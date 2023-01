Die Zeiten, in denen man Karten und Atlanten im Rucksack mit zu schleppen hatte, sind vorbei, denn in der Ära des Smartphones hat man alles was man braucht in der Hosentasche dabei. Kartenwerk zu analysieren und so seinen Touren zu planen hat etwas befriedigendes und abenteuerliches, das Ganze über das Smartphone zu machen ist aber mittlerweile viel einfacher und man hat die Möglichkeit auf eine große Menge an weiteren Informationen wie Wetter, Lawinenwarnstufen und vieles mehr zu zu greifen. Wir haben eine Liste von brauchbaren Wander-Apps, die euch in den Bergen das Leben leichter machen werden. Ein kleiner Tipp noch: legt dir eine gute Powerbank zu, damit du immer mit Strom versorgt bist und nicht plötzlich mit schwarzem Screen da stehst!

01 Strava

Rad-Fans kennen die schon lange und sie ist nicht mehr von ihren Smartphones wegzudenken. Aber auch für Trailrunners, Skitouren-Enthusiasten und Wanderer ist Strava eine hilfreiche App zum Aufzeichnen und auch Teilen von Wanderrouten – und zum Messen der eigenen Leistung. Außerdem ist Strava kompatibel mit fast allen populären GPS-Geräten - und ständig kommen neue hinzu. Strava synchronisiert mit den unterschiedlichsten Geräten – Smartphone, Navigationssystemen, GPS-Uhren, Herzfrequenz-Monitore oder Leistungsmesser – und zeichnet fast alle Leistungsdaten die man sich nur vorstellen auf. Und der Community-Gedanke kommt auch nicht zu kurz: Zeichne eine Aktivität auf und diese wird deinem Strava-Feed hinzugefügt - zusammen mit jenen, die deine Freunde und Followers mit dir teilen. Auf diese Weise könnt ihr eure Wettkampf- und Trainingsaktivitäten gegenseitig verfolgen, kommentieren und bei tollen Leistungen sogenannte "Kudos" geben. Für alle, die auch gern alleine Wandern und Laufen gehen: Du kannst deinen Standort auch in Echtzeit mit deinen Freunden teilen, so weiß jeder, wo du bist.

Preis: kostenlos

Ob zu Fuß oder mit dem Bike - raus mit dir! © Nathan Polis/Red Bull Content Pool

Red Bull Raufgänger

Lust auf Skitouring bekommen? Sei von 30.01.2023 bis 19.02.2023 bei der Red Bull Raufgänger Challenge dabei & zeige uns, dass du innerhalb von 3 Wochen 3.798 Höhenmeter zurücklegen kannst. Alle Infos findest du hier !

02 Outdooractive Navigation

Eine von Europas größten Outdoor-Plattformen rüstet dich mit ihrer App perfekt für dein nächstes Abenteuer. Über 160.000 Sommer- und Wintertouren, die vorwiegend redaktionell beschrieben und mit topografischer Karte, Höhenprofil, Tourdaten, Bildern und GPX-Track ausgestattet sind, stehen online und offline bereit und können direkt aus der App bewertet, kommentiert und mit Bildern versehen werden. Schnell hast du die passende Tour europaweit für dich gefunden, inklusive Rad- und Wanderwegenetz. Du kannst mit der App direkt auf dein Profil bei outdooractive.com zugreifen und so am PC erstellte Touren auf dem Smartphone öffnen. Hast du ein Tour gemacht, kannst du diese direkt über die App mit einer Beschreibung und Bildern versehen und in der outdooractive-Community veröffentlichen. Auf outdooractive.com findest Du bei jeder Tour einen QR-Code, der nach dem Einscannen in der App geöffnet wird und du in Sekundenschnelle alle Infos vor dir hast. Auch Deine unveröffentlichten Touren können mit dem Tourscanner geladen werden.

Preis: kostenlos

Sasha DiGiulian genießt die Natur in vollen Zügen. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

bergfex Touren & GPS Tracking

Wie der Name schon sagt, genau das richtige für den „Bergfex“, aber auch viele andere Outdoor Aktivitäten wie Mountainbiken, Laufe oder Nordic Walking können mit dieser App geplant und getrackt wwerden. Europaweite topografische Karten mit mehr als 40.000 Touren, offline Kartenmaterial und GPX Export bzw. -Import machen dieses App zu einem perfekten Begleiter. Neben dem verfügbaren Material kannst du auch Personalisierungen vornehmen, deine Favoriten speichern und Streckenabschnitte vergleichen. Natürlich gibt es auch die Pro Version, die zusätzliche Features wie Hangneigungsoverlay oder die ÖK50 (Österreichische Karte vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) bietet.

