Arena - auch bekannt als die Kathedrale von Counter-Strike - wieder ein Major für die Ausgabe 2026. Team Vitality, das aus dem letztjährigen Turnier als Sieger hervorging, ist dieses Jahr das Team, das es zu schlagen gilt. Die Franzosen wollen ihren vierten Stern holen und mit Astralis' Majorsieg gleichziehen.

Das Cologne Major führt ein neues Feature ein: Zum ersten Mal in der Geschichte der Majors werden alle Stage 3 Matches in BO3 gespielt, auch die ersten Runden. Diese Entscheidung von ESL und Valve, die im Februar 2026 bekannt gegeben wurde, soll dieser entscheidenden Phase noch mehr Gewicht verleihen. Außerdem wird sie an einem neuen Austragungsort stattfinden: im Kölner Palladium, vor einem Live-Publikum - eine Premiere für diese Phase des Turniers.

Phase 1

2. bis 5. Juni 2026

16 Teams starten in Phase 1 und spielen schon jetzt um ihr Überleben im Turnier:

BetBoom

GamerLegion

TYLOO

HEROIC

MIBR

B8

NRG

BIG

Team Liquid

M80

Lynn Vision

SINNERS

FlyQuest

Haie

Gaimin Gladiators

THUNDER dOWNUNDER

Stufe 2

6-9. Juni 2026

Diese 8 Teams nehmen an Phase 2 teil:

Teamgeist

Astralis

G2 Esports

FUT Esports

Monte

9z Team

paiN Gaming

Legacy

Stufe 3

Die Bühne ist bereit für Action in Köln © Adela Sznajder/ESL FACEIT Group

11-15. Juni 2026

Diese 8 Teams ziehen direkt in Phase 3 ein.

Team Vitality (Titelverteidiger)

Natus Vincere

PARIVISION

Aurora Gaming

Team Falken

MOUZ

FURIA Esports

Die MongolZ

Playoffs (alle Zeiten sind MESZ)

Donnerstag, 18. Juni:

Viertelfinale 1 - 15.45 Uhr

Viertelfinale 2 - 19.00 Uhr

Freitag, 19. Juni:

Viertelfinale 3 - 15.45 Uhr

Viertelfinale 4 - 19.00 Uhr

Samstag, 20. Juni:

Halbfinale 1 - 15.45 Uhr

Halbfinale 2 - 19.00 Uhr

Sonntag, 21. Juni:

Finale - 17.00 Uhr

08 Die Intel Extreme Masters (IEM) Roadmap

Event Ort Datum IEM Cologne Major Köln 18. bis 21. Juni 2026 IEM Beijing 2026 Peking 06. bis 08. November 2026 IEM Krakow Krakau 27. Januar bis 07. Februar 2027 IEM USA USA (TBA) 09. April bis 11. April 2027

FAQs Welche Karten werden bei den CS2 Majors gespielt? Die Majors nutzen den aktiven CS2-Kartenpool, der von Valve festgelegt und aktualisiert wird. Für das Cologne Major 2026 IEM umfasst der Pool die folgenden 7 Karten: Ancient

Anubis

Dust II

Inferno

Mirage

Nuke

Überführung Diese Karten wurden von Valve aufgrund ihrer Wettbewerbsbalance ausgewählt. Die Teams wählen vor jedem Match über ein Vetosystem (Ban/Pick) aus, auf welcher Karte sie antreten wollen - eine wichtige strategische Dimension, vor allem bei BO3- oder BO5-Matches. Wann und wo findet das nächste Counter-Strike Major statt? Das nächste Major ist das IEM Cologne Major 2026, das vom 2. bis 21. Juni 2026 in der Lanxess Arena in Köln, Deutschland, stattfindet. Es ist die Rückkehr des Majors in diese kultige Stadt, zehn Jahre nach dem letzten Major, das 2016 dort stattfand. Der Zeitplan der zukünftigen Majors wurde von Valve bestätigt: PGL Major Singapur 2026 - 25. November bis 13. Dezember 2026 (Singapur)

FiRe Major Buenos Aires 2027 - 31. Mai bis 20. Juni 2027 (Buenos Aires, Argentinien)

CS2 Major Championship Summer 2028 - 29. Mai bis 18. Juni 2028 (Ort wird noch festgelegt) Im Anschluss an die IEM Cologne 2026 wird der Circuit mit dem PGL Singapore Major 2026 (25. November - 13. Dezember 2026) fortgesetzt - eine historische Ausgabe, die das erste Mal sein wird, dass ein Counter-Strike Major in Südostasien ausgetragen wird. Wer hat die meisten Majors in Counter-Strike gewonnen? Astralis hält den Rekord mit vier Majors-Titeln (Atlanta 2017, London 2018, Katowice 2019, Berlin 2019), davon drei in Folge - eine Leistung, die noch nie erreicht wurde. Team Vitality hat jetzt 3 Majors (Paris 2023, Austin 2025, Budapest 2025) und versucht, diesen Rekord bei der IEM Köln 2026 zu erreichen. Fnatic hat ebenfalls 3 Titel. Wie viele Counter-Strike Majors finden jedes Jahr statt? Seit 2016 werden jedes Jahr zwei Majors ausgetragen - eines in der Mitte des Jahres (Sommer) und eines am Ende des Jahres (Herbst/Winter). Vor 2016 gab es bis zu drei Majors pro Saison. Was sind Major-Aufkleber und warum sind sie so wertvoll? Seit dem Major 2014 in Kattowitz hat jedes teilnehmende Team einen offiziellen Sticker im Spiel, und seit Köln 2015 hat jeder Spieler seinen eigenen Signature-Sticker. Diese Sticker gibt es in verschiedenen Ausführungen: Papier, Glitzer, Hologramm, Folie und Gold - jede Art hat ihre eigene Seltenheit und ihren eigenen Wert auf dem Markt. Wichtige Sticker sind nur in Kapseln erhältlich, die während des Turniers gekauft werden können (Contenders-, Challengers- und Legends-Kapseln, je nach Teamstatus). Jedes Mal, wenn ein Sticker gekauft wird, gehen 50 Prozent der Einnahmen an die Spieler/innen oder Teams und 50 Prozent an Valve. Sobald das Turnier vorbei ist, können die Kapseln nicht mehr offiziell verkauft werden. Diese erzwungene Seltenheit erklärt ihren im Laufe der Zeit steigenden Wert: Ein holografischer "Titan"-Aufkleber aus Kattowitz 2014 wurde 2023 auf dem Sekundärmarkt für 80.000 Dollar verkauft - der teuerste Aufkleberhandel in der Geschichte des Spiels. Souvenir-Skins (Waffen-Skins mit Spielersignaturen, die während der Spiele verteilt werden) gehören ebenfalls zu den begehrtesten Gegenständen: Nach dem Boston Major 2018 wurde ein Cloud9 MVP-Souvenir-Skin für 61.000 $ verkauft. Was ist das Schweizer System, das bei den Majors verwendet wird? Das Schweizer System ist das Gruppenformat, das seit 2017 in jeder Phase der Majors verwendet wird. 16 Teams treten entsprechend ihrer Sieg/Niederlagen-Bilanz an: Ein Team mit zwei Siegen spielt gegen ein anderes Team mit zwei Siegen. Um in die nächste Runde zu kommen, sind drei Siege erforderlich. Drei Niederlagen bedeuten das Ausscheiden. In den ersten Runden wird in BO1 (best-of-one) gespielt, ab der dritten Runde dann in BO3. Kann ich von den Counter-Strike Majors verbannt werden? Ja, Valve kann Spieler/innen aus zwei Gründen von den Majors ausschließen: Ein VAC-Bann (Valve Anti-Cheat) : Wenn ein Spieler mit Hilfe von Valves Anti-Cheat-System beim Cheaten erwischt wird, wird er dauerhaft von den sicheren Servern verbannt und damit von allen Majors ausgeschlossen. Einer der bekanntesten Fälle ist der von KQLY, einem Spieler des französischen Teams Titan, der 2014 kurz vor dem DreamHack Winter Major gebannt wurde.

Spielmanipulationen : Valve kann auch Spieler/innen ausschließen, die sich der Spielmanipulation schuldig gemacht haben. Der berühmteste Fall ist der iBUYPOWER-Skandal (2014), bei dem mehrere nordamerikanische Spieler auf Lebenszeit von den Majors ausgeschlossen wurden, weil sie absichtlich ein Match mit Spielskins verloren hatten. Diese Sperren werden von Valve entschieden und können dauerhaft sein und manchmal die Karrieren von Top-Profispielern beenden. Gehört der Platz bei den Majors dem Team oder den Spielern? Das ist eine der am wenigsten bekannten, aber wichtigsten Regeln der Majors: Bei Valve gehört der Platz im Major den Spieler/innen, nicht der Organisation. Wenn sich ein Team für ein Major qualifiziert, seine Spieler/innen aber vor dem Turnier zu einer anderen Organisation wechseln, erbt das neue Team der Spieler/innen den Platz - nicht das alte. Ein Beispiel: Beim ELEAGUE Major 2017 qualifizierte sich das Team EnVyUs für das nächste Major. Doch vor dem nächsten Major wechselten drei ihrer Spieler zu G2 Esports - infolgedessen verlor EnVyUs seinen Platz, der an die transferierten Spieler zurückfiel. Diese Regel hat praktische Auswirkungen auf Transfers während des Qualifikationszeitraums und ist eines der Merkmale, die den Major Circuit von allen anderen Esport-Wettbewerben unterscheidet. Was sind Major Pick'ems und wie funktionieren sie? Pick'ems sind ein direkt in CS2 integriertes Vorhersagesystem, das bei jedem Major verfügbar ist. Die Spieler/innen sagen voraus, welche Teams in jeder Phase des Turniers (Eröffnungsphase, Ausscheidungsphase und Playoffs) aufsteigen oder ausscheiden werden. So funktioniert es: Du wählst die Teams aus, die deiner Meinung nach in jeder Phase weiterkommen werden.

Je richtiger deine Vorhersagen sind, desto mehr Token und exklusive Abzeichen verdienst du im Spiel.

Einige Abzeichen sind besonders selten ("Gold"-Abzeichen, wenn du alle Ergebnisse einer Phase perfekt errätst) Auf Pick'ems kannst du über den Viewer Pass zugreifen, einen Pass, den du in CS2 kaufen kannst und der dir Zugang zu Pick'ems, kosmetischen Belohnungen (Aufnäher, Aufkleberkapseln) gibt und mit dem du das Turnier direkt im Spiel verfolgen kannst. Ein Teil der Einnahmen aus dem Viewer Pass wird an die teilnehmenden Teams gespendet.