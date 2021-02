Die 10 teuersten Magic: The Gathering-Karten

Card Grading - Wie gut erhalten ist die Karte wirklich?

Sobald man sich innerhalb von Sammel-Hobbies - zum Beispiel Karten oder Comics - in die höheren Preisklassen begibt, stolpert man immer wieder über den Begriff “Grade” (Wertung). Diese reichen von 1 (Schlecht) bis 10 (Perfekt). Hierfür sind unterschiedliche Unternehmen zuständig. An diese kann man sein Sammelobjekt senden, damit es bewertet wird. Bei Magic-Karten fließen in diese Note unterschiedliche Aspekte ein. Am wichtigsten natürlich: Wie gut ist die Karte erhalten. Aber auch: Wie sauber wurde sie gedruckt? Das bedeutet, selbst makellose Karten können die Höchstwertung von 10 Punkten verfehlen, wenn in der Produktion ein Fehler gemacht wurde.

Generell ist davon auszugehen, dass es sich bei den Preisen in dieser Liste um Karten handelt, die gewertet, und in einem sehr guten Zustand waren. Natürlich hätten diese auch in einem schlechterem Zustand einen überdurchschnittlichen Wert. Dieser würde aber niemals die Zahlen erreichen, die hier zu sehen sind.

Was ist die Reserved List?