Preis: kostenlos

Es gibt so viel zu entdecken. © Denis Klero/Red Bull Content Pool

„alpenvereinaktiv.com“ App

Bergtouren, Skitouren, Hochtouren, Klettersteige, topografischen Karten und vieles mehr – die Alpenverein Aktiv App bietet eine zoombare, topografische Vektorkarte im Maßstab 1:25.000, die den Alpenraum in zwei unterschiedlichen Darstellungen (Sommer / Winter) abbildet. Online und offline hat man die Möglichkeit überall im deutschen, österreichischen und Südtiroler Alpenraum die App einzusetzen und die stetig wachsende Tourendatendank nach den Vorlieben zu durchsuchen. Tausende Ski-, Berg-, Hoch- und Klettertouren, Freerideabfahrten, Klettersteige kann man nach verschiedenen Kriterien wie „Auflistung nach Entfernung“, „Filterung nach Sportart“, „Qualität: Nach Wertigkeit der Tour“ oder „Anforderungen“ sortieren und dann das richtige heraus picken. Du kannst in den topografischen Karten auch Wegpunkte setzen und Dir das Live-Höhenprofil der geplanten Tour anzeigen lassen und auch das Tracken deiner Touren ist möglich. In Notfällen kann mittels Notruffunktion eine Verbindung zur Rettungsstelle hergestellt werden, wobei deine aktuelle Position auf dem Display angezeigt wird – ein sehr hilfreiches Feature, das hier mit inbegriffen ist.

Preis: kostenlos

Ab in die Berge - heutzutage auch mit Smartphone. © Marcos Ferro/Red Bull Content Pool

Komoot - Fahrrad & Wander Guide

„komot“ bedeutet im österreichischen Sprachgebrauch „bequem“ und genau das trifft auf dieses Fahrrad & Wander Navi auch zu. Komoot wurde schon 2010 von sechs Outdoor- und Technologie-Fans gegründet und hat sich bis heute rasant entwickelt - 22 feste Mitarbeiter halten den Laden am Laufen und 20 freie Redakteure unterstützen sie dabei. Weltweit kannst du über die App auf Wanderungen, Fahrrad-, Rennrad- Mountainbike und Jogging-Touren zugreifen und auch wie in einem Social Network teilen. Über Highlights findest du Empfehlungen anderer Nutzer zu spannenden Orten in deiner Nähe und auch du kannst deine Empfehlung der Community zur Verfügung stellen. Die Sprachsteuerung hilft dir, auch in Situationen, wo du alle Hände voll zu tun hast, die App zu bedienen und ermöglicht dir ein ungeteiltes Naturerlebnis. Offline lässt sich die App ebenso verwenden, die Unterscheidung von Wanderwegen, Singletrails und asphaltierten Straßen hat man auf einen Blick, detaillierte Geländedaten und topografische Details gibt es dazu.Wo du unterwegs warst trackst du einfach mit dem GPS mit, füge Fotos und Tipps hinzu und bewahre so die Erinnerung an deine schönsten Erlebnisse.

Nutzer erhalten komoot in der ersten Region kostenfrei, weitere Regionen sind ab 3,99€ verfügbar. Alle Regionen können für einmalige 29,99€ freigeschaltet werden.

Preis: kostenlos

Disfrutar un atardecer como este es buena razón para ponerse en forma © Alexandre Cappi

Rother Touren Guides

Die beliebten Wanderführer des Bergverlag Rother haben es nun auch aufs Smartphone geschafft und von überall aus kann man nun auf die interaktiven Guides zugreifen. Die App bietet geprüfte Wanderungen und Bergtouren mit GPS-Navigation und Karten in bewährter Rother Qualität und das mit exakten Routenbeschreibungen und vielen Bildern. Die komoot GmbH, die wir schon oben erwähnt haben, hat die App für Rother entwickelt und dabei zuverlässige Tourenbeschreibung, Höhenprofile und zahlreiche aussagekräftige Bilder verarbeitet – natürlich ist es auch möglich die Touren nach Schwierigkeit, Dauer und Entfernung zu sortieren und so das richtige für seine Ansprüche zu finden. Ist man einmal unterwegs, zeigt ein Tacho die aktuelle, maximale und durchschnittliche Geschwindigkeit an, außerdem werden die bereits zurückgelegte und noch verbleibende Zeit und Distanz berechnet. Bis zu fünf vollwertige Touren aus jedem Guide sind kostenlos und können unbegrenzt genutzt werden, möchte man mehr kosten die Guides einen Aufpreis.

Preis: kostenlos

Worauf wartest du, es warten unzählige Abenteuer! © Garrett Cortese / Red Bull Content Pool

03 Red Bull Raufgänger Challenge

Du bist ein Outdoor-Addict und hast Lust auf eine ganze besondere Herausforderung? Dann sei von 30.01.2023 bis 19.02.2023 bei der Red Bull Raufgänger Challenge dabei & zeige uns, dass du innerhalb von 3 Wochen 3.798 Höhenmeter zurücklegen kannst. Alle Infos findest du auf https://www.redbull.com/at-de/cartoons/raufgaenger