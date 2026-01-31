FC 26: Dein Guide für den Modus Rush

Schon seit FC 25 gibt es mit "Rush" einen neuen 5 vs. 5 Spielmodus, den du auch integriert in FC 26 Ultimate Team spielen kannst. Wirklich neu ist das Kleinfeldformat aber nicht. Schon vorher gab es mit “VOLTA” einen schnelleren und trickreicheren Spielmodus, der aber in der Community wenig Anklang fand. Rush soll dich mehr abholen - und ist in etwa die virtuelle Version der Kings League. Wir geben dir hier drei Tipps, mit denen du in Rush durchstartest und die Konkurrenz hinter dir lässt.
01
Rush in FC 26: Was genau ist das?
In Rush spielst du 5 vs. 5 auf einem Kleinfeld. Die vier Feldspieler steuern jeweils Menschen, die Keeper dagegen die KI. Das heißt für dich: Du steuerst nur einen Spieler und trittst mit drei menschlichen Mitspielern gegen vier Gegner an. Rush funktioniert also wie Pro Clubs - nur eben nicht im 11 vs. 11, sondern im 5 vs. 5 mit KI-Torhütern. Das führt zu vielen Powerplay-Momenten mit schnellem Umschaltspiel. Eine Begegnung dauert sechs Minuten.
02
Rush in FC 26: Dein Stellungsspiel ist key
Jedes Team hat nur vier Feldspieler. Das heißt: Fehler werden schnell bestraft. Schon ein falscher Schritt heraus aus der Abwehrkette kann zum Gegentreffer führen. Sei also aufmerksam und konzentriert und überlege dir gut, wie du dich auf dem Platz bewegst. Stimme dich mit deinen Teammates ab, um keine Lücken zu reißen. Nur so gibt es den gemeinsamen Erfolg.
Rush in FC 26: All you need to know
03
Rush in FC 26: Nutze jede Unachtsamkeit zu deinem Vorteil
Nutze gleichzeitig auf der anderen Seite jeden auch nur kleinen Fehler der Gegner aus. Fehlpässe führen bestenfalls zu einem schnelles Umschaltspiel, falsche Bewegungen in der Abwehr zu tödlichen Pässen und Überzahlsituationen mit klugen Pass-Stafetten. Du belohnst dich, indem du zu jeder Zeit wachsam bist. Gelingt dir das, gehst du am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit als Sieger vom Platz.
04
Rush in FC 26: Teamplay > Individuelle Skills
Wir kommen zum wahrscheinlich wichtigsten Tipp. Nur als Team gewinnst du in Rush. Solo-Aktionen mit unnötigen Skillmoves sind nicht gern gesehen und führen auch nicht zum Erfolg. Im Gegenteil: Dein Team verliert so den Ball und läuft in gefährliche Konter. Teamplay ist in Rush das A und O. Heißt: Ziehe ein smartes Passspiel mit deinen Teammates immer einem Solo-Lauf vor. Außerdem geht es um kontinuierliche Kommunikation mit deinen Mitspielern. Schmiede gemeinsam mit ihnen einen Matchplan, statt Alleingänge zu machen. Teamwork zahlt sich - wie auch in Pro Clubs -in Rush aus!
05
POV: Rush macht nur Spaß, wenn…
…sich alle Spieler komplett auf den Modus einlassen. Ziehen alle an einem Strang und sind fokussiert, ist Rush cool, innovativ und bietet Abwechslung zu den klassischen 1 vs. 1 Spielmodi. Wie auch auf dem realen Kleinfeldplatz in der Kings League bietet Rush dann rasante Duelle, in denen es hin und her geht.
Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf eurem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps.